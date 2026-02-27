МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games

Okko использовал облачные мощности Cloud.ru для трансляции Зимней олимпиады Cloud.ru предоставил онлайн-кинотеатру Okko облачные инфраструктуру и сервисы, чтобы обеспечить стабильную трансляцию Зимних Олимпийских Игр 2026. Особенность трансляции спортивных мероприятий — в резких всплесках пользовательского трафика, которые в некоторые моменты могут в 3-5 раз превышать обычную нагрузку на инф

«СберМобайл»: как россияне смотрели открытие Олимпийских Игр со смартфонов чен внутри России. Пик мобильного просмотра пришелся на 6 февраля 2026 г. — день церемонии открытия Олимпиады. Именно в этот день была зафиксирована наибольшая активность мобильных просмотров т

Школьная сборная России завоевала 8 медалей на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту оссийская сборная завоевала шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI) среди старшеклассников, которая проходила в Кит

«Контур» и УрФУ запускают именную стипендию для талантливых первокурсников ФИИТ ​ ые технологии» (ФИИТ). Программа адресована абитуриентам, добившимся высоких результатов в школьных олимпиадах и выбравшим продолжить обучение на Урале. Об этом CNews сообщили представители «Ко

Сбербанк стал площадкой для подготовки национальной сборной России по информатике перед международной олимпиадой IOI С 18 по 23 июля 2025 г. в «СберУниверситете» проходили установочные сборы национальной сборной по информатике перед международной олимпиадой IOI в Боливии (с 27 июля по 3 августа 2025 г.). Четверо талантливых школьников прошли подготовку вместе с руководителем тренерского штаба сборной России по информатике Алексеем Малее

Сборная России завоевала серебро на первой Международной олимпиаде по кибербезопасности в Сингапуре по работе с персоналом «Лаборатории Касперского»: «Поздравляем медалистов! Участие в международных олимпиадах — это серьезный опыт, который показывает важность совместной работы и тщательной п

Победители Всероссийской олимпиады школьников по экономике смогут поступить в вузы без экзаменов и пройти стажировку в Сбербанке ийские вузы без вступительных экзаменов. Они засчитываются как 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету. Школьники, показавшие лучший результат, также получили возможность войти в сборную международных олимпиад. Генеральный партнер олимпиады Сбербанк вручил юным экономистам подарки, а шести лучшим среди 11-х классов — приглашение на стажировку в компанию. Его можно использовать в течение пяти

Альянс в сфере ИИ и Центральный университет начали подготовку российских команд к Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае Альянс в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и Центральный университет приступили к первому этапу подготовки двух школьных сборных к участию в Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI), которая пройдет в августе 2025 г. в Китае. Об этом CNews сообщили представители Альянса в сфере ИИ. В подготовке к Международной олимпиаде

YandexGPT в 3 раза ускорила проверку работ на олимпиаде «Турнир Ломоносова» по физике, химии и астрономии оябре свои результаты и грамоты. В дальнейшем организаторы планируют применять YandexGPT и в других олимпиадах, где есть онлайн-туры, что позволит не только сократить сроки проверки, но и увели

«Лаборатория Касперского» помогла Интерполу в борьбе с киберугрозами во время Олимпийских игр й. Например, они обнаружили многочисленные фишинговые сайты, на которых предлагали купить билеты на Олимпийские игры, мошеннические онлайн-магазины по продаже брендированных товаров — футболок,

Caviar представила «олимпийские» версии Samsung Z Flip6 в стиле tennis core с зелеными оттенками теннисного корта и летними пастельными тонами. Эти элементы выполнены из премиальной кожи Chevre и Epsom — одних из самых популярных кож ассортимента Hermes. Caviar представила «олимпийские» версии Samsung Z Flip6 в стиле tennis core Одежда tennis core обычно сочетается с лаконичными золотыми украшениями, поэтому дизайн коллекции дополнен декорациями из серебра, а такж

Французский ИТ-гигант с проектами в энергетике, «военке» и Олимпиаде 2024 погряз в миллиардных долгах ра, развернутая на базе ее технологий, обеспечивают функционирование систем налогового администрирования и здравоохранения. Кроме того, Atos выиграла тендер на хранение персональных данных участников Олимпиады, которая пройдет в 2024 г. в столице Франции – Париже. Компания также обеспечит кибербезопасность мероприятия.

Подведены итоги II Всероссийской олимпиады по матмоделированию мени Баумана, 3 место). Призеры трека «Разработка»: Александр Егоров (НИЯУ МИФИ, 1 место), Тимур Калимуллин (НИЯУ МИФИ, 2 место), Фёдор Белолуцкий (Сколковский институт науки и технологи, 3 место). В олимпиаде победили студенты из университетов Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода Что получили призеры? Все девять финалистов получили приз от партнера олимпиады Национального центра фи

Российские школьники завоевали все золотые медали на международной олимпиаде по информатике риводятся на сайте министерства слова Малеев после объявления результатов. Заслуженная победа Перед олимпиадой наши участники прошли отбор, многочисленные сборы и тренировки под руководством тр

Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту пройдет на платформе All Cups от VK Об этом CNews сообщили представители VK. Все этапы олимпиады состоятся на All Cups — технологической платформе VK для проведения онлайн-соревнований и ИТ-чемпионатов. В прошлом году во Всероссийской олимпиаде участвовали более 13 тыс. школьников из 85 регионов. Для участия нужно обладать базовыми навыками программирования и интересоваться сферой искусственного интеллекта. Подготовиться к <

Российские школьники разработали более 300 навыков для «Алисы» на олимпиаде по информатике от «Яндекс учебника» На всероссийской онлайн-олимпиаде по информатике от «Яндекс учебника», технологической образовательной платформы, участники создали более 300 навыков для голосового помощника: игры-квесты, викторины, повествовательные

Как обеспечить бесперебойную работу при скачках трафика: кейс «Учи.ру» нлайн-платформа, на которой можно изучать школьные предметы, готовиться к экзаменам и участвовать в олимпиадах. Платформа также предлагает курсы в формате комиксов и образовательных игр по внеш

Более 6 млн человек учились ИТ вместе с «Яндексом» звитии педагогов — весной 2022 г. около 10 тыс. учителей приняли участие в программе повышения квалификации. Для повышения мотивации к учебе «Яндекс учебник» проводит школьные олимпиады и хакатоны. В олимпиаде «А я знаю» участвовали 632 тыс. школьников, в олимпиаде «Я люблю» по математике, русскому языку и окружающему миру — 562 тыс. Еще 90 тыс. участвовали в олимпиаде по инфо

«СКБ контур» стал соорганизатором олимпиады школьников всероссийского уровня о этого компания 10 лет поддерживала соревнование, сообщили CNews представители «Контура». На текущий учебный год Вузовско-академической олимпиаде по информатике присвоен I уровень Российского совета олимпиад школьников. Это значит, что победители и призеры заключительного этапа соревнования могут получить льготы при поступлении в большинство вузов России. Многие университеты принимают приз

Российские школьники взяли три золота и одно серебро на Международной олимпиаде по информатике й Марданов, директор по связям с вузами VK. – Сегодняшние старшеклассники, интересующиеся технологиями, – это будущее российской ИТ-индустрии. Ребята, вошедшие в сборную нашей страны на Международной олимпиаде по информатике, уже доказали свой потенциал». Также по четыре золотые медали получили школьники из Японии и Китая. У американских старшеклассников, как и у россиян, три золотые и одна

«Базальт СПО» стал партнером международной олимпиады «Основы сетевых технологий» с отечественными технологиями, а участников – за искреннюю заинтересованность. Уверена, что общий профессиональный интерес в будущем приведет нас к сотрудничеству и совместным проектам». В 2022 г. в олимпиаде приняло участие 1609 команд из трех стран: Россия, Белоруссия, Казахстан. Участвовали представители вузов - 151 команда; колледжей - 1448 команд; школ и организаций дополнительного об

На олимпиаде «Яндекс Учебника» школьники попробуют себя в роли сценаристов, тестировщиков и разработчиков голосовых помощников лассов на олимпиаду по информатике. Она продлится с 17 марта по 7 мая. Чтобы участвовать, не обязательно уметь программировать — необходимые знания школьники получат во время прохождения олимпиады. В олимпиаде, которая состоит из двух этапов, будет минимум абстрактных задач и максимум практических. На первом этапе школьников ждут задачи на логическое мышление, программирование ровера и напи

Более 3000 российских школьников приняли участие в Олимпиаде по информационной безопасности щихся криптографией и информационной безопасностью: в Московском техническом университете связи и информатики (МТУСИ) прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров Межрегиональной олимпиады школьников им. И. Я. Верченко по информатике и компьютерной безопасности. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ. Соревнования организованы Институтом криптографии, связи и информ

Более 2000 школьников прошли отборочный этап Олимпиады по искусственному интеллекту огресса отдельного ученика, группы, класса, параллели или даже всей школы», – отметил Петр Положевец, исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Всего для участия в Олимпиаде в 2021–2022 гг. зарегистрировались 7109 учеников 7–11 классов из 80 регионов России и 13 зарубежных стран: Беларуси, Казахстана, Украины, Киргизии, Эфиопии, Германии, Молдовы, Армении

Опрос «Яндекс.учебника» показал, что гаджеты в учебе используют 60 % детей «Яндекс.учебник» провел онлайн-опрос 2438 родителей, чьи дети участвовали в онлайн-олимпиадах для начальных классов «А я знаю». Как выяснилось, 60% детей используют гаджеты для

ВТБ и НИУ ВШЭ открыли летнюю школу по бизнес-информатике для участников олимпиады «Я – профессионал» главная движущая сила. Надеюсь, что за эти несколько дней вы сможете найти единомышленников, коллег и друзей», – отметил на открытии школы заместитель директора Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал» Матвей Навдаев. Банк ВТБ и НИУ ВШЭ в четвертый раз проводят ежегодную школу по бизнес-информатике для участников олимпиады «Я – профессионал». С момента запуска олим

«Ростелеком» крупно не расплатился с российскими спортсменами-инвалидами Олимпиады в Сочи ния служителей Фемиды следует, что эта история тянется без малого семь лет и относится к проведению Олимпиады в Сочи 2014 г. В январе 2014 г. «Ростеклеком» получил право на использование товарн

Atos и МОК продлили соглашение о сотрудничестве сотрудничать, чтобы вместе воплотить в жизнь общую цель: подарить миру волшебство Олимпийских Игр. Олимпийские Игры – это сложное мероприятие с широким кругом заинтересованных лиц, где мы несе

Отвечать за цифровизацию России в Правительстве будет автор Олимпиады в Сочи равлял им в течение 12 лет. В 2005-2014 гг. Чернышенко реализовал проект по подготовке и проведению зимних Олимпийских игр «Сочи 2014». Под его руководством в 2005-2007 гг. была осуществлена за

«Ростелеком» предлагает школьникам построить сеть киберзащиты для умного дома нии «Ростелеком-Солар», национального провайдера технологий кибербезопасности. Сейчас для участия в олимпиаде зарегистрировались более 3 600 человек. Олимпиада КД НТИ продолжает принимать заявк

Acer стала официальным спонсором Международной олимпиады по информатике закрытия — в Центре Гейдара Алиева, одном из мировых шедевров архитектуры, что является отражением высокого уровня инноваций и умений участников мероприятия. IOI — одна из пяти международных научных олимпиад и один из самых престижных конкурсов по информатике в мире. Каждая страна-участница выбирает команду из четырех человек вместе с руководителем группы и заместителем руководителя. На пр

Российские школьники выиграли Международную олимпиаду по информатике Российский триумф Команда российских школьников стала лучшей в неофициальном командном зачете на Международной олимпиаде по информатике IOI 2019 (International Olympiad in Informatics). Турнир юных программистов проходил с 4 по 11 августа 2019 г. в Баку (Азербайджан). Об этом CNews сообщила пресс-служба

Российские школьники стали первыми на Международной олимпиаде по информатике Команда школьников под руководством тренеров из ведущих университетов страны выиграла четыре золотые медали и стала лучшей в командном зачете на 31 Международной олимпиаде по информатике IOI 2019 (International Olympiad in Informatics). Об этом CNews сообщили в пресс-службе Университета ИТМО. В личном зачете россиянин Ильдар Гайнуллин показал второй рез

Школьники из Tinkoff Generation победили во Всероссийской олимпиаде по информатике Пять участников образовательного проекта Tinkoff Generation стали победителями Всероссийской олимпиады школьников по информатике. Еще 12 ребят из образовательной программы «Тинькофф» ста

Mail.ru group, МФТИ и МГТУ проведут для школьников олимпиаду по программированию ускают «Технокубок» – олимпиаду по программированию для учащихся 8–11 классов. «Технокубок» признан олимпиадой второго уровня и дает льготы при поступлении в российские вузы. Победитель олимпиа

Российские школьники взяли два золота и два серебра на Международной олимпиаде по информатике Результаты сборной Российские школьники выиграли две золотые и две серебряные медали на Международной олимпиаде по информатике (International Olympiad in Informatics, IOI), о чем сообщает Минросвещения на своем сайте. Золото получили Рамазан Рахматуллин из Республики Татарстан и Владимир Романо

Хозяева московских и питерских радиоточек будут платить за олимпийские объекты связи госпредприятия - «Центр Мир ИТ». Как государство «забросило» телекоммуникационные объекты Сочинской олимпиады «Центр Мир ИТ» занимается строительством и мониторингом работы сетей связи, а также

Хакеры «уронили» на Олимпиаде серверы и Wi-Fi внутренние серверы организаторов Игр, а также общественный Wi-Fi, в результате чего некоторые гости Олимпиады не смогли распечатать входные билеты на мероприятия. О том, что организаторы Игр ст

«Яндекс» впервые покажет Олимпиаду в Пхёнчхане «Яндекс» впервые покажет зимние Олимпийские игры. На главной странице можно будет посмотреть прямые трансляции и записи сорев