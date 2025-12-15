Новые смартфоны резко «отупеют» по всему миру и будут стоить дороже

Новые смартфоны будут иметь меньше оперативной памяти, чем нынешние. Модели с 16 ГБ почти исчезнут, а устройства с 4 ГБ, что было нормальным объемом восемь лет назад, значительно подорожают. При этом разработчики мобильного ПО, привыкшие выпускать неоптимизированный софт в надежде, что он не займет весь объем ОЗУ, пока не заявляют о планах по улучшению качества своего кода.

В прошлое на десяток лет

В очень скором будущем мировой рынок смартфонов может откатиться на несколько лет назад в плане объемов оперативной памяти, пишет портал Neowin со ссылкой на свои источники на рынке. В документе сказано, что мобильники, которые выйдут в 2026 г. уже не смогут сравниться с устройствами 2025 г. в плане объема ОЗУ – ее в них будет меньше, но при этом они будут стоить столько же или даже дороже.

Собеседники прогнозируют тотальный дефицит смартфонов с 16 ГБ оперативной памяти – они почти исчезнут из продажи. Это касается исключительно Android-устройств – в нынешнем ассортименте Apple даже самый дорогой iPhone 17 Pro Max располагает лишь 12 ГБ RAM.

Одновременно с почти полным отсутствием в рознице моделей с 16 ГБ ОЗУ подорожают и совсем древние мобильники. Так, цены могут взлететь даже на смартфоны, объем оперативной памяти в которых составляет 4 ГБ.

freepik Смартфоны будут стоить еще дороже. Но при этом станут хуже

Такой объем ОЗУ характерен для Android-смартфонов 10-летней давности. Например, в 2016 г. состоялся анонс Xiaomi Mi Max первого поколения, одна из модификаций которого имела именно 4 ГБ RAM.

Никакого светлого будущего

Как пишет Neowin, количество доступных на рынке смартфонов с 12 ГБ оперативной памяти может сократиться на 40% в сравнении с нынешними значениями. Вместо них производители будут производить устройства с 6 или 8 ГБ ОЗУ.

При этом 8-гигабайтных смартфонов тоже будет значительно меньше – на 50%. Их производители намерены заменить мобильниками, чей объем оперативной памяти составляет 4 или 6 ГБ.

Что происходит

Ситуация с оперативной памятью в смартфонах – прямое следствие кризиса на рынке ОЗУ и флеш-памяти. ИИ-индустрия скупает все «железо», и потребительский сектор остается без накопителей и ОЗУ. Их нехватка провоцирует рост цен.

Аналитики исследовательской компании TrendForce прогнозируют резкий скачок цен на память в начале 2026 г., но производители смартфонов не могут позволить себе индексировать цены на мобильники столь же быстро. Поэтому они будут уменьшать объем ОЗУ, руководствуясь не только дефицитом памяти, но и стремлением удержать цены.

Здесь крайне примечателен пример компании Samsung, которая является одним из крупнейших в мире производителей как смартфонов, так и памяти. В 2024 г. она начала создавать искусственный дефицит памяти путем снижения производства, чтобы поднять отпускные цены и заработать больше денег, а в 2025 г., когда начался бум нейросетей, стала производить больше памяти именно для этой отрасли и отказалась помогать бороться с дефицитом на потребительском рынке.

И эта же компания теперь хочет использовать камеры из топовых смартфонов Galaxy S25 в новых Galaxy S26, чтобы не тратить деньги на разработку новых модулей и не закладывать расходы на нее в цену будущих флагманов.

С компьютерами то же самое

Оперативная память для ПК и ноутбуков тоже резко подорожала, минимум в полтора раза за минувший месяц в зависимости от наборов планок. Производители компьютеров тоже решили ставить меньше ОЗУ в свои устройства и попутно повысить цены.

Например, бежавшие из России американская Dell и китайская Lenovo готовятся поднять цены в самом скором будущем. Техника этих марок вырастет в цене на 15-20% в ближайшие дни – до конца декабря 2025 г.

Попутно мир теряет крупнейших вендоров потребительских модулей памяти. В декабре 2025 г. американская Micron, один из трех крупнейших в мире производителей чипов памяти наряду с Samsung и SK Hynix, убила свой бренд Crucial. Под ним она много лет производила оперативную память, а позже и SSD-накопители.

Софт – главное

Основная проблема современных устройств – не в небольшом объеме оперативной памяти, а в плохой оптимизации ПО. Браузеры потребляют гигабайты ОЗУ, и их разработчики годами не решают эту проблему, но перманентно имитируют бурную деятельность в этом направлении.

Операционные системы ничем не лучше в этом плане. Требования Windows к объему RAM растут от версии к версии. При этом в самой ОС фактически мало что меняется, чтобы ей нужно было больше оперативной памяти.

Аналогичная ситуация и с мобильными платформами. Google постоянно повышает требования Android к «железу» – если раньше для полноценной системы нужно было минимум 3 ГБ ОЗУ, то теперь уже 4 ГБ. Например, на смартфоне Xiaomi Redmi 5 с 3 ГБ RAM установлена урезанная и упрощенная Android Go.

Да и оболочки для смартфонов, та же Xiaomi Hyper OS, постепенно становятся «тяжелее». Разработчики сторонних приложений, мобильных или настольных, тоже не торопятся оптимизировать свои творения, ведь на рынке было полно устройств с 12 ГБ RAM и более.