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МТС включила LTE для жителей села Сахарный завод

МТС сообщает о запуске LTE-сети в селе Сахарный завод Бичурского района Бурятии. В результате установки нового телеком-оборудования населенный пункт получил высокоскоростной мобильный интернет. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Связь LTE от МТС стала доступна для более 800 жителей населенного пункта. Мобильный интернет покрывает все восемь жилых улиц, Набережную реки Хилок, а также все социальные объекты села, в частности, общеобразовательную школу, администрацию, Дом культуры, библиотеку, фельдшерско-акушерский пункт и другие.

«Сахарный завод стал еще одним отдаленным селом, где появилась наша LTE-связь. Селяне получили онлайн-доступ ко социально-значимым ресурсам - порталам государственных, медицинских и образовательных услуг, онлайн-банкам и многим другим. Также с мобильным интернетом МТС селяне могут общаться по видеосвязи, смотреть кино и сериалы, а также ролики по ведению сельского хозяйства, пользоваться соцсетями и мессенджерами. Ранее мы уже запустили высокоскоростной мобильный интернет более чем в 60 малочисленных населенных пунктах Бурятии, и мы продолжим развивать нашу сеть для сельских жителей», — сказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.

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