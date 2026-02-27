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МОК Олимпийские игры Олимпиады Olympic Games

МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games

СОБЫТИЯ


27.02.2026 Okko использовал облачные мощности Cloud.ru для трансляции Зимней олимпиады

Cloud.ru предоставил онлайн-кинотеатру Okko облачные инфраструктуру и сервисы, чтобы обеспечить стабильную трансляцию Зимних Олимпийских Игр 2026. Особенность трансляции спортивных мероприятий — в резких всплесках пользовательского трафика, которые в некоторые моменты могут в 3-5 раз превышать обычную нагрузку на инф
10.02.2026 «СберМобайл»: как россияне смотрели открытие Олимпийских Игр со смартфонов

чен внутри России. Пик мобильного просмотра пришелся на 6 февраля 2026 г. — день церемонии открытия Олимпиады. Именно в этот день была зафиксирована наибольшая активность мобильных просмотров т
08.08.2025 Школьная сборная России завоевала 8 медалей на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту

оссийская сборная завоевала шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI) среди старшеклассников, которая проходила в Кит
25.07.2025 «Контур» и УрФУ запускают именную стипендию для талантливых первокурсников ФИИТ ​

ые технологии» (ФИИТ). Программа адресована абитуриентам, добившимся высоких результатов в школьных олимпиадах и выбравшим продолжить обучение на Урале. Об этом CNews сообщили представители «Ко
24.07.2025 Сбербанк стал площадкой для подготовки национальной сборной России по информатике перед международной олимпиадой IOI

С 18 по 23 июля 2025 г. в «СберУниверситете» проходили установочные сборы национальной сборной по информатике перед международной олимпиадой IOI в Боливии (с 27 июля по 3 августа 2025 г.). Четверо талантливых школьников прошли подготовку вместе с руководителем тренерского штаба сборной России по информатике Алексеем Малее
27.06.2025 Сборная России завоевала серебро на первой Международной олимпиаде по кибербезопасности в Сингапуре

по работе с персоналом «Лаборатории Касперского»: «Поздравляем медалистов! Участие в международных олимпиадах — это серьезный опыт, который показывает важность совместной работы и тщательной п
07.05.2025 Победители Всероссийской олимпиады школьников по экономике смогут поступить в вузы без экзаменов и пройти стажировку в Сбербанке

ийские вузы без вступительных экзаменов. Они засчитываются как 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету. Школьники, показавшие лучший результат, также получили возможность войти в сборную международных олимпиад. Генеральный партнер олимпиады Сбербанк вручил юным экономистам подарки, а шести лучшим среди 11-х классов — приглашение на стажировку в компанию. Его можно использовать в течение пяти
21.01.2025 Альянс в сфере ИИ и Центральный университет начали подготовку российских команд к Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае

Альянс в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и Центральный университет приступили к первому этапу подготовки двух школьных сборных к участию в Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI), которая пройдет в августе 2025 г. в Китае. Об этом CNews сообщили представители Альянса в сфере ИИ. В подготовке к Международной олимпиаде

13.12.2024 YandexGPT в 3 раза ускорила проверку работ на олимпиаде «Турнир Ломоносова» по физике, химии и астрономии

оябре свои результаты и грамоты. В дальнейшем организаторы планируют применять YandexGPT и в других олимпиадах, где есть онлайн-туры, что позволит не только сократить сроки проверки, но и увели
18.10.2024 «Лаборатория Касперского» помогла Интерполу в борьбе с киберугрозами во время Олимпийских игр

й. Например, они обнаружили многочисленные фишинговые сайты, на которых предлагали купить билеты на Олимпийские игры, мошеннические онлайн-магазины по продаже брендированных товаров — футболок,
01.08.2024 Caviar представила «олимпийские» версии Samsung Z Flip6 в стиле tennis core

с зелеными оттенками теннисного корта и летними пастельными тонами. Эти элементы выполнены из премиальной кожи Chevre и Epsom — одних из самых популярных кож ассортимента Hermes. Caviar представила «олимпийские» версии Samsung Z Flip6 в стиле tennis core Одежда tennis core обычно сочетается с лаконичными золотыми украшениями, поэтому дизайн коллекции дополнен декорациями из серебра, а такж
20.03.2024 Французский ИТ-гигант с проектами в энергетике, «военке» и Олимпиаде 2024 погряз в миллиардных долгах

ра, развернутая на базе ее технологий, обеспечивают функционирование систем налогового администрирования и здравоохранения. Кроме того, Atos выиграла тендер на хранение персональных данных участников Олимпиады, которая пройдет в 2024 г. в столице Франции – Париже. Компания также обеспечит кибербезопасность мероприятия.
01.12.2023 Подведены итоги II Всероссийской олимпиады по матмоделированию

мени Баумана, 3 место). Призеры трека «Разработка»: Александр Егоров (НИЯУ МИФИ, 1 место), Тимур Калимуллин (НИЯУ МИФИ, 2 место), Фёдор Белолуцкий (Сколковский институт науки и технологи, 3 место). В олимпиаде победили студенты из университетов Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода Что получили призеры? Все девять финалистов получили приз от партнера олимпиады Национального центра фи
05.09.2023 Российские школьники завоевали все золотые медали на международной олимпиаде по информатике

риводятся на сайте министерства слова Малеев после объявления результатов. Заслуженная победа Перед олимпиадой наши участники прошли отбор, многочисленные сборы и тренировки под руководством тр
04.07.2023 Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту пройдет на платформе All Cups от VK

Об этом CNews сообщили представители VK. Все этапы олимпиады состоятся на All Cups — технологической платформе VK для проведения онлайн-соревнований и ИТ-чемпионатов. В прошлом году во Всероссийской олимпиаде участвовали более 13 тыс. школьников из 85 регионов. Для участия нужно обладать базовыми навыками программирования и интересоваться сферой искусственного интеллекта. Подготовиться к <
27.04.2023 Российские школьники разработали более 300 навыков для «Алисы» на олимпиаде по информатике от «Яндекс учебника»

На всероссийской онлайн-олимпиаде по информатике от «Яндекс учебника», технологической образовательной платформы, участники создали более 300 навыков для голосового помощника: игры-квесты, викторины, повествовательные
02.12.2022 Как обеспечить бесперебойную работу при скачках трафика: кейс «Учи.ру»

нлайн-платформа, на которой можно изучать школьные предметы, готовиться к экзаменам и участвовать в олимпиадах. Платформа также предлагает курсы в формате комиксов и образовательных игр по внеш
09.11.2022 Более 6 млн человек учились ИТ вместе с «Яндексом»

звитии педагогов — весной 2022 г. около 10 тыс. учителей приняли участие в программе повышения квалификации. Для повышения мотивации к учебе «Яндекс учебник» проводит школьные олимпиады и хакатоны. В олимпиаде «А я знаю» участвовали 632 тыс. школьников, в олимпиаде «Я люблю» по математике, русскому языку и окружающему миру — 562 тыс. Еще 90 тыс. участвовали в олимпиаде по инфо
07.10.2022 «СКБ контур» стал соорганизатором олимпиады школьников всероссийского уровня

о этого компания 10 лет поддерживала соревнование, сообщили CNews представители «Контура». На текущий учебный год Вузовско-академической олимпиаде по информатике присвоен I уровень Российского совета олимпиад школьников. Это значит, что победители и призеры заключительного этапа соревнования могут получить льготы при поступлении в большинство вузов России. Многие университеты принимают приз
15.08.2022 Российские школьники взяли три золота и одно серебро на Международной олимпиаде по информатике

й Марданов, директор по связям с вузами VK. – Сегодняшние старшеклассники, интересующиеся технологиями, – это будущее российской ИТ-индустрии. Ребята, вошедшие в сборную нашей страны на Международной олимпиаде по информатике, уже доказали свой потенциал». Также по четыре золотые медали получили школьники из Японии и Китая. У американских старшеклассников, как и у россиян, три золотые и одна
30.06.2022 «Базальт СПО» стал партнером международной олимпиады «Основы сетевых технологий»

с отечественными технологиями, а участников – за искреннюю заинтересованность. Уверена, что общий профессиональный интерес в будущем приведет нас к сотрудничеству и совместным проектам». В 2022 г. в олимпиаде приняло участие 1609 команд из трех стран: Россия, Белоруссия, Казахстан. Участвовали представители вузов - 151 команда; колледжей - 1448 команд; школ и организаций дополнительного об
17.03.2022 На олимпиаде «Яндекс Учебника» школьники попробуют себя в роли сценаристов, тестировщиков и разработчиков голосовых помощников

лассов на олимпиаду по информатике. Она продлится с 17 марта по 7 мая. Чтобы участвовать, не обязательно уметь программировать — необходимые знания школьники получат во время прохождения олимпиады. В олимпиаде, которая состоит из двух этапов, будет минимум абстрактных задач и максимум практических. На первом этапе школьников ждут задачи на логическое мышление, программирование ровера и напи
21.02.2022 Более 3000 российских школьников приняли участие в Олимпиаде по информационной безопасности

щихся криптографией и информационной безопасностью: в Московском техническом университете связи и информатики (МТУСИ) прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров Межрегиональной олимпиады школьников им. И. Я. Верченко по информатике и компьютерной безопасности. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ. Соревнования организованы Институтом криптографии, связи и информ
28.12.2021 Более 2000 школьников прошли отборочный этап Олимпиады по искусственному интеллекту

огресса отдельного ученика, группы, класса, параллели или даже всей школы», – отметил Петр Положевец, исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Всего для участия в Олимпиаде в 2021–2022 гг. зарегистрировались 7109 учеников 7–11 классов из 80 регионов России и 13 зарубежных стран: Беларуси, Казахстана, Украины, Киргизии, Эфиопии, Германии, Молдовы, Армении
15.12.2021 Опрос «Яндекс.учебника» показал, что гаджеты в учебе используют 60 % детей

«Яндекс.учебник» провел онлайн-опрос 2438 родителей, чьи дети участвовали в онлайн-олимпиадах для начальных классов «А я знаю». Как выяснилось, 60% детей используют гаджеты для
21.07.2021 ВТБ и НИУ ВШЭ открыли летнюю школу по бизнес-информатике для участников олимпиады «Я – профессионал»

главная движущая сила. Надеюсь, что за эти несколько дней вы сможете найти единомышленников, коллег и друзей», – отметил на открытии школы заместитель директора Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал» Матвей Навдаев. Банк ВТБ и НИУ ВШЭ в четвертый раз проводят ежегодную школу по бизнес-информатике для участников олимпиады «Я – профессионал». С момента запуска олим
30.10.2020 «Ростелеком» крупно не расплатился с российскими спортсменами-инвалидами Олимпиады в Сочи

ния служителей Фемиды следует, что эта история тянется без малого семь лет и относится к проведению Олимпиады в Сочи 2014 г. В январе 2014 г. «Ростеклеком» получил право на использование товарн
15.07.2020 Atos и МОК продлили соглашение о сотрудничестве

сотрудничать, чтобы вместе воплотить в жизнь общую цель: подарить миру волшебство Олимпийских Игр. Олимпийские Игры – это сложное мероприятие с широким кругом заинтересованных лиц, где мы несе
29.01.2020 Отвечать за цифровизацию России в Правительстве будет автор Олимпиады в Сочи

равлял им в течение 12 лет. В 2005-2014 гг. Чернышенко реализовал проект по подготовке и проведению зимних Олимпийских игр «Сочи 2014». Под его руководством в 2005-2007 гг. была осуществлена за
24.10.2019 «Ростелеком» предлагает школьникам построить сеть киберзащиты для умного дома

нии «Ростелеком-Солар», национального провайдера технологий кибербезопасности. Сейчас для участия в олимпиаде зарегистрировались более 3 600 человек. Олимпиада КД НТИ продолжает принимать заявк
12.08.2019 Acer стала официальным спонсором Международной олимпиады по информатике

закрытия — в Центре Гейдара Алиева, одном из мировых шедевров архитектуры, что является отражением высокого уровня инноваций и умений участников мероприятия. IOI — одна из пяти международных научных олимпиад и один из самых престижных конкурсов по информатике в мире. Каждая страна-участница выбирает команду из четырех человек вместе с руководителем группы и заместителем руководителя. На пр
12.08.2019 Российские школьники выиграли Международную олимпиаду по информатике

Российский триумф Команда российских школьников стала лучшей в неофициальном командном зачете на Международной олимпиаде по информатике IOI 2019 (International Olympiad in Informatics). Турнир юных программистов проходил с 4 по 11 августа 2019 г. в Баку (Азербайджан). Об этом CNews сообщила пресс-служба
09.08.2019 Российские школьники стали первыми на Международной олимпиаде по информатике

Команда школьников под руководством тренеров из ведущих университетов страны выиграла четыре золотые медали и стала лучшей в командном зачете на 31 Международной олимпиаде по информатике IOI 2019 (International Olympiad in Informatics). Об этом CNews сообщили в пресс-службе Университета ИТМО. В личном зачете россиянин Ильдар Гайнуллин показал второй рез
26.04.2019 Школьники из Tinkoff Generation победили во Всероссийской олимпиаде по информатике

Пять участников образовательного проекта Tinkoff Generation стали победителями Всероссийской олимпиады школьников по информатике. Еще 12 ребят из образовательной программы «Тинькофф» ста
13.09.2018 Mail.ru group, МФТИ и МГТУ проведут для школьников олимпиаду по программированию

ускают «Технокубок» – олимпиаду по программированию для учащихся 8–11 классов. «Технокубок» признан олимпиадой второго уровня и дает льготы при поступлении в российские вузы. Победитель олимпиа
07.09.2018 Российские школьники взяли два золота и два серебра на Международной олимпиаде по информатике

Результаты сборной Российские школьники выиграли две золотые и две серебряные медали на Международной олимпиаде по информатике (International Olympiad in Informatics, IOI), о чем сообщает Минросвещения на своем сайте. Золото получили Рамазан Рахматуллин из Республики Татарстан и Владимир Романо
26.04.2018 Хозяева московских и питерских радиоточек будут платить за олимпийские объекты связи

госпредприятия - «Центр Мир ИТ». Как государство «забросило» телекоммуникационные объекты Сочинской олимпиады «Центр Мир ИТ» занимается строительством и мониторингом работы сетей связи, а также
12.02.2018 Хакеры «уронили» на Олимпиаде серверы и Wi-Fi

внутренние серверы организаторов Игр, а также общественный Wi-Fi, в результате чего некоторые гости Олимпиады не смогли распечатать входные билеты на мероприятия. О том, что организаторы Игр ст
08.02.2018 «Яндекс» впервые покажет Олимпиаду в Пхёнчхане

«Яндекс» впервые покажет зимние Олимпийские игры. На главной странице можно будет посмотреть прямые трансляции и записи сорев
05.02.2018 Telesport и Mail.Ru Group покажут Олимпийские игры в ОК, «ВКонтакте» и на портале Mail.Ru

Telesport и Mail.Ru Group покажут Олимпийские игры в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и на портале Mail.Ru. Помимо трансляций на о

Публикаций - 1282, упоминаний - 2237

МОК и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 120
МегаФон 10742 119
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 68
Microsoft Corporation 25775 55
Samsung Electronics 11064 53
Yandex - Яндекс 9215 53
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 50
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 45
IBM - International Business Machines Corp 9699 45
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 39
Google LLC 12688 32
Oracle Corporation 7074 32
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 31
9594 28
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 26
SAP SE 5601 26
Intel Corporation 12811 26
Cisco Systems 5372 25
Huawei 4675 25
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 24
NVision Group - Энвижн Груп 699 23
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 23
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 23
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 22
Siemens AG - Siemens Group 2673 22
Крок - Croc 1964 21
Amazon Inc - Amazon.com 3277 19
Lenovo Group 2446 19
Meta Platforms - Facebook 4621 19
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 18
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 18
VK - Mail.ru Group 3602 18
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 17
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 16
Sony 6739 16
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 16
HP Inc. 5883 16
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 15
LG Electronics 3735 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 61
РЖД - Российские железные дороги 2096 29
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 26
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 22
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 50 20
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 68 19
Почта России ПАО 2370 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 18
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 17
Газпром ПАО 1493 17
Олимпстрой ГК - Государственная корпорация 25 16
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 13
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 13
Visa International 1993 12
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 12
Россети Ленэнерго 1699 12
Аэродинамика - Базэл Аэро 54 12
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 12
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 10
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 10
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 9
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 9
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 8
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 8
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 7
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 7
Транснефть 335 7
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 7
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 7
Связной ГК 1401 7
НСПК - Национальная система платежных карт 948 7
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 6
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 6
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс - Свеза-Лес 87 6
Талант и успех - Сириус-Арена Развлекательный спортивный центр - Адлер-Арена - Олимпийский овал - Конькобежный центр 8 6
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 6
eBay Inc 1640 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 109
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 58
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 51
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 49
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 49
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 45
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 37
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 29
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 23
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 23
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 22
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 22
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 22
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 20
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 20
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 20
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 16
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 15
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 14
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 13
МОК - Олимпийский комитет России - Russian Olympic Committee, ROC 18 13
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 13
Судебная власть - Judicial power 2500 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 12
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 11
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 11
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 11
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 10
Федеральное казначейство России 1949 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 9
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 8
Транспортная дирекция Олимпийских игр АНО - Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 11 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 8
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 8
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 167
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 29
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 14
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 6
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
Ассоциация пользователей и разработчиков CD-ROM-продукции 4 4
Талант и успех - Общественный фонд 21 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 4
Единая Россия - Политическая партия 321 3
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 3
Демократическая политическая партия США 122 3
Greenpeace - Гринпис 130 3
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 3
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 2
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 2
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 2
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 2
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 2
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 2
Электрокабель 13 2
FISU - Fédération Internationale du Sport Universitaire - Международная федерация университетского спорта 2 2
МЕРКОСУР - Mercosur - Mercosul - Mercado Común del Sur - Mercado Comum do Sul - Ñemby Ñemuha - Southern Common Market 4 2
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 2
Движение первых - Российское движение детей и молодежи 11 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 284
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 151
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 142
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 142
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 138
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 138
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 118
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 118
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 106
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 106
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 99
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 94
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 92
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 92
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 91
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 84
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 81
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 79
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 78
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 73
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 72
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 65
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 65
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 63
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 63
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 63
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 62
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 61
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 60
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 59
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 58
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 55
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 55
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 55
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 54
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 54
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 53
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 52
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 52
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 51
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 47
Google Android 15243 42
Microsoft Windows 2000 8678 33
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 32
Apple iOS 8583 29
Linux OS 11533 26
Microsoft Windows 16882 25
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 20
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 19
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 17
Oracle Java - язык программирования 3469 15
Google YouTube - Видеохостинг 3002 14
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 14
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 13
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 13
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 13
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 12
Apple iPad 4011 12
Microsoft Azure 1526 12
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 11
C/C++ - Язык программирования 894 11
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 11
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 11
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 11
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 10
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 10
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 129 9
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 8
Apple iPhone 6 4861 8
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 8
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 8
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 8
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 7
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 7
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 7
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 7
Новые облачные технологии - МойОфис 958 7
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 7
Путин Владимир 3454 30
Чернышенко Дмитрий 580 21
Медведев Дмитрий 1665 18
Никифоров Николай 1138 14
Шелепов Владимир 25 12
Рейман Леонид 1065 12
Шадаев Максут 1210 11
Ускова Ольга 174 11
Погосян Тигран 26 11
Малеев Алексей 18 10
Горбунов Анатолий 18 10
Щеголев Игорь 699 10
Орловский Виктор 408 10
Прянишников Николай 316 9
Черемных Андрей 30 8
Бобровников Борис 104 7
Солдатенков Сергей 162 7
Нуралиев Борис 298 7
Короткевич Геннадий 12 6
Станкевич Андрей 17 6
Мишустин Михаил 787 5
Паршин Максим 323 5
Бадалов Андрей 66 5
Мацоцкий Сергей 180 5
Кочаров Армен 25 5
Корнеев Сергей 84 5
Волков Владимир 69 5
Кирдяшов Федор 30 5
Карпинский Алексей 42 5
Бяков Юрий 42 5
Митричев Петр 14 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 5
Шипулин Александр 29 5
Лемешева Татьяна 10 5
Suzuki Shigeo - Судзуки Сигэо 9 5
Белоусов Сергей 254 5
Свердлов Денис 201 4
Греф Герман 485 4
Ахмеров Тимур 91 4
Дворкович Аркадий 216 4
Россия - РФ - Российская федерация 166164 805
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 359
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 350
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 217
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 174
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 144
Европа 24963 137
Япония 13807 103
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 87
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 83
Китай - Пекин - Beijing 1096 81
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 73
Германия - Федеративная Республика 13221 63
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 60
Великобритания - Лондон 2432 60
Южная Корея - Республика 7051 58
Франция - Французская Республика 8177 55
Россия - СФО - Новосибирск 4875 45
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 43
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 41
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 40
Азия - Азиатский регион 5920 40
Украина 7928 39
Казахстан - Республика 6047 39
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 39
Беларусь - Белоруссия 6289 38
Земля - планета Солнечной системы 10865 36
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 33
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 31
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 29
Индия - Bharat 5869 29
Греция - Афины 124 28
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 28
Бразилия - Федеративная Республика 2520 27
Австралия - Сидней 276 26
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 143 26
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Красная Поляна - Горки Город - Горная карусель 98 26
Италия - Итальянская Республика 4508 26
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 26
Китай - Тайвань 4245 26
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 387
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 381
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 357
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 173
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 172
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 130
Образование в России 2893 112
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 101
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 87
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 76
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 63
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 61
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 61
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 55
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 54
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 52
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 52
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 51
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 51
Английский язык 7030 50
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 48
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 48
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 46
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 684 43
Информатика - computer science - informatique 1195 43
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 41
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 39
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 39
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 38
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 38
Металлы - Золото - Gold 1251 38
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 36
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 35
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 35
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 34
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 33
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 33
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 33
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3961 32
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3087 31
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 21
NBC News 188 17
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 14
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 13
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 12
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 12
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 11
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 11
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 8
Ведомости 1466 7
EBU - European Broadcasting Union - ЕВС - Европейский вещательный союз 18 7
TAdviser - Центр выбора технологий 468 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 6
РИА Новости 1033 5
NYT - The New York Times 1100 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 5
CNews - ZOOM.CNews 1866 5
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 5
Times 661 5
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 5
Forbes - Форбс 1002 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
FT - Financial Times 1295 5
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 4
CNews RND - R&D.CNews 2274 4
The Register - The Register Hardware 1784 4
Bloomberg 1627 3
ZDnet 663 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 3
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 3
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 3
Радио России - радиостанция 49 3
Будущее России. Национальные проекты 22 3
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 3
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 3
РБК Спорт - sportr.bc.ru 8 3
Engadget - Блог о технологиях 429 2
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 2
Рен ТВ - телеканал 82 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 54
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 44
IDC - International Data Corporation 4975 24
Gartner - Гартнер 3658 9
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 9
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 8
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 5
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
NPD DisplaySearch 285 3
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 3
SimilarWeb 62 2
IBM Research 111 2
НМГ - Медиалогия 37 2
S&P 500 565 2
Gartner - Dataquest 353 2
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Рустелеком ТК 305 1
Frost & Sullivan 207 1
Discovery Research Group 22 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 1
Strategy Analytics 285 1
IBM Institute for Business Value 25 1
GSMA Intelligence 11 1
TAP Advisors 1 1
CNews Mobile - рейтинг 23 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
CNews Мишень 186 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
AV-Comparatives 28 1
Technavio 29 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 60
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 49
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 41
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 33
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 23
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 23
РАН - Российская академия наук 2122 22
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 20
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 16
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 13
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 12
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 12
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 11
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 9
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 9
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 8
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 8
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 77 8
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 8
ГБОУ Президентский ФМЛ - Президентский физико-математический лицей 12 8
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 8
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 7
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 7
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 7
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 7
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 6
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 6
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 6
VK Education - VK Образование - ВК Образование 62 6
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 5
ТГУ - Томский государственный университет 233 5
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 49 5
Базальт СПО - Альт академия 38 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра Академия - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 59 5
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Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 5
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 4
ВГУ - Воронежский государственный университет 61 4
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