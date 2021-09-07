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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия
ДФО
Бурятия Республика

Россия - ДФО - Бурятия Республика


07.09.2021 В иркутском онкодиспансере внедрена технология голосового заполнения медицинских документов группы ЦРТ 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 2
26.07.2021 Tele2 инвестирует в развитие инфраструктуры связи Бурятии 625 млн рублей 2
15.07.2021 «Билайн» подсчитал, что женщины говорят по мобильному телефону на 20% дольше мужчин 1
22.06.2021 Компании Сергея Шилова нарастили выручку на треть и увеличили штат в полтора раза 1
06.05.2021 Минцифры объединило сотни вузов для подготовки кадров цифровой экономики 1
30.04.2021 «Россети Сибирь» перейдет на отечественную СЭД 1
24.03.2021 К туристическому сервису Russpass присоединились все регионы России 2
09.03.2021 В «Билайне» назначен региональный директор Восточного региона 1
25.02.2021 ИИ-система группы ЦРТ помогает медработникам Бурятии заполнять документы 1
26.01.2021 «Швабе» и РАН построили комплекс оптических инструментов в Бурятии 2
15.01.2021 Оборот Wildberries в 2020 г. вырос на 96% до 437,2 млрд руб. 1
28.12.2020 «Сбер» и «Сколтех» создают экосистему искусственного интеллекта для нужд медицины 1
15.12.2020 Как пандемия подстегнула процесс импортозамещения 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
25.09.2020 В Татарстане оцифровано более 18,8 тыс. объектов лесного хозяйства 1
21.08.2020 Сколько чиновники Минкомсвязи заработали в 2019 г. Топ-30 богачей министерства 1
19.08.2020 Центр подготовки руководителей цифровой трансформации представил обновленную программу для госслужащих из регионов 2
12.08.2020 Mango Office заработал в четырех новых городах 1
22.07.2020 В Республике Бурятия при поддержке резидента новосибирского Академпарка AT Consulting Восток запущен цифровой сервис для борьбы с коронавирусом 3
06.07.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2020 г. 2
19.06.2020 «Строй Инвест Проект» закупил ПО Simetra для транспортного планирования 1
25.05.2020 «Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами Тугнуйский угольный разрез Бурятии 1
04.05.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2020 г. 3
03.04.2020 ЭР-Телеком» и «Стрела Телеком» начали работу в Улан-Удэ под единым брендом 2
05.03.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 1
04.03.2020 Более 300 тысяч пенсионеров прошли обучение по программе «Азбука интернета» 1
25.12.2019 В Бурятии учить робототехнике начнут с детского сада 1
18.12.2019 «Ростелеком» примет участие в развитии цифровых технологий АРМЗ 4
10.12.2019 «Ростелеком» и Softline внедрили первые «умные каски» 3
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
11.11.2019 «Ростелеком» и Softline поставят первые 150 «умных касок» одному из производств Бурятии 3
08.11.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2019 г. 2
31.10.2019 Ростех разработал гражданскую цифровую станцию тропосферной связи 1
11.10.2019 «Эттон груп» приступила к выполнению работ по созданию ГИС учета отходов для Бурятии 5
30.09.2019 «Росэлектроника» автоматизирует систему управления энергосетями в Сибири и на Дальнем Востоке 1
11.09.2019 МТС подписал соглашения о развитии цифровых проектов в регионах Дальнего Востока 2
05.09.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2019 г. 3
14.08.2019 Navitel выпустил обновление карт России, Белоруссии и Казахстана 2
12.04.2019 Navitel выпустила обновление карт России, Беларуси и Казахстана 1

Публикаций - 298, упоминаний - 490

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 58
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 51
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 24
Ростелеком Сибирьтелеком 337 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 19
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 15
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 11
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 10
Ростех - Ростехнологии 2230 7
Ростелеком Связьинвест 773 7
Ростелеком - Бурятский филиал 11 6
Microsoft Corporation 11628 5
Navitel - Навител Навигатор 255 5
Oracle Corporation 3466 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 5
Google LLC 7439 4
Cisco Systems 2158 4
AT Consulting Восток 23 4
Совзонд - Sovzond 66 4
Huawei 2750 4
IBM 3677 4
Офис-док - Office Doc 55 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Стрела - Стрела Телеком 7 4
HP Inc. 3043 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 3
АйТи 771 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 3
Ростех Швабе Холдинг 150 3
NVision Group - Энвижн Груп 552 3
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 3
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 61 3
Ростелеком Дальсвязь 228 3
Softline - Софтлайн 1507 3
ВолгаТелеком 254 3
Samsung Electronics 5878 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 233 2
Yota - Скартел 623 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 399 2
Facebook 3796 2
Почта России ПАО 1586 11
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 7
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 6
УЭК - Универсальная электронная карта 512 6
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 68 5
РЖД - Российские железные дороги 1093 5
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 5
Атомредметзолото Хиагда - Горно-химический комбинат 7 4
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 18 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 3
Россети ПАО 168 3
Орион-Экспресс - Телекарта 133 3
Евросеть 939 2
Телефон.Ру 62 2
Восточный Банк 108 2
Восток-Запад - EWS Holding 22 2
СУЭК Разрез Тугнуйский 3 2
Сбербанк Байкальский банк 5 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 2
ТВЭЛ ЦПТИ - Центральный проектно-технологический институт 1 1
Интеко 12 1
Росгосстрах 184 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 138 1
Ренова актив 2 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
Почта Банк 289 1
Indesit 36 1
Китай - Тяньваньская АЭС - Атомная электростанция 6 1
Макфа - Makfa 4 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
Строй Инвест Проект 2 1
Газпром ПАО 538 1
МРСК Урала - Россети Урал - Челябэнерго 5 1
МРСК Урала - Россети Урал - Пермэнерго 9 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Nordgold - Нордголд 9 1
Дворец Белосельских-Белозерских 1 1
РВК - Российская венчурная компания 482 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 30 1
Аэрофлот 496 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 33
Правительство РФ 2226 27
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 21
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 20
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 19
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 19
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 14
Президент Российской Федерации 1447 12
Правительство Москвы 660 10
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 7
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 7
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 6
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 6
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 5
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 358 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 5
Администрация Смоленской области 19 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 4
Администрация Псковской области 22 4
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 3
Правительство Самарской области 48 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 3
Правительство Саратовской области 17 3
Правительство Сахалинской области 19 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 208 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 1
ФЛМ - Федерация лабораторной медицины 3 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 6 1
Союз пенсионеров России 2 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 23
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 19
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 18
3G - Стандарт мобильной связи 3835 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 13
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 10
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 9
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 9
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 404 9
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 7
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 7
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 163 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 6
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 5
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 341 5
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 5
Безопасный город 348 5
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 245 4
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1247 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1179 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 3
Умная каска 7 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 136 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 3
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 3
Виртуальный номер - Виртуальный SMS-центр 12 3
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 3
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 16
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 14
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 8
ЭОС EOS for SharePoint 112 7
Microsoft SharePoint Products and Technologies 840 7
Apple iPad 3263 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 804 5
Google Android 10752 5
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 4
Умные каски - Программно-аппаратный комплекс 6 3
Linux OS 4386 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
Apple iOS 5744 3
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 27 3
Microsoft Windows 10 6810 3
VK - Mail.ru Одноклассники 864 3
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 3
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 23 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 3
Ростелеком Умный полигон 3 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 595 2
Esri ArcGIS 108 2
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 2
Microsoft Office 2004 2
ЭОС eDocLib 88 2
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 2
ЭОС Дело СЭД 649 2
ЭОС АРМ руководителя 53 2
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1034 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
МТС ТВ 37 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 2
ЦРТ Voice2Med 16 2
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 2
АПК БГ - Безопасный город 42 2
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 398 2
Орловский Виктор 229 10
Никифоров Николай 1126 10
Здаров Андрей 15 9
Медведев Дмитрий 1437 7
Цыденов Алексей 10 5
Марченко Антон 12 4
Валяева Елизавета 72 3
Гладышев Андрей 3 3
Гоков Дмитрий 31 3
Щеголев Игорь 676 3
Кузяев Андрей 59 3
Егоров Игорь 40 2
Евтушенко Олег 125 2
Галактионов Вячеслав 8 2
Дубовсков Андрей 82 2
Кудрявцев Максим 37 2
Скворцова Вероника 51 2
Дырмовский Дмитрий 76 2
Поповский Александр 86 2
Гурко Александр 129 2
Малис Александр 117 2
Самойленко Максим 65 2
Попов Алексей 319 2
Кисляков Евгений 83 2
Лопатухин Дмитрий 16 2
Иванов Виктор 12 2
Макаров Станислав 111 2
Волин Алексей 113 1
Подгузов Николай 27 1
Иванов Алексей 76 1
Храмцовская Наталья 38 1
Steve Jobs - Стив Джобс 737 1
Мишустин Михаил 302 1
Ожгихин Иван 30 1
Жаров Александр 165 1
Соколов Алексей 123 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Сахненко Сергей 71 1
Абакумов Евгений 103 1
Васильев Кирилл 13 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 163
Россия - СФО - Иркутская область 565 110
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 79
Россия - ДФО - Забайкальский край 358 74
Россия - СФО - Республика Алтай 712 71
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 620 66
Россия - СФО - Новосибирская область 843 62
Россия - СФО - Кемеровская область 496 60
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Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 145 49
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1327 45
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Россия - ДФО - Сахалинская область 445 39
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ЕГЭ - Единый государственный экзамен 259 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 363 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 655 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 328 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 2
СРО - саморегулируемые организации 43 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 47 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 5
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 534 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 236 2
Прайм - Агентство экономической информации 530 1
The Wall Street Journal 713 1
РИА Новости 657 1
НТВ - Телекомпания 170 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 193 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 310 1
Россия-1 - телеканал 20 1
CNews Analytics 2006 6
Juniper Research 280 2
RAEX - Эксперт РА 49 1
TelecomDaily ИАА 112 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 40 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 2
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 20 2
РАН - Российская академия наук 326 2
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
КГУ - Курский государственный университет 2 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
Академгородок Новосибирск 29 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 13 1
ГАПОУ Бугурусланский нефтяной колледж 1 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 51 1
ПГУ - Пензенский государственный университет 32 1
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр 13 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 39 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 120 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
ТПУ - Томский политехнический университет 48 1
МЭИ - Московский энергетический институт 39 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 18 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 432 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 411 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1144 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
Олимпиада НТИ - Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы - всероссийская инженерная олимпиада 8 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 9 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 22 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 7 1
Электронная Мордовия - Республиканский конкурс 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46513.
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