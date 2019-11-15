«Лаборатория умного вождения»: вероятность попасть в ДТП для «ночных гонщиков» в пять раз выше

«Лаборатория умного вождения» сравнила стиль вождения 20 тыс. своих клиентов в России и определила факторы, которые влияют на вероятность попадания в ДТП.

Аналитики компании проанализировали стиль вождения российских автомобилистов, выделили четыре типа опасных на дороге действий и посмотрели, как они связаны с вероятностью попадания в ДТП. Интересно, что боковые ускорения в наибольшей степени повышают вероятность возникновения дорожного происшествия. Так, для группы автомобилистов, которые совершают семь и более резких боковых ускорений на каждые 100 км, вероятность возникновения аварии увеличивается в пять раз. Таких водителей около 2% от общего числа.

При этом, есть видимая связь между аварийностью и резкими ускорениями и торможениями. Для 7% всех клиентов, которые совершают семь и более резких ускорений на 100 км, вероятность попасть в ДТП в два с половиной раза выше. Точно так же рискуют и те, кто часто использует резкие торможения. Однако в общем количестве таких водителей меньше – 5% из всех автомобилистов.

Вопреки всеобщему мнению, что превышения скорости чаще всего являются причиной аварий, связь между нарушениями скоростного режима и попаданием в ДТП минимальна. Общие данные говорят о том, что лишь 5% всех клиентов не превышают скоростной режим. При этом, всего 3% из всех водителей, которые в среднем совершают более 30 нарушений скорости на каждые 100 км попадают в ДТП почти в два раза больше остальных. Для остальных водителей частота возникновения аварий не зависит от количества превышений скорости.

Помимо таких очевидных факторов, как стиль вождения, эксперты компании выяснили, что есть и второстепенные факторы, влияющие на риск возникновения ДТП. Так, любители ночных поездок значительно чаще попадают в аварии. Для автомобилистов, которые больше остальных находятся за рулем с 22:00 до 06:00 вероятность возникновения аварийной ситуации в два раза выше. В группе риска около 20% водителей из тех, чей автомобиль оборудован телематической системой.

При этом, оценка риска попадания в ДТП будет в разы эффективнее, если использовать совокупность факторов. Так, для «ночных гонщиков», совершающих опасные маневры, риск попадания в ДТП в пять раз выше среднего.

«На основе наших телематических данных мы выявили неочевидные факторы, которые эффективно оценивают персональную вероятность попасть в ДТП. Например, водители могут водить автомобиль идеально и не совершать резких маневров, но при этом часто проводить время за рулем ночью, что увеличивает риск попадания в ДТП. Аварийные ситуации в таких условиях могут происходить не только ночью, но и днем, что объясняется усталостью водителя после ночных поездок. Мы надеемся, эти цифры покажут, что автомобилистам стоит задуматься не только о штрафах, но и о собственной безопасности, и следить за своим стилем вождения вне зависимости от времени суток», – сказал Александр Морозов, директор департамента статистики и аналитики компании «Лаборатория умного вождения».

Данные были получены с автомобилей, оборудованных телематическим устройством «Элемент», за период с мая по октябрь 2019 г.