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Гришин Дмитрий


08.10.2021 Первый клиентский семинар «Умный город. Росатом» прошел в Москве 1
09.08.2021 Открыта регистрация на конференцию CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» 1
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
01.06.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 2
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
20.05.2021 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 2
14.05.2021 Agile и DevOps не так полезны, как о них говорят 3
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
22.04.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 3
15.04.2021 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
14.04.2021 Цифровизация или цифровая трансформация: что выбрать? 2
07.04.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 15 апреля 1
01.04.2021 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация 1
15.03.2021 В Москве проведут акселератор для стартапов в банковской сфере 1
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 1
26.10.2020 Mail.ru Group представила отчетность по МСФО за третий квартал 2020 года 1
13.05.2020 Глава Mail.ru вложился в разработчика 3D-персонажей «Игры престолов» 4
27.02.2020 Выручка Mail.ru за 2019 год подскочила на 22,4% 1
18.02.2020 Казахстанский миллионер Кенес Ракишев — в интервью CNews: Инвесторам интересен не российский интернет, а российские технологии 1
06.03.2019 Сооснователь Mail.ru Group совершил странную инвестицию 4
01.03.2019 Выручка Mail.Ru выросла на треть 1
31.10.2018 Чтобы защититься от поглощения, «Яндекс» возьмет пример с Mail.Ru 1
22.10.2018 Усманов отказался от контроля над Mail.ru 1
22.10.2018 Mail.Ru Group объявила об изменениях в совете директоров 1
26.07.2018 Чистая прибыль Mail.Ru Group упала на 76% 1
19.06.2018 Grishin Robotics инвестирует в разработку ИИ для роботов-помощников 1
06.04.2018 Глава Mail.ru инвестирует в «умные» велосипеды 3
01.03.2018 Годовая выручка Mail.Ru Group подскочила более чем на треть 1
01.03.2018 Глава Mail.ru продал стартап с пятикратной прибылью 4
01.03.2018 Mail.Ru Group представила аудированную МСФО отчетность за 2017 год 1
28.02.2018 Grishin Robotics объявила о продаже Amazon разработчика «умных» устройств Ring 1
31.10.2017 Председатель совета директоров Mail.Ru продает большую часть своих акций 1
27.10.2017 Выручка Mail.Ru Group в третьем квартале 2017 года увеличилась более чем на треть 1
10.08.2017 В Mail.Ru Group повысили прогноз роста выручки по итогам года до 23-26% 1
07.04.2017 Госдума утвердила пенсионные льготы для ИТ-компаний 1
31.03.2017 Президент МТС заработал $1,1 млн на курсе акций собственной компании 1
27.03.2017 Главе Mail.ru Group подарили акций на $47 млн 5
22.02.2017 Mail.Ru Group представила предварительные результаты за 2016 финансовый год 1
09.02.2017 «Вконтакте» меняется система управления. Назначен новый директор 1

Публикаций - 148, упоминаний - 211

Гришин Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2483 105
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 15
Rambler Group - Рамблер ГК 485 12
Yandex - Яндекс 4101 11
VK - Mail.ru Group - My.com 14 7
Microsoft Corporation 11060 7
Grishin Robotics 28 6
InfoWatch - Инфовотч 607 5
Amazon Inc - Amazon.com 1470 4
Ring 11 4
littleBits Electronics 9 4
SAP SE 3211 4
Eero 7 3
Apple Inc - Эппл Рус 7692 3
Cisco Systems 2038 3
Google LLC 7144 3
Occipital 10 3
Oculus VR 48 3
App Annie 73 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 2
Rogue Games 7 2
Swag Masha 4 2
МФ технологии - МФТ 16 2
Virgin Group 28 2
Nest 23 2
Skillbox - Скилбокс 27 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 2
Wonder 8 2
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 2
Alibaba Group 298 2
Orbotix 8 2
Qualcomm Technologies 1002 2
Facebook 3765 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 29 2
Activision Blizzard 341 1
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 21 1
MGVC - My.Games Venture Capital - MRGV 10 1
HeadHunter Group - HH Group 336 12
РЖД - Российские железные дороги 1081 10
Открытие ФК 538 10
Газпромбанк - ГПБ 692 10
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 9
О2О Delivery club 153 9
МКБ - Московский кредитный банк 268 9
OTP Group - ОТП Банк 125 9
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 8
Магнит - Сеть магазинов 269 6
DST Global 165 5
Starship Technologies 6 5
ESforce 22 4
AliExpress 275 4
Азия Цемент 10 4
Pandao 21 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
VK - Mail.ru Group ZakaZaka 7 3
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 3
BeepCar - Бипкар 16 2
AliExpress Russia - AER 16 2
Uber 257 2
О2О Холдинг 43 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 2
eBay Inc 529 2
Связной ГК 877 2
Uber Technologies 258 2
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 38 2
Obike 3 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 2
Gobee.bike 3 2
Быстроденьги МФК 22 1
QazaqGeography - Казахское Географическое Общество 2 1
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 1
UMA - United Music Agency 18 1
CityMobil - сервис по заказу такси 3 1
Fincraft Resources - SAT & Company 9 1
Capital One 15 1
Singulariteam 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 9
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 73 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство внутренних дел Республики Казахстана - МВД РК 4 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 12
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 9
MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 36 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 9 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 45 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 29 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 80 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 1
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 20 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
3D-печать 135 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 134 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 160 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 1
Умные платформы 496 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 30
Google Android 10750 15
Apple iOS 5741 14
Allods Team Skyforge - Компьютерная игра в жанре action-MMORPG в стилистике технофентези 20 10
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 10
Google Play - Google Store - Android Market 2515 8
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 74 6
VK - Mail.Ru Почта 164 6
VK - Mail.ru Maps.me 45 5
Pixonic War Robots 17 5
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 5
Hustle Castle 11 5
VK - Mail.Ru myTarget 99 5
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 46 5
Apple - App Store 2198 4
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 12 3
VK - Mail.ru Облако 77 3
VK Pay - платежная платформа 24 3
Google AdMob Сертификация 7 2
Apple iPad 3263 2
VK Live 9 2
VK - Mail.ru Амиго (Amigo) - браузер 17 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
VK - Mail.Ru Icebox 25 2
VK - Mail.Ru Infra 22 2
МегаФон Hotbox - Сервис «горячего» хранения корпоративных данных 27 2
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 2
VK Mini Apps 19 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 2
Java - Язык программирования 1175 2
VK - Mail.ru Combo 11 2
Mobli - социальная сеть 5 1
Ситимобил - Такси ВКонтакте 10 1
VK Connect 20 1
FlexSoft - FXL Платформа 28 1
Совкомбанк Халва 9 1
AliExpress Plus 5 1
Сбербанк СберПрайм 14 1
Дворкович Аркадий 169 10
Волож Аркадий 181 10
Казанцев Сергей 11 9
Марова Юлия 10 9
Бижан Михаил 10 9
Сологуб Денис 16 9
Лагунов Андрей 10 9
Емельченков Сергей 83 9
Добродеев Борис 83 9
Успенский Александр 7 5
Касперская Наталья 197 5
Слуцкий Александр 7 5
Путин Владимир 1824 5
Кузьмин Павел 14 5
Мотренко Андрей 10 5
Медведев Дмитрий 1433 4
Пушкин Василий 11 4
Михайлов Евгений 13 4
Сергеев Дмитрий 52 3
Ваксман Алан 5 3
Заренин Андрей 10 3
Меднов Сергей 115 3
Понькин Александр 26 3
Никифоров Николай 1126 2
Солдатенков Сергей 113 2
Стрешинский Иван 33 2
Соломонов Михаил 4 2
Вольфсон Влад 55 2
Усманов Алишер 241 2
Вермишян Геворк 61 2
Musa Eduardo - Муса Эдуардо 1 1
Шершнев Георгий 13 1
Агафонова Наталия 35 1
Демидов Василий 1 1
Теленков Андрей 21 1
Валчев Стоян 44 1
Pirjanian Paolo - Пирджанян Паоло 1 1
Савцов Игорь 27 1
DeLaet Mike - ДеЛаэт Майк 1 1
Godsell Chris - Годселл Крис 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 66
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 20
Германия - Федеративная Республика 3624 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 10
Украина 3361 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 7
Франция - Французская Республика 2120 7
Беларусь - Белоруссия 2087 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 5
Казахстан - Республика 2627 4
Европа 3745 4
Бразилия - Федеративная Республика 1123 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 3
Восточная Европа 1676 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Япония 2778 3
Эстония - Эстонская Республика 414 2
Россия - СФО - Новосибирск 1965 2
Россия - ПФО - Самара 1287 2
Великобритания - Лондон 818 2
США - Кремниевая долина 399 2
США - Нью-Йорк 1092 1
Россия - Петропавловск-Камчатский 141 1
Канада - Ванкувер 67 1
Бразилия - Сан-Паулу 99 1
Европа Западная 612 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 1
Прибалтика - Балтия 592 1
Канада 1301 1
Россия - ПФО - Казань 1513 1
Израиль 719 1
Россия - Владивосток 864 1
США - Лос-Анджелес 291 1
Казахстан - Алматы 261 1
США - Сиэтл 134 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 7
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 623 6
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 18 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 20 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Community IVAS - пользовательские платежи за социальные сервисы 14 1
Русский язык 978 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 13 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
CrunchBase 62 2
Wikipedia - Википедия 276 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
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CNews AWARDS 291 1
GeekBrains 40 1
Warface PvP League 1 1
BRICS Solutions Awards 5 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
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