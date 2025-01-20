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Amazon Prime Air
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 6, упоминаний - 7
Amazon Prime Air и организации, системы, технологии, персоны:
|Amazon Inc - Amazon.com 3284 4
|Samsung Electronics 11078 1
|X Corp - Twitter 2939 1
|Qualcomm Technologies 1980 1
|Apple Inc 13177 1
|Meta Platforms - Facebook 4622 1
|IBM - International Business Machines Corp 9702 1
|Telegram Group 2951 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4985 1
|PayPal 672 1
|DJI 97 1
|Stripe 33 1
|Магнетар 9 1
|Bezos Jeff - Безос Джефф 177 2
|Баутин Георгий 3 1
|Plichta Marcel - Плихта Марсель 1 1
|White Andrew - Уайт Эндрю 4 1
|Подгузов Николай 28 1
|Цыденов Алексей 14 1
|Бочкарев Сергей 72 1
|Коляда Сергей 3 1
|Beihang University - Бэйханский Университет - Университет Бэйхан - Пекинский университет авиации и космонавтики 5 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1466256, в очереди разбора - 724661.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1466256, в очереди разбора - 724661.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.