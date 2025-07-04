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Индексная книга (каталог) CNews*
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Морозов Александр


УПОМИНАНИЯ


04.07.2025 Дожились. Разработку российских проектов предлагают отдать индусам, потому что своих ИТ-шников мало 1
18.10.2023 Создатели отечественного разработчика мобильных игр после ухода из России могут получить полмиллиарда долларов 1
18.11.2022 Как убедить бизнес в преимуществах Low-code платформ 1
27.10.2022 Лидер российской разработки ПО для горняков поглощен «Цифрой». Миллиардная покупка длилась 4 года 1
22.08.2022 VK объявляет о назначении Александра Морозова на должность финансового директора 1
18.02.2022 «Телфин» автоматизирует 90 филиалов компании «Автопитер» по всей России 1
12.08.2021 Спутниковые решения РТКОММ обеспечили безопасность детских учреждений в Забайкалье 1
01.09.2020 Томский кластер высокотехнологичного производства беспилотных технологий объявил первые результаты 1
15.11.2019 «Лаборатория умного вождения»: вероятность попасть в ДТП для «ночных гонщиков» в пять раз выше 1
13.09.2019 Исследование: почти половина российских водителей следит за стилем вождения 1
12.08.2019 Российские школьники выиграли Международную олимпиаду по информатике 1
09.08.2019 Российские школьники стали первыми на Международной олимпиаде по информатике 2
09.04.2019 Исследование «Лаборатории умного вождения»: ИИ помог автомобилистам на 30% реже нарушать скоростной режим 1
05.04.2019 Сбербанк запустил образовательный курс «Машинное обучение в финансах» 1
01.03.2019 Юная компания Вексельберга вложила 3 млрд руб. в ИТ для промышленности 1
26.02.2019 «Лаборатория Умного Вождения» собрала телематическую статистику по стоянию в пробках 1
21.03.2018 Positive Technologies нашла уязвимости в системе защиты от пиратства 2
26.04.2017 Минпромторг РФ простимулирует внедрение систем беспилотного вождения 2
23.11.2016 Путину предложили создать в России открытую ОС для беспилотных автомобилей 1
17.04.2015 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур: развитие в новых условиях» 1
01.07.2014 На Люблинско-Дмитровской линии метро заработал бесплатный Wi-Fi 1
16.08.2012 iCore оснастила видеостеной диспетчерскую «Енисейского речного пароходства» 1
15.05.2012 Первая ИТ-компания из «Сколково» выходит на IPO 1
27.05.2011 «Роснано» запустила «первый онлайн-магазин инновационных технологий» 2

Публикаций - 24, упоминаний - 28

Морозов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

ЛУВ - Лаборатория Умного Вождения 20 4
Yandex - Яндекс 7874 4
Цифра ГК 2487 3
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 44 3
SAP SE 5349 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4223 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1328 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3259 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
Крок - Croc 1787 1
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 57 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Thales - Gemalto 183 1
Theta Data Solutions - Тета Дата Солюшнс 3 1
Ростелеком 10005 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 682 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13400 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 1
VK - Mail.ru Group 3492 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1501 1
Google LLC 12004 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 373 1
iCore - Ай Ко ЗАО 57 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
С-Телеком 5 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 133 1
ЛайфТелеком - Телфин 232 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1146 1
Газинформсервис - ГИС 326 1
ММК Информсервис 53 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 184 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2193 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 60 1
Siemens AG - Siemens Group 2604 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
Telegram Group 2276 1
OpenText 211 1
8549 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 564 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7746 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 2
РЖД - Российские железные дороги 1948 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 257 2
Ренессанс Страхование 165 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2903 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2551 2
Эл 6 - ЭПМ ГК - Группа ЭПМ - Энергопром ГК - ЭПМ-НЭЗ, ЭПМ-НовЭЗ, Новосибирский электродный завод, Донкарб Графит 17 2
BMW Group 460 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 153 1
Coursera 58 1
Hyundai Motor Company 402 1
Газпром нефть 645 1
Renault Groupe 160 1
Ford 416 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 284 1
Volkswagen Audi Group 218 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 106 1
Mazda Motor Corporation 71 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 96 1
Химпром 22 1
Lifan 6 1
Toyota - Lexus 81 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 476 1
Цифра ГК - Станкосервис ИЦ - Производственное предприятие 6 1
Вперед ММЗ - Московский машиностроительный завод 2 1
Межениновский СПК - Сельскохозяйственный производственный комплекс 3 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 90 1
НЭВЗ - Новочеркасский электровозостроительный завод 9 1
Альфа-Банк 1804 1
ГПБ - Газпромбанк 1114 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 144 1
Северсталь ПАО - Severstal 511 1
Volvo Cars 253 1
Volkswagen Group - VW 288 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 404 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 436 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3155 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 2
Администрация Томской области - органы государственной власти 42 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1938 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 683 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3157 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6115 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4657 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2215 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 356 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1425 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1385 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2998 1
Судебная власть - Judicial power 2351 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2058 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1000 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12186 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 159 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1417 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 346 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 251 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1030 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5018 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 127 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15512 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69080 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32289 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53778 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21188 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29503 3
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1102 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5605 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3768 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5435 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11685 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5918 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12460 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3092 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16367 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13012 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9475 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26213 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22056 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6958 2
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 256 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5838 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11601 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10815 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14150 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1366 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6623 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2260 2
Умные платформы 1779 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7804 1
V2I - Vehicle-to-Infrastructure - Технология взаимодействия подвижного состава и транспортной инфраструктуры 15 1
Транспорт - V2V - Vehicle-to-Vehicle - Технология обмена беспроводными сигналами автомобиля с другими рядом двигающимися автомобилями 40 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6498 1
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 200 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1103 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3339 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 518 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13116 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12484 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 638 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2816 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1142 2
Google Android 14355 1
Apple iOS 8014 1
Cognitive Agro Pilot 38 1
Kaspersky Embedded Systems Security 11 1
Цифра ГК Foreman - Система мониторинга промышленного оборудования 8 1
Cognitive Агродроид C2-A2 - Cognitive2-Agro2 Droid1 5 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 491 1
РТС-тендер - ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 41 1
Apple iPhone 6 4863 1
ЛайфТелеком - Телфин.Софтфон 44 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 143 1
НКТ - Р7-Офис 422 1
Microsoft Office 3842 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 235 1
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 82 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2340 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4777 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
Цифра ГК - Вист Групп - VG Karier - Интеллектуальный карьер - Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом 20 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
1С:Аналитика 21 1
РБК Фондовый терминал - Quote.РБК - RBC Bonds - RBC Composite - RBC Graph 9 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 219 1
МВД РФ - ФМС РФ - ГИСМУ - Государственная информационная система миграционного учета - ГС Мир - Государственная система миграционного и регистрационного учёта - Единый информационный ресурс регистрационного и миграционного учета 40 1
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Sentinel Hardware Keys 46 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 242 1
Nexters Global - Gracevale - Cubic Games - Pixel Gun 3D 4 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1837 1
OISF - Suricata IPS/IDS 17 1
Айсорс - Isource Inspector 22 1
FreePik 1185 1
Владимиров Дмитрий 15 3
Клебанов Алексей 3 3
Вексельберг Виктор 153 2
Гайнуллин Ильдар 2 2
Короткевич Геннадий 12 2
Малеев Алексей 14 2
Романов Владимир 10 2
Лифарь Егор 3 2
Дроздова Александра 6 2
Станкевич Андрей 15 2
Сергунин Андрей 2 2
Ахмедов Максим 4 2
Тихомиров Михаил 4 2
Калинин Николай 5 2
Будин Николай 2 2
Христенко Олег 6 2
Збань Илья 3 2
Резников Григорий 5 2
Кириллов Арсений 2 2
Qi Benjamin - Чи Бенджамин 3 2
Рахматуллин Рамазан 3 2
Ускова Ольга 168 1
Богачев Игорь 180 1
Васильева Ольга 22 1
Жвачкин Сергей 8 1
Кожевников Максим 2 1
Маврин Павел 3 1
Зайцев Георгий 6 1
Мацук Игорь 5 1
Шипулин Кирилл 3 1
Нигматуллин Нияз 3 1
Хрусталев Александр 33 1
Курило Андрей 38 1
Костин Андрей 62 1
Воробьев Артем 26 1
Марков Антон 13 1
Андреева Елена 13 1
Путин Владимир 3259 1
Баранов Александр 15 1
Луцкий Алексей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 150490 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44477 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17988 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52719 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17594 3
Беларусь - Белоруссия 5887 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3125 3
Болгария - Республика 780 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4022 2
Южная Корея - Республика 6750 2
Япония 13392 2
Сингапур - Республика 1877 2
Америка Латинская 1848 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1052 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 966 2
Азербайджан - Баку 130 2
Япония - Цукуба 19 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14287 2
Казахстан - Республика 5678 2
Болгария - Шумен 4 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3050 1
Финляндия - Финляндская Республика 3632 1
Индия - Bharat 5570 1
Америка Южная 860 1
Китай - Тайвань 4061 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1028 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 922 1
Румыния 735 1
Марокко - Королевство 213 1
Белиз 72 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 614 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 370 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1457 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3245 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2839 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4117 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 507 1
Европа Восточная 3110 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7805 1
Украина 7689 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19437 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30532 7
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5394 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53075 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49624 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4791 3
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 836 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6411 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5990 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14312 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10263 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8021 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6038 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25003 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7659 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2494 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6117 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 656 2
Металлы - Серебро - Silver 776 2
Металлы - Золото - Gold 1163 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3545 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 849 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 52 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5294 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2519 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 664 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4104 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3698 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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