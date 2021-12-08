Huawei подвела первые итоги программы сертификации экспертов по беспроводным технологиям

Компания Huawei подвела промежуточные итоги программы сертификации экспертов по беспроводным технологиям – HCIE WLAN. Целью программы является формирование на рынке пула экспертов, способных обеспечить высокоуровневую работу сетей и интеграцию технологий Huawei для решения актуальных бизнес-задач. К декабрю 2021 г. компании удалось подготовить к сертификации 80 специалистов уровня HCIE WLAN, 71 из них уже успешно сдали квалификационный экзамен.

Пристальное внимание подготовке профильных ИКТ-специалистов обусловлено не только масштабностью и глубиной проникновения цифровых технологий в бизнес, но и их возрастающей сложностью. Так, в рамках проекта, реализованного компанией Huawei для X5 Group (владеет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и другими), перед Huawei стояла задача по развертыванию высокоскоростных сетей Wi-Fi на нескольких десятках тысяч объектов, причем управление политиками и сервисами всей сети должно было осуществляться централизованно. «Решение такого уровня требует как наличия технологий, базирующихся на использовании искусственного интеллекта, так привлечения специалистов, способных спроектировать подобную сеть и интегрировать ее в существующую ИТ-инфраструктуру. Это еще один довод в пользу подготовки и развития квалифицированных экспертов, умеющих работать с оборудованием Huawei», – отметил ведущий менеджер по продуктам Huawei Datacom-Network Антон Печенев.

Беспроводные сети также широко применяются для оптимизации процессов в логистике, при эксплуатации smart-офисов, в здравоохранении и образовании. По словам заместителя руководителя Huawei OpenLab Москва Виктора Смоковдина, особенно высоких результатов позволяет добиться конвергентная архитектура Wi-Fi и IoT («Интернет вещей»). Она дает возможность создавать эффективные интеллектуальные решения для навигации внутри помещений, инвентаризации и управления электронными ценниками в магазинах. Развитие таких решений является одним из ключевых направлений работы Huawei.

«Компания Huawei активно инвестирует в разработку новых беспроводных решений, чтобы постоянно повышать качество выпускаемых продуктов, увеличивать их пропускную способность, уменьшать задержки при передаче данных и обеспечивать параллелизм операций. При этом для нас важно не просто предоставлять нашим российским клиентам высокотехнологичное оборудование, а развивать сам рынок ИКТ. Вместе с нашими локальными партнерами мы строим инфраструктуру, которая является основой для предоставления новых услуг и развития цифровой экономики в целом. В России мы участвуем в реализации большого количества крупных инфраструктурных проектов, разрабатываем новые решения в сотрудничестве с российскими ИТ-компаниями, а также инвестируем в образовательные инициативы, потому что у нас есть четкое понимание – какими бы умными ни были технологии, именно люди обеспечивают их правильное функционирование», – прокомментировал директор департамента сетевых решений Huawei Enterprise в России Чжао Шаоци (Zhao Shaoqi).

Свою экосистему подготовки экспертов в области ИКТ Huawei развивает на протяжении нескольких лет. Подготовка к сертификации охватывает учащихся и специалистов и разделяется на три уровня: базовый, профессиональный и экспертный. Базовый уровень сертификации (HCIA WLAN) предполагает обучение по направлению эксплуатации беспроводных сетей. Второй уровень (HCIP WLAN) включает развитие навыков планирования, проектирования и развертывания. Преимущество же высшего уровня (HCIE WLAN) заключается в том, что специалисты учатся оптимизировать крупномасштабные сети с различным набором сценариев.

В 2020 г, компания Huawei запустила стратегический проект HCIE 1000, цель которого – подготовить в России 1000 экспертов высшего уровня к 2023 г, (сюда входят как эксперты по беспроводным технологиям, так и специалисты, выбравшие другие направления: облачные вычисления, искусственный интеллект, Big Data, хранение данных).

На сегодняшний день обучение по различным направлениям уже прошли 750 человек. Подобных высоких показателей удалось добиться в том числе благодаря локализации и уникальному проекту по подготовке специалистов HCIE CAMP, который в этом году был запущен по трем направлениям: коммутация и маршрутизация (routing and switching), системы хранения данных (storage), беспроводные сети (WLAN). Обучение 80 WLAN экспертов состоялось как раз в рамках проекта HCIE CAMP совместно с УЦ Микротест. На сегодняшний день Россия занимает первое место в мире по числу HCIE WLAN специалистов.

При этом Huawei не только развивает профессиональные компетенции действующих участников рынка, но и занимается подготовкой студентов и обучением молодых специалистов с нуля. Компания активно сотрудничает с российскими вузами, открывая на их базе Академии информационно-коммуникационных технологий Huawei. Таким образом компания осуществляет подготовку преподавателей и студентов к проведению авторизованных курсов Huawei по различным технологическим направлениям и предоставляет всем участникам возможность для прохождения международной сертификации. Сейчас в России работает более 90 ИКТ Академий Huawei, в которых только в 2021 г, было подготовлено свыше 10 тыс. преподавателей и студентов.

Для того чтобы повышать мотивацию к самообразованию и развивать профессиональные навыки молодых ИТ-специалистов, компания ежегодно проводит Huawei Cup – Евразийские соревнования в сфере ИКТ. В 2021 г. участие в них приняли свыше 20 тыс. студентов. Для подготовки к олимпиаде в пяти городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Казани – прошли региональные фестивали (роад-шоу) Huawei. Кроме того, некоторые учащиеся ИКТ Академий Huawei (более 500 человек) посетили «Летнюю школу Huawei», которая в этом году проходила в формате онлайн-школы.

Для выпускников ИКТ Академий Huawei также была организована серия ярмарок вакансий, призванных, с одной стороны, утолить кадровый голод на рынке ИТ, а с другой – дать молодым специалистам возможность проявить себя в составе крупной международной компании. В общей сложности такие мероприятия прошли в 10 городах России и объединили свыше 180 студентов и 25 работодателей, в числе которых ОАО «РЖД», «МФЦ Полюс», «Форт Диалог» ООО «Газпром трансгаз Уфа» и другие.

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«Мы давно пришли к выводу, что нам нужно не только готовить кадры, но и обеспечивать условия, когда перед ними открываются карьерные возможности. Студенты должны обучаться, проходить сертификацию и быть уверенными в том, что они станут ценными и востребованными специалистами на рынке труда. Наши ярмарки вакансий пользовались стабильно высоким интересом со стороны крупнейших работодателей из разных уголков России, поэтому мы намерены проводить такие мероприятия на ежегодной основе. От этого должны выиграть как молодые люди, желающие работать в ИТ, так и бизнес – включая нашу компанию, которой всегда требуются квалифицированные специалисты», – говорит руководитель отдела обучения Huawei Enterprise в России Тамара Тавсултанова.

Финальной частью мероприятия, стала пленарная сессия с участием двух экспертов, прошедших обучение и сертификацию HCIE WLAN в России. Вместе с коллегами из Huawei Виктор Беляев («Крок») и Евгений Оськин (ICL Services) обсудили как вопросы профессиональной подготовки специалистов в области информационных технологий и влияние сертификации на их карьерные возможности, так и общие тенденции и перспективы развития ИКТ-рынка в России. Модерировал дискуссию менеджер по развитию корпоративных сетевых решений Huawei Enterprise в России Сергей Аксенов.

Глобальная цель Huawei в России – построить эффективную технологическую экосистему, в рамках которой накопленный опыт и решения компании, помноженные на компетенции локальных специалистов, будут способствовать цифровизации экономики страны. С этой целью Huawei ежегодно инвестирует более 10% своей выручки в развитие R&D проектов.

О компании Huawei

Компания Huawei –мировой поставщик инфокоммуникационных и инфраструктурных решений, а также умных устройств. Основные направления ее работы – телекоммуникационные сети, информационные технологии, умные устройства и облачные сервисы, при этом Huawei стремится сделать цифровые технологии доступными как для бизнеса, так и для конечных потребителей, тем самым приближая создание интеллектуального, совершенного мира связи.

Продукты, решения и сервисы из комплексного портфолио Huawei обладают высокой надежностью и конкурентоспособностью. Открыто сотрудничая с партнерами по экосистеме, Huawei создает коммерческий потенциал для своих клиентов, расширяя спектр их возможностей.

Huawei направляет значительную часть инвестиций на проведение фундаментальных исследований, способствующих мировому прогрессу. В компании работает более 180 тыс. сотрудников в 170 с лишним странах мира. Huawei – частная компания, основанная в 1987 г. Она полностью находится в собственности сотрудников.