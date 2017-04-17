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ARPU Average Revenue Per User Средний доход от каждого активного пользователя за период

ARPU (Average Revenue Per User или средняя прибыль на пользователя) — это показатель, который рассчитывается за конкретный временной отрезок (24 часа, неделю, 30 суток, квартал, год) по такой формуле:

ARPU = Revenue/User, где Revenue — прибыль за определенный временной отрезок, а User — число пользователей какого-либо продукта компании.

Чтобы повысить показатель ARPU, необходимо либо уменьшить число пользователей, либо увеличить доход компании за счет каких-либо других методов.

Не существует такого понятия, как «хороший» или «плохой» ARPU, потому что у Average Revenue Per User нет какого-либо оптимального значения. Зато есть одно важное правило — если показатель падает, нужно начать работу по привлечению к продукту большего числа клиентов. Метрику Average Revenue Per User невозможно оценить конкретно, так как она привязана к числу пользователей.

Например, есть 2 похожих проекта, которые получают в квартал прибыль 10 тысяч долларов. Если нужно сравнить ARPU, используются данные близких продуктов или компаний. Аналитические отделы обеих компаний посчитали ARPU, и он составил по 40 долларов для каждой компании. Но продуктом компании №1 за квартал пользовалось 450 человек (200 из них получили бесплатные 3 месяца тестового периода), и доход получился выше желаемого, а в компании №2 число клиентов составило 300 и доход получился ниже желаемого. Выходит, что при одинаковом показателе ARPU у разных бизнесов доход может быть разным.

Поэтому оценить ARPU можно только в рамках деятельности своей компании или сравнить показатель с похожей компанией/продуктом.

Средняя прибыль на пользователя рассчитывается в следующих случаях:

  • Когда нужно оценить денежный потенциал бизнеса. Чем выше будет показатель, тем больше люди готовы платить за рыночное предложение компании и тем увереннее будет чувствовать себя бизнес.
  • Когда необходимо привлечь в компанию инвесторов. Для оценки рентабельности инвестиций также часто используется метрика ARPU. Чем выше будет показатель, тем привлекательнее будет выглядеть компания в глазах инвестора по сравнению с другими.
  • При оценке изменений в тарифах. ARPU обычно рассчитывают до и после изменений цен. Если показатель растет, значит, компания выбрала успешную стратегию. При таком расчете крайне важно учесть число пользователей, которые платят деньги. Так как доход компании должен увеличиваться не за счет повышения цен, а за счет роста числа клиентов.
  • В процессе анализа результатов рекламной кампании. Метрика ARPU часто применяется при оценке результативности таргетированной и контекстной рекламы. Если показатель по каналу падает, то это говорит о низкокачественном трафике.мар
     

СОБЫТИЯ


17.04.2017 «Орион» по итогам первого квартала 2017 года увеличил показатель ARPU для бюджетного пакета на 13%

7 г. Абонентская база в отчетном периоде достигла 2 978 500 домохозяйств, прирост к концу 2016 г. составил 1%. Активная работа с действующими абонентами обеспечила оператору рост ключевого показателя ARPU (среднего дохода на одного абонента) на 13% для бюджетного пакета и 6% для среднеценового по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщили CNews в ГК «Орион». Так, средний AR
08.10.2014 «Триколор ТВ» подключил 15-миллионного абонента и увеличил ARPU

иколор ТВ» за 9 месяцев 2014 г. На 1 октября 2014 г. абонентская база оператора составила 15 170 000 домохозяйств, а количество активных абонентов достигло отметки 10 660 000. Средний чек с абонента (ARPU) по отношению к 2013 г. вырос с i805 до i950 в год. ARPU в HD-сегменте абонентской базы «Триколор ТВ» составляет i1 191 в год. По итогам 9 месяцев текущего года общее количество або
08.07.2014 Украинский телеком в ожидании снижения ARPU

гривен 9,97 12,87 3,595 Чистая прибыль, млрд гривен 2,46 н/д н/д Рентабельность по EBITDA/OIBDA, % 51,9 48,5 н/д CAPEX, млрд гривен 2,24 1,69 0,54 Количество мобильных абонентов, млн 22,6 25,76 12,6 ARPU, гривен 35 36,5 34,4 MOU, мин. 557 504 н/д Источник: CNews Analytics, 2014 Сдерживающим фактором роста ARPU являются технологии, которыми располагают мобильные операторы Украины. До
24.03.2014 «Билайн» наращивает ARPU благодаря Big Data

ся четкий спрос на повышение доходности от текущей абонентской базы. IBM предоставляет технологическую платформу для монетизации данных о поведении клиентов, что позволяет обеспечить фактический рост ARPU, – комментирует Кирилл Корнильев, генеральный директор IBM в России и СНГ. – Помимо технологической платформы, IBM обладает широким методологическим опытом по построению стратегии монетиза
19.12.2013 LTE-трафик помогает увеличить ARPU в 20 раз

приходится на Южную Корею и Японию, а максимальный рост в течение ближайших четырех лет прогнозируется в Китае и Индии. По данным GSMA, и в развитых, и в развивающихся странах операторы отмечают рост ARPU у абонентов, пользующихся услугами на базе LTE. В частности, в странах с растущей экономикой ARPU пользователей LTE в 7–20 раз выше, чем у абонентов, мобильные устройства которых не
17.12.2013 Гетеросети помогают операторам наращивать ARPU

вить абонентам требуемое высокое качество услуг, вынуждены пересматривать подходы к строительству и оптимизации сетей мобильной связи. Увеличение трафика приводит к росту среднего дохода на абонента (ARPU), что стимулирует провайдеров к улучшению качества не только голосовой связи, но и передачи данных», – говорит Сергей Воробьев. Операторы ускоряют инфраструктуру Из-за роста потребления мо
04.03.2008 ARPU абонента «Твое TV» составляет $11,2

Показатель ARPU абонента цифрового кабельного телевидения «Твое TV» составляет $11,2 без учета премиальных пакетов, сообщается в материалах ОАО «Санкт-Петербургское кабельное телевидение» (ТКТ). На данный
29.01.2008 СЗТ планирует снизить ARPU по абонентам ШПД к концу 2008 года

Показатель ARPU абонентов широкополосного доступа ОАО "Северо-Западный Телеком", по данным компании за 2007 год, составил 540 руб. в месяц. На конец 2008 года запланировано его снижение до уровня 480 руб.
19.11.2007 ARPU петербургских абонентов «Скай Линка» составляет $46,53

Показатель ARPU для абонентов оператора «Скай Линк» в Санкт-Петербурге составил $46,53, по данным компании на начало осени. Самый высокий показатель ARPU оператор зафиксировал в Москве - $62,47, а

13.09.2007 ARPU «Билайна» составляет $9,7

Как сообщил вице-президент ОАО «Вымпелком» Кент Макнили, в целом по России ARPU абонентов компании растет уже в течение шести кварталов и во втором квартале он составил $9,7. Самый высокий ARPU в Москве и паре регионов России — почти в два раза больше среднерос
26.07.2007 СЗТ ожидает ARPU по ШПДИ на уровне 550 руб

нию на 1 июля у компании было 162,9 тыс. абонентов ШПДИ и 441 тыс. абонентов dial-up. На конец года прогнозируется 350 тыс. абонентов ШПДИ и 400 тыс. абонентов dial-up. На конец года компания ожидает ARPU по ШПДИ порядка 550 руб. (сейчас — 600 руб.), по dial-up 150-160 руб.
29.03.2007 ARPU абонентов «Квантума» составил $29

Как сообщил генеральный директор компании «Квантум» Игорь Бобов, ARPU компании у абонентов её домашних сетей на данный момент составляет около $29. Для сравнения, у компании ОАО «Телекомпания Санкт-Петербургское кабельное телевидение» ARPU услуги широ
06.03.2007 ARPU услуги «Твой интернет» компании ТКТ составил $20

Коммерческий директор ОАО «Телекомпания Санкт-Петербургское кабельное телевидение» Руслан Евсеев сообщил, что ARPU (услуги широкополосного доступа в интернет) составляет $20, а услуги кабельного ТВ «Твое ТВ» — $12. Для сравнения, у компании «Веб Плас» ARPU ADSL-доступа составляет $28 в месяц, а

26.02.2007 ARPU компании «Веб Плас» составил $28

Как сообщил генеральный директор компании «Веб Плас» Андрей Ширенко, в 2006 году ARPU для физических лиц составил $28, а для юридических — $80. Количество ADSL-абонентов — 41 тыс. В 2007 г. компания планирует увеличить клиентскую базу ADSL на 50%.
15.02.2007 Мобильное ТВ увеличивает ARPU на $10

проходившей на выставке «Норвеком-2007», старший менеджер по маркетингу и развитию бизнеса компании Ericsson Светлана Скворцова, по данным 100 операторов, которые ввели у себя услугу «Мобильное ТВ», ARPU вследствие этого увеличился в среднем на $10. Также г-жа Скворцова сообщила, что в Японии 50% сообщений в блогах добавляется через мобильные устройства.
16.11.2006 Выручка Moscow CableCom за 9 месяцев выросла в 2 раза

 9 месяцев 2006 г. достигла $3,202 млн., что на 77,6% превысило данные за аналогичный период 2005 г. Как отмечается в документах компании, за исключением средней выручки в расчете на одного абонента (ARPU) от телевизионных услуг, за отчетный период наблюдалось снижение показателя ARPU компании. При этом ARPU от телевизионных услуг за 9 месяцев 2006 г. достигло $1,73 с абонента
15.11.2006 "Скай Линк" планирует в 2006 г. довести долю неголосовых услуг в ARPU до 28%

Сотовый оператор «Скай Линк» (торговая марка «Скайлинк») планирует в течение года довести долю неголосовых услуг (WAS) в средней ежемесячной выручке в расчете на одного абонента (ARPU) с 15% до 28%, сообщает РБК. Об этом заявил заместитель генерального директора компании Александр Пиотровский. По его словам, акционеры компании в данный момент обсуждают изменения стратег
17.10.2005 ARPU контента меньше, чем контент

KS-Consulting, общий объем рынка дополнительных услуг в России по итогам первого полугодия 2005 года составил $602,3 млн. Доля дополнительных услуг в общих доходах выросла только до 12,9%. Показатель ARPU от VAS снизился с $1,5 (2004 год) до $1,1. Наибольшее снижение доли дополнительных услуг в структуре доходов операторов сотовой связи произошло во втором квартале 2005 года — этот пок
31.01.2005 ARPU: страны-лидеры ставят на мобильный контент

ии последних двух лет). В этой связи основные усилия операторов, абонентская база которых почти достигла насыщения, направлены на удержание клиента и увеличение среднего дохода с одного пользователя (ARPU). Сложность этой задачи увеличивается с учетом того, что сотовые операторы в Ирландии собирают самые большие в Европе доходы в расчете на одного пользователя – 47 евро в месяц, в то время

23.11.2004 МТС подвели итоги деятельности в 3 квартале

истая прибыль выросла на 117% до $338,3 млн. Маржа OIBDA достигла уровня 58,4%. За девять месяцев 2004 г. МТС получили свободных денежных средств в количестве $260,7 млн. Вклад дополнительных услуг в ARPU составил 9,7% в России и 11,3% на Украине. Численность консолидированной абонентской базы МТС продолжала расти: с начала года она увеличилась на 12,13 млн. и по состоянию на 22 ноября 2004
07.06.2004 Россияне все меньше платят за мобильную связь

По данным аналитиков, лидером по уровню ARPU среди лицензионных макрорегионов является Дальний Восток, где конкуренция среди операторов сотовой связи пока еще слабее, чем в других макрорегионах, что позволяет им держать тарифы на бол
07.06.2004 ARPU российских абонентов упал на 25%

Средний доход на одного абонента в месяц (ARPU) в России в 2003 г. снизился на 25% и составил $15. Об этом сообщается в материалах iKS-Consulting, информирует РБК. По данным аналитиков, лидером по уровню ARPU среди лицензионных

09.04.2004 "МегаФон" планирует расширение географии и снижение ARPU

т. Выручка ОАО "МегаФон" в 2004 г., предположительно, вырастет на 57% по сравнению с 2003 г. - до $1,3 млрд. Показатель EBIDTA в текущем году, по прогнозам, возрастет на 57% - до $593 млн. Показатель ARPU (выручка на одного абонента в месяц) в 2004 г. уменьшится на 13% и составит $13.
08.04.2004 Около 10% дохода провайдеры широкополосной связи получили от дополнительных услуг

добавленной стоимостью. В настояще время провайдеры широкополосной связи стремятся не столько к увеличению количества своих клиентов, сколько к увеличению доходов, получаемых с каждого пользователя (ARPU). Это приводит к ускоренному развитию услуг и приложений, доступных только через широкополосный интернет. Некоторые из них могут оказать значительное влияние на всю индустрию телекоммуника
02.10.2003 Prepaid в России: утром деньги, вечером стулья

ены самые большие возможности роста и самые нелояльные абоненты. Однако развитие prepaid у оператора гарантированно приводит не только к тотальному увеличению абонентской базы, но и к резкому падению ARPU (средний доход оператора с одного пользователя). Это заставляет сотовиков изобретать все новые услуги, программы увеличения лояльности, лотереи, а также улучшать сервис в борьбе за самую м
24.07.2003 Великобритания: ARPU "хот-спотов" будет резко снижаться

rch подсчитала, что к 2008 году в Великобритании ежегодное количество пользователей "хот-спотов" составит 707 млн. человек. Однако при этом цены на доступ будут быстро падать и ежемесячный показатель ARPU к 2008 году снизится с $30 до $3. Аналитики фирмы предсказывают ряд консолидаций на этом рынке в ближайшее время. Источник: Cellular-news.
30.04.2003 МТС констатирует уменьшение ARPU в 2002 году

ая отчетность будет объявлена 20 мая 2002 года. Выручка крупнейшего в РФ оператора мобильной связи за весь 2002 год выросла до $1,36 млрд. c $893,2 млн. в 2001 году. Средний доход на одного абонента (ARPU) в четвертом квартале 2002 года снизился до $21,2 с $25,2 в третьем квартале. По словам аналитиков, объявленные МТС результаты, как и ожидалось, не стали сюрпризом для рынка, который основ
10.12.2002 Рынок мобильного контента: Передача данных и неголосовые услуги

Информационным поводом исследования стал факт преодоления уровня проникновения пользователей сотовой связи отметки в 10% населения, а также тенденции операторов по увеличению ARPU путем продвижения и популяризации различных неголосовых услуг. Итак, количество пользователей сотовой связи в России на начало октября 2002 г. составило 15,6 млн. человек. А начатая недавн
28.08.2002 У МТС 5 млн. абонентов

й период, значительно превышая показатели первого квартала 2002 года. МТС удалось добиться положительной динамики показателя средней ежемесячной выручки от продажи услуг в расчете на одного абонента (ARPU) в московском регионе. Компания объясняет это успешной тарифной политикой, а также сезонным ростом активности абонентов. Средний доход на одного абонента (ARPU) МТС на московском ры

Публикаций - 776, упоминаний - 780

ARPU и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 217
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 216
МегаФон 10742 151
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 83
Ростелеком 10948 79
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 56
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 37
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 35
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 31
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 30
Vodafone Group 1412 30
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 28
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 27
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 26
Ростелеком - Связьинвест 1719 26
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 26
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 26
Киевстар - Kyivstar 569 25
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 25
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 24
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 24
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 21
Huawei 4676 19
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 19
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 18
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 17
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 17
Yandex - Яндекс 9216 17
Lenovo Motorola 3566 16
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 16
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 16
Microsoft Corporation 25775 16
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 16
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 16
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 16
Samsung Electronics 11064 15
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 14
Apple Inc 13154 13
AT&T Inc 1725 13
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 12
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 23
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ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 9
WiMAX Forum 69 4
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 4
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 3
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 3
Коммунизм - Коммунистические партии 71 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
ETNO Association - European Telecommunications Network Operators' Association - Ассоциация европейских телекоммуникационных операторов связи 2 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
РСТ - Российский союз туриндустрии 9 1
Ассоциация-800 20 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 331
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 274
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 185
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 179
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 124
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 123
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 120
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 120
MoU - Minutes of Use - Среднее количество используемых минут 134 113
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 104
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 91
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 85
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 80
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 79
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 72
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 71
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 70
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 65
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 61
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 60
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 54
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 52
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 51
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 50
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 48
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 47
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 46
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 42
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 42
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 41
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 41
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 279 39
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 38
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 38
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 37
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 727 35
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 34
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 34
Мобильная связь - голосовые услуги 323 34
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 33
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 67
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 22
Microsoft Windows 2000 8678 16
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 15
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 14
Google Android 15243 13
Apple iOS 8583 11
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 10
Apple iPhone 6 4861 8
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 8
Microsoft Windows BitLocker 942 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 8
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации - MOEXTL 57 8
Oracle Java - язык программирования 3469 8
МТС Джинс 0 7
Apple - App Store 3109 7
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 7
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС 73 6
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 124 6
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 6
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 5
Nokia Symbian OS 1411 5
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 4
Opera Browser - Браузер 1050 4
Яндекс.Плюс 250 4
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 74 4
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 4
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 4
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 4
МегаФон WiMAX-сеть - Синтерра WiMAX 17 4
Yandex Pay - Яндекс Пэй 113 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 4
Rakuten Viber 665 4
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
Microsoft Office 365 1042 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 3
VK - Mail.ru myTracker 44 3
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 144 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 180 3
Кусков Денис 221 29
Солонин Виталий 90 17
Меламед Леонид 150 15
Брюквин Юрий 300 12
Изосимов Александр 192 11
Осеевский Михаил 350 11
Эмдин Сергей 69 10
Солдатенков Сергей 162 10
Панкратова Оксана 42 10
Погребинский Антон 45 9
Анохин Сергей 121 8
Макаров Александр 47 8
Зобнина Маргарита 54 8
Меламед Александр 95 7
Шамолин Михаил 124 7
Анкилов Константин 121 7
Приданцев Сергей 149 7
Астафьева Ирина 37 7
Махновский Кирилл 26 6
Петров Кирилл 36 6
Кочетков Владислав 248 6
Айбашева Анна 98 6
Масленников Игорь 36 6
Савватин Максим 66 6
Сидоров Василий 53 6
Саяпина Елена 46 6
Рейман Леонид 1065 6
Кириенко Владимир 148 5
Солодовников Дмитрий 56 5
Бызов Дмитрий 38 5
Медведев Дмитрий 1665 5
Зайцева Анна 70 5
Морошкин Александр 118 5
Проколов Роман 48 5
Муртазин Эльдар 74 5
Щеголев Игорь 699 5
Лацанич Василь 106 5
Никифоров Николай 1138 4
Малис Александр 158 4
Мельников Александр 98 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 528
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 231
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 126
Европа 24964 122
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 116
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 83
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 74
Украина 7928 74
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 58
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 44
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 42
Узбекистан - Республика 2005 39
Япония 13807 37
Индия - Bharat 5869 37
Беларусь - Белоруссия 6289 35
Азия - Азиатский регион 5920 33
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 30
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 29
Казахстан - Республика 6048 28
Южная Корея - Республика 7052 28
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 28
Германия - Федеративная Республика 13221 27
Европа Западная 1496 26
Италия - Итальянская Республика 4508 24
Африка - Африканский регион 3641 23
Швеция - Королевство 3782 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 21
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 21
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 20
Таджикистан - Республика 953 19
Армения - Республика 2449 19
Европа Восточная 3138 19
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 18
Россия - СФО - Новосибирск 4876 18
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 18
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 17
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 17
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 16
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 16
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 15
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 344
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 224
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 202
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 131
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 125
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 122
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 116
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 86
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 77
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 73
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 73
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 54
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 52
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 47
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 42
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 501 36
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 33
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 33
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 31
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 28
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 376 28
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 27
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 26
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 25
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 24
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 24
Бухгалтерия - FCF - Free Cash Flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 169 22
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 22
Доходность - ставка доходности - Rate of return 743 22
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 20
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 20
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 19
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 18
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 18
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 17
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 17
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 17
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 16
Аренда 2687 16
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 16
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 71
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 61
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 15
Стрим-ТВ - телекомпания 166 14
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 13
ComNews - Медиа-бизнес 142 9
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 8
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 5
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 55 5
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 5
Telecom.paper 194 4
Cellular News 234 4
WapStart 45 4
Bloomberg 1627 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 3
Total Telecom 613 3
CNews Северо-Запад 24 3
РИА Новости 1033 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
Inquirer 463 2
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 2
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 2
Telecom Today - Today in Telecom 138 2
Playboy 51 2
Первый канал - Дом кино - телеканал 15 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 21 2
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 2
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
NYT - The New York Times 1100 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
DigiTimes - Издание 1331 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
Fortune 211 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 68
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 64
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 42
IDC - International Data Corporation 4975 15
Рустелеком ТК 305 12
Gartner - Гартнер 3658 11
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 8
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 7
Informa - Ovum - Omdia 155 6
Mobile Research Group 87 5
ABI Research 236 5
Analysys Mason - Mason Communications 27 4
Strategy Analytics 285 4
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 3
Juniper Research 131 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
Frost & Sullivan 207 2
GSMA Intelligence 11 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
Harris Interactive 81 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 17 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 2
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 2
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 2
Forrester Research 834 2
CNews Fast рейтинг 55 1
Директ Инфо 9 1
IDC CEMA 8 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 26 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Dimensional Research 16 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
Tagline - Тэглайн 30 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
comScore 379 1
eMarketer 206 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара - Институт экономики переходного периода, ИЭПП - Институт экономических проблем переходного периода, ИЭППП 17 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 21 1
Grenoble Ecole de Management (GEM) - Гренобльская Высшая Школа Бизнеса - Гренобльская школа менеджмента 6 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
European Audiovisual Observatory - Европейская аудиовизуальная обсерватория 3 1
МегаФон - Nexign Academy 2 1
FSU - Florida State University - Университет штата Флорида 33 1
СГА - Современная гуманитарная академия 23 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 50
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 9
Связь-Экспокомм 276 5
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IPTV Forum 17 4
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
CSTB Telecom & Media 83 2
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
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Effie Awards 11 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
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Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
Billing and OSS Telecom Forum 12 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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