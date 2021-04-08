Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

ARPU
Average Revenue Per User
Средний доход от каждого активного пользователя за период


08.04.2021 «Билайн», МТС, «Мегафон» и «Ростелеком»: кто и сколько заработал в 2020 году 1
09.03.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за IV квартал и 12 месяцев 2020 года 3
17.11.2020 Ericsson: рынок потребительских 5G-услуг достигнет $31 трлн к 2030 году 1
27.10.2020 Мировой телеком-рынок сокращается второй год подряд 1
21.10.2020 Бесплатный сотовый оператор не пристроил своих абонентов. Они остались без связи 1
16.09.2020 Nexign помогла модернизировать биллинговую систему «Узбектелекома» 1
08.06.2020 «Ростелеком» запустил пилот умного магазина в торговой сети «Гулливер» 1
04.06.2020 «Ростелеком» запустил пилотный проект умного магазина в торговой сети «Гулливер» 1
25.05.2020 В Белоруссии запущена облачная платформа видеоконференцсвязи на базе российского решения 1
19.05.2020 «Ростелеком» представил результаты деятельности за первый квартал 2020 года 3
07.05.2020 Выручка российского рынка платного ТВ в 2019 году превысила 100 млрд рублей 1
08.04.2020 МТС, «Билайн» и «Мегафон»: кто больше заработал в 2019 году? 2
25.03.2020 «Цифровое телевидение» поддержит своих зрителей во время карантина 1
25.03.2020 J’son & Partners Consulting: российский рынок IaaS и PaaS вырос на 29% до 11,9 млрд рублей 1
18.03.2020 МГТС объявила о рекордной прибыли 1
05.02.2020 Исследование myTracker: миллениалы охотнее других платят в мобильных играх 3
18.12.2019 App Annie: российский бренд знакомств Mamba захватывает израильский рынок 1
02.08.2019 Квартальная выручка цифрового сегмента «Ростелекома» выросла на 57% 1
30.07.2019 Число абонентов платного ТВ в России превысило 43,5 млн 1
07.06.2019 Исследование J’son & Partners Consulting: российский рынок бизнес-SaaS за год вырос на 30% до 5,8 млрд рублей 1
15.05.2019 Чистая прибыль «Ростелекома» выросла на 46% до 5,6 млрд рублей 1
25.04.2019 Число платящих клиентов OTT-платформы «НТВ-плюс» выросло на 22% 1
23.04.2019 Количество абонентов платного ТВ в России достигло 43,5 млн 1
01.04.2019 Tele2 подвела итоги интеграции с «Ростелекомом» 1
12.03.2019 Выручка цифрового сегмента «Ростелекома» выросла за квартал до 57% 1
25.02.2019 «Вымпелком» за год увеличил выручку на 5,7% 1
30.01.2019 Telecomdaily: проникновение сервисов платного ТВ в России превысило 75% 2
31.10.2018 Чистая квартальная прибыль Tele2 составила 1,6 млрд рублей 1
27.09.2018 Tele2 запустил премиальный тариф с безлимитным интернетом за границей 1
08.08.2018 «Триколор ТВ» сообщил о росте выручки на 4% по итогам полугодия 1
02.08.2018 «Ростелеком» представил квартальные результаты деятельности 1
02.08.2018 VEON «Россия» представила финансовые результаты за 2 кв. 2018 1
01.08.2018 Чистая квартальная прибыль Tele2 достигла 1 млрд рублей 1
16.07.2018 Рынок российского платного ТВ во II кв. 2018 вырос на 190 тыс. абонентов 2
21.06.2018 «Яндекс» добавил в «Метрику» отчеты о монетизации 1
15.05.2018 «Ростелеком» представил финансовые результаты за первый квартал 2018 1
15.05.2018 Tele2 отчитался о росте операционной выручки на 18,7% по итогам I квартала 2018 года 1
27.04.2018 Выручка «Манго Телеком» за 2017 год увеличилась на треть 1
26.02.2018 Ребрендинг салонов «Евросети» обойдется «Билайну» в 3 миллиарда 2
19.01.2018 Число абонентов платного ТВ в России превысило 42 млн 2

Публикаций - 323, упоминаний - 393

ARPU упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 70
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 60
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 43
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 14
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 8
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 8
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 302 8
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 8
VK - Mail.ru Group 2482 8
Ростелеком Связьинвест 692 7
Акадо Телеком - Комкор 606 7
Yandex - Яндекс 4099 6
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 133 6
Орион ГК - Российский спутниковый оператор 20 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 5
Синтерра - Synterra 562 4
Samsung Electronics 5633 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 777 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
МегаФон Москва - Соник Дуо 76 3
ВолгаТелеком 214 3
Apple Inc - Эппл Рус 7680 3
Ростелеком ЦентрТелеком 188 3
SAP CIS - САП СНГ 753 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 26 2
Ростелеком Сибирьтелеком 299 2
Астерос - Asteros 531 2
Nokia Corporation 2416 2
Киевстар 256 2
Ericsson 851 2
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 179 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
Rambler Group - Рамблер ГК 484 2
Компьюлинк ГК - Compulink 209 2
Microsoft Corporation 11017 2
Ростелеком Дальсвязь 203 2
Крок 1219 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 10
Орион-Экспресс - Телекарта 133 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Евросеть 883 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 3
Газпромбанк - ГПБ 692 2
О2О Холдинг 43 2
Гулливер - Gulliver - торговая сеть 10 2
Русагро Группа Компаний 139 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Альфа-Банк 1123 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
Алроса АК 81 1
Транснефть 159 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 1
Мортон 16 1
Телефон.Ру 60 1
Президент Российской Федерации 1439 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 1
Федеральное казначейство России 766 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 83 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 78 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 23
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 20
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 542 19
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 17
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 13
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 12
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 11
3G - Стандарт мобильной связи 3709 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 9
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 6
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 6
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 4
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 102 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 3
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 450 3
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 432 3
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 2
ЦОВ - Центр обработки вызовов 103 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 2
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 66 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 2
ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 3 2
Google Android 10750 10
Apple iOS 5741 10
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 6
WhatsApp Messenger 654 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
VK - Mail.ru Одноклассники 853 4
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 3
VK - Mail.ru myTracker 26 2
Ростелеком Retail Hub 2 2
Ростелеком Экраны 4 2
Symbian OS 764 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 2
Apple - App Store 2198 2
Apple iPhone 3 383 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 2
Яндекс.Метрика 81 1
Zvooq 31 1
Tele2 TV 13 1
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 29 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 1
Oracle Communications 17 1
Ростелеком-Солар - Solar webProxy Шлюз веб-безопасности 10 1
Wargaming World of Warships 31 1
SAP Big Data Margin Assurance 3 1
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 73 1
Tionix VDI - Tionix Virtual Desktop 16 1
Tele2 SOS-пакет 10 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 653 1
Nexign Converged BSS 2 1
Nexign Network Monetisation Suite 2 1
Veon Wholesale Services 3 1
Ростелеком Новая телефония 14 1
1С-Рарус iCRM 2 1
HTC Touch Diamond 29 1
Apple iPhone 5 710 1
Google YouTube - Видеохостинг 1706 1
Nvidia GeForce GTX 2054 1
Rakuten Viber 429 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 1
Ростелеком-Солар - Solar appScreener 34 1
Осеевский Михаил 221 9
Анохин Сергей 40 7
Кусков Денис 150 5
Эмдин Сергей 67 4
Махновский Кирилл 18 4
Приданцев Сергей 82 3
Холодов Алексей 11 3
Мельников Александр 63 3
Рябченков Денис 13 2
Дорохина Юлия 42 2
Гндолян Роберт 3 1
Деминский Владислав 4 1
Добровольская Евгения 1 1
MacGillivray Carrie - МакГилливрей Кэрри 3 1
Горшенин Василий 5 1
Клименко Алексей 11 1
Носов Николай 12 1
Гребенщиков Кирилл 1 1
Телятников Алексей 12 1
Чурин Алексей 4 1
Красовский Александр 25 1
Губа Александр 1 1
Дорждеев Александр 1 1
Григорьева Евгения 57 1
Юрченко Евгений 75 1
Кузьменко Валерия 58 1
Мякишева Марина 84 1
Ковальчук Михаил 10 1
Малис Александр 110 1
Решетин Олег 38 1
Кириенко Владимир 38 1
Кузнецов Павел 13 1
Смирнов Максим 19 1
Кулешов Алексей 27 1
Назаров Алексей 69 1
Гулидин Андрей 4 1
Смирнов Константин 13 1
Abrams J.J. - Абрамса Джей Джей 2 1
Хорс Михаил 1 1
Никифоров Владимир 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 170
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 60
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 54
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 33
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 18
Европа 3730 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 18
Украина 3347 17
Индия - Республика 2161 14
Россия - СФО - Новосибирск 1956 12
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 12
Япония 2760 11
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 11
Россия - ПФО - Казань 1510 10
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 9
Германия - Федеративная Республика 3614 9
Европа Западная 610 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 7
Казахстан - Республика 2621 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 6
Беларусь - Белоруссия 2081 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 4
Восточная Европа 1669 4
Россия - ПФО - Самара 1287 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 3
Франция - Французская Республика 2112 2
Россия - Ульяновск 292 2
Узбекистан - Республика 821 2
Бразилия - Федеративная Республика 1121 2
Южная Осетия - Республика 81 1
Россия - Ярославль 402 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Калининград 659 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 227 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 9
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 8
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 8
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 6
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 1
ARPPU - Average revenue per paying user - Средняя выручка на одного платящего пользователя 1 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 13 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 19 1
Смешарики - анимационный сериал для детей 21 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 235 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 2
Стрим-ТВ - телекомпания 79 2
Bloomberg 785 1
НТВ - Телекомпания 164 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 1
Мульт Телеканал 2 1
КХЛ HD - телеканал 22 1
CNews Analytics 1988 15
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 8
TelecomDaily ИАА 112 6
Analysys Mason 26 3
IDC - International Data Corporation 2709 1
Gartner 2188 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
AC&M Consulting 55 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 9 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Прямая линия с Президентом РФ 4 1
Effie Awards 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756614, в очереди разбора - 660304.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще