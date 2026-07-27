Россия - ДФО - Бурятия Республика

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СОБЫТИЯ
|27.07.2026
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РМИАЦ Бурятии запустил отказоустойчивый кластер на базе «Ред Вирт»
Компания «Снежный барс» завершила внедрение российских решений в ИТ-инфраструктуре РМИАЦ Республики Бурятия. С 2023 г. нагрузка на медицинские информационные системы (МИС) региона постоянно рос
|22.07.2026
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В Бурятии продолжают оснащать библиотеки сканерами «Элар»
ообщили представители «Элар». Централизованная библиотечная система Заиграевского района Республики Бурятия продолжает развивать цифровое направление работы. Модернизация библиотечной инфрастру
|08.06.2026
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«Ростелеком» и правительство Бурятии объединят усилия для цифровизации республики с помощью ИИ
Президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов подписали соглашение о сотрудничестве по цифровой трансформации регио
|04.06.2026
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Ozon и Республика Бурятия подписали соглашение о развитии логистики в регионе
Глава Республики Бурятия — председатель правительства Республики Бурятия Алексей Цыденов и вице-президе
|06.05.2026
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В Бурятии начнут оцифровку библиотечных фондов на «ЭларСкан» А3-Н
Муниципальное бюджетное учреждение «Кяхтинская централизованная библиотечная сеть» (Республика Бурятия) установило планетарный сканер «ЭларСкан» А3-Н для оцифровки библиотечных фондов и ра
|04.05.2026
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«МегаФон» усилил 4G в Прибайкальском районе Бурятии
удования достаточно для продуктивной работы и учёбы в режиме онлайн, долгих видеозвонков, просмотра контента без задержек на стримингах и в соцсетях», – сказала Олеся Степанова, директор «МегаФона» в Республике Бурятия. Кроме того, абоненты могут комфортно пользоваться и голосовой связью по технологии VoLTE — цифровыми звонками через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по тел
|15.04.2026
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Мошенники стали чаще предлагать жителям Бурятии «доход» по многоступенчатой схеме
ет их, а также может уберечь от мошенников детей и пожилых родственников», – сказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.
|31.03.2026
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НИУ ВШЭ и БГУ запускают совместную ИТ-программу при поддержке Правительства Бурятии
подготовки кадров в области искусственного интеллекта и информационных технологий с Правительством республики Бурятия и Бурятским государственным университетом имени Доржи Банзарова. Документы
|16.03.2026
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«МегаФон» прокачал LTE в самом населенном районе Бурятии
ах эти показатели равны 17% и 12% соответственно», – сказала Олеся Степанова, директор «МегаФона» в Республике Бурятия.
|21.01.2026
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Жители Бурятии предпочитают бюджетные смартфоны китайских брендов
анил лидерство по количеству проданных смартфонов – практически каждый четвертый купленный гаджет в Республике Бурятия этой марки (24,1%). Второе место у Huawei (19,3%), а «бронза» у корейского
|19.12.2025
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ИТ-образование в Бурятии будет строиться на продуктах «Группы Астра»
как важно иметь собственные технологии и уметь ими грамотно пользоваться, ведь именно эти знания и навыки лягут в основу дальнейшего развития экономики. Наша команда поможет преподавателям и учащимся Бурятии освоить актуальные отечественные программные решения. Мы планируем провести для учителей вебинары по ОС Astra Linux и пакету приложений «МойОфис». После этого на нашем образовательном п
|17.11.2025
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28 малых поселений Бурятии получили связь и интернет «МегаФона»
ее 200 объектов связи по всей территории региона», — сказала Олеся Степанова, директор «МегаФона» в Республике Бурятия. Кроме того, клиентам оператора стали доступны цифровые звонки в сети 4G.
|07.11.2025
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МТС обновила скорости LTE-сеть в популярном месте буддийских паломников Забайкалья
МТС обновила LTE-сети в поселке Агинское Агинского Бурятского округа. Благодаря проведенным работам улучшилась емкость и покрытие сети, а также на 30% возросли средние скорости мобильного интернета в одном из популярных мест у паломников-буддис
|24.10.2025
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В «Яндекс Переводчике» появился бурятский язык
кс Переводчике» стал доступен новый язык — бурятский. Теперь пользователи могут переводить тексты с бурятского на более чем сотню других языков и обратно. Эта функция доступна на сайте и в прил
|01.10.2025
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«МегаФон» улучшил сеть на севере Бурятии
от того, живут они в городе или в небольшом селе», – сказала Олеся Степанова, директор «МегаФона» в Республике Бурятия. С начала 2025 года специалисты оператора построили и модернизировали в ре
|18.08.2025
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Почти в два раза выросли скорости интернета после модернизации в Бурятии
для снижения загруженности, но и улучшения качества телеком-услуг», — сказала директор «МегаФона» в Республике Бурятия Олеся Степанова.
|18.07.2025
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Дмитрий Григоренко: цифровое госуправление – новый стандарт для регионов
Республика Бурятия подключилась к федеральной цифровой системе госуправления. В результате сегодня 100%
|04.07.2025
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70% жителей Бурятии покупают вещи на маркетплейсах
маркетплейсах. 17% – в магазинах одежды масс-маркет, 3% – в секонд-хенде. Покупать предметы гардероба в магазинах люксовых брендах и на ресейл-платформах предпочитают всего по 1% респондентов. Жители Бурятии также следуют общероссийским трендам. Так, 70% опрошенных отдают предпочтение маркетплейсам при обновлении гардероба, и лишь 30% идут за покупками на вещевой рынок. Об этом CNews сообщи
|02.07.2025
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«МегаФон» улучшил мобильную сеть в Бурятии
ь скачивания превышает 35 Мбит/с, а по региону – более 32 Мбит/с», — отметила директор «МегаФона» в Республике Бурятия Олеся Степанова.
|02.07.2025
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МТС подключила к сети еще 10 малых населенных пунктов Бурятии
TE в 60 селах и планируем далее закрывать «белые пятна» на карте Бурятии», – сказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.
|01.07.2025
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В Бурятии рост умных устройств для бизнеса в сетях МТС составил почти 300%
еханической работы, чтобы они могли сосредоточиться на основных задачах», — отметила директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.
|19.05.2025
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В библиотеках Приангарья появился этнокомикс с функцией изучения бурятского языка от МТС
тавила жителям Приангарья сборник этнокомиксов с героями бурятских народных сказок «Ожившие легенды Бурятии» с дополненной реальностью и функцией изучения бурятского языка. Книга будет доступна
|19.05.2025
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«МегаФон» разогнал интернет в нацпарке и турзонах Бурятии
о востребованности телеком-услуг в населенных пунктах республики», – сказала директор «МегаФона» в Республике Бурятия Олеся Степанова.
|15.05.2025
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МТС запустила LTE-сеть в Агинском Бурятском округе к началу туристического сезона
уддийской философии и живописи. Также в Агинском дацане расположена 22-метровая «Ступа примирения» – одна из самых высоких ступ в России, поэтому каждый год сотни туристов и паломников из Забайкалья, Бурятии, Иркутской области, Монголии и Китая посещают монастырь и буддийские святыни. МТС провела технические работы на телеком-оборудовании и запустила сеть LTE на всей территории Агинского да
|24.04.2025
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МТС запустила LTE на родине одной из старейших школ Бурятии – селе Улюн
мфортом готовиться к экзаменам, дополнительно используя интернет-ресурсы», — сказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.
|24.03.2025
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Талантливые абитуриенты Бурятии могут пройти онлайн-отбор в ГИТИС
ми ЕГЭ. Пройти отбор на актерский факультет можно 4 апреля 2025 г., начало в 15:00 часов по времени Республики Бурятия. Необходима предварительная регистрация. Абитуриенты должны подготовить чт
|21.03.2025
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В трех населенных пунктах Бурятии впервые запущены отечественные базовые станции на сети МТС
МТС сообщает о запуске трех базовых станций «Иртея» в Республике Бурятия. В результате высокоскоростной мобильный интернет МТС стал впервые доступен еще приме
|07.03.2025
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«МегаФон»: Бурятия укрепляет деловые связи с Казахстаном, Китаем и Белоруссией
деловой интерес к США в 3,7 раза, а к Таиланду – в 2,4 раза. «МегаФон постоянно строит в Республике Бурятия новые базовые станции и совершенствует уже имеющиеся. Современная мобильная связь поз
|21.02.2025
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МТС сэкономила жителям Бурятии более восьми лет на спам-звонках
ить более серьезные последствия – кражу средств или персональных данных», -- сказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.
|20.02.2025
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МТС включила LTE еще для двух сел Кабанского района Бурятии
нских и образовательных услуг, онлайн-банкам и многим другим на сети МТС», — сказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.
|14.02.2025
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«МегаФон» установил телеком-инфраструктуру в малых населенных пунктах Бурятии
ать LTE-сеть в самых удаленных и труднодоступных уголках Бурятии», – отметила директор «МегаФона» в Республике Бурятия Олеся Степанова. Строительство телеком-оборудования стало возможным благод
|30.01.2025
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В Бурятии втрое увеличился спрос на отечественные сервисы для бизнес-коммуникаций
нформационные сводки и даже выделить ключевые моменты обсуждений в чатах», – сказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.
|15.01.2025
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В Бурятии растет популярность цифровых звонков
о территорию покрытия 4G, но и зону обслуживания технологии VoLTE», — сказала директор «МегаФона» в Республике Бурятия Олеся Степанова. Высокая востребованность пользователями VoLTE сформировал
|13.11.2024
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МТС: жители Бурятии предпочитают тяжелый рок и панк
жанрами исследователи назвали рок, тяжелый рок и панк. Об этом CNews сообщили представители МТС. В Республике Бурятия также активно развивается и очень популярна электронная музыка: диджеи, ко
|07.11.2024
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В Бурятии спрос на российские облака вырос в полтора раза
производительность труда и обеспечить безопасность ресурсов», — отметила директор МТС в республике Бурятия Жанна Дорошова.
|02.11.2024
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МТС поможет предотвращать лесные пожары в Бурятии
ы сохранить наши леса. Теперь наблюдение за лесами Бурятии будет усилено», – сказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова. «Сохранность лесного массива Республики имеет огромное зна
|09.10.2024
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Библиотеки Агинского Бурятского округа получили в дар от МТС этнокомиксы «Ожившие легенды Бурятии»
олы. Благодаря проекту библиотечные системы трех регионов: Забайкальского края, Иркутской области и Республики Бурятия получили в дар от МТС уникальный цифровой инструмент, рассказывающий о кул
|09.10.2024
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Аналитика МТС: Бурятия вошла в топ-3 популярных регионов Дальнего Востока у туристов
-14 дней на Дальний Восток выросло на 16% за год. Третьим по популярности регионом стала Республика Бурятия. Об этом CNews сообщили представители МТС. По данным МТС Travel, самым популярным рег
|09.10.2024
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Жители Усть-Ордынского округа смогут изучать бурятский язык с помощью этнокомикса от МТС
МТС создала сборник этнокомиксов с героями бурятских народных сказок «Ожившие легенды Бурятии». В мангу, куда вошли популярные и поучительные сказки, сложенные бурятским народом,
|27.09.2024
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Туристы в летние месяцы выбирали отдых в Приморье, на Камчатке и в Бурятии
й, привлекающий туристов своей уникальной природой. Его доля составила 14%. На третьем разместилась Бурятия с долей 12% — интерес к региону также обусловлен множеством природных достопримечател
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Дорошова Жанна 40 40
|Степанова Олеся 34 34
|Здаров Андрей 17 17
|Орловский Виктор 408 15
|Никифоров Николай 1138 10
|Цыденов Алексей 14 9
|Медведев Дмитрий 1665 7
|Дадыкин Иван 31 7
|Зимин Константин 102 7
|Андронов Валерий 6 6
|Путин Владимир 3454 6
|Кудрявцев Максим 43 5
|Гоков Дмитрий 33 5
|Бойко Денис 50 5
|Марченко Антон 12 4
|Никулин Анатолий 19 4
|Наговицын Вячеслав 5 4
|Диркс Яков 14 4
|Смагин Дмитрий 38 4
|Кузяев Андрей 72 3
|Гладышев Андрей 3 3
|Григоренко Дмитрий 249 3
|Лопатухин Дмитрий 19 3
|Игнатова Мария 143 3
|Валяева Елизавета 72 3
|Беленький Валерий 32 3
|Борголов Сергей 3 3
|Кравцова Ольга 6 3
|Белый Евгений 32 3
|Безделов Сергей 8 3
|Симаткина Светлана 71 3
|Городилин Константин 4 3
|Крылова Мария 34 3
|Щеголев Игорь 699 3
|Осеевский Михаил 350 3
|Мишустин Михаил 787 3
|Шадаев Максут 1210 3
|Кузнецов Сергей 163 2
|Дырмовский Дмитрий 149 2
|Скворцова Вероника 69 2
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