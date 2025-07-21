Получите все материалы CNews по ключевому слову
Чорная Татьяна-Альбина
УПОМИНАНИЯ
|21.07.2025
|«Телеком биржа» начала строить сеть на российском волоконно-оптическом кабеле 1
Чорная Татьяна-Альбина и организации, системы, технологии, персоны:
|Интегра Кабельные системы - Интегра кабель 3 1
|Телеком Биржа 42 1
|МГТС - Московская городская телефонная сеть 1589 1
|Ростелеком 10083 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152364 1
|Япония 13421 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44835 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379938, в очереди разбора - 738212.
Создано именных указателей - 181602.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.