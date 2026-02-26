Сотовый оператор Т2 потерял часть пользователей «из-за регуляторных требований»

Выручка «Ростелекома» за 2025 г. выросла на 12% до 872,8 млрд руб., при этом у компании снизились чистая прибыль и капитальные затраты. Треть выручки пришлась на мобильную связь, где рост был обеспечен за счет повышения платы в архивных тарифах. При этом абонентская база мобильного интернета сократилась из-за «регуляторных требований».

Итоги «Ростелекома» за 2025 год

«Ростелеком» представил финансовые и операционные итоги 2025 г.

Выручка компании за год выросла на 12%, достигнув 872,8 млрд руб. Показатель OIBDA (операционная прибыль до вычета амортизации и износа основных средств) вырос на 9% до 331 млрд руб., рентабельность по данному показателю составила 37,9% (снижение на 0,9 процентных пункта).

Операционная прибыль выросла на 20% и составила 149,36 млрд руб., рентабельность по данному показателю составила 17,1% (рост – 2,2 процентных пункта). Чистая прибыль снизилась на 22% и составила 18,7 млрд руб., рентабельность по данному показателю составила 2,1% (снижение – 1 процентный пункт).

Капитальные вложения снизились на 12% и составили 158 млрд руб. (18,1% от выручки). По словам зампреда правления «Ростелекома» Анны Трегубенковой, это связано с переносом ряда инвестиционных проектов на более поздние сроки.

Свободный денежный поток (FCF) снизился на 6% до 37,8 млрд руб. Чистый долг компании увеличился на 4% и составил 689,6 млрд руб., соотношение чистый долг к показателю OIBDA составляет 2,1, соотношение чистого долга (без учета обязательств по аренде) к показателю OIBDA – 1,6.

Структура выручки «Ростелекома»

В структуре выручки по направлениям деятельности на мобильную связь (этим занимается «дочка» «Ростелекома» - «Т2 Мобайл», торговая марка Т2) пришлось 288,4 млрд руб. (33% от общего объема выручки рост за год – 9%), на фиксированный интернет – 119,8 млрд руб. (рост за год – 10%), на цифровые сервисы – 217,8 млрд руб. (рост за год – 20%), на видеосервисы – 56,8 млрд руб. (рост – 9%), на фиксированную телефонию – 36,9 млрд руб. (сокращение за год – 6%).

На оптовые услуги пришлось 103,7 млрд руб. (рост за год – 14%), в том числе на присоединение и пропуск трафика – 19,5 млрд руб. (рост за год – 8%), на VPN – 43,3 млрд руб. (рост за год – 15%), на аренду каналов – 12,55 млрд руб. (рост – 4%), на инфраструктурные сервисы и услуги – 28,3 млрд руб. (рост за год – 22%).

В структуре выручке по сегментам абонентов на массовый сегмент пришлось 170,6 млрд руб. (рост за год – 8%), на корпоративный и государственный сегмент – 175,9 млрд руб. (рост за год – 9%), на сегмент межоператорских расчетов – 82,3 млрд руб. (рост за год – 5%).

В структуре выручки от цифровых сервисов на ЦОД (центры обработки данных) и облачные услуги пришлось 75,7 млрд руб. (рост за год – 9%), на «Цифровой регион» - 37,9 млрд руб. (рост – 12%), на информационную безопасность – 25,6 млрд руб. (рост -15%).

Рост доходов от мобильной связи в «Ростелекоме» пояснили повышением ARPU (средняя ежемесячная выручка с абонента) архивных тарифных планов (возможно, речь идет об изменении абонентской платы в таких тарифах) и развитие сервисов и «уникальных продуктовых дифференциаторов»). Рост доходов от видеосервисов в «Ростелекоме» пояснили развитием платформы Wink.

Рост доходов от цифровых сервисов в «Ростелекоме» объясняют развитием платформенных решений для предоставления социальных сервисов (Госуслуги) и проектов по цифровизации деятельности крупных корпоративных и государственных заказчиков.

Структура показателя OIBDA

В структуре OIBDA по сегментам на массовый сегмент пришлось 45,2 млрд руб. (рост за год – 4%), на корпоративный и государственный сегмент – 58,8 млрд руб. (рост за год – 24%), на сегмент межоператорских расчетов – 31,3 млрд руб.

Показатель OIBDA от цифровых кластеров составил 49,65 млрд руб. (рост за год – 10%), в том числе на сегменту ЦОД и облачных услуги – 33,9 млрд руб. (рост – 12%), на цифровой регион – 8,5 млрд руб. (снижение на 3%), на информационную безопасность – 4,79 млрд руб. (снижение на 11%). OIBDA от мобильного бизнеса выросла на 11% до 141,3 млрд руб.

Показатели IV квартала 2025 года

В IV квартале 2025 г. выручка «Ростелекома» выросла на 16% (по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.) до 270,5 млрд руб., показатель OIBDA вырос на 19% до 85,3 млрд руб., рентабельность по данному показателю составила 35,2% (рост за год – 0,9 процентных пункта), чистая прибыль резко сократилась (более чем в 20 раз) – до 200 млн руб., капитальные затраты сократились на 21% до 51,6 млрд руб. (19,1% от выручки), FCF вырос в три с половиной раза до 65,8 млрд руб.

Рост затрат на персонал

Операционные расходы в 2025 г. выросли на 10% и составили 723,4 млрд руб. В том числе расходы на персонал выросли на 17% и составила 33,2 млрд руб. Это связано с наращиванием численности персонала в цифровых кластерах и индексацией вознаграждения сотрудников. Расходы на материалы, ремонт и обслуживание и коммунальные услуги выросли на 19% до 63,6 млрд руб.

Снижение показателей мобильного интернета

В мобильной связи число абонентов практически не изменилось и составляет 38,9 млн. Отток абонентов в IV квартале 2025 г. составил 6,37%, число активных пользователей интернета снизилось на 2,88%, объем дата-трафика снизился на 5% до 2,9 Пбайт. В «Ростелекоме» объяснили это «исполнением регуляторных требований». Возможно, речь идет о часто происходивших в 2025 г. отключениях мобильного интернета в различных регионов России.

Число интернет-абонентов «Ростелекома» в 2025 г. выросло на 8% до 14,1 млн, из них 12,8 млн – это абоненты ШПД (широкополосный доступ в интернет) в частном сектора, подключенные по оптике, 900 тыс. - корпоративные и государственные абоненты (также по оптике), 1,3 млн – корпоративные и государственные абоненты с учетом VPN. Число ШПД-абонентов, подключенных по технологии xDSL, сократилось на 13% и составило 1,5 млн, в том числе в частном сегменте – 1,4 млн (сокращение – 14%), в корпоративном и государственном – 100 тыс. (сокращение – 12%).

В IV квартале 2025 г. ARPU в массовом сегменте ШПД-доступа по оптике составила 426 руб. (рост - 4%), в сегменте корпоративных и государственных абонентов - 3,5 тыс. руб. (рост - 3%), в сегменте корпоративных и государственных абонентов (с учетом VPN) – 4,9 тыс. руб. (рост – 4%). ARPU абонентов XDSL в массовом сегменте составило 490 руб., в корпоративном и государственном сегментах – 1,96 тыс. руб. (рост – 15%).

Число абонентов IPTV увеличилось на 6% и составило 8 млн, число абонентов виртуальных АТС выросло на 14% и составило 1,4 млн. Число абонентов кабельного ТВ сократилось на 3% и составило 4 млн. ARPU абонентов IPTV в IV квартале 2025 г. составило 339 руб. (рост – 4%), виртуальных АТС – 886 руб. (рост – 5%), кабельного телевидения – 214 руб. (рост - 5%).

Число абонентов местной телефонной связи сократилось на 10% до 8,1 млн, в том число в массовом сегменте – 6 млн (сокращение – 12%), в корпоративном и государственном – 2,1 млн (сокращение – 5%). ARPU абонентов местной телефонии в массовом сегменте в IV квартале 2025 г. составило 247 руб. (рост – 5%), в корпоративном и государственном – 636 руб. (рост – 6%).