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Bezos Jeff
Безос Джефф
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 72, упоминаний - 148
Bezos Jeff упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 11110 26
|Amazon Inc - Amazon.com 1471 20
|Google LLC 7158 15
|Facebook 3766 7
|Apple Inc - Эппл Рус 7713 5
|Samsung Electronics 5686 4
|Twitter 2204 4
|VK - Mail.ru Group 2484 3
|Oracle Corporation 3355 3
|Alphabet 74 2
|OneWeb Satellites 4 2
|Cambridge Analytica 43 2
|OneWeb - Уанвеб - WorldVU 23 2
|Qualcomm Technologies 1003 2
|SEC Consult Services 931 2
|QCyber - Q Cyber Technologies 2 1
|Nortel Networks 222 1
|QuadraNet 1 1
|Nucleus 3 1
|Palantir 7 1
|Amazon Souq.com 3 1
|Snap Inc 24 1
|Ring 11 1
|Google DeepMind 14 1
|Eutelsat 65 1
|IBM 3546 1
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
|SAP SE 3216 1
|Yandex - Яндекс 4101 1
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
|Космическая связь ФГУП ГПКС 212 1
|OpenAI 17 1
|NSO Group 16 1
|Telegram Group 702 1
|Oracle Sun Microsystems 392 1
|Марс ФГУП НПО 84 1
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 1
|Business Insider 182 6
|NYT - The New York Times 509 5
|Thomson Reuters - Рейтер 1741 4
|Forbes - Форбс 442 3
|Bloomberg 785 2
|The Washington Post 110 2
|ZDnet 381 1
|The Register 345 1
|WSJ - The Wall Street Journal 161 1
|РИА Новости 654 1
|The Wall Street Journal 709 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 355 1
|WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
|Wired - Издание 120 1
|American Media Inc 1 1
|The Intercept 9 1
|National Enquirer 1 1
|Yahoo Finance 18 1
|Piper Jaffray 65 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764481, в очереди разбора - 668168.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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