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Индексная книга (каталог) CNews*
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Компас

Компас

СОБЫТИЯ

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27.03.2024 «Контур.Компас» найдет компании по федеральным округам, часовым поясам и кодам регионов 1
21.08.2023 Новый двигатель ПД-8В для тяжелых вертолетов Ми-26 будет проектироваться в российской системе «Компас-3D» 1
01.08.2023 «Контур» поможет найти потенциальных клиентов по уплаченным налогам и спецрежимам 1
25.10.2022 «Рексофт» развивает медиаплатформу S7 Airlines 1
13.08.2020 Александр Калиновский, ИТ-директор «Хоум Кредит» — в интервью CNews: «Со временем мы придем к квантовому компьютингу» 1
26.08.2019 СКБ Контур запустил сервис для отделов продаж 1
22.02.2017 «Компас» представила бесплатное учетное приложение для iOS 1
30.09.2016 «Компас» выпустила Android-приложение для поиска запаркованных автомобилей 1
09.09.2016 Обновлена CRM-система «Компас: Маркетинг и менеджмент» 1
01.09.2016 «Компас» доработал ERP-систему для Санкт-Петербургского медико-социального института 1
30.06.2016 «Компас» представил Android-приложение BP-Libitum для риэлторов 1
18.04.2016 «Компас» выпустил Android-приложение для дистанционного управления диктофоном 1
15.04.2016 Plasma Cosmetics внедрит ERP-систему «Компас» 1
31.03.2016 «Юникар» автоматизирует обработку путевых листов и учет расхода горючего на базе решения «Компаса» 1
31.03.2016 «Компас» выпустил iOS-приложение для учета расхода горючего 1
19.01.2016 «Компас» выпустила Android-приложение для планирования и контроля работы сотрудников 1
17.09.2014 «Аскон» выпустил полнофункциональный бесплатный САПР для студентов 1
01.02.2013 «Аскон» обновил систему автоматизированного проектирования «Компас-3D» 1
25.01.2012 CEO "Компаса": Секрет быстрых внедрений — визуальный интерфейс и минимум программирования 1
28.08.2008 «Волгограднефтемаш» управляет персоналом вместе с «Компасом» 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Компас и организации, системы, технологии, персоны:

Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 61
9594 29
Oracle Corporation 7074 20
SAP SE 5601 17
Microsoft Corporation 25775 14
Галактика - Корпорация 1545 13
Lotsia Software - Лоция Софтвэа - Лоция Софт 19 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 8
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 7
Гемма НТЦ - Gemma 11 6
Autodesk 639 6
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 6
1С-Рарус 982 6
Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 54 6
АйтиКонсалт - Аскон-Самара 20 6
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - CS Group - СИЭС Групп - СиСофт ГК - CSoft Group 124 5
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 5
Google LLC 12690 5
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 101 5
МТ-Интеграция - GMCS 374 4
Прометей - Prometey 55 4
Epicor Software Corporation 166 3
IFS - Industrial and Financial Systems 75 3
СОКК - Самарская оптическая кабельная компания 12 3
QAD 40 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Крок - Croc 1964 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 3
Рексофт - Reksoft 488 3
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 3
Terrasoft - Террасофт 206 3
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 3
Renga Software - Ренга Софтвэа 46 3
Top Systems - Топ Системы 88 3
Ростех - ОДК Кузнецов ПАО - Моторостроитель 13 3
Frontstep - Фронтстеп 45 3
AFM Consulting - АФМ Консалтинг 7 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 2
М2М телематика - НИС М2М 236 2
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 14
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 6
Росатом - Маяк ПО ФГУП 27 4
ТОР Холдинг - Туламашзавод 5 4
Росимущество - КТРВ - Морское подводное оружие — Гидроприбор Концерн, МПО - Верхнеуфалейский завод Уралэлемент 11 4
Газпром ПАО 1493 4
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 4
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 27 3
Норникель - Норильскпроект 4 3
Росимущество - КТРВ - КБМ НПК ФГУП - КБ машиностроения - Конструкторское бюро машиностроения - Научно-производственная корпорация 18 3
ОСК - Адмиралтейские верфи 28 3
Завод бурового оборудования 4 3
Силовые машины 166 3
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 2
СОЭЗ - Самарский опытно-экспериментальный завод 2 2
ЗТР - Запорожтрансформатор - Запорожский трансформаторный завод 3 2
Мечел БМК - Белорецкий металлургический комбинат 3 2
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 2
Искра НПО 6 2
ТМХ Коломенский завод - Коломенский тепловозостроительный завод имени В.В. Куйбышева 5 2
Силовые машины - ЗТЛ - Завод турбинных лопаток - Северная база 5 2
Силовые машины - Электросила 18 2
Силовые машины - ЛМЗ - Ленинградский металлический завод - Ленинградский металлический завод 15 2
ДенталПРО - DentalPRO 5 2
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 48 2
Волгограднефтемаш - Волгоградский завод нефтяного машиностроения им. Петрова - Котельниковский арматурный завод 3 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - УМЗ - Ульяновский механический завод 3 2
SEB Group - Skandinaviska Enskilda Banken - СЭБ Банк - Санкт-Петербургский банк энергетики и электрификации - Петроэнергобанк 6 2
Одинбанк МКБ 3 2
Севмаш ПО - Севмашпредприятие ПО - Северное машиностроительное предприятие - Производственное объединение 33 2
Газпром центрремонт 6 2
Минский авиаремонтный завод - Минский завод гражданской авиации № 407 2 2
Зоря-Машпроект ГП НПКГ - Научно-производственный комплекс газотурбостроения 3 2
Связной ГК 1401 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Судебная власть - Judicial power 2500 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 3
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 74 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 75 1
TUSRIF - The U.S. Russia Investment Fund - Американо-Российский инвестиционный фонд - Инвестиционный Фонд США-Россия 8 1
РКО - Российское Классификационное Общество - РРР - Российский Речной Регистр 10 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
Компас-центр - Ассоциация детских компьютерных центров 2 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 68
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 60
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 59
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 43
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 34
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 33
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 30
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 26
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 24
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 24
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 21
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 20
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 19
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 17
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 16
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 15
PDM - Product Data Management - Управление данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 251 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 15
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 10
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 10
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 9
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 511 9
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 8
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CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 392 8
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 7
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 7
MRP - Manufacturing Resource Planning - Планирование производственных ресурсов - Material requirements planning - Планирование потребности в материалах 126 7
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 7
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 7
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 7
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 6
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 266 43
Компас ERP - Компас КИС - Компас MS Элит 26 25
Аскон Компас-График 42 19
Аскон - Лоцман:PLM 100 19
Dassault Systemes - SolidWorks 133 14
Компас ERP - Компас Мастер 12 11
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 11
Autodesk AutoCAD 376 11
Компас ERP - Компас Управление персоналом - Компас HRM-система - Компас Oracle Элит 12 9
Linux OS 11533 9
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 9
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 9
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 8
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 8
Google Android 15244 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 7
Аскон Компас-автопроект 16 6
Microsoft Windows 16882 6
Аскон Pilot-ICE - Industrial Civil Engineering 20 6
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 147 6
СКБ Контур - Контур.Компас 7 5
Аскон - Лоцман:ПГС 10 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
Microsoft Office 4170 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 5
Аскон - Вертикаль САПР ТП - система автоматизированного проектирования технологических процессов 22 4
Lotsia PDM Plus - Lotsia PartY PLUS 8 4
Аскон Компас-Электрик 8 4
Apple iOS 8583 4
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 4
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 4
Аскон Pilot-ECM - Аскон Pilot Enterprise content management 23 4
Microsoft Dynamics 1197 4
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 4
Неолант - Полином САПР - Полином MDM 34 4
Siemens Digital Industries Software - Solid Edge 31 3
CMSA - ChángZhēng - Чанчжэн - серия ракет-носителей - 長征系列運載火箭 - 长征系列运载火箭 60 3
Аскон - Лоцман:КБ 6 3
Богданов Максим 40 6
Бахин Евгений 22 4
Оснач Дмитрий 14 4
Голиков Александр 17 4
Демидов Михаил 134 2
Пантелеев Илья 25 2
Вознюк Александр 2 2
Горохов Сергей 11 2
Красноюрченко Иван 4 2
Маслова Виктория 6 2
Шерн Роман 2 2
Егорцев Евгений 2 2
Захарова Марина 6 2
Чаадаев Константин 2 2
Якобсон Лев 2 2
Якобсон Игорь 2 2
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Рейман Леонид 1065 2
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Нечаев Иван 61 1
Алкснис Виктор 70 1
Шалманов Сергей 202 1
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Белый Зураб 4 1
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Скородумов Александр 2 1
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Вайнберг Олег 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 103
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 14
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