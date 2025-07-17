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Правительство Москвы ДЖКХ Москва Москоллектор ГУП
АО «Москоллектор» входит в Комплекс городского хозяйства города Москвы и обеспечивает условия для эффективной эксплуатации коммуникационных коллекторов — многокилометровых подземных тоннелей и сооружений, в которых проложены силовые кабели, кабели связи и спецсвязи, а также трубы теплосети и водопровода. Протяженность коллекторов, которые обслуживают сотрудники компании, составляет более 800 км.
УПОМИНАНИЯ
Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:
|Гормост ГУП - Гормост ГБУ 9 2
|Мосэнерго ПАО 129 1
|МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 1
|Сердюк Виктор 44 1
|Кабеткин Дмитрий 3 1
|Ковалев Павел 4 1
|Клименко Кирилл 3 1
|Мантуров Максим 11 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44566 7
|Россия - РФ - Российская федерация 150975 3
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7829 1
|РАН - Российская академия наук 1951 1
|РАН ИМЕТ - Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова РАН 9 1
|РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 66 1
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