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Huawei Certified Huawei Global Partner Network HCIE Huawei Authorized Learning Partner HALP Партнёрские статусы, сертификаты и программы

СОБЫТИЯ

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08.12.2021 Huawei подвела первые итоги программы сертификации экспертов по беспроводным технологиям 4
08.11.2021 Huawei и «Инлайн груп» договорились о продвижении ЦОД в ключевые отрасли российской экономики 2
02.08.2021 Кризис кадров: крупный вендор сам будет готовить ИТ-специалистов для российских компаний 4
09.07.2021 Huawei запустила программу сертификации экспертов по беспроводным технологиям 3
31.05.2021 «Крок» стал лучшим золотым партнером Huawei 1
28.05.2021 «АйТеко» стала первым в России системным интегратором, чьи сотрудники получили сертификаты Huawei HCIE Data Center 2
29.04.2021 Huawei присвоила «КРОК» партнерский статус Value Added Partner 1
06.04.2021 Сяо Хайцзюнь, Huawei: Цифровизация увеличивает прибыль даже в компаниях, не делающих ИТ приоритетом 3
28.01.2021 «Инфосистемы джет» инвестировала 25 млн рублей в обучение сотрудников в 2020 году 1
22.12.2020 Huawei развернет сеть Wi-Fi 6 на базе Парка науки и инноваций Адыгейского госуниверситета 2
13.07.2020 Что важно сделать перед внедрением новой ERP-системы 1
15.06.2020 Huawei и УРТК выпустили первых студентов по направлению Искусственного интеллекта 3
26.10.2018 Huawei и Siemens представили решение Manufacturing Cloud Desktop 1
28.04.2018 Александр Гольцов -

Массовая цифровизация способствует активному росту рынка ИБ

 2
19.01.2017 Huawei присвоила «Ай-Теко» статус высокоуровневого сервисного партнера 2
31.08.2016 Huawei подвела итоги второго этапа соревнований Huawei Honor Cup 2016 1
13.05.2016 Huawei начинает соревнования в сфере ИКТ Honor Cup 2016 1
01.07.2015 В России впервые пройдут соревнования в сфере ИКТ Huawei Honor Cup 1
07.04.2015 Решение IBM InfoSphere DataStage прошло сертификацию Huawei на совместимость с большими данными 1
20.03.2015 «Диона Мастер Лаб» стал учебным партнером Huawei 4
15.03.2013 Huawei открыла первые Сетевые академии в России 1
22.08.2012 Huawei разработала платформу моделирования сети ИКТ 4
14.12.2011 «Академия АйТи» получила статус авторизованного партнера по обучению компании Huawei в России 3
07.04.2011 Huawei выходит на корпоративный сегмент рынка Украины 1
15.09.2010 Huawei реализует новую маркетинговую инициативу на корпоративном рынке 4

Публикаций - 26, упоминаний - 54

Huawei Certified и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4509 25
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 10
Cisco Systems 5356 3
Крок - Croc 1956 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1129 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 915 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1422 2
Inoventica Technologies - Иновентика технолоджес 37 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 357 1
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 107 1
Белтелеком - Beltelecom - Республиканское унитарное предприятие электросвязи в Белоруссии 96 1
Форт Диалог - Fort Dialogue 15 1
Baum - Baum Inform - Баум-Информ - Баум НПО - СК-СХД 41 1
Allied Telesis - Allied Telesyn - Аллайд Телесис Интернешнл Б.В. - Аллайд Телесис Австрия ГмбХ 154 1
Huawei Hadoop 1 1
Проектная практика 52 1
Siemens AG - Siemens Group 2666 1
DunavNET 2 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1823 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 916 1
МегаФон 10652 1
Microsoft Corporation 25720 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15611 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 632 1
IBM - International Business Machines Corp 9683 1
Softline - Софтлайн 3695 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2390 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 201 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 131 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9484 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 433 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 975 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 435 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 169 1
Киевстар - Kyivstar 568 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 227 1
AMT Group - АМТ-Груп 362 1
Inline Group - Инлайн Груп 105 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 132 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 3
РЖД - Российские железные дороги 2086 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8774 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1200 2
Транснефть 335 2
Газпром трансгаз 157 1
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 51 1
Почта России ПАО 2354 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3134 1
НСПК - Национальная система платежных карт 942 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 569 1
X5 Group - Перекрёсток 639 1
Газпром нефть 714 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 181 1
МФЦ Полюс 6 1
Simple Group - Симпл 12 1
Simple Group - SimpleWine - Винотеки Симпл Вайн УК 11 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13677 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5591 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1403 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 263 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24223 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12778 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64465 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16017 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10590 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21936 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7810 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25917 5
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 634 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6826 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13422 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9846 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6453 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18000 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9210 4
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2241 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33244 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29585 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12108 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22792 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10709 3
IP-сеть - IP-routing - IP-маршрутизация 51 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2542 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34527 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1518 3
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1075 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8556 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4536 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5132 2
Оконечное оборудование линии связи - DCE, Data Circuit-terminating Equipment, Data Communication Equipment, Data Carrier Equipment - Оконечное оборудование данных - Терминальное оборудование - DTE, Data Terminal Equipment 141 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5242 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1847 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10062 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7386 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 646 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4981 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1707 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7132 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10140 2
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1046 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 23 1
Inoventica invGUARD 30 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens EDA - Mentor Graphics Capital Harness and Xpedition 2 1
IBM Storage - IBM FlashSystem storage - IBM Flash storage - IBM DeepFlash 24 1
Riverbed SteelConnect 13 1
IPsoft Amelia - агент контакт-центра с искусственным интеллектом 8 1
Huawei FusionInsight 6 1
Huawei eNSP 1 1
Huawei iManager 3 1
Huawei Sustainable DC Network Solution 1 1
Huawei SD-WAN 3 1
IBM InfoSphere ETL - IBM InfoSphere Guardium 47 1
InSpark IoT Platform 7 1
IBM InfoSphere DataStage - Ascential Software - Ascential DataStage 17 1
Cloud Computing - CloudOps - Cloud Operations - управление и поддержка облачных сервисов в компаниях 14 1
Apache Hadoop 468 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1665 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 277 1
Huawei Oceanstor - Huawei OceanStor Dorado - Huawei OceanStor Arctic 64 1
Huawei Connect 14 1
Depositphotos - фотобанк 405 1
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - Cisco PXP - Cisco Partner Experience Platform 58 1
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 76 1
Huawei FusionAccess Desktop Cloud 1 1
Huawei AirEngine 12 1
Huawei Desktop Protocol - HDP 1 1
Тавсултанова Тамара 6 3
Аксенов Сергей 30 3
Сяо Хайцзюнь 31 2
Бондарев Владимир 17 1
Ромашкин Алексей 16 1
Кузьмин Константин 9 1
Микшевич Владислав 3 1
Шорин Евгений 1 1
Беляев Виктор 5 1
Ковардакова Ольга 7 1
Парфенов Константин 14 1
Смоковдин Виктор 1 1
Оськин Евгений 1 1
Алферов Дмитрий 6 1
Ланчиков Павел 2 1
Мишин Евгений 2 1
Груздев Семен 1 1
Васин Иван 3 1
Уймин Антон 6 1
Печенев Антон 2 1
Левен Игорь 1 1
Гольцов Александр 84 1
Haijun Xiao - Хайцзюнь Сяо 6 1
Чиндяскин Дмитрий 9 1
Дьяконова Наталия 19 1
Fang Frank - Фан Фрэнк 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165017 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47362 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19423 4
Евразия - Евразийский континент 642 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19001 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54527 2
Европа 24911 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14779 2
Украина 7909 2
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 213 2
Беларусь - Белоруссия 6261 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3445 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4462 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3324 1
Россия - СФО - Новосибирск 4850 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1786 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 695 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 480 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33485 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57296 6
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1317 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15923 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53125 4
Энергетика - Energy - Energetically 5813 4
Экзамены 510 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6678 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11657 2
Английский язык 7008 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18043 2
Металлы - Серебро - Silver 824 2
Образование в России 2765 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3816 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10241 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27101 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6121 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2190 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3035 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2735 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3965 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8855 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8779 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 182 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11227 1
Металлы - Золото - Gold 1243 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8451 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1894 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1811 1
Федеральный закон 151-ФЗ - О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях 6 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 453 1
Федеральный закон 230-ФЗ - О защите прав и законных интересов физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон 12 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4411 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5648 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7734 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12229 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3715 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 426 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4575 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21472 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3931 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 8
УРТК - Уральский радиотехнический колледж им. А. С. Попова 4 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
АГУ - Адыгейский государственный университет 7 1
Микротест УЦ - Учебный центр 13 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 98 1
Pearson VUE 55 1
Диона Мастер Лаб - Diona Master Lab 2 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 305 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 582 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 347 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 457 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 180 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 47 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 728 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 181 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 22 1
Honor Cup 16 5
Huawei Digital Community Conference 3 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
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