Получите все материалы CNews по ключевому слову
Шубный Павел
СОБЫТИЯ
|29.12.2025
|Чиновники поспорили, нужно ли энергетикам самим заниматься импортозамещением ПО 1
|18.11.2024
|Выручка топ-35 разработчиков мобильных приложений за год увеличилась на 50% 1
Шубный Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Ершов Илья 1 1
|Тен Антон 45 1
|Кравченко Константин 99 1
|Гусев Владимир 25 1
|Качура Сергей 5 1
|Артемов Сергей 18 1
|Шереметцев Эдуард 7 1
|Самофеев Илья 6 1
|Николенко Николай 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413108, в очереди разбора - 730400.
Создано именных указателей - 188796.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.