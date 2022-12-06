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Философия Philosophy



06.12.2022 Александр Фонарев, Rubbles: Переиспользование общих компонентов позволит экономить до 70% при разработке Data Science приложений 1
31.10.2022 Умерла создательница первого языка ассемблера 1
20.10.2022 В мире пересчитали самые дешевые Android-телефоны, огорчив производителей флагманов 1
21.09.2022 Treolan начинает поставлять оборудование Tricolor Technology 1
25.07.2022 Что заменит зарубежные решения класса PAM? 1
12.07.2022 Андрей Дмитриев, Сбер: Вопреки ожиданиям скептиков, интерес к цифровой трансформации растёт 1
24.06.2022 Какую выгоду могут принести большие данные: разбираем кейсы 1
24.05.2022 Российское подразделение Tietoevry стало независимой ИТ-компанией 1
16.05.2022 Компания Bonduelle сократила бумажный документооборот с помощью Directum RX 1
14.04.2022 «Барс груп» обновила платформу бизнес-аналитики Alpha BI 1
14.03.2022 Как будут развиваться цифровые сервисы банков 1
24.02.2022 Авиакомпания SCAT выходит на новый технологический уровень благодаря стратегическому партнерству с Sabre 1
19.01.2022 «Яндекс» вложится в развитие рекламной платформы для небольших агентств 1
22.12.2021 Андрей Янкин -

Что ждет DevSecOps, защиту облаков и киберразведку в ближайшие годы

 1
10.12.2021 «М.видео-Эльдорадо» открыла центр Agile-компетенций 1
03.12.2021 «Яндекс.дзен» и «ГЭС-2» запустили партнерский проект к открытию Дома культуры 1
03.12.2021 5 фактов о Википедии, которых вы не знали 1
Облачные сервисы 2021 1
19.11.2021 Евгений Горохов -

Евгений Горохов, сооснователь M1Cloud, управляющий директор Stack Group: Философию ответственного провайдера укрепила пандемическая турбулентность 

 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
26.07.2021 «Черноморнефтегаз» перешел на отечественное коммуникационное ПО 1
19.07.2021 Коммерческим директором «Моего офиса» стала бывшая топ-менеджер «Билайна» 1
06.07.2021 Tele2 учредила грант для поддержки локальных предпринимателей 1
29.06.2021 Сбербанк переманил к себе в штат главу R&D Intel в России 1
28.06.2021 Medidata представляет новые функциональные возможности myMedidata Registries, призванные улучшить осведомленность участников, оптимизировать взаимодействие с пациентами и повысить доступность клинических исследований 1
28.06.2021 Сбер сообщает о кадровых изменениях в команде блока «Технологии» 1
23.06.2021 AMD представила технологию FidelityFX Super Resolution с поддержкой игр и игровых студий 1
07.06.2021 Алексей Ромашкин -

Наилучшими темпами в России цифровизуются ритейл, банки и госсектор

 1
02.06.2021 Научная фантастика или таблетка от всех проблем? 1
01.06.2021 «Свеза» запускает портал инноваций 1
31.05.2021 Максим Тикуркин -

ИТ-директора научились повышать эффективность сотрудников без увеличения бюджетов

 1
28.05.2021 Компания “Открытая мобильная платформа” стала лауреатом премии «HR-бренд 2020» 1
09.04.2021 Сбер предложит бизнесу новое решение для организации видеоконференций 1
23.03.2021 Varonis реализовала решения для автоматизированного управления кибербезопасностью и киберриском в ВБРР 1
10.03.2021 Atos предоставит услуги по цифровой трансформации Prinzhorn Group 1
20.02.2021 Vivo открыла представительства в Чехии и Румынии 1
19.02.2021 Horizon Therapeutics объявила о расширении сотрудничества с Medidata 1
16.02.2021 В Android 12 больше не будет привычного дизайна. Google откажется от Material Design 1
02.02.2021 realme объявила результаты четвертого квартала в России и мире, планы на 2021 год 1
28.01.2021 Tele2 и vivo будут сотрудничать напрямую 1

Публикаций - 396, упоминаний - 423
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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