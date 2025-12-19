Разделы

Asimov Isaac Азимов Айзек


СОБЫТИЯ


19.12.2025 36% россиян читают фантастику, чтобы заставить мозг работать 1
16.11.2023 «Газпром-медиа холдинг» начал тестировать нейропродакшен в проектах «ГПМ радио», Rutube, Premier и Yappy 1
08.04.2022 Искусственный интеллект для камер смартфонов: что это и как работает 1
13.08.2020 Александр Калиновский, ИТ-директор «Хоум Кредит» — в интервью CNews: «Со временем мы придем к квантовому компьютингу» 1
16.10.2019 Navicon вывел на российский рынок ИИ-платформу Kryon Process Discovery 1
24.05.2016 У ИИ — женское лицо: итоги конкурса на лучший образ искусственного интеллекта 1
26.11.2015 Роботы против Азимова 2
27.11.2014 Альберт Ефимов: Россия должна создать свои платформы для робототехники 1
02.04.2014 Как гаджеты меняют наш мозг: ТОП-8 изменений 1
28.06.2013 Новый подход: искусственный интеллект учат интуиции 1
12.03.2007 Права роботов закрепит Хартия: подробности 1
12.03.2007 2006 год стал рекордным для мобильной связи 1
09.06.2003 Двуногие русские роботы сыграют в футбол 2

Публикаций - 13, упоминаний - 15

Asimov Isaac и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12276 4
Apple Inc 12646 2
Sinto - Синто 12 1
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 52 1
Компас 20 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 823 1
Сколково - Skolkovo Robotics Center - Робототехнический центр 28 1
Газпром ГПМХ - D.lab - Лаборатория инноваций Д-Лаб 3 1
Ростех - Кибертех - Кибернетические технологии - Cybertech 3 1
Navicon - Навикон 319 1
Kryon 8 1
Sony 6636 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 1
Meta Platforms - Facebook 4535 1
Сбер - Sberbank Robotics Laboratory - Лаборатория робототехники 26 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 1
Huawei 4225 1
Samsung Electronics 10636 1
Qualcomm Technologies 1913 1
Ростех - Автоматика Концерн 1746 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 339 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 355 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 1
Honda Motor Company - HND 238 1
Фонд русского абстрактного искусства 4 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Swatch Group 31 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 288 1
Газпром ПАО 1418 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 272 1
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 90 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3253 1
Петербургский метрополитен ГУП 144 1
APA - American Psychological Association - Американская психологическая ассоциация - Американская ассоциация психологов 7 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 207 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18281 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6917 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4116 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8185 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14910 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6022 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73406 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12393 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9395 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 2
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 327 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 721 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6642 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6262 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 1
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1456 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 1
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 301 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1971 1
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1097 1
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 880 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2840 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3083 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 1
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1071 1
3D карты - 3D Map - Трехмерные карты 90 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2282 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10063 1
Робототехника сервисная - Сервисный робот - Robotics service - Service robot 57 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 1
Калькулятор - Calculator 383 1
Microsoft Kinect 200 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5134 1
Capita SIMS - Schools Information Management System - система управления информацией для учебных заведений 0 1
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 332 1
Flickr - Фотохостинг 256 1
Blizzard - StarCraft - компьютерная игра - стратегия в реальном времени 113 1
Honda Asimo 39 1
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 42 1
Flappy Bird - Super Ball Juggling - Shuriken Block 12 1
Kryon Process Discovery 2 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 873 1
Apple Siri - Голосовой помощник 417 1
Baidu 290 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1629 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 406 1
Apple Neural Engine - нейронный процессор 32 1
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 334 1
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 420 1
Капранов Андрей 3 1
Черникова Алевтина 47 1
Ефимов Альберт 43 1
Калиновский Александр 14 1
Cohen Bram - Коэн Брэм 18 1
Виноградов Владимир 5 1
Симонов Игорь 103 1
Эйзенштейн Сергей 3 1
Покушалова Ольга 15 1
Черешнев Валерий 4 1
Демина Валерия 2 1
Гаврилин Кирилл 1 1
Ильницкая Лилия 1 1
Лотарева Анастасия 1 1
Маас Эдуард 6 1
Рожковский Михаил 1 1
Ускова Ольга 170 1
Носов Игорь 14 1
Казак Максим 162 1
Ливанов Дмитрий 58 1
Brin Sergey - Сергей Брин 191 1
Larry Page - Ларри Пейдж 195 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 1
McCarthy John - Маккарти Джон 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 157223 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53489 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45805 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2424 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18632 2
Япония 13556 2
Южная Корея - Республика 6866 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3048 2
Япония - Фукуока 17 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5351 1
США - Кентукки 79 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8134 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1620 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 743 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
Германия - Берлин 729 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4098 1
Дания - Королевство 1318 1
Швеция - Королевство 3716 1
Сингапур - Республика 1906 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3594 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 1
Новая Зеландия 732 1
Великобритания - Шотландия 340 1
Никарагуа - Республика 58 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1510 1
Европа 24649 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 619 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1696 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 5
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2921 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 4
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1293 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6335 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3775 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1406 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15165 1
Английский язык 6879 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7607 1
Биология - Циркадный ритм - биологические часы 60 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 1
Blacklist - Чёрный список 672 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 1
Энергетика - Energy - Energetically 5531 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Сон - Somnus 458 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 689 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1405 1
Спорт - Шахматы - Chess 254 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1053 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 685 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1005 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 866 1
Средневековье - Средние века - Middle Ages 149 1
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 166 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 439 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1469 1
Увлечения и хобби - Hobbies 383 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 1
Wikipedia - Википедия 587 2
New Scientist 1448 1
Газпром ГПМ - Радио - Газпром-Медиа Радио - Like FM - Радио Балтика 15 1
РБК Инновации 47 1
ScienceDaily 400 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 303 1
Gartner - Гартнер 3613 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 1
UdeM - Université de Montréal - Montreal University - Монреальский университет - Университет Монреаля, ЮдеМ 16 1
РГХПУ им. Строганова - Российский государственный художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова - Университет Строганова - МГХПА - Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова 7 1
Tufts University - Университет Тафтса 14 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1093 1
РАН - Российская академия наук 2016 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 423 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 1
День молодёжи - 27 июня 1001 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
