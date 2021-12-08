Индексная книга (каталог) CNews*
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СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 26, упоминаний - 54
Huawei Certified и организации, системы, технологии, персоны:
|Тавсултанова Тамара 6 3
|Аксенов Сергей 30 3
|Сяо Хайцзюнь 31 2
|Бондарев Владимир 17 1
|Ромашкин Алексей 16 1
|Кузьмин Константин 9 1
|Микшевич Владислав 3 1
|Шорин Евгений 1 1
|Беляев Виктор 5 1
|Ковардакова Ольга 7 1
|Парфенов Константин 14 1
|Смоковдин Виктор 1 1
|Оськин Евгений 1 1
|Алферов Дмитрий 6 1
|Ланчиков Павел 2 1
|Мишин Евгений 2 1
|Груздев Семен 1 1
|Васин Иван 3 1
|Уймин Антон 6 1
|Печенев Антон 2 1
|Левен Игорь 1 1
|Гольцов Александр 84 1
|Haijun Xiao - Хайцзюнь Сяо 6 1
|Чиндяскин Дмитрий 9 1
|Дьяконова Наталия 19 1
|Fang Frank - Фан Фрэнк 1 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3931 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456446, в очереди разбора - 727550.
Создано именных указателей - 197634.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456446, в очереди разбора - 727550.
Создано именных указателей - 197634.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.