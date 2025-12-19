Получите все материалы CNews по ключевому слову
Газпром ГПМ Радио Газпром-Медиа Радио Like FM Радио Балтика
СОБЫТИЯ
Газпром ГПМ и организации, системы, технологии, персоны:
|Жаров Александр 178 4
|Маас Эдуард 6 2
|Фрадков Михаил 160 2
|Ситников Сергей 79 2
|Зайцев Владимир 55 1
|Боярсков Борис 37 1
|Эйзенштейн Сергей 3 1
|Стрельчик Евгений 12 1
|Лапунова Светлана 2 1
|Терещук Вадим 2 1
|Мухаметзянова Альбина 1 1
|Полесицкий Александр 1 1
|Анисимов Юрий 3 1
|Костин Юрий 1 1
|Моисеев Александр 23 1
|Путин Владимир 3356 1
|Рейман Леонид 1059 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Мишустин Михаил 737 1
|Липов Андрей 67 1
|Чернышенко Дмитрий 575 1
|Медведев Дмитрий 1662 1
|Asimov Isaac - Азимов Айзек 13 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409018, в очереди разбора - 731626.
Создано именных указателей - 187753.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.