Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Москоллектор ГУП

АО «Москоллектор» входит в Комплекс городского хозяйства города Москвы и обеспечивает условия для эффективной эксплуатации коммуникационных коллекторов — многокилометровых подземных тоннелей и сооружений, в которых проложены силовые кабели, кабели связи и спецсвязи, а также трубы теплосети и водопровода. Протяженность коллекторов, которые обслуживают сотрудники компании, составляет более 800 км.