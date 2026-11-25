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Форт Диалог Fort Dialogue
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 99 дел, на cумму 2 072 585 476 ₽*
СОБЫТИЯ
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Форт Диалог и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1541 1
|Карпинский Алексей 42 2
|Поляков Александр 55 1
|Вознесенский Александр 3 1
|Москалева Татьяна 73 1
|Бутмалай Дмитрий 15 1
|Тавсултанова Тамара 6 1
|Беляев Виктор 8 1
|Белевицкий Сергей 9 1
|Разуваев Владимир 18 1
|Андрианов Дмитрий 20 1
|Васильев Михаил 19 1
|Баранов Дмитрий 26 1
|Смоковдин Виктор 1 1
|Оськин Евгений 1 1
|Алмазов Андрей 2 1
|Пильцов Сергей 7 1
|Артемов Сергей 18 1
|Гутара Константин 3 1
|Полетаев Кирилл 1 1
|Решетников Александр 1 1
|Джаарбеков Станислав 3 1
|Бродский Леонид 3 1
|Свиридов Игорь 6 1
|Тикунов Владимир 4 1
|Жигалин Александр 1 1
|Красовский Дмитрий 8 1
|Трофимов Глеб 1 1
|Нитенко Владимир 1 1
|Самофеев Илья 7 1
|Николенко Николай 11 1
|Печенев Антон 2 1
|Фурлетов Виталий 3 1
|Шубный Павел 2 1
|Чернецова Эльвира 1 1
|Бусыгин Василь 1 1
|Оболенская Марианна 1 1
|Михайлов Сергей 60 1
|Милых Валерий 7 1
|Тикуркин Максим 38 1
|Бобровников Борис 104 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1319 1
|Ведомости 1580 1
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