Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Гришин Дмитрий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 148, упоминаний - 211
Гришин Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дворкович Аркадий 169 10
|Волож Аркадий 181 10
|Казанцев Сергей 11 9
|Марова Юлия 10 9
|Бижан Михаил 10 9
|Сологуб Денис 16 9
|Лагунов Андрей 10 9
|Емельченков Сергей 83 9
|Добродеев Борис 83 9
|Успенский Александр 7 5
|Касперская Наталья 197 5
|Слуцкий Александр 7 5
|Путин Владимир 1824 5
|Кузьмин Павел 14 5
|Мотренко Андрей 10 5
|Медведев Дмитрий 1433 4
|Пушкин Василий 11 4
|Михайлов Евгений 13 4
|Сергеев Дмитрий 52 3
|Ваксман Алан 5 3
|Заренин Андрей 10 3
|Меднов Сергей 115 3
|Понькин Александр 26 3
|Никифоров Николай 1126 2
|Солдатенков Сергей 113 2
|Стрешинский Иван 33 2
|Соломонов Михаил 4 2
|Вольфсон Влад 55 2
|Усманов Алишер 241 2
|Вермишян Геворк 61 2
|Musa Eduardo - Муса Эдуардо 1 1
|Шершнев Георгий 13 1
|Агафонова Наталия 35 1
|Демидов Василий 1 1
|Теленков Андрей 21 1
|Валчев Стоян 44 1
|Pirjanian Paolo - Пирджанян Паоло 1 1
|Савцов Игорь 27 1
|DeLaet Mike - ДеЛаэт Майк 1 1
|Godsell Chris - Годселл Крис 1 1
|CrunchBase 62 2
|Wikipedia - Википедия 276 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|CNews Инновация года - награда 26 9
|CNews Analytics 1988 1
|Gartner 2190 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru