Получите все материалы CNews по ключевому слову
Философия Philosophy
СОБЫТИЯ
|19.11.2021
|
Евгений Горохов -
Евгений Горохов, сооснователь M1Cloud, управляющий директор Stack Group: Философию ответственного провайдера укрепила пандемическая турбулентность
ки важных бизнес-процессов, при этом помогая провести необходимую оптимизацию. Этот подход помог серьезно укрепить наши отношения с ключевым для нас сегментом рынка крупного и среднего бизнеса. Такую философию ведения бизнеса должен проявлять, как мы считаем, ответственный провайдер по отношению к своим партнёрам. Евгений Горохов: Государство активно стимулирует рынок путем трансформации по
|14.01.2011
|
«Руниверс» опубликует в свободном доступе раритетные источники по русской философии
й библиотеки. Как сообщается, проект состоит из трех крупных разделов. Первый – «Библиотека русской философии» – масштабное собрание когда-либо изданных российскими философами трудов в сетевом
|14.05.2010
|
На пути от неогеографии к ноогеографии – от навигации в природной среде к навигации в ноосфере
ых последствий является работа доктора психологических наук, ведущего научного сотрудника Института Философии РАН Владимира Лепского. Работа публикуется по тексту, представленному на портале "Н
|04.03.2010
|
В институте философии пройдёт заседание Клуба инновационного развития
я, 4 марта 2010 года, в 17 часов в Институте Философии РАН в Москве начнётся заседание Клуба инновационного развития, проводимое совместно с семинаром «Рефлексивные процессы и управление» и кафедрой «Истории и философии науки» ИФ РАН. Тема заседания: «Рефлексия деятельности КИР в 2009 году и проектирование будущего"
|15.12.2009
|
В Париже отрылась первая встреча членов Международной сети женщин-философов
нов из разных стран мира. Области их специализации отражают широкий спектр практического применения философии. На первом заседании в понедельник, которое прошло под председательством заместител
|16.11.2009
|
Россия принимает философов со всего мира
ербург съедутся философы из разных стран мира. В этом году России с ее давними традициями в области философии и особым отношением к мысли и слову выпала честь стать хозяином и организатором мер
|03.12.2008
|
"ЦИП" обозначил философию роста в условиях кризиса
пании ЦИП к реализации инфраструктурных проектов, используемых при этом инновационных технологиях и философии успешной деятельности в экстраординарных условиях кризиса будет представлена на пор
|21.11.2008
|
В Палермо открылась международная конференция по философии
Как сообщает центр новостей ООН, 20 ноября отмечался Всемирный день философии. К этому событию приурочена двухдневная международная конференция, организованная п
|25.08.2008
|
Юрген Хабермас удостоен премии
igmar Gabriel). В тексте обращения были подчеркнуты заслуги немецкого философа в области социальной философии и преподавательской деятельности в университетах мира. «Его теории в значительной с
|11.05.2006
|
Умер выдающийся русский мыслитель
я важным событием интеллектуальной жизни СССР. В 1960 году защищает докторскую диссертацию по теме «Философские проблемы многозначной логики». В 1963–1969 гг. заведует кафедрой логики фило
|11.05.2006
|
Умер выдающийся русский мыслитель
я важным событием интеллектуальной жизни СССР. В 1960 году защищает докторскую диссертацию по теме «Философские проблемы многозначной логики». В 1963–1969 гг. заведует кафедрой логики фило
Философия и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.