Минцифры РФ Роскомнадзор РФ Россвязьохранкультура Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

СОБЫТИЯ


23.07.2008 ТТК предоставит услуги МГ/МН связи Россвязьохранкультуре

казание услуг цифровой, автоматической местной и внутризоновой, междугородной и международной связи Россвязьохранкультуре» компания ТТК получила право предоставить услуги МГ/МН связи. По услови
08.07.2008 Россвязьохранкультура в Смоленской области выявила нарушения в деятельности Tele2

Управление Россвязьохранкультуры по Смоленской области выявило нарушения в деятельности Tele2, сообщает РБК. В ходе внеплановой проверки специалисты установили, что одна из базовых станций ЗАО "Tele2 - См
26.06.2008 Управление Россвязьохранкультуры по Ингушетии оштрафовало «ВымпелКом»

Управление Россвязьохранкультуры по Республике Ингушетия оштрафовало ОАО "ВымпелКом" (торговая марка "Билайн"), сообщает РБК. В результате проверки управление выявило факт нарушения по п.2 и п.3 ст.24 ФЗ

03.06.2008 Россвязьохранкультуры выявило нарушения у "дочки" "МегаФона" в Калмыкии

Управление Россвязьохранкультуры по Республике Калмыкия выявило нарушения в деятельности дочерней компании "МегаФона" - ОАО "МСС-Поволжье", сообщает РБК. В ходе проверки инспекторы управления выявили нару
06.05.2008 Россвязьохранкультуры оштрафовало "дочку" "Мегафона"

Управление Россвязьохранкультуры по Костромской области наложило штраф на дочернюю компанию ОАО "МегаФон" - ЗАО "Мобиком-Центр", сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Управление провело плановое мероприя
22.04.2008 Управление Россвязьохранкультуры в Ингушетии оштрафовало «ВымпелКом»

Управление Россвязьохранкультуры по Республике Ингушетия выявило факт использования незарегистрированных частот компанией "ВымпелКом" (торговая марка "Билайн"), сообщает РБК. Как сообщили в пресс-службе в
18.04.2008 Россвязьохранкультура выявила нарушения в работе МТС в Кабардино-Балкарии

Управление Россвязьохранкультуры по Кабардино-Балкарии выявило нарушения в работе компании МТС, сообщает
31.03.2008 Россвязьохранкультура оштрафовала «Сибирьтелеком»

Управление Россвязьохранкультуры по Новосибирской области выявило нарушения в деятельности компании «Сиб
30.03.2008 Россвязьохранкультура: победа перед возможным упразднением

е Федеральной службы по надзору в сфере связи, массовых коммуникаций и охране культурного наследия (Россвязьохранкультуры). В соответствии с постановлением, службе передаются Главный радиочасто
28.03.2008 Радиочастотные центры передадут в ведение Россвязьохранкультуры

сятся в положение о радиочастотной службе. В перечень предприятий, которые будут переданы в ведение Россвязьохранкультуры, включены: Главный радиочастотный центр и Радиочастотный центр Централь
26.03.2008 "Сумма Телеком" готовит жалобу в кассационную инстанцию по делу о GSM-конкурсах

к по делу. Напомним, 27 февраля 2008 г. Арбитражный апелляционный суд Москвы N9 удовлетворил жалобу Россвязьохранкультуры и подтвердил законность приказов N47 от 25 июля 2007 г. и N85 от 14 авг
13.03.2008 МВД предлагает Россвязьохранкультуре проводить экспертизу экстремистских сайтов

ские материалы. Это заявление сделал Николай Овчинников, замминистра внутренних дел РФ, на коллегии Россвязьохранкультуры. «Если говорить о борьбе с размещаемыми в интернете материалами террори
12.03.2008 Интернет-СМИ дожимают печатную прессу

водитель Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и культурного наследия (Россвязьохранкультуры) Борис Боярсков. Он отметил, что с каждым годом количество зарегистриро
12.03.2008 В России 20 тыс. электронных СМИ

По данным Россвязьохранкультуры, в России на 1 января 2008 г. было зарегистрировано 92 тыс. 850 средств
07.03.2008 "Скай Линк" остановил "Сумму Телеком"

л отменен вердикт суда первой инстанции, удовлетворившей иск компании и признавшей незаконным отказ Россвязьохранкультуры от проведения в июле прошлого года конкурсов по выдаче лицензий на сото
27.02.2008 Суд подтвердил законность приказов Россвязьохранкультуры о переносе и отмене конкурсов

ание услуг связи организатором торгов является Федеральное агентство связи (Россвязь). В полномочия Россвязьохранкультуры входит именно организация проведения торгов, но не отмена торгов, счита
05.02.2008 Россвязьохранкультура проведет мониторинг телерадиокомпаний

серьезно изменилась. В связи с проведением мониторинга и подготовкой атласа АКТР и НАТ обратились в Россвязьохранкультуру с просьбой ввести мораторий на возможные санкции со стороны ведомства к
28.01.2008 Руководитель управления Россвязьохранкультуры по Свердловской области временно отстранен от должности

надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия руководитель Управления Россвязьохранкультуры по Свердловской области Владимир Жернов с 28 января 2008 г. временно от
16.01.2008 Арбитраж приостановил производство по иску "ВымпелКома" к Россвязьохранкультуре

Арбитражный суд г. Москвы приостановил производство по иску компании "ВымпелКом" к Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия (Россвязьохранкультура) о признании недействительными конкурсов, сообщает РБК. Производство по делу приостановлено до вступления в законную силу решения суда по другому делу с участием Россвязи

21.12.2007 Дальняя связь: «Синтерра» споткнулась о Россвязьохранкультуры

ра» должна сначала сдать Федеральной службе по надзору в сфере связи и охране культурного наследия (Россвязьохранкультуры) точки доступа к своей сети во всех субъектах России, после чего операт
19.12.2007 Россвязьохранкультуры будет следить за обработкой персональных данных

а Федеральную службу по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия (Россвязьохранкультуры). Принятое решение утверждено постановлением правительства от 15 декабр
13.12.2007 Россвязьохранкультуры будет следить за обработкой персональных данных

Правительство РФ предлагает принять проект постановления "О некоторых вопросах деятельности Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия" (Россвязьохранкультуры), который обеспечивает реализацию требований федерального закона "О персональных данных", сообщает РБК. Проект постановления наделяет Россвязьохранкультуры новой фу
13.12.2007 Судебные приставы не угнались за «Скай Линком»

з Федеральной службы по надзору в сфере связи, массовых коммуникаций и охране культурного наследия (Россвязьохранкультуры) о выделении нам лицензий, — заявила Хасьянова. — Де-юро это

10.12.2007 Суд запретил выдачу GSM-лицензий "Скай Линк" и Tele2

за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций, связи и охране культурного наследия (Россвязьохранкультуры). Почти все разыгрваемые частоты по итогам этих испрытаний достались ко
10.12.2007 Суд обязал Россвязьохранкультуры не выдавать GSM-лицензии по итогам конкурсов NN8-15

еком" о применении обеспечительных мер в виде приостановления выдачи Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций, связи и охране культурного наследия (Россвязьохранкультуры) GSM-лицензий по результатам проведенных конкурсов NN8-РЧ/2007 - 15-РЧ/2007, сообщает РБК. Суд обязал Россвязьохранкультуры не выдавать лицензии по результатам указ
05.12.2007 Россвязохранкультуры подаст апелляцию на решение суда по делу о GSM-конкурсах

Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций, связи и охране культурного наследия (Россвязьохранкультуры) подаст апелляцию на решение суда о недействительности приказов о проведении конкурсов на лицензии GSM, сообщает «Прайм-ТАСС». Речь идет о принятом 20 ноября решении Арбит
21.11.2007 Скандал: "Скай Линк" и Tele2 могут лишиться частот

ия (Россвязьохранкультуре). Суд постановил признать незаконным подписанные этим летом приказы главы Россвязьохранкультуры Бориса Боярскова об отказе в проведении региональных конкурсов по распр
07.11.2007 Россвязьохранкультуры допустила 47 компаний к участию в GSM-конкурсах в ЦФО и ПФО

Конкурсная комиссия Россвязьохранкультуры допустила 47 компаний к участию в открытых конкурсах NN14-15РЧ/2007 на право получения лицензии на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи в Центральном федеральном
31.10.2007 Россвязьохранкультуры выдало частоты на радиовещание в регионах

Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию (ФКК) Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций, связи и охране культурного наследия (Россвязьохранкультуры) определила победителей конкурсов на освоение нового радиочастотного канала для радиовещания, сообщает РБК. В Калининграде (73,16 МГц, 1 кВт) комиссия согласилась с предло
31.10.2007 Судьбу GSM в России решат лингвисты

к Федеральной службе по надзору в сфере связи, массовых коммуникаций и охране культурного наследия (Россвязьохранкультуры) относительно изменения этим ведомством условий 8 конкурсов по выдаче л
30.10.2007 Арбитраж перенес рассмотрение иска "Суммы Телеком" к Россвязьохранкультуре

язи и охране культурного наследия (Россвязьохранкультура) РФ о признании недействительными приказов Россвязьохранкультуры N47 от 25 июля 2007г. и N85 от 14 августа 2007г. о переносе и отмене ко
23.10.2007 Россвязьохранкультура определила участников конкурсов на право получения GSM-лицензий
13.10.2007 Власти запрещают транслит в сотовых телефонах

Федеральной службой по надзору в сфере связи, массовых коммуникаций и охране культурного наследия (Россвязьохранкультуры) была проведена выборочная проверка операторов сотовой связи на предмет
09.10.2007 Россвязьохранкультуры определила участников конкурсов на право получения GSM-лицензий

Комиссия Россвязьохранкультуры определила круг участников конкурсов NN8-9РЧ/2007 на право получения лицензий на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи. Заседание по рассмотрению заявок на участи
02.10.2007 Суд назначил на 23 октября слушания по иску «Суммы Телеком» к Россвязьохранкультуре

связи и охране культурного наследия (Россвязьохранкультура) о признании недействительными приказов Россвязьохранкультуры N47 от 25 июля 2007г. и N85 от 14 августа 2007г. о переносе и отмене ко
25.09.2007 Суд объявил перерыв в слушаниях по иску "Суммы Телеком"

связи и охране культурного наследия (Россвязьохранкультура) о признании недействительными приказов Россвязьохранкультуры N47 от 25 июля 2007г. и N85 от 14 августа 2007г. о переносе и отмене ко
18.09.2007 «Синтерра» подала в Россвязьохранкультуры документы по сети дальней связи

"Синтерра" на прошлой неделе подала в Россвязьохранкультуры документы для получения разрешения на эксплуатацию сети дальней связи, заявил глава "Синтерры" Виталий Слизень. По его словам, после согласования в Россвязьохранкультур
14.09.2007 Россвязь подала иск против ФАС

за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций, связи и охране культурного наследия (Россвязьохранкультуры). В свою очередь руководитель ведомства Борис Боярсков подписал приказ

03.09.2007 Иск “Суммы Телеком” к Россвязьохранкультуре рассмотрят 25 сентября

значено на 25 сентября 2007 года. В иске указаны основания для признания недействительными приказов Россвязьохранкультуры №47 от 25 июля 2007 года и №85 от 14 августа 2007 года (о переносе и от
29.08.2007 «Сумма Телеком» направила в арбитраж иск к Россвязьохранкультуре

атайство об обеспечительных мерах этого иска. Иск направлен на признание недействительными приказов Россвязьохранкультуры. А ходатайство – на запрет проведения новых конкурсов на выдачу лицензи

Публикаций - 177, упоминаний - 272

Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9315 53
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 45
МегаФон 10239 35
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14888 33
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1426 26
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3206 24
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 535 13
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 734 11
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 477 11
Ростелеком - Связьинвест 1716 10
МегаФон - Синтерра - Synterra 814 9
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 384 9
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1549 9
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 619 9
Ростелеком 10570 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2108 8
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 622 7
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 915 7
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1049 7
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 159 6
Sumtel - Esotel - Эсотел-Рустелком 10 5
Стримтон 8 5
АКОС 68 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1871 4
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 871 4
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 618 4
Питерская группа связистов 441 3
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 332 3
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком 109 3
ВымпелКом - Билайн - Новая телефонная компания 76 3
МегаФон - Синтерра - Глобал-Телепорт - Телепорт Санкт-Петербург 66 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Смоленские Мобильные Сети - Смоленская сотовая связь 10 3
Rosweb - АТК - АРКТЕЛ - АрктикТелеком - Арктел-Инвест 85 3
Huawei 4357 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1364 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 819 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 588 3
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 185 3
Мостелеком 75 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 2
Некстер ИК 33 6
36,6 - аптечная сеть 94 3
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 3
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 289 3
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 3
Dixis - Диксис 360 2
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 166 2
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 84 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8411 2
Почта России ПАО 2279 2
Связной ГК 1389 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1150 2
Альфа-Групп 739 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 494 2
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 2
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 282 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 227 2
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 11 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 169 1
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 84 1
Резонанс НПП 391 1
Сахаровский центр - Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова 1 1
Alcoa 49 1
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 1
Transparency International - Трансперенси Интернешнл-Р 15 1
Против коррупции МОО - Межрегионального общественного движения 3 1
Метрополь ИФК - инвестиционная компания 10 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
Алроса АК - Алмазы Анабара 6 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
Интегра - Интегра-Бурение 4 1
Тыгын-Дархан 3 1
Сумма - Сумма Капитал 13 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1053 1
РЖД - Российские железные дороги 2030 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3055 1
Газпром ПАО 1439 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 54
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2992 48
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13159 44
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5303 41
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6378 30
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2287 27
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1121 25
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 60 22
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4857 18
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 308 13
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 707 10
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 496 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3141 8
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3458 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5172 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3592 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2778 6
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 5
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5404 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 273 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3189 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1072 3
Судебная власть - Judicial power 2434 3
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5807 2
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 34 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 339 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3501 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 340 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2834 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2029 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1153 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2101 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 952 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 765 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 844 2
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 112 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 261 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6454 50
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 3
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 3
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 2
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 1
Русский Щит - ассоциация 39 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1058 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 394 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22204 46
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29111 40
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1839 27
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25713 22
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9551 18
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1631 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74784 17
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6752 16
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17353 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58317 15
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8917 15
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2297 11
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8533 10
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 832 9
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3951 9
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1296 9
Аналоговые технологии 2848 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32552 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34434 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9652 7
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7400 7
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4093 6
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2230 6
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1862 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4088 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7254 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4685 5
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1625 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 3941 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4881 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3003 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3826 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2560 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6691 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4412 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8949 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1606 3
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2274 3
Телевидение аналоговое - Аналоговое вещание 91 3
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 898 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1067 12
Apple iPhone 6 4862 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 75 2
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 91 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 119 2
Microsoft Windows 2000 8679 1
Google Blogger - Google BlogSpot 128 1
Aladdin Secret Disk 89 1
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 1
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 100 1
МегаФон 3G-сеть 23 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 68 1
Aladdin eSafe 37 1
Gilat SkyStar VSAT 11 1
Gilat SkyEdge VSAT 21 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 140 1
МегаФон WiMAX-сеть - Синтерра WiMAX 17 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации - MOEXTL 57 1
ВымпелКом - Билайн - БиОнЛайн - BeeOnline 87 1
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник 72 1
Правительство Московской области - Портал государственных и муниципальных Московской области - Электронное Подмосковье 14 1
Siemens C - Siemens CX - Siemens CF - Siemens CC - серия мобильных телефонов 54 1
Rambler Group - Рамблер ТВ - Рамблер ТВК - Рамблер Телевещательная корпорация - Rambler TV 14 1
Правительство Иркутской области - Электронный Иркутск 2 1
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 122 1
Google YouTube - Видеохостинг 2931 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5989 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 64 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2922 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1554 1
Asterisk 89 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 569 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 184 1
Stafory - робот Вера 359 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 667 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 329 1
U.S. Department of Defense - DARPA RACE - Resilient Anonymous Communication for Everyone - Бесперебойная анонимная связь для всех 79 1
Microsoft Windows BitLocker 940 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 79 1
Боярсков Борис 37 29
Рейман Леонид 1063 17
Рябов Игорь 27 15
Путин Владимир 3405 13
Богатов Антон 79 12
Щеголев Игорь 698 10
Ситников Сергей 79 9
Стрельчик Евгений 12 8
Медведев Дмитрий 1664 8
Бугаенко Валерий 32 6
Власова Светлана 14 6
Хасьянова Гульнара 152 6
Жуков Александр 42 6
Мальянов Сергей 15 6
Валяева Елизавета 72 5
Гирев Андрей 77 5
Брюквин Юрий 299 5
Астафьева Ирина 37 4
Иванников Дмитрий 44 4
Зубков Виктор 49 3
Боярский Борис 3 3
Липов Андрей 67 3
Жаров Александр 180 3
Панков Александр 80 3
Кузнецов Сергей 162 3
Субботин Вадим 17 3
Слизень Виталий 244 3
Фрадков Михаил 160 3
Припачкин Юрий 67 3
Овчинников Борис 129 2
Погребинский Антон 45 2
Домбровский Юрий 62 2
Бескоровайный Андрей 49 2
Хасьянова Гюльнара 18 2
Ксензов Максим 14 2
Тимошин Андрей 12 2
Устюжанин Виктор 13 2
Евлоев Магомед 11 2
Зязиков Мурат 9 2
Паутов Андрей 6 2
Россия - РФ - Российская федерация 159917 121
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46384 51
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3033 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18962 23
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2740 15
Россия - ДФО - Магаданская область 504 13
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1286 12
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1126 11
Швеция - Королевство 3736 11
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 339 11
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1353 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3241 10
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1663 9
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2968 9
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 446 9
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка вулканы (Корякский, Ключевской) 40 8
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1476 8
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1951 8
Россия - ДФО - Сахалинская область 1026 8
Россия - ДФО - Бурятия Республика 695 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3270 8
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 595 8
Россия - СФО - Иркутская область - Усть-Ордынский Бурятский округ 45 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14621 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3075 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8284 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1592 6
Россия - СФО - Кемеровская область 1016 6
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 359 6
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 776 6
Россия - ДФО - Забайкальский край - Агинский Бурятский округ 67 5
Россия - ДФО - Корякский автономный округ - Корякия 43 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53815 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3451 5
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1001 5
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1047 5
Россия - ДФО - Амурская область 872 5
Россия - ДФО - Хабаровский край 1024 5
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 503 5
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область 114 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55573 95
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7895 26
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8460 22
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1357 22
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4455 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51741 17
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8594 17
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10598 16
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17575 16
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3711 15
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5339 14
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6772 12
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 550 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32283 10
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2596 10
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1839 9
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 307 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11504 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1876 8
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 469 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26280 6
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2995 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4729 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6825 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8952 5
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2283 5
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 667 5
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 184 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4436 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3075 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9831 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20636 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4979 4
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1297 4
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 955 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15380 3
Английский язык 6918 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3785 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7042 3
Зоология - наука о животных 2799 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11466 48
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 326 8
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 439 5
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 506 4
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 890 3
Газпром ГПМ - Радио - Газпром-Медиа Радио - Like FM - Радио Балтика 17 2
Стрим-ТВ - телекомпания 166 2
ВГТРК ГТРК Филиалы 30 2
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1176 2
РИА Новости 1007 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1096 2
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 92 2
Российская газета 281 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 72 1
Радио России - радиостанция 49 1
Юность - радиостанция 51 1
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 1
Вести 24 - Российский информационный канал 46 1
USA Today 153 1
Euronews - телеканал 52 1
РБК ТВ - телеканал 82 1
РМГ - Русское радио 15 1
Вечерний Екатеринбург 1 1
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 54 1
Москва Медиа - Москва Доверие - Столица плюс 3 1
Ставропольская правда 4 1
РПЦ - Радонеж - Всемирное русское православное радио 2 1
Вечерний Петербург 2 1
Wikipedia - Википедия 610 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1327 1
Ведомости 1332 1
NYT - The New York Times 1092 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 159 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 670 1
Комсомольская правда ИД 77 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Рустелеком ТК 304 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8448 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1072 6
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 3
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 2
КГБ СССР Высшая школа 5 2
European Audiovisual Observatory - Европейская аудиовизуальная обсерватория 3 1
РАН ИФ - Институт философии 12 1
Минобороны РФ - ВАГШ ВС РФ ФГКВОУВО - Военная академия Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации 7 1
КГУ - Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова 8 1
Минобороны РФ - Военная академия им. Ф. Э. Дзержинского 8 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1320 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 328 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 455 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 269 1
ТГУ - Томский государственный университет 221 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 97 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2605 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1266 1
CSTB Telecom & Media 58 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1427640, в очереди разбора - 727766.
Создано именных указателей - 191817.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

