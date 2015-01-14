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СОКК Самарская оптическая кабельная компания

СОБЫТИЯ

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14.01.2015 «Ростелеком» в ЮФО и СКФО развивает инфраструктуру связи с помощью оборудования отечественного производства 2
08.07.2009 За Уралом открыли первый завод оптоволокна 1
16.11.2007 На заводе «Самарской кабельной компании» построена беспроводная сеть Cisco 1
13.11.2007 «Лоцман:PLM» внедрили в «Самарской оптической кабельной компании» 1
24.10.2007 «Аскон-Самара» провел форум САПР/PLM 2
19.10.2007 17 октября прошел «Осенний Форум САПР/PLM» в Самаре 2
14.09.2007 «Аскон-Самара» проводит осенний форум САПР/PLM 2
05.04.2002 Frontstep выпустила новую версию своего CRM-приложения 1
13.03.2002 "Фронтстеп СНГ" завершила первую фазу проекта по переводу клиентов на Frontstep Cannel Center (CRM) 1
17.12.2001 "Фронтстеп СНГ" объявила об итогах года 1
10.09.2001 Сorning становится акционером российского производителя оптоволоконного кабеля ЗАО "Трансвок" 1

Публикаций - 12, упоминаний - 16

СОКК и организации, системы, технологии, персоны:

Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 467 4
АйтиКонсалт - Аскон-Самара 20 4
Иркутсккабель 7 3
Уралэлектро МЭЗ - Медногорский электротехнический завод 7 3
Ростех - ОДК Кузнецов ПАО - Моторостроитель 11 3
Frontstep - Фронтстеп 45 3
Компас 20 3
Elitech - Элситек 1 1
Инкаб 27 1
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 35 1
Севкабель ГК - Северный Кабель - Северный Кабельный Завод - Соединенные кабельные заводы - Молдавкабель - Белэлектрокабель - Севгеокабель - Севморкабель - Агрокабель - Завод Микропровод - Донбасскабель - Сарансккабель - Цветлит 19 1
Интегра Кабельные системы - Интегра кабель 3 1
Ростелеком 10789 1
Cisco Systems 5329 1
9420 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2125 1
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 221 1
Qtech - Кьютэк 196 1
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 130 1
РК-Телеком 6 1
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 48 3
Emerson - Эмерсон Россия - Метран ПГ - Метран Промышленная группа - Метран-Смарт - Метран Проект 16 3
Салаватстекло 3 3
Завод бурового оборудования 4 3
Росар 3 3
СОЭЗ - Самарский опытно-экспериментальный завод 2 2
РЖД - Российские железные дороги 2055 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1505 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11419 7
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2013 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35486 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4314 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15755 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4960 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8089 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12665 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11995 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22639 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 4002 2
Enterprise directory - Корпоративные справочники 16 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4962 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63642 2
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 241 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7683 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10680 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4709 1
Аксессуары 4239 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9623 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2410 1
Backbone network - core network - магистральная сеть - опорная сеть - ЕМЦСС - Единая магистральная цифровая сеть связи 296 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2837 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13356 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1592 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11993 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15317 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27886 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60560 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16871 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1530 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24895 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3311 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 581 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2616 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27006 1
МПС - Международные платежные системы 147 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6792 1
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 376 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 448 1
Аскон - Лоцман:PLM 97 4
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 258 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1379 2
Аскон Компас-автопроект 16 1
Frontstep Channel Center 2 1
Frontstep CRM 2 1
Frontstep Frontoffice 1 1
Microsoft Outlook 1497 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2522 1
Cisco Aironet - Aironet Wireless Communications 80 1
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 97 1
Infor CloudSuite - Infor CloudSuite Industrial - Infor ERP SL - Infor SyteLine - Infor SyteCentre - 46 1
Чаадаев Константин 2 2
Седых Дмитрий 1 1
Иванов Сергей 403 1
Кочетков Владислав 248 1
Шипулин Александр 29 1
Гончаров Алексей 14 1
Россия - ПФО - Самарская область 1545 9
Россия - РФ - Российская федерация 163708 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54246 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3012 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14734 3
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 482 3
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 689 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18865 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19299 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3300 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1689 1
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Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2011 1
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Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1500 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 743 1
США - Огайо 290 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 787 1
США - Северная Каролина 327 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Бердск 47 1
Беларусь - Витебская область - Витебск 86 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33172 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17935 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52763 1
Аренда 2643 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 716 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2674 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2479 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3095 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3913 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21257 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1058 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2293 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6506 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56802 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 305 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8497 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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