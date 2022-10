В мире пересчитали самые дешевые Android-телефоны, огорчив производителей флагманов

Счет активных Android-смартфонов самого базового уровня идет на сотни миллионов. В пределах 250 млн работают на Android Go, плюс есть и те, на которых установлены ранние версии обычной Android. Пользователи не спешат переходить с дешевых звонилок на флагманские устройства, что вынуждает Google год за годом выпускать новые версии Android Go.

Пользователи считают деньги

Топовые смартфоны крупных брендов при всех их возможностях интересуют далеко не всех пользователей. Как пишет The Verge, в мире насчитывается, по меньшей мере, несколько сотен миллионов людей, которые сознательно выбрали смартфон базового уровня, стоящие в разы, а иногда и в десятки раз дешевле флагманских решений.

В данном случае речь идет о мобильниках на базе операционной системе Android Go – специальной версии привычной всем ОС Android, в которой нет множества функций и возможностей. За счет этого она может работать на устройствах с минимальным количеством памяти, оперативной и встроенной, и со слабым процессором.

The Verge пишет, что в настоящее время в мире насчитывается около 250 млн ежемесячно активных устройств под управлением Android Go. Этого показателя система добилась за пять с половиной лет своего существования – интернет-гигант Google выпустил ее в мае 2017 г.

Android - самая популярная ОС в мире. Свою лепту в это внесла и Android Go

При этом статистика The Verge не учитывает количество совсем древних Android-смартфонов, выпущенных до 2017 г., но по-прежнему используемых на ежедневной основе, хотя и лишенных возможности перехода на эту платформу. По данным портала StatCounter за сентябрь 2022 г., из всех активных Android-смартфонов 1,64% работали на Android 7.1, 2,76% – на Android 7, 2,82% – на Android 6 и еще 2,86% – на Android 8. Гаджеты с еще более старыми версиями Android занимают 2,76% рынка.

Google что-то знает

Полноценная ОС Android не способна корректно работать на смартфонах самого базового уровня. За 14 лет своего существования она обзавелась массой функций и возможностей, что повлияло на ее «прожорливость» в плане требований к «железу» смартфонов.

Именно по этой причине Google и выпустила Android Go, которой полагаются еще и специальные упрощенные приложения с приставкой GO, например YouTube Go и Gmail Go. В 2020 г. Google и вовсе запретила устанавливать старшую Android на смартфоны с объемом оперативной памяти менее 2 ГБ.

Видя, что в мире совершенно не угасает спрос на дешевые Android-звонилки, Google продолжает вкладываться в развитие Android Go. В 2021 г. платформа была обновлена до версии 12, а теперь настало время для дебюта Android Go 13. Полноценная Android 13 увидела свет в августе 2022 г.

После апдейта до версии 13 Android Go выглядит как полноценная мобильная ОС

Чтобы подогреть интерес к своей базовой платформе, Google раз за разом меняет вектор ее развития. В Android Go 12 все ключевые нововведения касались исключительно функций, тогда как внешний вид системы особых изменений по сравнению с Android 11 Go не получил. В Android Go 13 ситуация полностью противоположная – отложив внедрение большей части новых «фишек» до лучших времен, Google сосредоточилась на визуальной составляющей.

Что изменилось

В первую очередь Android 13 Go наконец-то досталось фирменное оформление Material You. Это своего рода эволюция философии интерфейса Material Design, к которой Google пришла с релизом Android 5 Lollipop.

Material You характеризуется динамическими цветовыми схемами, подстраивающимся под интерфейс приложений. Впервые эта концепция появилась еще в прошлогодней Android 12, но в состав Android 12 Go не вошла. Google больше года выжидала, чтобы внедрить Material You в свою ОС для базовых смартфонов.

Внешних отличий от обычной Android 13 у Android 13 Go почти не осталось

Отныне Android Go внешне почти идентична с обычной Android. Но кое в чем она даже превзошла ее – это стало возможным благодаря поддержке обновлений системы Google Play (Project Mainline).

Владельцы мобильников на базе Android 13 Go больше не будут ждать, пока вендор сподобится выпустить обновление прошивки или хотя бы системы безопасности. Как показывает практика, малоизвестные производители перестают выпускать апдейты почти сразу после релиза смартфона, а крупные компании держатся в течение пары лет, но за этот срок выпускают лишь два-три крупных апдейта, а то и меньше.

Новая система позволяет получать обновления Android Go напрямую от Google. Насколько ответственно интернет-гигант будет выполнять свои обязательства по выпуску патчей, покажет время. Первые устройства на базе Android 13 Go поступят в продажу в 2023 г.