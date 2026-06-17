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Интегра Кабельные системы Интегра кабель

«Интегра Кабельные Системы» — российский производитель волоконно-оптического кабеля. Компания имеет собственную аккредитованную лабораторию, работающую по принципам международного стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 с соответствующим аттестатом аккредитации, для проведения полного спектра испытаний волоконно-оптического кабеля.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


17.06.2026 Российский производитель оптоволокна хочет собрать миллиарды на бирже для расплаты со Сбербанком 1
21.07.2025 «Телеком биржа» начала строить сеть на российском волоконно-оптическом кабеле 2
01.08.2014 В Axis назначен специалист логистики в России, странах СНГ и Восточной Европы 1
08.07.2009 За Уралом открыли первый завод оптоволокна 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Интегра Кабельные системы и организации, системы, технологии, персоны:

МГТС - Московская городская телефонная сеть 1614 2
Телеком Биржа 62 1
СОКК - Самарская оптическая кабельная компания 12 1
Севкабель ГК - Северный Кабель - Северный Кабельный Завод - Соединенные кабельные заводы - Молдавкабель - Белэлектрокабель - Севгеокабель - Севморкабель - Агрокабель - Завод Микропровод - Донбасскабель - Сарансккабель - Цветлит 19 1
Ростелеком 10837 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15472 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2379 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1399 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 198 1
Гормост ГУП - Гормост ГБУ 10 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8702 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Москоллектор ГУП 10 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6487 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 971 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4967 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11430 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22673 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26069 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2842 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6556 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12651 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25025 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 658 1
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Беларусь - Белоруссия 6237 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19334 1
Европа Восточная 3136 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1690 1
Россия - СФО - Новосибирск 4830 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2019 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14745 1
Россия - ПФО - Самарская область 1545 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2798 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1768 1
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6558 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8750 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3097 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 268 1
ПГУ - Пятигорский государственный университет 4 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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