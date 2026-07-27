Россия - ДФО - Бурятия Республика

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27.07.2026 РМИАЦ Бурятии запустил отказоустойчивый кластер на базе «Ред Вирт»

Компания «Снежный барс» завершила внедрение российских решений в ИТ-инфраструктуре РМИАЦ Республики Бурятия. С 2023 г. нагрузка на медицинские информационные системы (МИС) региона постоянно рос
22.07.2026 В Бурятии продолжают оснащать библиотеки сканерами «Элар»

ообщили представители «Элар». Централизованная библиотечная система Заиграевского района Республики Бурятия продолжает развивать цифровое направление работы. Модернизация библиотечной инфрастру
08.06.2026 «Ростелеком» и правительство Бурятии объединят усилия для цифровизации республики с помощью ИИ

Президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов подписали соглашение о сотрудничестве по цифровой трансформации регио
04.06.2026 Ozon и Республика Бурятия подписали соглашение о развитии логистики в регионе

Глава Республики Бурятия — председатель правительства Республики Бурятия Алексей Цыденов и вице-президе
06.05.2026 В Бурятии начнут оцифровку библиотечных фондов на «ЭларСкан» А3-Н

Муниципальное бюджетное учреждение «Кяхтинская централизованная библиотечная сеть» (Республика Бурятия) установило планетарный сканер «ЭларСкан» А3-Н для оцифровки библиотечных фондов и ра
04.05.2026 «МегаФон» усилил 4G в Прибайкальском районе Бурятии

удования достаточно для продуктивной работы и учёбы в режиме онлайн, долгих видеозвонков, просмотра контента без задержек на стримингах и в соцсетях», – сказала Олеся Степанова, директор «МегаФона» в Республике Бурятия. Кроме того, абоненты могут комфортно пользоваться и голосовой связью по технологии VoLTE — цифровыми звонками через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по тел
15.04.2026 Мошенники стали чаще предлагать жителям Бурятии «доход» по многоступенчатой схеме

ет их, а также может уберечь от мошенников детей и пожилых родственников», – сказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.
31.03.2026 НИУ ВШЭ и БГУ запускают совместную ИТ-программу при поддержке Правительства Бурятии

подготовки кадров в области искусственного интеллекта и информационных технологий с Правительством республики Бурятия и Бурятским государственным университетом имени Доржи Банзарова. Документы
16.03.2026 «МегаФон» прокачал LTE в самом населенном районе Бурятии

ах эти показатели равны 17% и 12% соответственно», – сказала Олеся Степанова, директор «МегаФона» в Республике Бурятия.
21.01.2026 Жители Бурятии предпочитают бюджетные смартфоны китайских брендов

анил лидерство по количеству проданных смартфонов – практически каждый четвертый купленный гаджет в Республике Бурятия этой марки (24,1%). Второе место у Huawei (19,3%), а «бронза» у корейского
19.12.2025 ИТ-образование в Бурятии будет строиться на продуктах «Группы Астра»

как важно иметь собственные технологии и уметь ими грамотно пользоваться, ведь именно эти знания и навыки лягут в основу дальнейшего развития экономики. Наша команда поможет преподавателям и учащимся Бурятии освоить актуальные отечественные программные решения. Мы планируем провести для учителей вебинары по ОС Astra Linux и пакету приложений «МойОфис». После этого на нашем образовательном п
17.11.2025 28 малых поселений Бурятии получили связь и интернет «МегаФона»

ее 200 объектов связи по всей территории региона», — сказала Олеся Степанова, директор «МегаФона» в Республике Бурятия. Кроме того, клиентам оператора стали доступны цифровые звонки в сети 4G.

07.11.2025 МТС обновила скорости LTE-сеть в популярном месте буддийских паломников Забайкалья

МТС обновила LTE-сети в поселке Агинское Агинского Бурятского округа. Благодаря проведенным работам улучшилась емкость и покрытие сети, а также на 30% возросли средние скорости мобильного интернета в одном из популярных мест у паломников-буддис
24.10.2025 В «Яндекс Переводчике» появился бурятский язык

кс Переводчике» стал доступен новый язык — бурятский. Теперь пользователи могут переводить тексты с бурятского на более чем сотню других языков и обратно. Эта функция доступна на сайте и в прил
01.10.2025 «МегаФон» улучшил сеть на севере Бурятии

от того, живут они в городе или в небольшом селе», – сказала Олеся Степанова, директор «МегаФона» в Республике Бурятия. С начала 2025 года специалисты оператора построили и модернизировали в ре
18.08.2025 Почти в два раза выросли скорости интернета после модернизации в Бурятии

для снижения загруженности, но и улучшения качества телеком-услуг», — сказала директор «МегаФона» в Республике Бурятия Олеся Степанова.
18.07.2025 Дмитрий Григоренко: цифровое госуправление – новый стандарт для регионов

Республика Бурятия подключилась к федеральной цифровой системе госуправления. В результате сегодня 100%

04.07.2025 70% жителей Бурятии покупают вещи на маркетплейсах

маркетплейсах. 17% – в магазинах одежды масс-маркет, 3% – в секонд-хенде. Покупать предметы гардероба в магазинах люксовых брендах и на ресейл-платформах предпочитают всего по 1% респондентов. Жители Бурятии также следуют общероссийским трендам. Так, 70% опрошенных отдают предпочтение маркетплейсам при обновлении гардероба, и лишь 30% идут за покупками на вещевой рынок. Об этом CNews сообщи
02.07.2025 «МегаФон» улучшил мобильную сеть в Бурятии

ь скачивания превышает 35 Мбит/с, а по региону – более 32 Мбит/с», — отметила директор «МегаФона» в Республике Бурятия Олеся Степанова.
02.07.2025 МТС подключила к сети еще 10 малых населенных пунктов Бурятии

TE в 60 селах и планируем далее закрывать «белые пятна» на карте Бурятии», – сказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.
01.07.2025 В Бурятии рост умных устройств для бизнеса в сетях МТС составил почти 300%

еханической работы, чтобы они могли сосредоточиться на основных задачах», — отметила директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.
19.05.2025 В библиотеках Приангарья появился этнокомикс с функцией изучения бурятского языка от МТС

тавила жителям Приангарья сборник этнокомиксов с героями бурятских народных сказок «Ожившие легенды Бурятии» с дополненной реальностью и функцией изучения бурятского языка. Книга будет доступна
19.05.2025 «МегаФон» разогнал интернет в нацпарке и турзонах Бурятии

о востребованности телеком-услуг в населенных пунктах республики», – сказала директор «МегаФона» в Республике Бурятия Олеся Степанова.
15.05.2025 МТС запустила LTE-сеть в Агинском Бурятском округе к началу туристического сезона

уддийской философии и живописи. Также в Агинском дацане расположена 22-метровая «Ступа примирения» – одна из самых высоких ступ в России, поэтому каждый год сотни туристов и паломников из Забайкалья, Бурятии, Иркутской области, Монголии и Китая посещают монастырь и буддийские святыни. МТС провела технические работы на телеком-оборудовании и запустила сеть LTE на всей территории Агинского да
24.04.2025 МТС запустила LTE на родине одной из старейших школ Бурятии – селе Улюн

мфортом готовиться к экзаменам, дополнительно используя интернет-ресурсы», — сказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.
24.03.2025 Талантливые абитуриенты Бурятии могут пройти онлайн-отбор в ГИТИС

ми ЕГЭ. Пройти отбор на актерский факультет можно 4 апреля 2025 г., начало в 15:00 часов по времени Республики Бурятия. Необходима предварительная регистрация. Абитуриенты должны подготовить чт
21.03.2025 В трех населенных пунктах Бурятии впервые запущены отечественные базовые станции на сети МТС

МТС сообщает о запуске трех базовых станций «Иртея» в Республике Бурятия. В результате высокоскоростной мобильный интернет МТС стал впервые доступен еще приме
07.03.2025 «МегаФон»: Бурятия укрепляет деловые связи с Казахстаном, Китаем и Белоруссией

деловой интерес к США в 3,7 раза, а к Таиланду – в 2,4 раза. «МегаФон постоянно строит в Республике Бурятия новые базовые станции и совершенствует уже имеющиеся. Современная мобильная связь поз
21.02.2025 МТС сэкономила жителям Бурятии более восьми лет на спам-звонках

ить более серьезные последствия – кражу средств или персональных данных», -- сказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.
20.02.2025 МТС включила LTE еще для двух сел Кабанского района Бурятии

нских и образовательных услуг, онлайн-банкам и многим другим на сети МТС», — сказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.
14.02.2025 «МегаФон» установил телеком-инфраструктуру в малых населенных пунктах Бурятии

ать LTE-сеть в самых удаленных и труднодоступных уголках Бурятии», – отметила директор «МегаФона» в Республике Бурятия Олеся Степанова. Строительство телеком-оборудования стало возможным благод
30.01.2025 В Бурятии втрое увеличился спрос на отечественные сервисы для бизнес-коммуникаций

нформационные сводки и даже выделить ключевые моменты обсуждений в чатах», – сказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.
15.01.2025 В Бурятии растет популярность цифровых звонков

о территорию покрытия 4G, но и зону обслуживания технологии VoLTE», — сказала директор «МегаФона» в Республике Бурятия Олеся Степанова. Высокая востребованность пользователями VoLTE сформировал
13.11.2024 МТС: жители Бурятии предпочитают тяжелый рок и панк

жанрами исследователи назвали рок, тяжелый рок и панк. Об этом CNews сообщили представители МТС. В Республике Бурятия также активно развивается и очень популярна электронная музыка: диджеи, ко
07.11.2024 В Бурятии спрос на российские облака вырос в полтора раза

производительность труда и обеспечить безопасность ресурсов», — отметила директор МТС в республике Бурятия Жанна Дорошова.
02.11.2024 МТС поможет предотвращать лесные пожары в Бурятии

ы сохранить наши леса. Теперь наблюдение за лесами Бурятии будет усилено», – сказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова. «Сохранность лесного массива Республики имеет огромное зна
09.10.2024 Библиотеки Агинского Бурятского округа получили в дар от МТС этнокомиксы «Ожившие легенды Бурятии»

олы. Благодаря проекту библиотечные системы трех регионов: Забайкальского края, Иркутской области и Республики Бурятия получили в дар от МТС уникальный цифровой инструмент, рассказывающий о кул
09.10.2024 Аналитика МТС: Бурятия вошла в топ-3 популярных регионов Дальнего Востока у туристов

-14 дней на Дальний Восток выросло на 16% за год. Третьим по популярности регионом стала Республика Бурятия. Об этом CNews сообщили представители МТС. По данным МТС Travel, самым популярным рег
09.10.2024 Жители Усть-Ордынского округа смогут изучать бурятский язык с помощью этнокомикса от МТС

МТС создала сборник этнокомиксов с героями бурятских народных сказок «Ожившие легенды Бурятии». В мангу, куда вошли популярные и поучительные сказки, сложенные бурятским народом,

27.09.2024 Туристы в летние месяцы выбирали отдых в Приморье, на Камчатке и в Бурятии

й, привлекающий туристов своей уникальной природой. Его доля составила 14%. На третьем разместилась Бурятия с долей 12% — интерес к региону также обусловлен множеством природных достопримечател

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Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 78
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 45
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 29
Ростелеком - Связьинвест 1719 24
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 17
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Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком 110 15
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком - УУСС - Улан-Удэнская сотовая сеть 16 14
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Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 128 13
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 97 13
Huawei 4676 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 13
Электросвязь 268 11
Microsoft Corporation 25775 11
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 11
Yandex - Яндекс 9216 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 9
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 9
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 8
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 8
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 8
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting Восток 29 7
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 103 6
АКОС 68 6
HeliosNet - Web Media Services - Вэб Медиа Сервисез - Веб Медиа Сервисиз - Вэб-медиа-сервис 39 6
Samsung Electronics 11064 6
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 6
Softline - Софтлайн 3743 6
Oracle Corporation 7074 6
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 5
Google LLC 12688 5
Совзонд - Sovzond 123 5
ТТК Западная Сибирь макрорегион - ТТК Байкал - ТТК Зап-СибТрансТелеком 39 5
ВымпелКом - Билайн - Новая телефонная компания 76 5
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 5
МТС - Иртея 146 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 24
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 18
Почта России ПАО 2370 16
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Россети Ленэнерго 1699 7
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 7
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Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 5
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 34 5
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101Hotels.com 456 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 4
Телефон.Ру 92 3
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 3
ДКК - Депозитарно-клиринговая компания 40 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
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ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
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ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 117
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 116
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 114
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 97
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 80
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 63
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 62
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 61
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 52
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 49
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 47
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 46
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 46
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 45
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 44
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 44
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 41
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 40
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 38
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 37
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 36
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 36
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 36
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 35
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 35
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 33
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 32
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 32
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 31
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1750 31
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 30
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 30
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 30
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 28
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 27
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 27
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 26
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 55
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 23
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 17
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 16
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 12
Google Android 15243 12
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 10
Apple iOS 8583 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 8
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 122 8
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 98 7
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 7
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 7
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 7
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 6
Apple iPad 4011 6
Linux OS 11533 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
Microsoft Windows 16882 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 5
Apple iPhone 6 4861 5
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 5
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 111 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 4
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 4
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE - Tele2 VoLTE 25 4
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 4
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 4
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting Восток - Smart-Center МФЦ Центр обслуживания населения 13 4
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 4
МТС ВОЛС 19 4
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 4
FreePik 1841 4
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 4
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 4
Дорошова Жанна 40 40
Степанова Олеся 34 34
Здаров Андрей 17 17
Орловский Виктор 408 15
Никифоров Николай 1138 10
Цыденов Алексей 14 9
Медведев Дмитрий 1665 7
Дадыкин Иван 31 7
Зимин Константин 102 7
Андронов Валерий 6 6
Путин Владимир 3454 6
Кудрявцев Максим 43 5
Гоков Дмитрий 33 5
Бойко Денис 50 5
Марченко Антон 12 4
Никулин Анатолий 19 4
Наговицын Вячеслав 5 4
Диркс Яков 14 4
Смагин Дмитрий 38 4
Кузяев Андрей 72 3
Гладышев Андрей 3 3
Григоренко Дмитрий 249 3
Лопатухин Дмитрий 19 3
Игнатова Мария 143 3
Валяева Елизавета 72 3
Беленький Валерий 32 3
Борголов Сергей 3 3
Кравцова Ольга 6 3
Белый Евгений 32 3
Безделов Сергей 8 3
Симаткина Светлана 71 3
Городилин Константин 4 3
Крылова Мария 34 3
Щеголев Игорь 699 3
Осеевский Михаил 350 3
Мишустин Михаил 787 3
Шадаев Максут 1210 3
Кузнецов Сергей 163 2
Дырмовский Дмитрий 149 2
Скворцова Вероника 69 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 465
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 261
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 182
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 720 153
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 149
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 141
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 129
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 120
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 283 118
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 118
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 116
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 116
Россия - СФО - Хакасия Республика 606 114
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 111
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 111
Россия - ДФО - Амурская область 954 104
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 102
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 98
Россия - СФО - Омская область 789 91
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 86
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 82
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 76
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 68
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 363 67
Россия - ДФО - Магаданская область 533 66
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 66
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 64
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 64
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 63
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 58
Россия - УФО - Свердловская область 1951 58
Россия - СКФО - Дагестан Республика 778 58
Россия - УФО - Челябинская область 1512 57
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область 115 55
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 54
Россия - СФО - Республика Тыва 416 53
Россия - СФО - Новосибирск 4876 53
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 53
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 53
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 53
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 221
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 102
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 86
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 86
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 72
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 68
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 51
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 50
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 47
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 39
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 38
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 31
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 30
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 30
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 29
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 28
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 25
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 25
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 24
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 24
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 24
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 23
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 22
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 22
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 22
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 21
Энергетика - Energy - Energetically 5855 21
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 20
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 20
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Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 19
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 19
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 19
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 19
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 18
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 18
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 18
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 18
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 38
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 8
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 7
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
Известия ИД 770 3
Рувики - Интернет-энциклопедия АНО 26 3
Ставропольская правда 4 3
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 2
Wikipedia - Википедия 650 2
Ведомости 1466 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
Говорит Москва - радиостанция 23 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Российская газета 290 1
Радио России - радиостанция 49 1
CoinDesk 4 1
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 1
Hubert Burda Media - Бурда ИД 19 1
Viasat Premium HD 22 1
РосПравосудие 11 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Euronews - телеканал 52 1
ТАСС Телеком 38 1
ВГТРК РТР-Планета 10 1
ВГТРК Гостелерадиофонд - Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм 11 1
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 1
Башинформ ИА 7 1
Руниверсалис - Runiversalis 7 1
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
РИА Новости 1033 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
N+1 - Издание 188 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
IDC FinTech Ranking 8 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 19 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
In-Stat 115 1
Mobile Research Group 87 1
In-Stat/MDR 74 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
OpenSignal 5 1
ONSIDE 19 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
Gartner - Гартнер 3658 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Forrester Research 834 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 10
РАН - Российская академия наук 2122 10
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 7
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 6
РАН ИПА - Бадары РАО - Радиоастрономическая обсерватория 5 5
Ростелеком - Азбука интернета 34 3
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 3
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет - Иркутский политех 31 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 2
ИГУ - Иркутский государственный университет 27 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 2
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 2
СОГУ - Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова 6 2
Бурятская ГСХА ФГБОУ ВО - Бурятская государственная сельскохозяйственная академия 2 2
БГУ имени Доржи Банзарова - Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова 2 2
РАН ДВО - Дальневосточное отделение Российской академии наук 31 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра Академия - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 59 2
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 2
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 48 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 24 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 43 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 29
VK Fest 20 4
День молодёжи - 27 июня 1087 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 2
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 2
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
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АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Единый день голосования 143 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
Электронная Мордовия - Республиканский конкурс 1 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 1
Banking Tech Awards 2 1
ЭОС Осенний документооборот 35 1
ЭОС Весенний документооборот 14 1
ICGA WCCC - World Computer Chess Championship - Чемпионат мира по шахматам среди компьютерных программ 2 1
Байкальская миля 2 1
Битва роботов 14 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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