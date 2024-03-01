«Инферит» запускает производство компонентов на собственном заводе «Инферит Техника»

«Инферит» заявляет о запуске на заводе в Особой экономической зоне «Исток» в наукограде «Фрязино» новой линии поверхностного монтажа, которая позволит выпускать компоненты для компьютерного и серверного оборудования. В первую очередь – для линеек «Инферит Техника», включенных в реестр российского оборудования «Минпромторга». Об этом CNews сообщили представители «Инферит».

Новая линия SMD-монтажа, установленная на заводе «Инферит Техника» российского ИТ-вендора «Инферит», позволяет выпускать материнские платы, память SSD, платы оперативной памяти — основные компоненты, необходимые для производства персональных компьютеров, моноблоков, ноутбуков и серверов.

Производственная мощность новой линии поверхностного монтажа составляет 5000 единиц в месяц. Таким образом, за год специалисты на данном оборудовании могут подготовить от 60 тыс. единиц различных компонентов. Это позволит ускорить выпуск продукции «Инферит», включенной в реестр отечественного оборудования Минпромторга России.

Фото: «Инферит» «Инферит» запускает производство компонентов на собственном заводе «Инферит Техника»

Стоимость продукции «Инферит» благодаря внедрению в производственный процесс новой линии будет оптимизирована, что поможет сделать отечественную компьютерную технику и серверное оборудование более доступными для российских компаний.

Собственное производство комплектующих позволит ИТ-вендору увеличить объемы и снизить себестоимость компьютеров и серверов, включенных в Реестр российского программного обеспечения Минцифры, а также в перспективе предложить партнерам контрактное производство компонентов.

«Инферит Техника» активно развивает партнерскую экосистему среди российских производителей комплектующих и компонентов и приглашает к сотрудничеству вендоров, локализованных в России.

«Для нас запуск линии поверхностного монтажа – событие, которое сложно переоценить. Спустя всего год после объединения ряда продуктовых направлений под единым брендом “Инферит” мы начинаем выпускать материнские платы и оперативную память на собственном заводе. В будущем мы рассматриваем возможность производить компоненты для нужд других компаний на запущенных линиях», – сказал Дмитрий Гришин, руководитель инженерного департамента «Инферит Техника».

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«Инферит» – российский ИТ-вендор, производитель техники и инфраструктурного программного обеспечения. В портфеле вендора представлены: российское компьютерное и серверное оборудование «Инферит Техника»; операционные системы на базе ядра GNU/Linux «МСВСфера» от «Инферит ОС»; продукт для сбора данных об ИТ-инфраструктуре «Инферит ИТМен»; FinOps-платформа для управления затратами на облачную ИТ-инфраструктуру «Инферит Клаудмастер»; российский облачный провайдер, специализирующийся на предоставлении инфраструктурных сервисов (IaaS, BaaS, DRaaS, SaaS) и решений по информационной безопасности «Инферит Облако»; средства вычислительной техники в защищенном исполнении АКБ «Барьер» для защиты инфраструктуры от несанкционированного доступа, утечки и кибератак.

«Инферит Техника» — подразделение вендора «Инферит» по производству компьютерного и серверного оборудования. Мощность завода в Особой экономической зоне «Исток» в наукограде Фрязино составляет 300 тыс. единиц компьютерной и серверной техники в год, а также до 60 тыс. компонентов — материнских плат, плат оперативной памяти. В линейке производителя представлены компьютеры, серверы, моноблоки, ноутбуки и периферийное оборудование. Моноблоки и системные блоки включены в реестр отечественного оборудования Минпромторга России. «Инферит Техника» создает конфигурации техники по индивидуальным запросам клиентов, разрабатывает, производит и предоставляет комплексные ИТ-решения. В процессе производства инженеры устанавливают необходимое программное обеспечение и дополнительные аппаратные компоненты, чтобы предоставить клиентам готовое к использованию решение «под ключ» и минимизировать риски поддержки нестандартных конфигураций. «Инферит Техника» организует доставку и разгрузку на территории заказчика. Приобрести компьютерное и серверное оборудование «Инферит Техника» можно в рассрочку и лизинг.