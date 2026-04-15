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Ростех Росэлектроника Исток НПП имени Шокина ОЭЗ ТВТ Исток

СОБЫТИЯ

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15.04.2026 В России создан сплав для производства мощных магнитов без редкоземельных элементов 1
16.03.2026 В России создается суверенная система проектирования сверхвысокочастотных интегральных схем 1
11.11.2024 SSD российского производства GS Nanotech интегрируют в рабочую станцию вендора «Инферит» (ГК Softline) 1
24.06.2024 ОС «МСВСфера» 9 теперь доступна клиентам провайдера «Инферит Облако» (ГК «Софтлайн») 1
14.06.2024 Провайдер «Инферит Облако» (ГК «Софтлайн») запустил программу прямого партнерства с высокой комиссией 1
04.06.2024 Обзор линейки компьютеров «Инферит Техника»: от мини-ПК до десктопа 1
28.05.2024 «Инферит» развивает экосистему: техника вендора совместима с новой версией ОС «МСВСфера» 9 1
29.03.2024 «Инферит» представил новую линейку универсальных ноутбуков Compact 1
14.03.2024 «Инферит Облако» вошел в реестр провайдеров хостинга России 1
12.03.2024 «Инферит Облако» и «Телеком биржа» объединили усилия для комплексной защиты бизнеса от киберугроз 1
01.03.2024 «Инферит» запускает производство компонентов на собственном заводе «Инферит Техника» 2
26.02.2024 «Инферит Облако» расширяет портфель решений в области ИБ за счет продукта PT Cloud Application Firewall 1
21.02.2024 «Инферит» (ГК Softline) объявляет о запуске облачного провайдера «Инферит Облако» 1
31.05.2023 ГК Softline объявила об объединении нескольких продуктовых направлений под единым брендом «Инферит» 1
02.12.2022 Inferit стала новым резидентом особой экономической зоны «Исток» в подмосковном Фрязине 1

Публикаций - 15, упоминаний - 16

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 13
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Облако 76 8
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 130 7
Softline - Софтлайн 3743 7
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Безопасность - Барьер АКБ 34 5
Almalinux Open Source Foundation 46 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 2
Росатом - КИС НПО - Критические информационные системы Научно-производственное объединение 24 1
Orion soft - Орион софт - 315 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник - Subtotal - Первый элемент - CrestWave Technologies - КрестВэйв Технолоджис - CrestWave Electronics - КрестВэйв Электроникс - Sky Technologies - Скайтех 42 1
Ростелеком 10948 1
Broadcom - VMware 2610 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
Intel Corporation 12811 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 227 1
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 66 1
Softline - Polymatica - Полиматика 201 1
Телеком Биржа 66 1
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 72 1
Keysight Technologies 10 1
GS Group - Технополис GS Гусев 74 1
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 133 1
Versa Networks 25 1
Rubius - Рубиус групп - Рубиус Тех 10 1
SoftClub - СофтКлуб 160 1
Softline - Инженер ТЦ 68 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 170 1
Светлана-Оптоэлектроника - Светлана-ОЭ - Светлана-ЛЕД - Светлана-Полупроводники - Svetlana-Semiconductors - Светлана-ИРСЭТ - Ленинградское объединение электронного приборостроения - ИФ ИРСЭТ-Центр 36 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - RoboVoice - Робовойс 110 1
Наукоград - технопарк 156 6
Гормост ГУП - Гормост ГБУ 10 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Москоллектор ГУП 10 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 13
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Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 262 2
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 145 2
Linux RHEL - Rocky Enterprise Software Foundation - Rocky Linux 38 2
Softline - WorkFlowSoft 64 1
Телеком Биржа - ServicePipe Cybert 14 1
Intel Core - Intel Raptor Lake 79 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр хостинг-провайдеров 21 1
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Apple iOS 8583 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 1
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UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 1
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Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 168 1
Powercom Raptor - Серия ИБП 77 1
Oracle APEX - Oracle Application Express 69 1
AMD Ryzen AM4 - Серия микропроцессоров 26 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - НСДИ - Национальная система доменных имен 48 1
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 86 1
Сбер - BI.Zone CESP - BI.Zone Cloud Email Security & Protection 27 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 121 1
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - Софтлайн платформа 108 1
Softline - DeskWork 117 1
Телеком Биржа - ServicePipe - DosGate - SP Spider 37 1
Мантуров Максим 11 4
Бородастов Алексей 9 1
Прохорчик Денис 14 1
Андриевский Сергей 24 1
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Кудинов Антон 2 1
Фортуна Анастасия 1 1
Горшенков Михаил 1 1
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Гришин Дмитрий 210 1
Иванова Елена 83 1
Лавров Владимир 111 1
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Зиновьева Екатерина 8 1
Баранов Дмитрий 25 1
Залманова Александра 8 1
Епишин Олег 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 15
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 13
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 6
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 762 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 5
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Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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