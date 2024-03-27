Индексная книга (каталог) CNews*
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Компас
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 20, упоминаний - 20
Компас и организации, системы, технологии, персоны:
|Богданов Максим 40 6
|Бахин Евгений 22 4
|Оснач Дмитрий 14 4
|Голиков Александр 17 4
|Демидов Михаил 134 2
|Пантелеев Илья 25 2
|Вознюк Александр 2 2
|Горохов Сергей 11 2
|Красноюрченко Иван 4 2
|Маслова Виктория 6 2
|Шерн Роман 2 2
|Егорцев Евгений 2 2
|Захарова Марина 6 2
|Чаадаев Константин 2 2
|Якобсон Лев 2 2
|Якобсон Игорь 2 2
|Волокитин Игорь 9 2
|Рейман Леонид 1065 2
|Лящ Михаил 49 2
|Янкина Татьяна 2 2
|Адмиральский Сергей 39 1
|Рубцова Ольга 33 1
|Яткевич Александр 3 1
|Корнеев Александр 11 1
|Самойленко Максим 67 1
|Нечаев Иван 61 1
|Алкснис Виктор 70 1
|Шалманов Сергей 202 1
|Бяхов Олег 59 1
|Поносов Александр 69 1
|Велихов Евгений 36 1
|Лопатин Виктор 25 1
|Попов Максим 27 1
|Белый Зураб 4 1
|Красноюрченко Марина 1 1
|Исламова Людмила 4 1
|Шиманов Глеб 1 1
|Скородумов Александр 2 1
|Гричишкин Александр 1 1
|Вайнберг Олег 18 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 8
|Ведомости 1466 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
|Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 2
|CNews Северо-Запад 24 1
|ТАСС Телеком 38 1
|Новая газета 24 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.