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Интегра Кабельные системы Интегра кабель
«Интегра Кабельные Системы» — российский производитель волоконно-оптического кабеля. Компания имеет собственную аккредитованную лабораторию, работающую по принципам международного стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 с соответствующим аттестатом аккредитации, для проведения полного спектра испытаний волоконно-оптического кабеля.
СОБЫТИЯ
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Интегра Кабельные системы и организации, системы, технологии, персоны:
|Гормост ГУП - Гормост ГБУ 10 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8702 1
|Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 1
|Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Москоллектор ГУП 10 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6487 1
|ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 971 1
|Гончаров Алексей 14 1
|Форсберг Анна 4 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Биджелова Анастасия 12 1
|Седых Дмитрий 1 1
|Карданов Альбиян 1 1
|Чорная Татьяна-Альбина 1 1
|Иванов Сергей 404 1
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