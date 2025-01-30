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Дорошова Жанна



30.01.2025 В Бурятии втрое увеличился спрос на отечественные сервисы для бизнес-коммуникаций 1
20.11.2024 МТС оцифровала новый терминал аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ 1
07.11.2024 В Бурятии спрос на российские облака вырос в полтора раза 1
02.11.2024 МТС поможет предотвращать лесные пожары в Бурятии 1
27.09.2024 МТС издала этнокомиксы в стиле манги «Ожившие легенды Бурятии» 1
15.08.2024 МТС увеличила скорость LTE-интернета в Октябрьском и Железнодорожном районах Улан-Удэ 1
23.07.2024 Школьников и студентов из Бурятии бесплатно обучат веб-дизайну 1
02.07.2024 МТС присоединила к сети еще 11 малых населенных пунктов Бурятии 1
26.04.2024 Еще около 1000 семей Улан-Удэ смогут экономить на связи до 40% 1
03.04.2024 МТС ускорила LTE в промышленной зоне Улан-Удэ 1
22.03.2024 МТС включила LTE в старинном сибирском селе Бурятии – Барыкино 1
21.02.2024 К зимнему туристическому сезону МТС запустила цифровой гид для гостей Бурятии 1
29.01.2024 МТС запустила LTE в селе Малый Куналей 1
14.12.2023 МТС запустила мобильный интернет в поселке Целинный, расположенном на пути к целебному источнику Урсаа 1
30.11.2023 МТС оцифровала край гигантских кустарников ивы на реке Ичетуй в Бурятии 1
17.10.2023 МТС запустила сеть LTE для жителей еще 50 сел Бурятии 1
02.10.2023 Жители Солдатского могут серфить в сети МТС на высоких скоростях 1
26.05.2016 МТС оснастила метеостанции и гидрологические посты на территории Бурятии телематическими SIM-картами 1
11.11.2014 МТС расширила территорию вещания цифрового телевидения в Улан-Удэ 1
06.08.2014 МТС включила 4G-интернет в Бурятии 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Дорошова Жанна и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12622 19
МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 28 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 77 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 127 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 1
Росгидромет - УГМС - Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды 15 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1364 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50571 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66194 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27883 13
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7670 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21168 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8176 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15913 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5785 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11150 9
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5270 9
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 9
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2539 9
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8009 7
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 7
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2916 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20642 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9381 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10522 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11066 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9332 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3989 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12544 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3416 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6974 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24496 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15741 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3264 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4769 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10206 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13944 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 885 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 379 1
Телевидение аналоговое - Аналоговое вещание 89 1
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 880 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12541 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8471 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1745 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 991 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3862 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1613 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 306 4
МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 108 1
Amedia Premium HD 28 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 141 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 354 1
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 198 1
МТС Роутер - МТС Домашний интернет 36 1
Формоза-Софт - Лесохранитель 13 1
Глобина Елена 1 1
Сердюков Григорий 1 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 596 19
Россия - РФ - Российская федерация 144552 12
Беларусь - Белоруссия 5671 9
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 247 6
Армения - Республика 2281 6
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Кабанский район - Кабанск 14 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 566 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Тарбагатайский район - Тарбагатай 7 2
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Россия - ДФО - Бурятия Республика - Баргузинский район - Баргузин 11 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Баунтовский эвенкийский район - Багдарин 12 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Кижингинский район - Кижинга 5 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Иволгинский район 10 1
Россия - Восточная Сибирь - Озеро Байкал - Байкальский регион - Прибайкальский регион 54 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Мухоршибирский район - Мухоршибирь 5 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Еравнинский район - Сосново-Озерское 9 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Агинский Бурятский округ 37 1
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Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1269 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13532 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1064 1
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 521 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1075 1
Web design - Веб-дизайн 49 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5362 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1694 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 915 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 61 1
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