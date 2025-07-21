Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178752
ИКТ 13900
Организации 10804
Ведомства 1470
Ассоциации 1010
Технологии 3482
Системы 25898
Персоны 76834
География 2893
Статьи 1537
Пресса 1230
ИАА 704
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2664
Мероприятия 859

Гормост ГУП Гормост ГБУ

Гормост ГУП - Гормост ГБУ

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 30 дел, на cумму 1 509 825 127 ₽*

Судебные дела (30) на сумму 1 509 825 127 ₽*
в качестве истца (18) на сумму 1 478 758 493 ₽*
в качестве ответчика (5) на сумму 29 317 429 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


21.07.2025 «Телеком биржа» начала строить сеть на российском волоконно-оптическом кабеле 2
12.03.2024 «Инферит Облако» и «Телеком биржа» объединили усилия для комплексной защиты бизнеса от киберугроз 2
04.04.2013 «Акадо Телеком» организует каналы связи для «Гормоста» 2
20.05.2008 ФАС оставила «Элекснет» под землей 4
14.05.2008 ФАС достала "Элекснет" из под земли 4
08.02.2008 «Гормост» развязал войну платежных терминалов 5
03.02.2008 Война платежных терминалов спустилась под землю 3
10.10.2007 ГСПИ РТВ спроектировал систему связи для тоннеля 4 транспортного кольца 2
19.09.2007 ГСПИ РТВ разработает систему связи для тоннеля 4 транспортного кольца 2
16.11.2006 Московскому военному округу потребовалось обслуживание линий связи 2

Публикаций - 10, упоминаний - 28

Гормост ГУП и организации, системы, технологии, персоны:

МГТС - Московская городская телефонная сеть 1588 2
Ростелеком 10044 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 807 1
Телеком Биржа 36 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 67 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - ОЭЗ ТВТ Исток 13 1
Softline - Инферит - Инферит Облако 63 1
Softline - Инферит - Инферит ОС 80 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 4
Русинвестклуб УК - Русский Инвестиционный Клуб 8 4
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - Группа E-port 259 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1123 1
ФТ инжиниринг 1 1
Автокард холдинг 21 1
Мосинжпроект 15 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2219 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1422 2
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Москоллектор ГУП 9 2
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы - Комплекс городского хозяйства города Москвы 35 2
Правительство Москвы - Главконтроль - Главное контрольное управление города Москвы - АЦКД ГБУ - Аналитический центр контрольной деятельности Москвы 14 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6133 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1033 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5039 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3048 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2625 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 203 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12537 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5202 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10715 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25078 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21339 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16579 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54105 2
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 617 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1143 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1793 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3888 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2378 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4291 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16422 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11545 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7160 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29710 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69443 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 243 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3305 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4759 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26320 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2943 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16460 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1035 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 670 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 741 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9499 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21376 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 543 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3036 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  695 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30924 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2167 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22128 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11745 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 634 1
Open Systems Interconnection model - сетевая модель OSI 88 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 521 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10989 1
Linux OS 10366 1
NVision Барьер 687 1
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 146 1
ФТ инжиниринг - FT-pay 1 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury - АКБ Барьер 310 1
Телеком Биржа - ServicePipe - DosGate - SP Spider 24 1
Телеком Биржа - ServicePipe Cybert 10 1
Усачев Антон 4 2
Кочетков Владислав 248 1
Сергеева Татьяна 3 1
Егоров Сергей 16 1
Локотцов Юрий 7 1
Левенто Юлиан 1 1
Мантуров Максим 11 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44576 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7831 3
Россия - РФ - Российская федерация 151066 2
Москва - ВАО - Щелковское шоссе 14 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5151 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53262 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49754 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5639 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3682 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19540 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1300 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9407 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8794 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 970 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 576 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 302 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2958 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11216 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7147 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6916 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3624 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16893 1
Аренда 2516 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8313 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 878 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4196 1
Аудит - аудиторский услуги 2871 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1836 1
Минобороны РФ - МВО - Московский военный округ 9 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372809, в очереди разбора - 749114.
Создано именных указателей - 178752.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Обзор Acer PD163Q: уникальный, складной, двойной портативный монитор

Лучшие TWS-наушники открытого типа: хиты продаж

Показать еще

Наука

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?
Показать еще