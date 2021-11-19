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Философия Philosophy

СОБЫТИЯ


19.11.2021 Евгений Горохов -

Евгений Горохов, сооснователь M1Cloud, управляющий директор Stack Group: Философию ответственного провайдера укрепила пандемическая турбулентность 

ки важных бизнес-процессов, при этом помогая провести необходимую оптимизацию. Этот подход помог серьезно укрепить наши отношения с ключевым для нас сегментом рынка крупного и среднего бизнеса. Такую философию ведения бизнеса должен проявлять, как мы считаем, ответственный провайдер по отношению к своим партнёрам. Евгений Горохов: Государство активно стимулирует рынок путем трансформации по
14.01.2011 «Руниверс» опубликует в свободном доступе раритетные источники по русской философии

й библиотеки. Как сообщается, проект состоит из трех крупных разделов. Первый – «Библиотека русской философии» – масштабное собрание когда-либо изданных российскими философами трудов в сетевом

14.05.2010 На пути от неогеографии к ноогеографии – от навигации в природной среде к навигации в ноосфере

ых последствий является работа доктора психологических наук, ведущего научного сотрудника Института Философии РАН Владимира Лепского. Работа публикуется по тексту, представленному на портале "Н
04.03.2010 В институте философии пройдёт заседание Клуба инновационного развития

я, 4 марта 2010 года, в 17 часов в Институте Философии РАН в Москве начнётся заседание Клуба инновационного развития, проводимое совместно с семинаром «Рефлексивные процессы и управление» и кафедрой «Истории и философии науки» ИФ РАН. Тема заседания: «Рефлексия деятельности КИР в 2009 году и проектирование будущего"
15.12.2009 В Париже отрылась первая встреча членов Международной сети женщин-философов

нов из разных стран мира. Области их специализации отражают широкий спектр практического применения философии. На первом заседании в понедельник, которое прошло под председательством заместител
16.11.2009 Россия принимает философов со всего мира

ербург съедутся философы из разных стран мира. В этом году России с ее давними традициями в области философии и особым отношением к мысли и слову выпала честь стать хозяином и организатором мер
03.12.2008 "ЦИП" обозначил философию роста в условиях кризиса

пании ЦИП к реализации инфраструктурных проектов, используемых при этом инновационных технологиях и философии успешной деятельности в экстраординарных условиях кризиса будет представлена на пор
21.11.2008 В Палермо открылась международная конференция по философии

Как сообщает центр новостей ООН, 20 ноября отмечался Всемирный день философии. К этому событию приурочена двухдневная международная конференция, организованная п
25.08.2008 Юрген Хабермас удостоен премии

igmar Gabriel). В тексте обращения были подчеркнуты заслуги немецкого философа в области социальной философии и преподавательской деятельности в университетах мира. «Его теории в значительной с
11.05.2006 Умер выдающийся русский мыслитель

я важным событием интеллектуальной жизни СССР. В 1960 году защищает докторскую диссертацию по теме «Философские проблемы многозначной логики». В 1963–1969 гг. заведует кафедрой логики фило
11.05.2006 Умер выдающийся русский мыслитель

я важным событием интеллектуальной жизни СССР. В 1960 году защищает докторскую диссертацию по теме «Философские проблемы многозначной логики». В 1963–1969 гг. заведует кафедрой логики фило

Публикаций - 530, упоминаний - 561

Философия и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 43
Google LLC 12688 37
Apple Inc 13154 32
IBM - International Business Machines Corp 9699 25
9594 21
HP Inc. 5883 18
Oracle Corporation 7074 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 17
Intel Corporation 12811 17
Samsung Electronics 11064 16
МегаФон 10742 16
Yandex - Яндекс 9216 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 14
SAP SE 5601 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 13
Ростелеком 10948 12
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 12
Meta Platforms - Facebook 4621 11
Nvidia Corp 4002 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 9
Amazon Inc - Amazon.com 3277 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 9
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 9
Cisco Systems 5372 8
X Corp - Twitter 2938 8
LG Electronics 3735 8
Huawei 4676 7
Sony 6739 7
Системы документооборота 522 6
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 6
Softline - Софтлайн 3743 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
Acer Group - Acer Inc 2776 6
Fujitsu 2105 6
Крок - Croc 1964 6
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 6
OpenAI 541 6
Dell EMC 5180 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
Lenovo Group 2446 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 20
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 10
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 10
Почта России ПАО 2370 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Альфа-Банк 1979 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 4
Северсталь ПАО - Severstal 629 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 4
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 4
Совкомбанк Совесть 279 4
Expomedia Group - Exposystems - Экспосистемс 27 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
Связной ГК 1401 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
АльфаСтрахование СГ 394 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 3
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 31 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 3
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 35 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 3
Резонанс НПП 407 3
Silicon Saxony - Силиконовая Саксония 17 3
Открытые системы ИД - OSP-Con - Агентство корпоративных коммуникаций 33 2
Christie's - Кристис 17 2
Project Gutenberg - Проект Гутенберг 4 2
Росфинком - РОССВИФТ - Российская Национальная Ассоциация SWIFT 17 2
Европейский деловой клуб 6 2
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 63 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
Федеральное казначейство России 1949 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 3
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 3
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 3
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 2
РНФ - Российский научный фонд 201 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 5
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
АБСЗ - Ассоциация банков Северо-Запада - АКБ СПб - Ассоциация коммерческих банков Санкт-Петербурга 4 2
Ассоциация кредитных организаций Тюменской области 2 2
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 2
Клуб руководителей банковских служб связей с общественностью и рекламы 2 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 2
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
МФГС СНГ - Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ 10 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
МАГЗ - Международная ассоциация по генетическим заболеваниям 1 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
ЛДПР 116 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 135
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 73
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 69
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 67
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 66
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 61
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 58
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 55
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 53
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 53
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 51
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 49
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 44
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 43
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 42
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 38
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 38
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 37
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 36
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 35
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 34
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 33
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 32
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 31
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 29
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 29
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 29
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 28
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 28
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 28
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 28
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 27
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 27
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 27
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 26
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 26
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 26
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 25
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 24
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 24
Google Android 15243 31
Microsoft Windows 16882 24
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 22
Apple iOS 8583 16
Linux OS 11533 15
Microsoft Office 4170 13
Google YouTube - Видеохостинг 3002 12
Apple iPhone 6 4861 12
Microsoft Windows 2000 8678 12
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 10
Apple iPad 4011 9
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 9
Apple macOS 2419 8
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 8
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 7
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 7
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 7
OpenAI - ChatGPT 719 6
Microsoft Windows 10 1938 6
Apple - App Store 3109 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 6
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 5
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
JavaScript - JS - язык программирования 1425 5
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 5
Google Chrome - браузер 1701 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 4
Intel x86 - архитектура процессора 2151 4
Samsung Galaxy Note 702 4
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 4
Microsoft Azure 1526 4
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 7
Путин Владимир 3454 6
Кирьянова Анна 5 5
Орловский Виктор 408 4
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 4
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 4
Torsten Time - Торстен Тиме 12 3
Лепский Владимир 3 3
Brin Sergey - Сергей Брин 193 3
Larry Page - Ларри Пейдж 197 3
Коптелов Андрей 134 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Рафаловский Давид 32 3
Ермолаев Артем 379 3
Рогозин Дмитрий 104 3
Висящев Андрей 64 3
Меднов Сергей 124 3
Сапельников Сергей 109 3
Коротков Андрей 87 3
Славин Борис 37 3
Масельский Дмитрий 15 3
Явербаум Оксана 2 2
Столяров Лев 4 2
Лайджес Луис Филипп 2 2
Ростовцев Евгений 12 2
Цыганков Роман 62 2
Thompson Bob - Томпсон Боб 5 2
Дозорцев Вадим 3 2
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