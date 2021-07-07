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Bezos Jeff
Безос Джефф


07.07.2021 Власти отобрали у Microsoft колоссальный контракт и лишили ее миллиардов долларов 3
29.06.2021 В Amazon роботы начали принимать решения об увольнении людей, даже если они ни в чем не виноваты 2
14.05.2021 Amazon нанимает тысячи сотрудников только для того, чтобы их поскорее уволить 2
18.11.2020 Главой инфобезопасности Twitter стал легендарный хакер 1
06.11.2020 Рогозин просит у властей 1,5 триллиона на проект «Сфера» - наш ответ Илону Маску 2
19.10.2020 Amazon стащила у программиста исходный код и выдала его за свой 1
30.07.2020 Как Стив Джобс расправлялся с неугодными разработчиками приложений для iPhone 2
29.07.2020 Сотрудники Twitter годами шпионили за знаменитостями и политиками 2
27.07.2020 Как Amazon обещала дать стартапам деньги, а вместо этого воровала их идеи, чтобы бесплатно использовать в своих продуктах 2
05.05.2020 Создатель AWS и вице-президент Amazon уволился в знак протеста и потерял миллионную зарплату 3
28.04.2020 Facebook сцепился в суде с разработчиком «антитеррористического ПО» 2
17.04.2020 Билл Гейтс объявлен в интернете «главным виновником» пандемии 2
01.04.2020 Amazon уволила рабочего лидера, потребовавшего обезопасить сотрудников от коронавируса 2
20.03.2020 «Запрещенный» в России «всемирный спутниковый интернет» без пяти минут банкрот 2
16.03.2020 Билл Гейтс ушел из директоров Microsoft 2
14.08.2019 Amazon научила ИИ распознавать человеческий страх, чтобы получить $950 миллионов 1
29.07.2019 Трамп хочет сорвать гостендер на $10 млрд, чтобы он не достался Amazon 3
08.02.2019 Глава Amazon отказался от сделки с шантажистами, грозящими опубликовать его «голые» селфи 5
17.01.2019 Сколько денег ИТ-компании тратят на охрану боссов? Спойлер: Цукерберг - чемпион 2
25.12.2018 2018: Год, когда ИТ-отрасль перешла на сторону зла. Опрос 2
26.11.2018 Amazon вызвала полицию, чтобы заставить работать бастующих сотрудников 2
14.09.2018 Глава Amazon дал $2 млрд на бездомных и детей, потому что «они тоже будут потребителями» 4
17.07.2018 По всей Европе начались забастовки в Amazon 3
28.05.2018 Глава Amazon готов потратить все свои деньги на колонизацию Луны 2
22.11.2017 Amazon и Microsoft запускают секретные облака для американской разведки 1
27.07.2017 Билл Гейтс повержен: Самым богатым жителем Земли стал директор Amazon 7
17.07.2017 Как микросервисы помогают решать макрозадачи 1
06.04.2017 Глава Amazon продаст ее акции на $2,5 млрд, чтобы построить ракету 5
02.03.2017 В список 500 богатейших людей мира впервые ворвался российский ИТ-шник 2
22.12.2016 Выход мимо кассы, или Как бесконтактные платежи изменяют мир 1
15.12.2016 Twitter не взяли на встречу ИТ-шников с Трампом, потому что он слишком маленький 1
29.11.2016 Amazon довела своего работника до самоубийства 2
10.11.2016 У Amazon начались «проблемы», обещанные Трампом 3
27.09.2016 ИТ-гиганты переводят ЦОДы на возобновляемую энергию 2
25.08.2016 Uber получил «беспрецедентные» убытки. Опрос 2
11.08.2016 Среди 100 самых богатых ИТ-миллиардеров лишь один россиянин 2
29.07.2016 Глава Amazon стал официальным консультантом Пентагона 5
23.10.2015 Hewlett-Packard отказалась от своих «публичных облаков» 2
08.09.2015 Amazon готовит к продажам сверхдешевый планшет 2
29.08.2014 Google испытал собственные беспилотники для доставки товаров. ВИДЕО 2

Публикаций - 72, упоминаний - 148

Bezos Jeff упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11110 26
Amazon Inc - Amazon.com 1471 20
Google LLC 7158 15
Facebook 3766 7
Apple Inc - Эппл Рус 7713 5
Samsung Electronics 5686 4
Twitter 2204 4
VK - Mail.ru Group 2484 3
Oracle Corporation 3355 3
Alphabet 74 2
OneWeb Satellites 4 2
Cambridge Analytica 43 2
OneWeb - Уанвеб - WorldVU 23 2
Qualcomm Technologies 1003 2
SEC Consult Services 931 2
QCyber - Q Cyber Technologies 2 1
Nortel Networks 222 1
QuadraNet 1 1
Nucleus 3 1
Palantir 7 1
Amazon Souq.com 3 1
Snap Inc 24 1
Ring 11 1
Google DeepMind 14 1
Eutelsat 65 1
IBM 3546 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
SAP SE 3216 1
Yandex - Яндекс 4101 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 1
OpenAI 17 1
NSO Group 16 1
Telegram Group 702 1
Oracle Sun Microsystems 392 1
Марс ФГУП НПО 84 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 1
Tesla Motors 241 4
Uber Technologies 258 3
Uber 257 3
Airbus Group 71 2
DST Global 165 2
SoftBank Group 101 2
Airbus Defence and Space 10 2
JFK8 - JFK Airport Terminal 8 3 2
Barnes & Noble 52 1
LinkedIn 520 1
Bulgari 1 1
Alexa Fund 1 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 21 1
Instacart 4 1
Blue Origin 6 1
Bezos Day One Fund - Благотворительный фонд Безоса 2 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 31 1
Berkshire Hathaway 12 1
О2О Delivery club 153 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Альфа-Банк 1126 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 2
Президент США 105 2
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 2
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 413 2
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 122 2
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 21 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
Президент США - The White House - Белый дом 50 1
Конгресс США - Палата представителей США - House of Representatives 18 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 1
DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 67 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 107 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 254 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 153 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 86 1
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 1
Президент Российской Федерации 1440 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Пентагон - Министерство обороны США 278 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
Правительство РФ 2206 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Демократическая политическая партия США 36 2
Verdi 2 2
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 3 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1125 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
UBI - Usage-based insurance - «умное страхование» - страхование на основе использования 10 1
Apache License 24 1
SpaceX ITS - SpaceX Interplanetary Transport System - Межпланетная транспортная система 2 1
ICE - Interactive Connectivity Establishment 22 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
OpenStack 347 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 318 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1256 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 1
AWS - Amazon Web Services 568 10
Google Android 10751 9
SpaceX 34 3
Amazon Kindle Fire - планшет 85 3
WhatsApp Messenger 654 3
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 18 2
Amazon Echo 49 2
VK - Mail.ru Одноклассники 858 2
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 9 2
Amazon Kuiper 3 2
Amazon Alexa 138 2
Java - Язык программирования 1178 2
Google YouTube - Видеохостинг 1723 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5139 2
Apple iOS 5742 2
Microsoft Azure 1171 2
Союз - ракета-носитель среднего класса 7 1
Amazon Rekognition 5 1
Node.js - программная платформа 58 1
Groupon - Групон - скидочный сервис 194 1
Google Chrome - браузер 1117 1
SAP Vehicles Network - SAP Vehicle Insights Application 4 1
Objective-C - компилируемый объектно-ориентированный язык программирования 25 1
Amazon CloudWatch Synthetics Recorder 1 1
HPE Helion Managed Cloud Services - HPE Helion CloudSystem - HP Helion Managed VPS - HP Helion Managed Virtual Private Cloud 4 1
HPE Helion Eucalyptus 3 1
Mudge L0phtCrack - инструмент проверки устойчивости паролей против различных видов кибератак 1 1
SAP Application Development 2 1
Amazon Kindle 136 1
HPE Helion OpenStack 28 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Apple iPad 3263 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 1
Google Dragonfly 11 1
Apple - App Store 2198 1
Apple Siri - Голосовой помощник 302 1
Pegasus 24 1
Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 23 1
Microsoft Office 365 769 1
JEDI - Joint Enterprise Defense Infrastructure - Совместное предприятие оборонной инфраструктуры 5 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 272 7
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 6
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 5
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 3
Sundar Pichai - Сундар Пичай 50 2
Biden Joe - Байден Джо 29 2
Smalls Christian - Смоллс Кристиан 3 2
Bezos MacKenzie - Безос Маккензи 2 2
Gates Melinda - Гейтс Мелинда 14 2
Рогозин Дмитрий 79 2
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 139 2
Pecker David - Пекер Дэвид 1 1
Мельникова Анастасия 166 1
Kennedy Robert Jr. - Кеннеди Роберт 1 1
Costa Maren - Коста Марен 1 1
Nutzenberger Stefanie - Нутценбергер Стефани 1 1
Anandkumar Anima - Анандкумар Анима 3 1
Sanders Bernie - Сандерс Берни 2 1
Howard Dylan - Ховард Дилан 1 1
Dorsey Jack - Дорси Джек 19 1
Sanchez Lauren - Санчес Лорен 1 1
Lucas George - Лукас Джордж 5 1
de Becker Gavin - де Бекер Гэвин 1 1
Сэндберг Шерил - Sandberg Sheryl 24 1
Nolet Tim - Нолет Тим 1 1
Путин Владимир 1826 1
Cornillie Christopher - Корнили Кристофер 1 1
Zatko Peiter - Затко Пейтер - Mudge 1 1
Asay Matt - Эсэй Мэтт 2 1
Glueck Ken - Глюк Кен 2 1
Kennedy John - Кеннеди Джон 4 1
Ortega Amancio - Ортега Амансио 2 1
Кузьмичев Алексей 9 1
Timothy William Bray - Тим Брэй 8 1
Иванов Александр 71 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 51 1
Волож Аркадий 181 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 39
Россия - Российская федерация - РФ 57483 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 7
Земля - планета Солнечной системы 868 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 5
Германия - Федеративная Республика 3648 5
Канада 1307 3
Франция - Французская Республика 2130 3
Италия - Итальянская Республика 1392 3
США - Вашингтон 334 2
Арктика 141 2
Саудовская Аравия - Королевство 278 2
Испания - Королевство 1256 2
Бразилия - Федеративная Республика 1128 2
Испания - Мадрид 63 2
США - Аризона 96 2
Япония 2792 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 1
США - Лос-Анджелес 292 1
Луна 61 1
США - Сиэтл 135 1
США - Огайо 52 1
Бахрейн - Королевство 58 1
США - Пенсильвания 55 1
США - Техас 223 1
Италия - Флоренция 10 1
Кипр - Республика 247 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 518 1
Нидерланды 976 1
США - Калифорния 974 1
Китай - Ухань 32 1
Индонезия - Республика 385 1
США - Нью-Йорк 1096 1
Израиль 722 1
Индия - Республика 2175 1
Польша - Республика 831 1
Швеция - Королевство 756 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Европа 3766 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Космодром Байконур 97 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
Stop BEZOS 1 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
Марс - планета Солнечной системы 1 29 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 54 1
Business Insider 182 6
NYT - The New York Times 509 5
Thomson Reuters - Рейтер 1741 4
Forbes - Форбс 442 3
Bloomberg 785 2
The Washington Post 110 2
ZDnet 381 1
The Register 345 1
WSJ - The Wall Street Journal 161 1
РИА Новости 654 1
The Wall Street Journal 709 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 355 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
Wired - Издание 120 1
American Media Inc 1 1
The Intercept 9 1
National Enquirer 1 1
Yahoo Finance 18 1
Piper Jaffray 65 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 2
TED Talks 9 1
Amazon Prime Day 5 2
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
The Giving Pledge - Клятва дарения 3 1
ISDC - International Space Development Conference - Международная конференция по развитию космоса 1 1
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