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Азиатско-Тихоокеанская астрономическая олимпиада (АТАО) Asian-Pacific Astronomy Olympiad (APAO)
УПОМИНАНИЯ
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|Сергунин Андрей 2 2
|Ахмедов Максим 4 2
|Тихомиров Михаил 4 2
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|Будин Николай 2 2
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|Рахматуллин Рамазан 3 2
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