Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181724
ИКТ 14120
Организации 10976
Ведомства 1485
Ассоциации 1052
Технологии 3496
Системы 26089
Персоны 78135
География 2925
Статьи 1546
Пресса 1244
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2706
Мероприятия 867

Ring


УПОМИНАНИЯ


28.08.2025 Trouver запустил продажи умных зубных щеток в России 1
20.02.2024 Apple впервые за 10 лет выпустит совершенно новое устройство на замену часам Watch. Опрос 1
15.06.2023 Amazon заплатит $30 млн штрафа из-за слежки за пользователями 1
26.01.2022 HPE внедрила модульную программно-определяемую СХД для научно-технического центра «Новатэк» 1
18.01.2022 Тренды умного дома в 2022 году 1
16.07.2021 Какой должна быть идеальная СХД 1
17.05.2021 Bioniq стал первым и единственным партнером Oura Ring в России 1
24.02.2021 Прорыв в печатной электронике: динамики печатают просто на рулоне бумаги 1
14.01.2021 Лауреаты прошлых премий CES — что с ними сейчас? 1
02.10.2020 Почему к дрону-охраннику от Amazon слишком много вопросов? 1
27.07.2020 Как Amazon обещала дать стартапам деньги, а вместо этого воровала их идеи, чтобы бесплатно использовать в своих продуктах 1
13.05.2020 Глава Mail.ru вложился в разработчика 3D-персонажей «Игры престолов» 1
06.03.2019 Сооснователь Mail.ru Group совершил странную инвестицию 1
24.12.2018 ИТ-гиганты патентуют шпионаж 1
24.07.2018 Лучшие умные колонки. Выбор ZOOM 1
01.03.2018 Глава Mail.ru продал стартап с пятикратной прибылью 1
28.02.2018 Grishin Robotics объявила о продаже Amazon разработчика «умных» устройств Ring 1
12.02.2018 Топ-5 устройств для умного дома. Выбор ZOOM 1
31.10.2017 Председатель совета директоров Mail.Ru продает большую часть своих акций 1
13.01.2017 Глава Mail.Ru инвестировал в роботов-курьеров 1
11.04.2016 Гендиректор Mail.ru Group вложит $100 млн в робототехнику и частный космос 1
26.08.2015 Это "да" запомнится навсегда! 1
31.03.2014 Решение по управлению системами хранения данных от Scality интегрировано в платформу Seagate Kinetic Open Storage 1
04.09.2013 Американские студенты изобрели смарт-карту в виде кольца 1
31.05.2013 Allied Telesis расширяет продуктовую линейку промышленного Ethernet 1
07.11.2012 Планшет Acer Iconia Tab A701 и Android 4.1.1: обзор обновленного флагмана 1
26.12.2011 Первый взгляд на планшет Acer Iconia Tab A200: подарок на рождество 1
29.03.2011 Ноутбук с двумя экранами: Acer Iconia-484G64is 1
09.12.2010 Acer Iconia: обзор ноутбука с двумя экранами и первый взгяд на "убийц iPad" 1
26.08.2010 Московский «МегаФон» представил новый детский тарифный план «Ринг-Динг» 1
18.06.2010 «Красное кольцо смерти» Xbox 360 осталось в прошлом 1
10.03.2010 «Азертелеком» и «Синтерра» назначили генерального директора C-Ring Telecom 1
01.12.2009 Азербайджанская дочка «Синтерры» и Iranmobin создают совместное предприятие в Иране 1
07.10.2009 «Синтерра» и «Азертелеком» назначили руководство совместного предприятия 1
16.06.2009 Прокуратура отключает "гудок" МТС 1
14.11.2008 Саундтрек Shaun White Snowboarding 1
14.11.2008 Саундтрек Shaun White Snowboarding 1
16.09.2008 «Мегафон» взял музыку под контроль 1
15.09.2008 «МегаФон» купил RBT-провайдера «Инкор» 1
17.07.2008 Новые кофемашины: содружество Saeco и BMW 1

Публикаций - 62, упоминаний - 62

Ring и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3080 8
Google LLC 12066 8
Grishin Robotics 29 7
Apple Inc 12392 7
VK - Mail.ru Group 3500 7
Meta Platforms - Facebook 4495 6
Occipital 11 6
МегаФон 9542 6
Microsoft Corporation 25021 5
Eero 7 5
littleBits Electronics 10 5
Samsung Electronics 10471 5
Acer Group - Acer Inc 2613 5
X Corp - Twitter 2895 4
Orbotix 8 4
LG Electronics 3652 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13651 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 4
Oculus VR 75 3
Nest 39 3
Wonder 22 3
Philips 2069 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9024 3
МегаФон - Синтерра - Synterra 803 3
Qualcomm Technologies 1868 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 2
Rogue Games 20 2
Virgin Group 140 2
HP - Hewlett-Packard 3629 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 644 2
Цифра ГК 2506 2
Fly 205 2
Box inc - box.com - box.net 366 2
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 742 2
HPE Scality 10 2
Harris Corporation 88 2
Мегафон - Инкор - Инкор-Медиа 24 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 833 1
Microsoft - Activision Blizzard 482 1
Ziva Dynamics 1 1
Starship Technologies 16 5
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 477 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 582 3
Gobee.bike 3 3
Obike 3 3
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 58 2
BMW Group 461 2
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Ford 417 1
Alexa Fund 1 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 285 1
DST Global - Digital Sky Technologies 221 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7850 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 182 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 138 1
Naspers 83 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 36 1
New Media Technologies Capital Partners 6 1
Ferrari NV 157 1
Kickstarter 129 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 731 1
Лента - Сеть розничной торговли 2206 1
bioniq Health-tech Solutions - Байоник-Медси 3 1
BMW Designworks Group 15 1
Новатэк Новафининвест 56 1
USM Holdings - Ardoe Finance 13 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 441 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 396 1
Boeing 1014 1
Sheraton - Шератон 21 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 269 1
Максимус 28 1
Haier - Candy Group - Канди 99 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1098 1
Фаберлик - Faberlic 94 1
Wolt - Wolt Enterprises Oy 2 1
Shasta Ventures 8 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 631 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 381 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5662 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 648 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 209 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 81 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5083 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6333 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 2
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25093 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25414 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17585 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5720 9
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12743 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12523 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12764 8
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4730 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6021 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16238 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9094 8
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6193 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8600 7
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3710 7
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7972 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10005 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11041 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7502 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10208 6
Умные платформы 1806 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14212 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28556 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12634 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54862 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14771 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26509 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14177 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70306 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7286 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10329 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3957 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6135 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31211 4
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3541 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16565 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14281 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8758 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3218 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6016 4
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1920 4
Google Android 14449 5
Apple iPad 3896 4
Acer Iconia 104 4
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 211 4
Acer Ring 7 4
Google Play - Google Store - Android Market 3385 3
Amazon Echo - Amazon Dot - Amazon Tap 92 3
Nvidia Tegra - серия процессоров 452 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2101 3
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 216 3
Samsung Galaxy 980 3
Microsoft Windows 2000 8665 3
Microsoft Windows 16096 3
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7223 2
Apple - App Store 2968 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5077 2
Google YouTube - Видеохостинг 2846 2
Apple iPod 1538 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1274 2
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 509 2
Turbine Lord of the Rings 67 2
Microsoft Windows 7 1989 2
Apple iOS 8096 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1394 2
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4073 2
Electron - фреймворк 80 2
Google Keep 31 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1058 2
Toshiba Libretto 26 2
Philips Saeco - Saeco GranBaristo - Saeco GranAroma - Saeco Xelsis - Saeco PicoBaristo - Saeco Lirika - Saeco Gaggia Achille - Saeco Aroma - Saeco Incanto - Saeco Vienna - Saeco Cafe Nova - Saeco Magic Combi - Saeco Giro Odea - Gaggia Cubika - Saeco Via V 27 2
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 258 2
Nintendo Wii - игровая консоль 760 2
Sony Playstation Portable - Sony PSP 660 2
Trend Micro Cloud One Conformity 3 2
Nintendo Wii Balance Board 13 2
Nintendo DS - игровая консоль 340 2
Amazon Rekognition 6 1
Гришин Дмитрий 209 7
Слизень Виталий 243 2
Ткачук Лариса 53 2
Dylan Bob - Дилан Боб 12 2
Berksan Cagdas - Берксан Чагдаш 2 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 157 1
Godsell Chris - Годселл Крис 1 1
Jacobs James - Джейкобс Джеймс 1 1
Snow Jacob - Сноу Джейкоб 1 1
DeLaet Mike - ДеЛаэт Майк 1 1
Schmidt Douglas - Шмидт Дуглас 1 1
Harrison Anthony - Харрисон Энтони 2 1
Бровкин Дмитрий 55 1
Timothy William Bray - Тим Брэй 10 1
Хохлова Зинаида 13 1
Белашева Марина 37 1
Шрамко Кирилл 25 1
Ройтберг Павел 40 1
Heinla Ahti - Хеинла Ахти 3 1
Кусков Денис 221 1
Лебедев Артемий 102 1
Friis Janus - Фриис Янус 28 1
Зайнутдинов Тимур 1 1
Спицына Наталия 20 1
Чупа Михаил 11 1
Зарембо Михаил 1 1
Мельникова Анастасия 428 1
Федотов Вадим 11 1
Корнеева Ксения 31 1
Морошкин Александр 118 1
Тимошин Андрей 12 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 386 1
Barbic Jernej - Барбик Джерней 1 1
Grebler Leor - Греблер Леор 1 1
Бельский Юрий 17 1
Braga Daniela - Брага Даниэла 2 1
Das Kaustubh - Дас Каустуб 2 1
Мир-Гасимова Ульвия 1 1
Шмидт Георгий 2 1
Kondor Daniel - Кондор Даниэль 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152486 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52930 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13470 7
Германия - Федеративная Республика 12848 7
Европа 24493 7
Сингапур - Республика 1887 5
Канада 4949 4
Великобритания - Лондон 2395 4
Нидерланды 3584 4
Франция - Французская Республика 7938 4
Швеция - Королевство 3654 3
США - Калифорния 4691 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17772 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2512 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1767 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44857 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5300 3
Италия - Итальянская Республика 4404 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1059 3
Каспийское море - Каспийский регион - Прикаспийский регион 95 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1023 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1424 2
США - Колумбия - Вашингтон 1419 2
Австрия - Австрийская Республика 1325 2
Китай - Тайвань 4082 2
Турция - Турецкая республика 2452 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 2
Азербайджан - Баку 132 2
США - Джорджия 327 2
Словения - Республика 251 1
Норвегия - Королевство 1821 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 433 1
США - Вашингтон - Сиэтл 401 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 807 1
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 143 1
США - Флорида - Орландо 128 1
Эстония - Эстонская Республика 754 1
Европа Западная 1487 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1385 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 301 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17011 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5347 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7727 6
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2228 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11479 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3711 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19763 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10408 4
Английский язык 6809 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11264 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53713 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4232 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5941 4
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1588 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4581 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3734 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3640 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30950 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5132 2
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 392 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6658 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5464 2
Аренда 2534 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9340 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7201 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2774 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10339 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1191 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5752 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6960 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1522 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5275 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2854 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 748 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1421 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1116 2
Fashion industry - Индустрия моды 277 2
Сон - Somnus 449 2
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 391 2
Crunchbase 74 2
CNews - ZOOM.CNews 1852 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1315 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 660 1
AP - Associated Press 2006 1
Yahoo! Finance 120 1
CERN Courier 28 1
IGN 53 1
FT - Financial Times 1241 1
AOL Inc - Joystiq 22 1
BleepingComputer - Издание 388 1
IDC - International Data Corporation 4929 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8290 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 965 2
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 125 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 128 1
SMART - Singapore-MIT Alliance for Research and Technology - Альянс Сингапур-MIT по исследованиям и технологиям 4 1
SUTD - Singapore University of Technology and Design - Сингапурский университет технологии и дизайна 3 1
Vandy - Vanderbilt University - Вандербильтский университет - Университет Вандербильта 26 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 2
CeBIT 612 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
Red Dot Design Award 56 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 172 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380600, в очереди разбора - 737701.
Создано именных указателей - 181724.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: