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Amazon Prime Air

Amazon Prime Air

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


20.01.2025 Эксперимент «Почты России» по доставке посылок дронами продлят на три года 1
27.04.2024 Россия вошла в топ-3 стран мира по числу патентов на БПЛА 1
02.04.2018 Первая попытка «Почты России» доставить посылку дроном обернулась крахом 1
22.12.2016 Выход мимо кассы, или Как бесконтактные платежи изменяют мир 1
02.12.2013 Amazon будет доставлять товары с помощью дронов 2

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Amazon Prime Air и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3284 4
Samsung Electronics 11078 1
X Corp - Twitter 2939 1
Qualcomm Technologies 1980 1
Apple Inc 13177 1
Meta Platforms - Facebook 4622 1
IBM - International Business Machines Corp 9702 1
Telegram Group 2951 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4985 1
PayPal 672 1
DJI 97 1
Stripe 33 1
Магнетар 9 1
Почта России ПАО 2374 2
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Робототехника - Беспилотные системы - Autonomous Robot - автономные роботы 2815 4
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2557 4
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Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1170 1
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NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3269 1
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ByteDance - TikTok 357 1
Rakuten Viber 668 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 961 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1752 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1289 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 427 1
Apple Pay 520 1
Samsung Pay 296 1
XRP Ripple - Рипл - Криптовалютная платформа для платёжных систем 36 1
DJI Mavic 16 1
PayOnline - электронная платёжная система 60 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 765 1
Amazon Go 11 1
PayPal Venmo 8 1
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Bezos Jeff - Безос Джефф 177 2
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Plichta Marcel - Плихта Марсель 1 1
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Цыденов Алексей 14 1
Бочкарев Сергей 72 1
Коляда Сергей 3 1
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Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1735 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2721 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1269 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11572 1
Bloomberg 1633 1
Ведомости 1481 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1143 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 677 1
Говорит Москва - радиостанция 23 1
The Independent 33 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Juniper Research 131 1
Beihang University - Бэйханский Университет - Университет Бэйхан - Пекинский университет авиации и космонавтики 5 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
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