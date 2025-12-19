Разделы

Газпром ГПМ Радио Газпром-Медиа Радио Like FM Радио Балтика


СОБЫТИЯ


19.12.2025 Рынок музыкальных стримингов в России вырос на 23% в 2025 г. и составил 46 млрд руб. — данные «Яндекс Музыки» 1
25.09.2025 «Яндекс Музыка» и «ГПМ Радио» объявили о стратегическом партнерстве 2
28.05.2024 «Газпром-Медиа Холдинг» выпустил первый мульткаст на основе искусственного интеллекта   2
16.11.2023 «Газпром-медиа холдинг» начал тестировать нейропродакшен в проектах «ГПМ радио», Rutube, Premier и Yappy 1
25.04.2022 «Газпром-медиа холдинг» запустит аудиостриминговую платформу 2
14.12.2021 Холдинг «Газпром-Медиа» и «МаксимаТелеком» создали совместное предприятие по развитию продуктов на основе данных 1
03.12.2021 Холдинг «Газпром-медиа» стал акционером компании «МФ технологии» 1
13.01.2021 Veritas Backup Exec: от простых резервных копий к эффективному управлению данными 1
29.12.2020 Veritas Backup Exec: от простых резервных копий к эффективному управлению данными 1
24.03.2020 Экс-глава Роскомнадзора возглавил «Газпром-Медиа» 1
14.11.2018 Российские радиостанции создадут интернет-плеер, чтобы их лучше слушали 1
10.12.2008 Надзирать за ИТ-рынком России будет журналист 1
17.03.2008 Сайт «Радио Балтика» взломан 1
06.07.2007 Назначен заместитель руководителя Россвязьохранкультуры 1

Публикаций - 15, упоминаний - 18

Газпром ГПМ и организации, системы, технологии, персоны:

Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 339 6
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 355 5
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 329 3
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 208 3
Газпром ГПМХ - D.lab - Лаборатория инноваций Д-Лаб 3 2
Broadcom - VMware 2495 2
Softline - Софтлайн 3278 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 877 2
Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data 9 1
VK - Mail.ru Group 3535 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4543 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 140 1
МФ технологии - МФТ 37 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
Yandex - Яндекс 8471 1
Крок - Croc 1815 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 272 8
Газпром ПАО 1418 6
101Hotels.com 456 5
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 37 4
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 353 3
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 40 3
Киностудия КИТ 4 2
Газпром ГПМ РТВ - Good Story Media - Гуд Стори Медиа 4 2
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 35 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 216 2
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 37 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Выбери Радио радиохолдинг 14 1
iTrend 17 1
ГПБ - Газпромбанк 1179 1
Флибуста 34 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2932 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 487 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12880 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4801 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 2
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 60 1
Правительство Костромской области - Костромская областная дума - органы государственной власти 27 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6286 1
Администрация Президента РФ - ГНИВЦ УДП РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 28 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 10
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3928 9
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1150 7
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 6
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4059 5
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2957 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7420 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18281 4
Data monetization - Монетизация данных 1836 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31820 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12014 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5151 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8764 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 2
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 533 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7375 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3157 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13653 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13362 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2971 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4787 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4564 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23232 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4116 2
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 373 2
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 587 1
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ - Контент-агрегатор 103 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4664 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6022 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 1
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 42 4
Microsoft Azure Site Recovery 4 2
Microsoft Azure 1462 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 660 2
Veritas Backup Exec - Symantec Backup Exec 92 2
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint 122 2
VK Видео - Mail.Ru Видео 227 1
Газпром ГПМХ - Аудиоклуб 2 1
Google Android 14716 1
Apple iOS 8263 1
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 659 1
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 31 1
Rutor - BitTorrent-трекер 22 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 116 1
Жаров Александр 178 4
Маас Эдуард 6 2
Фрадков Михаил 160 2
Ситников Сергей 79 2
Зайцев Владимир 55 1
Боярсков Борис 37 1
Эйзенштейн Сергей 3 1
Стрельчик Евгений 12 1
Лапунова Светлана 2 1
Терещук Вадим 2 1
Мухаметзянова Альбина 1 1
Полесицкий Александр 1 1
Анисимов Юрий 3 1
Костин Юрий 1 1
Моисеев Александр 23 1
Путин Владимир 3356 1
Рейман Леонид 1059 1
Щеголев Игорь 698 1
Мишустин Михаил 737 1
Липов Андрей 67 1
Чернышенко Дмитрий 575 1
Медведев Дмитрий 1662 1
Asimov Isaac - Азимов Айзек 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 157223 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45805 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18632 3
Европа Восточная 3122 3
Европа 24649 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1397 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3048 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1699 1
Россия - ЦФО - Костромская область 434 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 279 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55083 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15165 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3715 2
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 258 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3664 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7607 1
Список системообразующих предприятий РФ 312 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2921 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1716 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 1
Электронная демократия - облачная демократия 98 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 791 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5869 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6335 1
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 5
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ4 - телеканал 11 5
Газпром ГПМ - Матч! Страна - телеканал 8 5
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 499 5
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 66 5
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 149 5
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 303 5
Газпром ГПМ - Радио - Детское радио 14 5
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 132 5
Газпром ГПМ РТВ - Суббота! - телеканал 7 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 3
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 3
Ведомости 1249 2
ВГТРК ГТРК Филиалы 30 1
Вечерний Петербург 2 1
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11413 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 114 1
КГУ - Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова 7 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 573 1
ЮУГМУ ФГБОУ ВО - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 12 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.

Ключевых фраз выявлено - 1409018, в очереди разбора - 731626.
Создано именных указателей - 187753.
Создано именных указателей - 187753.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

