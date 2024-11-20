Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС оцифровала новый терминал аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ

МТС построила телеком-сеть внутри нового пассажирского терминала аэропорта «Байкал» и обеспечила связью пассажиров и гостей воздушных ворот Бурятии. Скорость мобильного интернета позволит с комфортом пользоваться современными сервисами на всей территории открывшегося здания аэровокзала. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС первой обеспечила полное покрытие связью одного из важнейших объектов инфраструктуры Республики Бурятия – нового пассажирского терминала аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ. Для нового аэровокзального комплекса МТС разработала индивидуальный проект по indoor-покрытию здания с учетом дизайнерской конструкции объекта.

Что ждут пользователи от российской системы ВКС?
Импортонезависимость

Мобильной связью и скоростным интернетом МТС охвачены все внутренние помещения построенного терминала общей площадью более 6,6 тыс. кв. метров. Современная телеком-инфраструктура работает на всех этажах нового терминала: в зонах регистрации, прилета и вылета, паспортного контроля, получения багажа, залах ожидания, в комнате матери и ребенка, в зонах кафе, торговых павильонах, в служебных помещениях, в центре обработки данных и других, сеть также доступна на парковке и рулежных дорожках.

«Мы продолжаем оцифровывать стратегически важные объекты Бурятии, создавая максимально комфортные условия для жителей и гостей региона. Теперь благодаря высокоскоростному мобильному интернету пассажиры, ожидающие рейс, смогут поработать или пообщаться с близкими онлайн, гости города смогут легко вызвать такси через приложение, связаться с гостиницей или встречающими. Качественная голосовая и мобильная связь – это не только знак гостеприимства для тех, кто приезжает в наш город, но и хороший драйвер развития комплексной цифровой инфраструктуры для бизнеса и специализированных служб, которые находятся в здании аэропорта», — отметила директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Правительство Амурской области перевело систему электронного документооборота на СУБД Postgres Pro

В России создали устройство для улучшения качества 5G и 6G связи. Оно направляет сигнал в обход «слепых» зон

Топ-7 внедрений российского ПО. Рейтинг CNews Analytics

Новый подход мошенников. После неудачной попытки обмана россиянам перезванивают под видом сотрудников госструктур

Искусственный интеллект в электронном документообороте: ожидания, реальность и будущее

Импортеры электроники и бытовой техники в России резко сократили закупки. Главная причина - высокая ключевая ставка Центробанка

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Лучшие умные замки для дома и квартиры: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 24 дюйма: хиты продаж

Показать еще

Наука

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров
Показать еще