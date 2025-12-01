Разделы

Самофеев Илья


СОБЫТИЯ


01.12.2025 93% российских СМО уже используют GenAI, но только треть — системно 1
18.11.2024 Выручка топ-35 разработчиков мобильных приложений за год увеличилась на 50% 1
18.11.2024 Мобильная разработка делает ставку на ИИ, no-code и PWA 1
14.11.2023 Рынок ИТ в финсекторе разделился на два лагеря: пострадавшие и выигравшие от санкций 1
31.03.2022 Рынок мобильной разработки продолжает расти 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Самофеев Илья и организации, системы, технологии, персоны:

RedMadRobot - Рэдмэдробот 77 4
KODE - КОДЭ 15 3
Nord Clan - Норд Клан 12 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1372 2
Agima - Агима 24 2
Apple Inc 12611 2
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 83 2
Softline - Софтлайн 3250 1
Oracle Corporation 6862 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2251 1
Корус Консалтинг ГК 1329 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 135 1
Крок - Croc 1814 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 126 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1215 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1037 1
X-Com - Икс ком 169 1
data.ai - App Annie 85 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 102 1
Ramax - Рамакс 121 1
SimbirSoft - СимбирСофт 104 1
Inline Group - Инлайн Груп 101 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 256 1
Cleverence - Клеверенс 26 1
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 49 1
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 59 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 81 1
iCAM Group - iSimpleLab - АйСимплЛаб 25 1
iFellow - АйФэлл 43 1
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 43 1
Umbrella IT - Амбрелла Альянс 10 1
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 51 1
65apps - 65 Гигабайт 9 1
Т1 Иннотех 198 1
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 1
Satell.IT - Сателл ИТ 4 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 75 1
Технократия 11 1
IBS Dunice - Дунайс 5 1
Айтуби - IT2bsns - IT to Business 8 1
Visa International 1969 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 561 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1903 1
eKassir - Екассир Банковские Системы 28 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 314 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 647 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 343 1
РЖД - Российские железные дороги 1998 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 990 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5219 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23044 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12237 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57130 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28915 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72912 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5851 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13031 2
Application store - магазин приложений 1367 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17951 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5661 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8415 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27133 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 688 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 452 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 985 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9355 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31588 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25635 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5873 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9751 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13313 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4448 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8149 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5240 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 429 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 464 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 622 1
Open Banking - Открытый банкинг - Open Bank System - Открытые банковские платформы - Концепция создания системы информационно-прозрачного банковского обслуживания 39 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7572 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12703 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4061 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11297 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1583 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1830 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2038 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3661 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4265 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2006 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 613 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1267 1
Apple - App Store 3003 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3427 3
Kaspersky OS 144 2
Apple iOS 8231 2
Google Android 14656 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 940 2
FreePik 1419 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид Платформа 14 1
ByteDance - TikTok 315 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 793 1
Lenovo Legion - серия ноутбуков 51 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 215 1
Crosstech DSS - Crosstech Docs Security Suite 15 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 206 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1294 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 91 1
VK RuStore - Рустор 500 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 986 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7352 1
Apple iPad 3924 1
Новые облачные технологии - МойОфис 885 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 614 1
Huawei AppGallery 320 1
Google Android Studio - Среда разработки 25 1
Apple Xcode - среда разработки программного обеспечения 41 1
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T - Kvadra TAU 63 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид - Avroid Tavro 12 1
Николенко Николай 11 2
Артемов Сергей 18 2
Долгополов Илья 1 1
Догополов Илья 1 1
Вайсбанд Елена 3 1
Шубный Павел 1 1
Лобас Аркадий 39 1
Семенов Александр 164 1
Прозоров Денис 11 1
Косецкий Сергей 2 1
Зотов Игорь 5 1
Михайлов Артем 8 1
Афанасьева Екатерина 3 1
Козак Алексей 3 1
Александров Дмитрий 20 1
Сайганов Сергей 4 1
Козлов Денис 11 1
Дмитракова Анна 8 1
Фролов Виктор 11 1
Толкачев Алексей 6 1
Морозова Инга 2 1
Мухин Василий 11 1
Горелова Марина 6 1
Антипин Иван 1 1
Карамов Эльдар 1 1
Щербаков Никита 3 1
Феофанов Алексей 1 1
Тен Антон 44 1
Россия - РФ - Российская федерация 156442 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18166 2
Казахстан - Республика 5784 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14476 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45632 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1146 1
Азия - Азиатский регион 5740 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1351 1
Турция - Турецкая республика 2481 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 505 1
Узбекистан - Республика 1866 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1390 1
Ближний Восток 3029 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 643 1
Африка Северная 248 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4916 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10237 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2274 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51178 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20327 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54903 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3689 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2064 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6656 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3764 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11736 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1342 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9640 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 118 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5302 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3370 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1152 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15062 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4670 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31799 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17378 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5309 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 865 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3213 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8230 1
Импортозамещение - параллельный импорт 566 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1042 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 224 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3762 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5304 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2483 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8365 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3741 3
CNews Mobile - рейтинг 23 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 773 2
IDC - International Data Corporation 4942 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 979 1
День молодёжи - 27 июня 992 1
