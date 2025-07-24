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Азиатско-Тихоокеанская астрономическая олимпиада (АТАО) Asian-Pacific Astronomy Olympiad (APAO)


УПОМИНАНИЯ


24.07.2025 Сбербанк стал площадкой для подготовки национальной сборной России по информатике перед международной олимпиадой IOI 1
12.08.2019 Российские школьники выиграли Международную олимпиаду по информатике 1
09.08.2019 Российские школьники стали первыми на Международной олимпиаде по информатике 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Азиатско-Тихоокеанская астрономическая олимпиада (АТАО) и организации, системы, технологии, персоны:

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