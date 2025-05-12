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Bezos Jeff Безос Джефф
СОБЫТИЯ
|12.05.2025
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Основатель «Яндекса» потерял контроль над своим стартапом. В него вложились основатель Amazon и бывший топ-менеджер Microsoft
нтеллекта (ИИ) - Toloka. Новыми инвесторами стали фонд Bezos Expeditions миллиардера Джеффа Безоса (Jeff Bezos) и технический директор Shopify Михаил Парахин. Параметры сделки неизвестны. Nebiu
|08.02.2019
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Глава Amazon отказался от сделки с шантажистами, грозящими опубликовать его «голые» селфи
с жалуется на шантаж Американский таблоид National Enquirer шантажирует главу Amazon Джеффа Безоса (Jeff Bezos), угрожая опубликовать его интимные фото. Об этом сообщил сам Безос в блоге на пла
|27.07.2017
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Билл Гейтс повержен: Самым богатым жителем Земли стал директор Amazon
момент открытия биржевого дня в четверг за счет скачка курса акций Amazon состояние Джеффа Безоса (Jeff Bezos), основателя и бессменного CEO компании Amazon, достигло отметки $90,6 млрд, сообщ
|06.04.2017
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Глава Amazon продаст ее акции на $2,5 млрд, чтобы построить ракету
Вложение космического масштаба Глава Amazon.com Джефф Безос (Jeff Bezos) объявил о намерении вложить $2,5 млрд в строительство ракеты-носителя, способной
|08.10.2002
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Джефф Безос представил ближайшие перспективы Amazon
Руководитель компании Amazon Джеф Безос (Jeff Bezos) во время краткого визита в Великобританию дал интервью, в котором описал положени
|11.02.2002
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Джефф Безос - Amazon.com: европейский рынок В2С перспективнее американского
глава одного из мировых лидеров электронной коммерции онлайнового магазина Amazon.com Джефф Безос (Jeff Bezos) посвятил общению с представителями британских СМИ. Свою заинтересованность в евро
|17.04.2001
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Джефф Безос остался без прибавки к зарплате
ленькой кажется зарплата главного управленца компании - ее исполнительного директора Джеффа Безоса (Jeff Bezos), которая не меняется уже три года и составляет всего $81 840. Но помимо небольшой
|12.03.2001
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Джефф Безос стал пессимистом?
ние начато в связи с операциями на фондовой бирже, которые г-н Безос вел в феврале. Сообщается, что Джефф Безос продал 800 тыс. акций компании за 11,7 млн. незадолго до того, как одно из аналит
|12.03.2001
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Джеф Безос стал пессимистом?
Основатель и исполнительный директор крупнейшего онлайнового магазина Amazon.com Джефф Безос (Jeff Bezos) сделал весьма смелое заявление. Он посоветовал мелким инвесторам не вкладывать св
|21.09.2000
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Джефф Безос полон оптимизма
Глава Amazon.com Джефф Безос (Jeff Bezos) выступил с заявлением, что, по его мнению, оборот электронной коммерции будет уве
|29.06.2000
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Джефф Безос опровергает слухи о финансовых проблемах Amazon
28 июня глава крупнейшего сетевого магазина Amazon.com Джефф Безос (Jeff Bezos) на выставке PC Expo в Нью-Йорке опроверг утверждения биржевых аналитиков из Lehma
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