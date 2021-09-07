Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ДФО
Бурятия Республика
Публикаций - 298, упоминаний - 490
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 229 10
|Никифоров Николай 1126 10
|Здаров Андрей 15 9
|Медведев Дмитрий 1437 7
|Цыденов Алексей 10 5
|Марченко Антон 12 4
|Валяева Елизавета 72 3
|Гладышев Андрей 3 3
|Гоков Дмитрий 31 3
|Щеголев Игорь 676 3
|Кузяев Андрей 59 3
|Егоров Игорь 40 2
|Евтушенко Олег 125 2
|Галактионов Вячеслав 8 2
|Дубовсков Андрей 82 2
|Кудрявцев Максим 37 2
|Скворцова Вероника 51 2
|Дырмовский Дмитрий 76 2
|Поповский Александр 86 2
|Гурко Александр 129 2
|Малис Александр 117 2
|Самойленко Максим 65 2
|Попов Алексей 319 2
|Кисляков Евгений 83 2
|Лопатухин Дмитрий 16 2
|Иванов Виктор 12 2
|Макаров Станислав 111 2
|Волин Алексей 113 1
|Подгузов Николай 27 1
|Иванов Алексей 76 1
|Храмцовская Наталья 38 1
|Steve Jobs - Стив Джобс 737 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Ожгихин Иван 30 1
|Жаров Александр 165 1
|Соколов Алексей 123 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Сахненко Сергей 71 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Васильев Кирилл 13 1
|CNews Analytics 2006 6
|Juniper Research 280 2
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|S&P - Standard and Poor’s 4 1
|Dow Jones & Company - Доу Джонс 40 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru