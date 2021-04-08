Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ARPU
Average Revenue Per User
Средний доход от каждого активного пользователя за период
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 323, упоминаний - 393
ARPU упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Осеевский Михаил 221 9
|Анохин Сергей 40 7
|Кусков Денис 150 5
|Эмдин Сергей 67 4
|Махновский Кирилл 18 4
|Приданцев Сергей 82 3
|Холодов Алексей 11 3
|Мельников Александр 63 3
|Рябченков Денис 13 2
|Дорохина Юлия 42 2
|Гндолян Роберт 3 1
|Деминский Владислав 4 1
|Добровольская Евгения 1 1
|MacGillivray Carrie - МакГилливрей Кэрри 3 1
|Горшенин Василий 5 1
|Клименко Алексей 11 1
|Носов Николай 12 1
|Гребенщиков Кирилл 1 1
|Телятников Алексей 12 1
|Чурин Алексей 4 1
|Красовский Александр 25 1
|Губа Александр 1 1
|Дорждеев Александр 1 1
|Григорьева Евгения 57 1
|Юрченко Евгений 75 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Мякишева Марина 84 1
|Ковальчук Михаил 10 1
|Малис Александр 110 1
|Решетин Олег 38 1
|Кириенко Владимир 38 1
|Кузнецов Павел 13 1
|Смирнов Максим 19 1
|Кулешов Алексей 27 1
|Назаров Алексей 69 1
|Гулидин Андрей 4 1
|Смирнов Константин 13 1
|Abrams J.J. - Абрамса Джей Джей 2 1
|Хорс Михаил 1 1
|Никифоров Владимир 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756614, в очереди разбора - 660304.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756614, в очереди разбора - 660304.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru