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Видеокамера Camcorder Камкордер

СОБЫТИЯ

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02.07.2026 Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Если вы проводите отпуск в движении — будь то сплав по горной реке, поездка на квадроцикле по пустынным тропам или просто прогулка под проливным дождем по незнакомому городу, — то видеокамера просто необходима для сохранения пережитых эмоций. Большинство туристов даже не подозревает, насколько сильно класс защиты и стабилизация могут изменить качество итогового ролика. В
23.04.2026 RVi GROUP продемонстрировала решения для промышленного видеомониторинга

едставила решения видеонаблюдения для работы в особо сложных условиях. Среди них – взрывозащищенные видеокамеры четвертой серии и биспектральный тепловизор. На международной выставке средств ох
26.05.2025 Ivideon интегрировал в свое облако видеокамеры IPTRONIC для сегмента ПВЗ

я для установки в пунктах выдачи заказов (ПВЗ). Об этом CNews сообщили представители Ivideon. Такие видеокамеры подключаются к сервису Ivideon, работают в режиме постоянной записи и обеспечиваю
05.05.2025 «Атроник» начала работу по сертификации интеллектуальной IP-видеокамеры SEVA

Компания «Атроник» начала работу по сертификации интеллектуальной IP-видеокамеры SEVA (Secure Edge Video Analytics) по классу защиты КС3 в соответствии с регламентом РФ. Камера с классом защиты КС3 востребована для проектов, в которых требуется защита: видеопото
27.03.2025 Отечественная интеллектуальная видеокамера с отечественной видеоаналитикой

Компании Tevian и Атроник успешно завершили тестирование работы алгоритмов распознавания лиц от Tevian на борту интеллектуальной киберзащищенной IP видеокамеры SEVA (Secure Edge Video Analitics), от «Атроник». Об этом CNews сообщили представители НПК «Атроник». В ходе тестирования компании подтвердили полноценное функционирование алгоритмо
17.03.2025 Интегрированное решение «Интегра-С» + Smartec для систем видеонаблюдения на объектах транспортной и городской инфраструктуры

твующей системы безопасности крупного транспортного объекта в Среднем Поволжье. Стоит отметить, что видеокамеры Smartec заслужили положительную оценку специалистов, как по функциональным возмож
27.02.2025 Сквозь стены: видеокамеры научились видеть почти в любых условиях

продолжит свой рост к 2025 г. Аналитики GS Group подсчитали, сколько камер городского видеонаблюдения на тысячу жителей установлено в российских регионах. Лидерами, предсказуемо, оказались Москва (22 видеокамеры на тысячу жителей), Санкт-Петербург (19 видеокамер на тыс.) и Московская область (15 видеокамер на тыс.). Более 10 видеокамер на тысячу жителей в Липецкой, Ульяновской, Сахалинской

29.11.2024 Нужны ли ли камкодеры в 2024 году: 5 актуальных моделей

В настоящее время камкодерами принято называть видеокамеры. Само слово «камкодер» – это объединение компонентов двух английских слов «camera
05.11.2024 «АРМО-Системы» анонсировала термокожух Smartec STH-6231D-PSU2 для защиты видеокамеры при температурах от -55 до +50 °С

Новый всепогодный термокожух STH-6231D-PSU2 марки Smartec представляет собой решение для защиты видеокамеры от внешних воздействий в широком диапазоне температур — от -55 до +50 °С. Благодаря большому полезному объему внутреннего пространства, можно использовать этот термокожух для вид
01.10.2024 «АРМО-Системы» анонсировала 5 МП IP-видеокамеры Smartec STC-IPM5532A Estima с «сертификатом 969» МВД России

Линейку продуктов Smartec для видеонаблюдения пополнили видеокамеры STC-IPM5532A Estima, которые сертифицированы МВД России по ПП № 969 (сертификат №
11.09.2024 Новая 5 Мп IP-видеокамера Smartec STC-IPM5540A OPTi с видеоаналитикой для уличного видеоконтроля

Бюджетную линейку продуктов Smartec OPTi пополнили 5-мегапиксельные IP-видеокамеры STC-IPM5540A, которые имеют компактный корпус купольного типа, рассчитаны на эксп
19.08.2024 Новинка Smartec: 5 МП видеокамера STC-IPM5537А с аналитикой и «транспортным» сертификатом МВД

Линейку продуктов Smartec с «транспортным сертификатом 969» пополнили купольные мини видеокамеры STC-IPM5537A в уличном исполнении. Новинка использует бортовую видеоаналитику с р
15.07.2024 «АРМО-Системы» начала поставлять IP-видеокамеры Smartec STC-IPM3532A Estima, сертифицированные МВД России по ПП № 969

авительства России № 969 от 26 сентября 2016 года, предоставляет возможность использовать купольные видеокамеры STC-IPM3532A Estima в рамках систем безопасности объектов транспортной инфраструк
02.07.2024 «Ростелеком» оснастил видеокамерами путепроводы в Челябинске

-качестве. Ирина Степанова, и.о. председателя комитета дорожного хозяйства администрации г. Челябинска: «Участки трассы на мостах и путепроводах традиционно одни из наиболее аварийноопасных. Цифровые видеокамеры позволяют вести мониторинг дорожной ситуации, выявлять и прояснять спорные моменты ДТП, а также способствуют соблюдению сохранности муниципального имущества». Александра Исхизова, д
24.06.2024 Новинка Smartec: купольная IP-видеокамера STC-IPM5512А rev.3 Estima на базе высокопроизводительного чипсета

бъектива 2.7-13.5 мм (5-кратный оптический зум) позволяет удаленно настроить фокусное расстояние IP-видеокамеры STC-IPM5512A/1 rev.3 Estima и фокусировку наиболее точным образом без необходимос
10.06.2024 Новый продукт Smartec: термокожух с ИК-прожектором и встроенным блоком питания для видеокамеры

Линейку продуктов Smartec для систем видеонаблюдения пополнили термокожухи STH-6230D-PSU2 rev.3, которые обеспечивают стабильную работу видеокамеры при внешних температурах от -55 до +50 °С. Новый уличный термокожух имеет литой алюминиевый корпус, соответствующий классу IP66, встроенный блок питания камеры, интегрированный солн
07.06.2024 К сезону отпусков татарстанцы скупают умные видеокамеры и датчики движения

тветственно. Больше других россиян системы безопасности приобретали жители Москвы, Ставропольского края, Карелии, Владимирской и Нижегородской области. МТС К сезону отпусков татарстанцы скупают умные видеокамеры и датчики движения Лидером продаж стал бренд Xiaomi с долей в 68%. Самый высокий спрос был на камеры с искусственным интеллектом, способным распознавать лица. На такие устройства пр
03.06.2024 На рынке появились IP-видеокамеры Smartec STC-IPM3632A Estima с «транспортным» сертификатом МВД России

В новой «транспортной» линейке оборудования Smartec появились цилиндрические уличные IP-видеокамеры STC-IPM3632A Estima, которые имеют сертификат МВД России по ПП № 969 (№ МВД РФ.03
13.05.2024 Новая 5 МП IP-видеокамера STC-IPM5612 rev.3 Estima от Smartec

О-Системы Новая 5 МП IP-видеокамера STC-IPM5612 rev.3 Estima от Smartec Высокая чувствительность IP-видеокамеры – до 0,008 лк – делает STC-IPM5612 rev.3 Estima инструментом системы видеонаблюде
09.01.2024 Новая уличная IP-камера Smartec STC-IPM12644A OPTi с разрешением 12 МП

12-мегапиксельного разрешения и эффективного цифрового увеличения позволяет использовать уличные IP-видеокамеры STC-IPM12644A OPTi для детализированного видеонаблюдения на различных объектах. Т
08.12.2023 Российские ученые научили видеокамеры распознавать лица в 30 раз быстрее, чем раньше

стем, работающих в режиме реального времени, например систем видеонаблюдения или беспилотных автомобилей, где скорость распознавания критична. Фото: rawpixel.com на Freepik Благодаря новой разработке видеокамеры смогут распознавать лица в 30 раз быстрее «Для оптимизации метода важно не просто собирать информацию со всех кадров видео, но и уметь правильно выстраивать последовательность приня
23.10.2023 STC-IPM5644A OPTi – уличная цилиндрическая IP-видеокамера марки Smartec

яют из видеосигнала шумы. Режим широкого динамического диапазона (WDR) 120 дБ позволяет получать от видеокамеры сбалансированную по яркости картинку при контрастном освещении. Универсальные и п
19.06.2023 Новые 5 МП антивандальные IP-видеокамеры от Smartec с питанием по PoE

ные IP-камеры STC-IPM5606A в металлическом кожухе с солнцезащитным козырьком. Эти антивандальные IP-видеокамеры (класс защиты – IK10) с ИК-подсветкой до 30 м имеют КМОП-матрицу Sony IMX335 и 2.
21.03.2023 Новые камеры с тепловизором марки Smartec для охранного и технологического видеоконтроля

текции курения, задымления, возгорания, вторжения и других нештатных ситуаций. В дополнение к этому видеокамера с тепловизором оборудована микрофоном, динамиком, системой светозвукового оповеще
28.02.2023 В райцентрах Брянской области на дорогах, вокзалах и в парках появились «умные» видеокамеры МТС

В Брянской области на дорогах и в общественных местах Унечи, Почепа, Жирятино и Климово появилось «умное» видеонаблюдение. Единая интеллектуальная система МТС объединила видеокамеры и уже помогла установить обстоятельства спорного ДТП. Об этом CNews сообщили представители МТС. В каждой комплексной системе видеопоток высокой четкости с IP-камер транслируется нап
05.09.2022 Новый флагман в линейке MOBOTIX: 4K-видеокамера со сменными модулями, объективами и интеллектуальными приложениями

«АРМО-системы» представила мультимодульные видеокамеры MOBOTIX M73, которые гибко кастомизируются под нужды заказчика и могут служить не
18.07.2022 Новинка Smartec – тепловизионная IP-видеокамера с различными объективами

Ассортимент Smartec пополнили тепловизионные IP-видеокамеры STX-IP463K в цилиндрическом корпусе, которые идеально подойдут для решения задач

21.04.2022 «АРМО-системы» анонсировала цилиндрические уличные IP-видеокамеры Smartec c 8 МП

тся на высокочувствительном 1/1.8” сенсоре IMX334, пользователь может получать цветную картинку при освещенности вплоть до 0,009 лк. За счет наличия ИК-подсветки до 65 м эта цилиндрическая уличная IP-видеокамера эффективна и в полной темноте. Наряду с перечисленными возможностями, камера поддерживает 2,8-кратное оптическое зуммирование, поскольку оборудована моторизованным объективом с фоку
10.03.2022 В линейке Pelco появились угловые видеокамеры для зон повышенной опасности на улице/в помещении

«АРМО-системы» представила новые угловые видеокамеры Pelco Sarix Corner Camera 3 Series, рассчитанные для работы на объектах с повышен
12.12.2019 Оптимизация расходов на ИТ: нестандартные решения

посетителей в режиме реального времени. Клиентам, которые хотели бы продолжить использовать старые видеокамеры, Ivideon предлагает специальное устройство Bridge, к которому можно подключить до
30.10.2019 Jabra начинает российские продажи интеллектуальной видеокамеры PanaCast

томатическое отключение неиспользуемого оборудования (технология «умный дом»). Рекомендованная цена видеокамеры Jabra PanaCast составляет 1200 евро.
10.04.2019 Canon представила новые 4K-видеокамеры

кетингу профессиональных решений для обработки изображений, сказал: «Как и вся продукция Canon, эти видеокамеры создавались с учетом потребностей клиентов. Рынок 4K-решений стремительно растет,
20.04.2017 Kraftway выпустит видеокамеру на ОС «Лаборатории Касперского»

ции доверенной платформы, то есть с применением собственной материнской платы с интегрированными средствами защиты информации», — рассказал CNews Максим Шумилов. По его словам, ключевым преимуществом видеокамеры выступает интегрированный в нее полноценный видеосервер на платформе х86 и встроенное хранилище видео. Видеосервер с алгоритмами видеоаналитики (также разработанными Kraftway) предн
13.01.2017 Все поликлиники Москвы до конца года оборудуют видеокамерами

проводит выездные проверки. Предполагается, что в обзор камер в каждой поликлинике попадёт холл с инфоматами для записи к врачу, а также коридоры с кабинетами терапевтов, педиатров и дежурных врачей. Видеокамерами будут оборудованы и зоны ожидания приёма врача в травмпунктах. «Камеры в поликлиниках станут частью городской системы видеонаблюдения. Изображение будет поступать в единый центр х
05.12.2016 «Акадо Телеком» установил видеокамеры в 794 дошкольных учреждениях Москвы

на территории 794 зданий дошкольных отделений образовательных организаций Северного, Восточного и Юго-Восточного административных округов выполнила компания «Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком»).Видеокамеры интегрированы в городскую систему видеонаблюдения, изображение с них поступает в Единый центр хранения данных. По требованию городских властей, на территории объектов, где находятся
15.05.2015 Первый взгляд на универсальную камеру Canon XC10

а останавливать мгновения в кадре, к практике фотографии была приспособлена скверно: цена, габариты видеокамеры несопоставимо больше, а грейферу далеко до гибкости затвора. Цифровая эра быстро

13.05.2015 JVC представила новую линейку 4KCAM-камер

SDHC/SDXC, что позволяет вести запись в непрерывном, параллельном и резервном режимах. Кроме того, видеокамеры снабжены откидным 3,5-дюймовым цветным ЖК-монитором высокого разрешения и цветным
28.01.2015 Скорость света против видеокамеры

Шотландским учёным-физикам впервые в истории удалось зафиксировать путь лазерного луча, отражённого от цепочки зеркальных поверхностей. Сделать это им помогла уникальная видеокамера, ведущая съёмку со скоростью 20 миллиардов кадров в секунду.
27.11.2014 Обзор видеокамеры GoPro Hero 4. Младший брат смотрит за тобой

ak]В работе Дисплея в камере нет, это мы уже знаем. Как же ей управлять? Преимущественно через смартфон (ну или планшет).   Соединение как и в аналогичных программах для удаленного управления фото- и видеокамерами осуществляется через Wi-Fi. Сама камера первым же делом предложит подсоединить ваш смартфоном. Для этого нужно найти созданную камерой Wi-Fi сеть и подключиться к ней.   Всё дальн
03.09.2014 Московские избиркомы оснащены видеокамерами на 99,5%

ми будет можно на сайте vybory.mos.ru, начиная с 8 часов утра 14 сентября 2014 г. Предварительная регистрация на портале уже доступна всем пользователям. Каждый избирательный участок оснащается двумя видеокамерами, в поле обзора которых должны попадать места выдачи бюллетеней и работы со списком избирателей, стационарные и переносные ящики для голосования, места подсчета и погашения неиспол

Публикаций - 2444, упоминаний - 2899

Видеокамера и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6740 278
Samsung Electronics 11070 203
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 183
Canon 1441 137
Ростелеком 10960 125
Microsoft Corporation 25783 124
Apple Inc 13168 102
JVC Kenwood 422 89
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15790 83
Intel Corporation 12817 79
Google LLC 12703 68
LG Electronics 3735 58
АРМО ГК - АРМО-Системы 373 57
Toshiba Corporation 2980 51
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 45
IBM - International Business Machines Corp 9701 41
Smartec 168 41
Nvidia Corp 4008 40
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3461 39
Nikon 648 38
МегаФон 10766 36
Lenovo Motorola 3566 35
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1833 34
HP Inc. 5885 34
Meta Platforms - Facebook 4622 33
Fujitsu 2105 33
Cisco Systems 5371 32
Huawei 4677 31
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 31
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 31
АРМО ГК 185 30
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 30
Yandex - Яндекс 9239 29
Acer Group - Acer Inc 2782 29
Hitachi - Хитачи 1501 29
Philips 2099 28
STC 106 26
Eastman Kodak - Кодак 509 26
Siemens AG - Siemens Group 2673 26
HTC Corporation 1512 25
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 42
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8870 38
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2432 32
X5 Group - Перекрёсток 641 31
Россети Ленэнерго 1699 28
Carl Zeiss AG 307 25
РЖД - Российские железные дороги 2097 23
Связной ГК 1401 15
Почта России ПАО 2372 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2954 14
Boeing 1031 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3148 13
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 12
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 12
Русагро Группа Компаний 381 11
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 11
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1207 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
BMW Group 482 9
Volvo Cars 262 9
Евросеть 1421 9
Dixis - Диксис - Dиксис 371 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1763 8
Газпром ПАО 1493 8
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 574 8
Visa International 1994 8
Северсталь ПАО - Severstal 632 8
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 511 8
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1931 8
Совкомбанк Совесть 279 8
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 8
Цифроград 171 8
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 8
Эра HD - Эра ХД 54 8
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 7
Walmart - Wal-Mart Stores 406 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1313 7
Альфа-Банк 1980 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5974 92
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13889 62
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3586 61
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1539 47
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4955 43
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6553 42
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1442 38
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5435 33
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2862 32
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 31
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2073 28
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 27
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3443 24
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3654 21
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3909 21
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5703 19
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3694 19
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1059 19
Судебная власть - Judicial power 2506 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2337 18
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2883 16
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1599 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5671 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3203 14
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 13
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 526 13
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3311 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1544 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1509 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2132 10
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 10
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 10
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 9
Федеральное казначейство России 1950 9
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 9
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 216 8
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 779 8
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 760 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 52
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6512 44
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 10
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 265 6
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 5
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 182 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 4
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 56 4
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 3
AMA - American Management Association - Американская ассоциация менеджмента 6 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 815 3
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 3
Российская Ассоциация Телемедицины 22 3
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 2
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 425 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 100 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
WiMAX Forum 69 2
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 2
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 2
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 14 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 1
АПЭАП - Всероссийское общество слепых 13 1
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4644 498
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14777 397
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11545 362
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7898 339
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6271 338
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2227 338
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13260 336
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6465 332
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10605 329
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6616 316
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4900 312
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7542 292
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26834 289
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22601 285
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53989 277
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13500 266
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16990 264
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 261
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10711 253
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26338 239
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29715 235
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9318 234
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36267 233
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22699 232
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28306 222
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15444 205
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33531 203
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6412 203
Микрофон - Microphone 2813 200
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13068 198
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2015 198
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13942 193
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9935 188
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16285 187
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 184
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7947 174
Карты памяти - Запоминающее устройство 2317 172
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24454 171
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10751 169
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4209 167
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5255 159
Google Android 15258 157
Microsoft Windows 16904 104
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 74
Microsoft Windows 2000 8678 70
Apple iOS 8589 66
Apple iPhone - серия смартфонов 7629 60
Linux OS 11548 57
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 50
Sony Handycam - Sony HDR-HC - Sony HDR-UX - Sony HXR-NX - Sony HDR-XR - Sony HDR-SR - Sony HDR-AZ - Sony HDR-AS - Sony HDR-CX - Sony HDR-FX - Sony HDR-TG 69 49
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2124 47
Google YouTube - Видеохостинг 3002 44
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 443 43
Apple iPhone 6 4861 41
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2976 40
Apple iPad 4014 38
Canon DIGIC - серия процессоров 199 38
JVC Kenwood Everio GZ, GR - серия видеокамер 45 35
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6289 34
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 33
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 31
Panasonic HDC - серия видеокамер 36 30
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 29
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 29
Samsung SVR-диктофон 464 29
Oracle Java - язык программирования 3472 27
Microsoft Windows XP 2431 26
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 26
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 26
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 26
Smartec ST - Smartec STR - Smartec STC - Smartec STX - Smartec STB - Smartec STM - Smartec STS - Smartec STF - Smartec STL - Smartec STG - Smartec STT - IP-видеокамеры 88 26
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 25
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 25
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 24
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 24
Apple iPod 1553 23
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 23
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2188 22
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 22
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 118 22
Ускова Ольга 174 26
Овсянников Денис 23 22
Путин Владимир 3459 15
Попов Алексей 339 12
Бровкин Дмитрий 55 12
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 932 9
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 8
Ермаков Валерий 140 8
Сергеев Михаил 115 8
Медведев Дмитрий 1665 8
Горпинченко Роман 13 7
Шадаев Максут 1211 7
Лаптева Марина 114 7
Сергеев Иван 74 6
Куртяник Надежда 443 6
Бекиров Руслан 70 5
Осеевский Михаил 350 5
Петров Михаил 139 5
Чаркин Евгений 317 5
Никифоров Николай 1138 5
Головин Дмитрий 51 5
Rubin Andy - Рубин Энди 63 5
Минкин Юрий 14 5
Михайлов Алексей 116 5
Мякишева Марина 84 5
Газаров Артур 77 5
Ширшов Павел 76 5
Левкевич Михаил 59 5
Герман Андрей 24 5
Блохнин Сергей 10 5
Bond James - Бонд Джеймс 86 5
Исхизова Александра 100 4
Tompson Loren - Томсон Лорен 10 4
Щеголев Игорь 699 4
Евтушенко Олег 145 4
Чернышенко Дмитрий 581 4
Попов Анатолий 154 4
Кадейшвили Алексей 16 4
Малафеев Андрей 52 4
Наумов Максим 100 4
Россия - РФ - Российская федерация 166435 956
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47649 361
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54774 345
Япония 13810 199
Европа 24976 171
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19564 143
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19165 121
Солнце - звезда Солнечной системы 5496 91
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14814 89
Земля - планета Солнечной системы 10873 86
Германия - Федеративная Республика 13223 83
Южная Корея - Республика 7055 78
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13823 77
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8588 60
Франция - Французская Республика 8178 37
Азия - Азиатский регион 5925 36
Канада 5082 35
США - Калифорния 4829 35
США - Нью-Йорк 3182 33
Италия - Итальянская Республика 4509 29
Украина 7929 29
Беларусь - Белоруссия 6300 27
Финляндия - Финляндская Республика 3699 27
Казахстан - Республика 6057 26
Швеция - Королевство 3782 26
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3587 25
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3454 24
Индия - Bharat 5875 24
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1777 24
Израиль 2857 23
Россия - СФО - Новосибирск 4882 23
Китай - Тайвань 4248 23
Россия - ЮФО - Ростовская область 1788 23
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4492 22
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3358 22
Европа Восточная 3139 21
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3343 21
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3052 21
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1781 21
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2856 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21697 349
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57765 322
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27327 232
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33800 212
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53539 164
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6179 134
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11339 126
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6771 124
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10366 113
Видеокамера - Видеосъёмка 720 107
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5519 105
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6071 98
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11694 95
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10894 85
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9113 84
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9010 82
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7550 81
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6181 80
Ergonomics - Эргономика 1755 69
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6692 68
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5626 68
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3181 65
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5588 62
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16097 61
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3031 60
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12319 59
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18179 59
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6783 58
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4534 55
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5784 53
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8852 53
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3360 53
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7832 52
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3039 51
Зоология - наука о животных 2889 49
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3867 47
Английский язык 7035 47
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3178 47
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 955 46
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 45
CNews - ZOOM.CNews 1866 61
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6098 22
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11569 16
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2734 11
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1267 10
Washington Profile 142 10
CNews RND - R&D.CNews 2274 10
Коммерсантъ - Издательский дом 2410 8
Ведомости 1472 7
Engadget - Блог о технологиях 429 7
AP - Associated Press 2007 7
The Verge - Издание 620 6
NYT - The New York Times 1101 6
New Scientist 1448 6
Bloomberg 1630 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 5
РИА Новости 1035 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 446 5
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1141 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 677 5
Известия ИД 770 5
NE Asia Online 313 5
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1311 4
Phys.org 972 4
NEWSru.com 229 4
e4 Engineering 107 3
Мембрана.Ру - Membrana.Ru 9 3
Wikipedia - Википедия 652 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 693 3
DigiTimes - Издание 1331 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 3
Чудо техники 60 3
AppleInsider 400 3
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 203 3
Мобильные системы 118 3
Стрим-ТВ - телекомпания 166 3
Silicon.com 364 3
Ananova 250 3
Cellular News 234 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 81
IDC - International Data Corporation 4975 17
Gartner - Гартнер 3659 13
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3965 11
Markets&Markets Research 113 8
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 6
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 853 5
ABI Research 236 4
Forrester Research 834 4
CNews Инновация года - награда 155 4
Mordor Intelligence 35 4
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
Microsoft Research 145 3
Frost & Sullivan 207 3
Cahners-Instat Group 34 2
6Wresearch 2 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 263 2
BCG - Boston Consulting Group 117 2
Strategy Analytics 285 2
Allied Market Research 22 2
In-Stat 115 2
In-Stat/MDR 74 2
Wainhouse Research 40 2
Berg Insight 19 2
Gartner - AMR Research 48 2
IMS Research 31 2
Harbor Research 3 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 1
R2G - Research2Guidance 6 1
Futuresource Consulting 16 1
INFOLine-Аналитика 80 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 40 1
Эксперт Маркетинговое агентство 1 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 1
B2B - Российский рынок 22 1
Juniper Research 131 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1004 15
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 14
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 10
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 8
Keio University - Университет Кэйо 39 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1224 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1482 6
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 6
РАН - Российская академия наук 2124 6
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1730 5
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 5
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 5
НГУ - ЦНИИ - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 38 4
Lexington Institute - Лексингтонский научно-исследовательский институт 7 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 4
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 202 4
UWE Bristol - University of the West of England Bristol - Университет западной Англии 9 3
UCF - University of Central Florida - Университет Центральной Флориды 30 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 322 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 303 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 221 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 461 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 742 3
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 3
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 3
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 3
NTU Singapore - Nanyang Technological University - Наньянский технологический университет 25 2
Библиотека - Читальный зал 2 2
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 2
МВД РФ АУ - Академия управления МВД России 11 2
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 2
Aalto University - Университет имени Алвара Аалто 22 2
UZH - University of Zurich - Universität Zürich - Цюрихский университет 24 2
RWTH Aachen University - Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen - Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена 15 2
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