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Google Android Go



16.04.2025 Google за секунду убила миллионы Android-смартфонов по всему миру. Вернуть их к жизни невозможно 1
02.11.2023 Знаменитый производитель смартфонов создал нового «убийцу» Android на языке Rust 1
23.08.2023 Миллиарды Android-устройств по всему миру ускорились на 30% 1
27.04.2023 Телефонозамещение провалено. Россияне не хотят покупать отечественные смартфоны – они медленные и устаревшие 1
07.04.2023 Xiaomi выпустила смартфон за $100, в котором можно наращивать оперативную память. Видео 1
24.01.2023 Google росчерком пера сломает сотни тысяч Android-приложений. Они перестанут запускаться на новых смартфонах 1
23.01.2023 Как выбрать смартфон для ребенка: советы ZOOM 1
23.12.2022 Сбежавшая из России бывшая «дочка» Huawei выпустила сверхдешевый антикризисный смартфон с большим аккумулятором. Цена 1
20.10.2022 Google выпустила новый Android для сверхбюджетных смартфонов. Что в нем нового 1
20.10.2022 В мире пересчитали самые дешевые Android-телефоны, огорчив производителей флагманов 1
27.09.2022 На рынок выходит ультрабюджетный смартфон с поддержкой 5G. Китай и Корея ни при чем 1
09.09.2022 Google оставила владельцев дешевых Android-смартфонов без YouTube, Gmail и магазина приложений 1
06.09.2022 Xiaomi выпустила мобильник дешевле 5000 рублей на чистом Android без лишнего софта. Видео 1
20.06.2022 Конкурент Xiaomi выпустил ультрабюджетный телефон с огромным аккумулятором дешевле 6000 рублей 1
16.03.2022 Пока Xiaomi урезает поставки, Россию наводняют новые сверхдешевые китайские смартфоны 1
05.03.2022 Индия выручит. Выпущен супердешевый смартфон с большим аккумулятором 1
01.02.2022 Россияне создали супердешевый смартфон с Android 11 1
15.12.2021 Дорогие смартфоны больше не нужны. Google создала чудо-систему для дешевых мобильников, которая делает их сверхбыстрыми 2
27.10.2021 Samsung везет в Россию сверхдешевый смартфон Galaxy A03 1
09.10.2021 Что такое облегченные сервисы Google и нужны ли они вам 1
13.08.2021 Рассекречен «самый дешевый» смартфон в мире. На что он способен 1
21.01.2021 Nokia выпускает уникальный смартфон с огромным экраном за копейки 1
14.09.2020 Выпущен один из самых больших в мире смартфонов с поистине гигантским экраном. Цена 1
06.08.2020 В России вышел сверхдешевый антикризисный смартфон Xiaomi 1
22.07.2020 Google росчерком пера «убила» дешевые Android-смартфоны 2
04.10.2019 Вся палитра вьетнамских смартфонов 1
07.03.2019 В России начались продажи «ультрабюджетного» смартфона Xiaomi. Цена 1
07.03.2019 Xiaomi начинает российские продажи доступного смартфона Redmi Go. Цена 2
05.03.2019 Стартовали продажи бюджетного смартфона Neffos C5 Plus. Цена 1
15.02.2019 NFC идёт в широкие массы 1
30.01.2019 Начались продажи российского смартфона с вырезом в экране. Опрос 1
25.01.2019 Полностью рассекречен «ультрабюджетный» смартфон Xiaomi 1
27.12.2018 В России появился сверхдешевый смартфон с неотключаемой рекламой 1
25.12.2018 Fly запустил браузер Fly Internet с встроенным VPN 1
05.12.2018 Россияне выпустили сверхдешевый смартфон на Android 1
02.03.2018 Самое интересное с MWC 2018 1
27.02.2018 Специальный Android для дешевых смартфонов работает «как будто сломанный» 3
22.02.2018 MWC 2018: самые ожидаемые анонсы 1
05.12.2017 Вышла бюджетная версия Android 8.0, которая захватит «следующий миллиард пользователей» 1
18.05.2017 Создана специальная ОС Android для сверхдешевых смартфонов. Видео 2

Публикаций - 40, упоминаний - 46

Google Android Go и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11904 27
Xiaomi 1786 17
Apple Inc 12226 11
Samsung Electronics 10342 10
Huawei 3992 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5688 7
MediaTek - Ralink 531 7
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 304 5
BBK OPPO Electronics 388 5
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 418 4
Lenovo Group 2302 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2064 3
INOI - ИНОЙ 50 3
LG Electronics 3633 3
HMD Global - Nokia 133 3
BQ - Bright & Quick - Новая линия 393 3
Meta Platforms - Facebook 4456 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 634 2
Fly 204 2
Transsion Holdings 64 2
Microsoft Corporation 24776 2
BBK Electronics Corp 315 2
Qualcomm Technologies 1842 2
Reliance Jio Infocomm - Jio Platforms 17 2
Reliance Communications - Rcom - Reliance Globalcom - Reliance Telecom - Reliance Infocomm 87 2
BBK OnePlus 221 2
Ростелеком 9860 1
Toshiba Corporation 2934 1
TP-Link - ТП-Линк 206 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 920 1
Jolla - Sailfish Holding 82 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 437 1
Fly - Explay - Эксплей 240 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 239 1
Mali 36 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 1
Nvidia Corp 3539 1
ZTE Corporation 752 1
AKG 65 1
Лента - Сеть розничной торговли 2123 2
Alibaba Group - Lazada Group 7 1
Связной ГК 1372 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 1
Carl Zeiss AG 304 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1054 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 476 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 261 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2458 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 722 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1409 1
Unsplash 936 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4895 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11919 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 638 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3020 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 68 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24523 38
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25805 35
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9470 33
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9767 22
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21048 21
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6074 20
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4859 18
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7742 18
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28158 16
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8497 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24569 15
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2379 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12653 13
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3535 13
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2850 13
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2117 13
Наушники - Headphones 4076 13
USB micro 968 13
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Android Authority 48 2
9to5Google 49 2
Revü 1 1
Ars Technica 427 1
MySmartPrice 4 1
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GizChina - Издание 75 1
Ведомости 1057 1
GSM Arena 73 1
IDC - International Data Corporation 4913 2
Counterpoint Research 91 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 352 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 226 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 868 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 7
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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