«Орион» по итогам первого квартала 2017 года увеличил показатель ARPU для бюджетного пакета на 13% 7 г. Абонентская база в отчетном периоде достигла 2 978 500 домохозяйств, прирост к концу 2016 г. составил 1%. Активная работа с действующими абонентами обеспечила оператору рост ключевого показателя ARPU (среднего дохода на одного абонента) на 13% для бюджетного пакета и 6% для среднеценового по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщили CNews в ГК «Орион». Так, средний AR

«Триколор ТВ» подключил 15-миллионного абонента и увеличил ARPU иколор ТВ» за 9 месяцев 2014 г. На 1 октября 2014 г. абонентская база оператора составила 15 170 000 домохозяйств, а количество активных абонентов достигло отметки 10 660 000. Средний чек с абонента (ARPU) по отношению к 2013 г. вырос с i805 до i950 в год. ARPU в HD-сегменте абонентской базы «Триколор ТВ» составляет i1 191 в год. По итогам 9 месяцев текущего года общее количество або

Украинский телеком в ожидании снижения ARPU гривен 9,97 12,87 3,595 Чистая прибыль, млрд гривен 2,46 н/д н/д Рентабельность по EBITDA/OIBDA, % 51,9 48,5 н/д CAPEX, млрд гривен 2,24 1,69 0,54 Количество мобильных абонентов, млн 22,6 25,76 12,6 ARPU, гривен 35 36,5 34,4 MOU, мин. 557 504 н/д Источник: CNews Analytics, 2014 Сдерживающим фактором роста ARPU являются технологии, которыми располагают мобильные операторы Украины. До

«Билайн» наращивает ARPU благодаря Big Data ся четкий спрос на повышение доходности от текущей абонентской базы. IBM предоставляет технологическую платформу для монетизации данных о поведении клиентов, что позволяет обеспечить фактический рост ARPU, – комментирует Кирилл Корнильев, генеральный директор IBM в России и СНГ. – Помимо технологической платформы, IBM обладает широким методологическим опытом по построению стратегии монетиза

LTE-трафик помогает увеличить ARPU в 20 раз приходится на Южную Корею и Японию, а максимальный рост в течение ближайших четырех лет прогнозируется в Китае и Индии. По данным GSMA, и в развитых, и в развивающихся странах операторы отмечают рост ARPU у абонентов, пользующихся услугами на базе LTE. В частности, в странах с растущей экономикой ARPU пользователей LTE в 7–20 раз выше, чем у абонентов, мобильные устройства которых не

Гетеросети помогают операторам наращивать ARPU вить абонентам требуемое высокое качество услуг, вынуждены пересматривать подходы к строительству и оптимизации сетей мобильной связи. Увеличение трафика приводит к росту среднего дохода на абонента (ARPU), что стимулирует провайдеров к улучшению качества не только голосовой связи, но и передачи данных», – говорит Сергей Воробьев. Операторы ускоряют инфраструктуру Из-за роста потребления мо

ARPU абонента «Твое TV» составляет $11,2 Показатель ARPU абонента цифрового кабельного телевидения «Твое TV» составляет $11,2 без учета премиальных пакетов, сообщается в материалах ОАО «Санкт-Петербургское кабельное телевидение» (ТКТ). На данный

СЗТ планирует снизить ARPU по абонентам ШПД к концу 2008 года Показатель ARPU абонентов широкополосного доступа ОАО "Северо-Западный Телеком", по данным компании за 2007 год, составил 540 руб. в месяц. На конец 2008 года запланировано его снижение до уровня 480 руб.

ARPU петербургских абонентов «Скай Линка» составляет $46,53 Показатель ARPU для абонентов оператора «Скай Линк» в Санкт-Петербурге составил $46,53, по данным компании на начало осени. Самый высокий показатель ARPU оператор зафиксировал в Москве - $62,47, а

ARPU «Билайна» составляет $9,7 Как сообщил вице-президент ОАО «Вымпелком» Кент Макнили, в целом по России ARPU абонентов компании растет уже в течение шести кварталов и во втором квартале он составил $9,7. Самый высокий ARPU в Москве и паре регионов России — почти в два раза больше среднерос

СЗТ ожидает ARPU по ШПДИ на уровне 550 руб нию на 1 июля у компании было 162,9 тыс. абонентов ШПДИ и 441 тыс. абонентов dial-up. На конец года прогнозируется 350 тыс. абонентов ШПДИ и 400 тыс. абонентов dial-up. На конец года компания ожидает ARPU по ШПДИ порядка 550 руб. (сейчас — 600 руб.), по dial-up 150-160 руб.

ARPU абонентов «Квантума» составил $29 Как сообщил генеральный директор компании «Квантум» Игорь Бобов, ARPU компании у абонентов её домашних сетей на данный момент составляет около $29. Для сравнения, у компании ОАО «Телекомпания Санкт-Петербургское кабельное телевидение» ARPU услуги широ

ARPU услуги «Твой интернет» компании ТКТ составил $20 Коммерческий директор ОАО «Телекомпания Санкт-Петербургское кабельное телевидение» Руслан Евсеев сообщил, что ARPU (услуги широкополосного доступа в интернет) составляет $20, а услуги кабельного ТВ «Твое ТВ» — $12. Для сравнения, у компании «Веб Плас» ARPU ADSL-доступа составляет $28 в месяц, а

ARPU компании «Веб Плас» составил $28 Как сообщил генеральный директор компании «Веб Плас» Андрей Ширенко, в 2006 году ARPU для физических лиц составил $28, а для юридических — $80. Количество ADSL-абонентов — 41 тыс. В 2007 г. компания планирует увеличить клиентскую базу ADSL на 50%.

Мобильное ТВ увеличивает ARPU на $10 проходившей на выставке «Норвеком-2007», старший менеджер по маркетингу и развитию бизнеса компании Ericsson Светлана Скворцова, по данным 100 операторов, которые ввели у себя услугу «Мобильное ТВ», ARPU вследствие этого увеличился в среднем на $10. Также г-жа Скворцова сообщила, что в Японии 50% сообщений в блогах добавляется через мобильные устройства.

Выручка Moscow CableCom за 9 месяцев выросла в 2 раза 9 месяцев 2006 г. достигла $3,202 млн., что на 77,6% превысило данные за аналогичный период 2005 г. Как отмечается в документах компании, за исключением средней выручки в расчете на одного абонента (ARPU) от телевизионных услуг, за отчетный период наблюдалось снижение показателя ARPU компании. При этом ARPU от телевизионных услуг за 9 месяцев 2006 г. достигло $1,73 с абонента

"Скай Линк" планирует в 2006 г. довести долю неголосовых услуг в ARPU до 28% Сотовый оператор «Скай Линк» (торговая марка «Скайлинк») планирует в течение года довести долю неголосовых услуг (WAS) в средней ежемесячной выручке в расчете на одного абонента (ARPU) с 15% до 28%, сообщает РБК. Об этом заявил заместитель генерального директора компании Александр Пиотровский. По его словам, акционеры компании в данный момент обсуждают изменения стратег

ARPU контента меньше, чем контент KS-Consulting, общий объем рынка дополнительных услуг в России по итогам первого полугодия 2005 года составил $602,3 млн. Доля дополнительных услуг в общих доходах выросла только до 12,9%. Показатель ARPU от VAS снизился с $1,5 (2004 год) до $1,1. Наибольшее снижение доли дополнительных услуг в структуре доходов операторов сотовой связи произошло во втором квартале 2005 года — этот пок

ARPU: страны-лидеры ставят на мобильный контент ии последних двух лет). В этой связи основные усилия операторов, абонентская база которых почти достигла насыщения, направлены на удержание клиента и увеличение среднего дохода с одного пользователя (ARPU). Сложность этой задачи увеличивается с учетом того, что сотовые операторы в Ирландии собирают самые большие в Европе доходы в расчете на одного пользователя – 47 евро в месяц, в то время

МТС подвели итоги деятельности в 3 квартале истая прибыль выросла на 117% до $338,3 млн. Маржа OIBDA достигла уровня 58,4%. За девять месяцев 2004 г. МТС получили свободных денежных средств в количестве $260,7 млн. Вклад дополнительных услуг в ARPU составил 9,7% в России и 11,3% на Украине. Численность консолидированной абонентской базы МТС продолжала расти: с начала года она увеличилась на 12,13 млн. и по состоянию на 22 ноября 2004

Россияне все меньше платят за мобильную связь По данным аналитиков, лидером по уровню ARPU среди лицензионных макрорегионов является Дальний Восток, где конкуренция среди операторов сотовой связи пока еще слабее, чем в других макрорегионах, что позволяет им держать тарифы на бол

ARPU российских абонентов упал на 25% Средний доход на одного абонента в месяц (ARPU) в России в 2003 г. снизился на 25% и составил $15. Об этом сообщается в материалах iKS-Consulting, информирует РБК. По данным аналитиков, лидером по уровню ARPU среди лицензионных

"МегаФон" планирует расширение географии и снижение ARPU т. Выручка ОАО "МегаФон" в 2004 г., предположительно, вырастет на 57% по сравнению с 2003 г. - до $1,3 млрд. Показатель EBIDTA в текущем году, по прогнозам, возрастет на 57% - до $593 млн. Показатель ARPU (выручка на одного абонента в месяц) в 2004 г. уменьшится на 13% и составит $13.

Около 10% дохода провайдеры широкополосной связи получили от дополнительных услуг добавленной стоимостью. В настояще время провайдеры широкополосной связи стремятся не столько к увеличению количества своих клиентов, сколько к увеличению доходов, получаемых с каждого пользователя (ARPU). Это приводит к ускоренному развитию услуг и приложений, доступных только через широкополосный интернет. Некоторые из них могут оказать значительное влияние на всю индустрию телекоммуника

Prepaid в России: утром деньги, вечером стулья ены самые большие возможности роста и самые нелояльные абоненты. Однако развитие prepaid у оператора гарантированно приводит не только к тотальному увеличению абонентской базы, но и к резкому падению ARPU (средний доход оператора с одного пользователя). Это заставляет сотовиков изобретать все новые услуги, программы увеличения лояльности, лотереи, а также улучшать сервис в борьбе за самую м

Великобритания: ARPU "хот-спотов" будет резко снижаться rch подсчитала, что к 2008 году в Великобритании ежегодное количество пользователей "хот-спотов" составит 707 млн. человек. Однако при этом цены на доступ будут быстро падать и ежемесячный показатель ARPU к 2008 году снизится с $30 до $3. Аналитики фирмы предсказывают ряд консолидаций на этом рынке в ближайшее время. Источник: Cellular-news.

МТС констатирует уменьшение ARPU в 2002 году ая отчетность будет объявлена 20 мая 2002 года. Выручка крупнейшего в РФ оператора мобильной связи за весь 2002 год выросла до $1,36 млрд. c $893,2 млн. в 2001 году. Средний доход на одного абонента (ARPU) в четвертом квартале 2002 года снизился до $21,2 с $25,2 в третьем квартале. По словам аналитиков, объявленные МТС результаты, как и ожидалось, не стали сюрпризом для рынка, который основ

Рынок мобильного контента: Передача данных и неголосовые услуги Информационным поводом исследования стал факт преодоления уровня проникновения пользователей сотовой связи отметки в 10% населения, а также тенденции операторов по увеличению ARPU путем продвижения и популяризации различных неголосовых услуг. Итак, количество пользователей сотовой связи в России на начало октября 2002 г. составило 15,6 млн. человек. А начатая недавн