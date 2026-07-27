Россия - ДФО - Бурятия Республика

РМИАЦ Бурятии запустил отказоустойчивый кластер на базе «Ред Вирт» Компания «Снежный барс» завершила внедрение российских решений в ИТ-инфраструктуре РМИАЦ Республики Бурятия. С 2023 г. нагрузка на медицинские информационные системы (МИС) региона постоянно рос

В Бурятии продолжают оснащать библиотеки сканерами «Элар» ообщили представители «Элар». Централизованная библиотечная система Заиграевского района Республики Бурятия продолжает развивать цифровое направление работы. Модернизация библиотечной инфрастру

«Ростелеком» и правительство Бурятии объединят усилия для цифровизации республики с помощью ИИ Президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов подписали соглашение о сотрудничестве по цифровой трансформации регио

Ozon и Республика Бурятия подписали соглашение о развитии логистики в регионе Глава Республики Бурятия — председатель правительства Республики Бурятия Алексей Цыденов и вице-президе

В Бурятии начнут оцифровку библиотечных фондов на «ЭларСкан» А3-Н Муниципальное бюджетное учреждение «Кяхтинская централизованная библиотечная сеть» (Республика Бурятия) установило планетарный сканер «ЭларСкан» А3-Н для оцифровки библиотечных фондов и ра

«МегаФон» усилил 4G в Прибайкальском районе Бурятии удования достаточно для продуктивной работы и учёбы в режиме онлайн, долгих видеозвонков, просмотра контента без задержек на стримингах и в соцсетях», – сказала Олеся Степанова, директор «МегаФона» в Республике Бурятия. Кроме того, абоненты могут комфортно пользоваться и голосовой связью по технологии VoLTE — цифровыми звонками через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по тел

Мошенники стали чаще предлагать жителям Бурятии «доход» по многоступенчатой схеме ет их, а также может уберечь от мошенников детей и пожилых родственников», – сказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.

НИУ ВШЭ и БГУ запускают совместную ИТ-программу при поддержке Правительства Бурятии подготовки кадров в области искусственного интеллекта и информационных технологий с Правительством республики Бурятия и Бурятским государственным университетом имени Доржи Банзарова. Документы

«МегаФон» прокачал LTE в самом населенном районе Бурятии ах эти показатели равны 17% и 12% соответственно», – сказала Олеся Степанова, директор «МегаФона» в Республике Бурятия.

Жители Бурятии предпочитают бюджетные смартфоны китайских брендов анил лидерство по количеству проданных смартфонов – практически каждый четвертый купленный гаджет в Республике Бурятия этой марки (24,1%). Второе место у Huawei (19,3%), а «бронза» у корейского

ИТ-образование в Бурятии будет строиться на продуктах «Группы Астра» как важно иметь собственные технологии и уметь ими грамотно пользоваться, ведь именно эти знания и навыки лягут в основу дальнейшего развития экономики. Наша команда поможет преподавателям и учащимся Бурятии освоить актуальные отечественные программные решения. Мы планируем провести для учителей вебинары по ОС Astra Linux и пакету приложений «МойОфис». После этого на нашем образовательном п

28 малых поселений Бурятии получили связь и интернет «МегаФона» ее 200 объектов связи по всей территории региона», — сказала Олеся Степанова, директор «МегаФона» в Республике Бурятия. Кроме того, клиентам оператора стали доступны цифровые звонки в сети 4G.

МТС обновила скорости LTE-сеть в популярном месте буддийских паломников Забайкалья МТС обновила LTE-сети в поселке Агинское Агинского Бурятского округа. Благодаря проведенным работам улучшилась емкость и покрытие сети, а также на 30% возросли средние скорости мобильного интернета в одном из популярных мест у паломников-буддис

В «Яндекс Переводчике» появился бурятский язык кс Переводчике» стал доступен новый язык — бурятский. Теперь пользователи могут переводить тексты с бурятского на более чем сотню других языков и обратно. Эта функция доступна на сайте и в прил

«МегаФон» улучшил сеть на севере Бурятии от того, живут они в городе или в небольшом селе», – сказала Олеся Степанова, директор «МегаФона» в Республике Бурятия. С начала 2025 года специалисты оператора построили и модернизировали в ре

Почти в два раза выросли скорости интернета после модернизации в Бурятии для снижения загруженности, но и улучшения качества телеком-услуг», — сказала директор «МегаФона» в Республике Бурятия Олеся Степанова.

Дмитрий Григоренко: цифровое госуправление – новый стандарт для регионов Республика Бурятия подключилась к федеральной цифровой системе госуправления. В результате сегодня 100%

70% жителей Бурятии покупают вещи на маркетплейсах маркетплейсах. 17% – в магазинах одежды масс-маркет, 3% – в секонд-хенде. Покупать предметы гардероба в магазинах люксовых брендах и на ресейл-платформах предпочитают всего по 1% респондентов. Жители Бурятии также следуют общероссийским трендам. Так, 70% опрошенных отдают предпочтение маркетплейсам при обновлении гардероба, и лишь 30% идут за покупками на вещевой рынок. Об этом CNews сообщи

«МегаФон» улучшил мобильную сеть в Бурятии ь скачивания превышает 35 Мбит/с, а по региону – более 32 Мбит/с», — отметила директор «МегаФона» в Республике Бурятия Олеся Степанова.

МТС подключила к сети еще 10 малых населенных пунктов Бурятии TE в 60 селах и планируем далее закрывать «белые пятна» на карте Бурятии», – сказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.

В Бурятии рост умных устройств для бизнеса в сетях МТС составил почти 300% еханической работы, чтобы они могли сосредоточиться на основных задачах», — отметила директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.

В библиотеках Приангарья появился этнокомикс с функцией изучения бурятского языка от МТС тавила жителям Приангарья сборник этнокомиксов с героями бурятских народных сказок «Ожившие легенды Бурятии» с дополненной реальностью и функцией изучения бурятского языка. Книга будет доступна

«МегаФон» разогнал интернет в нацпарке и турзонах Бурятии о востребованности телеком-услуг в населенных пунктах республики», – сказала директор «МегаФона» в Республике Бурятия Олеся Степанова.

МТС запустила LTE-сеть в Агинском Бурятском округе к началу туристического сезона уддийской философии и живописи. Также в Агинском дацане расположена 22-метровая «Ступа примирения» – одна из самых высоких ступ в России, поэтому каждый год сотни туристов и паломников из Забайкалья, Бурятии, Иркутской области, Монголии и Китая посещают монастырь и буддийские святыни. МТС провела технические работы на телеком-оборудовании и запустила сеть LTE на всей территории Агинского да

МТС запустила LTE на родине одной из старейших школ Бурятии – селе Улюн мфортом готовиться к экзаменам, дополнительно используя интернет-ресурсы», — сказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.

Талантливые абитуриенты Бурятии могут пройти онлайн-отбор в ГИТИС ми ЕГЭ. Пройти отбор на актерский факультет можно 4 апреля 2025 г., начало в 15:00 часов по времени Республики Бурятия. Необходима предварительная регистрация. Абитуриенты должны подготовить чт

В трех населенных пунктах Бурятии впервые запущены отечественные базовые станции на сети МТС МТС сообщает о запуске трех базовых станций «Иртея» в Республике Бурятия. В результате высокоскоростной мобильный интернет МТС стал впервые доступен еще приме

«МегаФон»: Бурятия укрепляет деловые связи с Казахстаном, Китаем и Белоруссией деловой интерес к США в 3,7 раза, а к Таиланду – в 2,4 раза. «МегаФон постоянно строит в Республике Бурятия новые базовые станции и совершенствует уже имеющиеся. Современная мобильная связь поз

МТС сэкономила жителям Бурятии более восьми лет на спам-звонках ить более серьезные последствия – кражу средств или персональных данных», -- сказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.

МТС включила LTE еще для двух сел Кабанского района Бурятии нских и образовательных услуг, онлайн-банкам и многим другим на сети МТС», — сказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.

«МегаФон» установил телеком-инфраструктуру в малых населенных пунктах Бурятии ать LTE-сеть в самых удаленных и труднодоступных уголках Бурятии», – отметила директор «МегаФона» в Республике Бурятия Олеся Степанова. Строительство телеком-оборудования стало возможным благод

В Бурятии втрое увеличился спрос на отечественные сервисы для бизнес-коммуникаций нформационные сводки и даже выделить ключевые моменты обсуждений в чатах», – сказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.

В Бурятии растет популярность цифровых звонков о территорию покрытия 4G, но и зону обслуживания технологии VoLTE», — сказала директор «МегаФона» в Республике Бурятия Олеся Степанова. Высокая востребованность пользователями VoLTE сформировал

МТС: жители Бурятии предпочитают тяжелый рок и панк жанрами исследователи назвали рок, тяжелый рок и панк. Об этом CNews сообщили представители МТС. В Республике Бурятия также активно развивается и очень популярна электронная музыка: диджеи, ко

В Бурятии спрос на российские облака вырос в полтора раза производительность труда и обеспечить безопасность ресурсов», — отметила директор МТС в республике Бурятия Жанна Дорошова.

МТС поможет предотвращать лесные пожары в Бурятии ы сохранить наши леса. Теперь наблюдение за лесами Бурятии будет усилено», – сказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова. «Сохранность лесного массива Республики имеет огромное зна

Библиотеки Агинского Бурятского округа получили в дар от МТС этнокомиксы «Ожившие легенды Бурятии» олы. Благодаря проекту библиотечные системы трех регионов: Забайкальского края, Иркутской области и Республики Бурятия получили в дар от МТС уникальный цифровой инструмент, рассказывающий о кул

Аналитика МТС: Бурятия вошла в топ-3 популярных регионов Дальнего Востока у туристов -14 дней на Дальний Восток выросло на 16% за год. Третьим по популярности регионом стала Республика Бурятия. Об этом CNews сообщили представители МТС. По данным МТС Travel, самым популярным рег

Жители Усть-Ордынского округа смогут изучать бурятский язык с помощью этнокомикса от МТС МТС создала сборник этнокомиксов с героями бурятских народных сказок «Ожившие легенды Бурятии». В мангу, куда вошли популярные и поучительные сказки, сложенные бурятским народом,