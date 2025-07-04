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Морозов Александр
УПОМИНАНИЯ
Морозов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Владимиров Дмитрий 15 3
|Клебанов Алексей 3 3
|Вексельберг Виктор 153 2
|Гайнуллин Ильдар 2 2
|Короткевич Геннадий 12 2
|Малеев Алексей 14 2
|Романов Владимир 10 2
|Лифарь Егор 3 2
|Дроздова Александра 6 2
|Станкевич Андрей 15 2
|Сергунин Андрей 2 2
|Ахмедов Максим 4 2
|Тихомиров Михаил 4 2
|Калинин Николай 5 2
|Будин Николай 2 2
|Христенко Олег 6 2
|Збань Илья 3 2
|Резников Григорий 5 2
|Кириллов Арсений 2 2
|Qi Benjamin - Чи Бенджамин 3 2
|Рахматуллин Рамазан 3 2
|Ускова Ольга 168 1
|Богачев Игорь 180 1
|Васильева Ольга 22 1
|Жвачкин Сергей 8 1
|Кожевников Максим 2 1
|Маврин Павел 3 1
|Зайцев Георгий 6 1
|Мацук Игорь 5 1
|Шипулин Кирилл 3 1
|Нигматуллин Нияз 3 1
|Хрусталев Александр 33 1
|Курило Андрей 38 1
|Костин Андрей 62 1
|Воробьев Артем 26 1
|Марков Антон 13 1
|Андреева Елена 13 1
|Путин Владимир 3259 1
|Баранов Александр 15 1
|Луцкий Алексей 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11326 1
|Ведомости 1097 1
|НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
|Роснано - Эффективные нанотехнологические решения 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8236 2
|Gartner - Гартнер 3577 1
|Forrester Wave 45 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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