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Bezos Jeff Безос Джефф

СОБЫТИЯ


12.05.2025 Основатель «Яндекса» потерял контроль над своим стартапом. В него вложились основатель Amazon и бывший топ-менеджер Microsoft

нтеллекта (ИИ) - Toloka. Новыми инвесторами стали фонд Bezos Expeditions миллиардера Джеффа Безоса (Jeff Bezos) и технический директор Shopify Михаил Парахин. Параметры сделки неизвестны. Nebiu
08.02.2019 Глава Amazon отказался от сделки с шантажистами, грозящими опубликовать его «голые» селфи

с жалуется на шантаж Американский таблоид National Enquirer шантажирует главу Amazon Джеффа Безоса (Jeff Bezos), угрожая опубликовать его интимные фото. Об этом сообщил сам Безос в блоге на пла
27.07.2017 Билл Гейтс повержен: Самым богатым жителем Земли стал директор Amazon

момент открытия биржевого дня в четверг за счет скачка курса акций Amazon состояние Джеффа Безоса (Jeff Bezos), основателя и бессменного CEO компании Amazon, достигло отметки $90,6 млрд, сообщ
06.04.2017 Глава Amazon продаст ее акции на $2,5 млрд, чтобы построить ракету

Вложение космического масштаба Глава Amazon.com Джефф Безос (Jeff Bezos) объявил о намерении вложить $2,5 млрд в строительство ракеты-носителя, способной

08.10.2002 Джефф Безос представил ближайшие перспективы Amazon

Руководитель компании Amazon Джеф Безос (Jeff Bezos) во время краткого визита в Великобританию дал интервью, в котором описал положени
11.02.2002 Джефф Безос - Amazon.com: европейский рынок В2С перспективнее американского

глава одного из мировых лидеров электронной коммерции онлайнового магазина Amazon.com Джефф Безос (Jeff Bezos) посвятил общению с представителями британских СМИ. Свою заинтересованность в евро
17.04.2001 Джефф Безос остался без прибавки к зарплате

ленькой кажется зарплата главного управленца компании - ее исполнительного директора Джеффа Безоса (Jeff Bezos), которая не меняется уже три года и составляет всего $81 840. Но помимо небольшой
12.03.2001 Джефф Безос стал пессимистом?

ние начато в связи с операциями на фондовой бирже, которые г-н Безос вел в феврале. Сообщается, что Джефф Безос продал 800 тыс. акций компании за 11,7 млн. незадолго до того, как одно из аналит
12.03.2001 Джеф Безос стал пессимистом?

Основатель и исполнительный директор крупнейшего онлайнового магазина Amazon.com Джефф Безос (Jeff Bezos) сделал весьма смелое заявление. Он посоветовал мелким инвесторам не вкладывать св
21.09.2000 Джефф Безос полон оптимизма

Глава Amazon.com Джефф Безос (Jeff Bezos) выступил с заявлением, что, по его мнению, оборот электронной коммерции будет уве
29.06.2000 Джефф Безос опровергает слухи о финансовых проблемах Amazon

28 июня глава крупнейшего сетевого магазина Amazon.com Джефф Безос (Jeff Bezos) на выставке PC Expo в Нью-Йорке опроверг утверждения биржевых аналитиков из Lehma

Публикаций - 177, упоминаний - 344

Bezos Jeff и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3277 160
Microsoft Corporation 25775 56
Google LLC 12690 35
Meta Platforms - Facebook 4621 30
Apple Inc 13156 18
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 15
X Corp - Twitter 2938 15
Oracle Corporation 7074 14
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 14
Yandex - Яндекс 9216 11
Yahoo! 3726 10
Shopify 36 9
Intel Corporation 12811 9
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 82 8
Neuralink 26 6
Dell EMC 5180 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Beckman Coulter - National Technical Laboratories - Synchron 6 5
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 5
OpenAI 542 5
Nvidia Corp 4002 4
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 31 4
Leta IT-company - Leta IT-Group 156 4
Terawave Communications 14 4
Samsung Electronics 11065 4
Alphabet 177 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 82 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 3
Cisco Systems 5372 3
Alibaba Group 473 3
Восход ФГБУ НИИ 721 3
Qualcomm Technologies 1974 3
ИКС 538 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
Telegram Group 2940 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
PayPal 671 3
Google DeepMind 82 2
Mozilla Foundation 208 2
Blue Origin 29 19
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 12
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 10
Uber 357 9
Инфинитум - Специализированный депозитарий 65 7
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 7
eBay Inc 1640 7
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 7
Tesla Motors 461 6
Berkshire Hathaway 34 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 4
Консорциум.Первый ЗПИФ 30 4
Walmart - Wal-Mart Stores 405 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 4
DST Global - Digital Sky Technologies 229 4
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 3
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 3
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 3
Barnes & Noble 171 3
Интеррос - Восход - венчурный фонд - инвестиционный фонд 17 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Airbnb 101 2
Expedia Group 136 2
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 112 2
SoftBank Group 284 2
Sequoia Capital 115 2
Lyft - агрегатор такси 22 2
JFK8 - JFK Airport Terminal 8 3 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 2
General Catalyst 23 2
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 2
Greylock Partners 38 2
Rakuten Shopping - Buy.com 81 2
Amazon Prime Air 5 2
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 2
Y Ventures - Youniversity Ventures 4 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 1
Правительство Казахстана - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 12 1
Правительство Канады 51 1
U.S. DHS - U.S. Customs and Border Protection - USCBP - Погранично-таможенная служба США 17 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
Демократическая политическая партия США 122 2
Verdi 4 2
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 2
AAP - Association of American Publishers - Ассоциация американских издателей 17 2
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
Canadian Booksellers Association (CBA) - Ассоциация книготорговых предприятий Канады 2 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих 10 1
WGA - Writers Guild of America - Гильдия американских писателей - Гильдия писателей Америки 4 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 40
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 21
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 21
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 19
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 18
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 13
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 12
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 11
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 9
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 8
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 8
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 7
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1226 7
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 6
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 6
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 6
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QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2245 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 6
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 6
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 5
Amazon Kindle 195 18
Google Android 15244 10
Apple iPad 4012 9
EA Origin 195 8
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 43 8
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - TripleTen 27 8
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 7
Amazon Kindle Fire - Amazon Fire - планшет 109 7
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 7
Microsoft Windows 2000 8678 6
Nebius AI 23 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 6
Apple iPhone 6 4861 6
Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр 70 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 5
Amazon Echo - Amazon Dot - Amazon Tap 101 4
Blue Origin - New Glenn - двухступенчатая тяжёлая орбитальная ракета-носитель 5 4
Google YouTube - Видеохостинг 3002 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 4
JEDI - Joint Enterprise Defense Infrastructure - Совместное предприятие оборонной инфраструктуры 11 3
Amazon Kuiper Systems - Amazon Kuiper - Amazon KuiperSat 11 3
Apple - App Store 3109 3
Microsoft Azure 1526 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 3
SAP Ariba 309 3
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 3
Statista 263 2
Google+ - Google Plus - социальная сеть 217 2
Apple iTunes Store 1118 2
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 2
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 123 2
CSI Set Galya - чат-бот 5 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров - Государственный план подготовки управленческих кадров - Президентская программа подготовки управленческих кадров 35 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 2
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 2
Amazon Fire Phone 6 2
Amazon Music - Amazon MP3 - Amazon Cloud Player 11 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 27
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 21
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 14
Потанин Владимир 91 10
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 10
Larry Page - Ларри Пейдж 197 10
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 10
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 9
Buffett Warren - Баффет Уоррен 65 9
Brin Sergey - Сергей Брин 193 9
Волож Аркадий 268 9
Allen Paul - Аллен Пол 125 8
Алекперов Вагит 44 8
Чачава Александр 124 7
Парахин Михаил 17 7
Dell Michael - Делл Майкл 193 6
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 6
Прасс Павел 26 5
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 5
Мильнер Юрий 137 4
Altman Samuel - Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 64 4
Suria Ravi - Суриа Рави 5 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 4
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 65 3
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 3
Boyle Alan - Бойл Алан 3 3
Omidyar Pierre - Омидьяр Пьер 9 3
Jenson Warren - Дженсон Уоррен 13 3
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 3
Вексельберг Виктор 155 2
Рогозин Дмитрий 104 2
Анкудинов Алексей 25 2
Gates Melinda - Гейтс Мелинда 50 2
Bezos MacKenzie - Безос Маккензи 2 2
Smalls Christian - Смоллс Кристиан 3 2
Moore Gordon - Мур Гордон 66 2
Thiel Peter - Тиль Питер 37 2
Dimon Jamie - Даймон Джейми 7 2
Ortega Amancio - Ортега Амансио 2 2
Jassy Andy - Джесси Энди 14 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 97
Россия - РФ - Российская федерация 166168 34
Земля - планета Солнечной системы 10865 24
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 18
Европа 24964 17
США - Вашингтон - Сиэтл 407 14
Франция - Французская Республика 8177 13
США - Нью-Йорк 3180 12
Канада 5082 10
США - Калифорния 4829 10
США - Колумбия - Вашингтон 1487 10
Германия - Федеративная Республика 13221 9
Япония 13807 8
Нидерланды 3746 8
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 6
США - Техас 1048 6
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 5
Испания - Королевство 3840 5
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
США - Вашингтон штат 128 3
Казахстан - Республика 6048 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Израиль 2856 3
Великобритания - Лондон 2432 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 3
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 3
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 2
США - Аризона 549 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 2
США - Миссури - Канзас-Сити 107 2
США - Миссури 129 2
США - Нью-Мексико 249 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 36
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 26
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 23
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 19
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 10
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Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 5
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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