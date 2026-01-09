Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188473
ИКТ 14587
Организации 11299
Ведомства 1495
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26531
Персоны 81507
География 2996
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 877

Франция Страсбург

Франция - Страсбург

СОБЫТИЯ


09.01.2026 Власти Европы обвинили ИИ Илона Маска в антисемитизме и педофии 1
02.04.2025 Европа создает альянс цифровой разведки и цифровой полиции 1
18.08.2022 Международный салон изобретателей: станет ли Новосибирск новым центром притяжения инноваторов? 1
20.07.2022 Киргизия и Кот-Д’Ивуар признаны безопасными странами для обработки персональных данных россиян 1
11.03.2021 Пожар уничтожил дата-центр крупнейшего хостинг-провайдера Европы 1
11.08.2020 Роскомнадзор просит у Путина новые полномочия. Он хочет блокировать сайты за информацию об «известных людях» 1
02.11.2018 Распознавание лиц и автобусы на 3D-принтерах: как ИТ меняют общественный транспорт 1
11.10.2018 Россия подписала протокол изменений в европейскую конвенцию о защите персональных данных 1
14.06.2018 Европарламент объявил ПО «Касперского» вирусом 1
08.11.2017 «Лаборатория Касперского» и Совет Европы совместно будут защищать права человека в интернете 1
05.10.2016 Нобелевская премия по химии 2016 г. присуждена за проектирование молекулярных машин 1
29.01.2015 Евросоюз планирует собирать подробные данные обо всех авиапассажирах 1
12.08.2014 Acronis въехал в ЦОД к сыну экс-главы «Роснефти» 1
26.06.2014 Российский разработчик «с благословения Apple» выпустил уникальный бэкап для «макинтошей» 1
16.05.2013 Офис Совета Европы в Москве объявляет тендер на предоставление ИТ-услуг 1
29.08.2012 ВИЧ поможет лечить рак 1
01.07.2011 Красное вино отчасти заменяет физкультуру 1
12.05.2011 Представительство «Доктор Веб» во Франции переехало в Страсбург 1
03.06.2010 Сегодня стартует проект "Марс-500" 1
19.05.2010 Cтартует "экспедиция" на Марс 1
13.05.2009 Защита данных в Европе станет жестче 1
03.04.2009 США требуют отменить запуск северокорейской ракеты 1
16.07.2008 Защита Терентьева пригрозила дойти до Страсбурга 1
14.06.2007 В Европе появилась новая высокоскоростная железнодорожная линия 2
29.05.2007 Скоростные поезда связали Францию и Германию 1
18.05.2007 Суд против публикации ГОСТов в интернете 1
01.03.2007 Плотность записи данных: близится атомный предел? 1
05.12.2006 "Новый фокус": закон позволяет конфисковывать сайты 1
28.11.2006 P&TLuxembourg выбрала систему ROADM от Alcatel 1
03.10.2006 США подписали Конвенцию о киберпреступности 1
01.08.2006 Украина ратифицировала доппротокол к Конвенции о киберпреступности 1
21.07.2006 В форме гальки выявлены математические закономерности 2
21.07.2006 В форме гальки выявлены математические закономерности 2
24.05.2006 У "питерских" связистов появился грузинский двойник 1
25.07.2005 Жизнь на Титане, возможно, уже обнаружена 1
25.07.2005 Жизнь на Титане, возможно, уже обнаружена 1
17.05.2005 Новый воздушный фильтр испаряет микробов 1
17.05.2005 Новый воздушный фильтр испаряет микробов 1
26.11.2004 Дело Данилова: экспорт технологий грозит решеткой 1
26.11.2004 Дело Данилова: экспорт технологий грозит решеткой 1

Публикаций - 50, упоминаний - 53

Франция и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5296 2
Apple Inc 12662 2
Acronis - Акронис 459 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 348 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications 89 1
Amazon Inc - Amazon.com 3146 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 1
NtechLab - НтехЛаб 166 1
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 55 1
UK NCSC - National Cyber Security Centre - National Hi-Tech Crime Unit, NHTCU - National Infrastructure Security Co-ordination Centre, NISCC - National Security Advice Centre, NSAC - Centre for the Protection of National Infrastructure, CPNI 51 1
Microsoft Corporation 25275 1
Google LLC 12289 1
Meta Platforms - Facebook 4541 1
Dr.Web - Доктор Веб 1276 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1534 1
Deutsche Telekom 927 1
Telefonica - Telefónica, S.A. 570 1
DataPro - ДатаПро 95 1
Yahoo! 3711 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 403 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 236 1
Технопром Инновационная корпорация 46 1
МегаФон 9961 1
EY - Ernst & Young Global 381 1
Geocell 27 1
InfoWatch - Инфовотч 1093 1
Ring 63 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1604 1
X Corp - Twitter 2910 1
OVH - OVH Groupe SAS - OVHcloud 22 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 515 1
ФОРС - Центр разработки 680 1
EFI - Electronics for Imaging 45 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 153 2
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 82 2
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 76 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 117 1
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 36 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
First National Holdings 39 1
Газпром ГПМХ - Медиа-Мост 36 1
Comtel Eastern 19 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 275 1
Роснефть НК - нефтяная компания 530 1
ЕКА Топливная компания 146 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Air France–KLM - Air France - KLM 80 1
SNCF - Nationale des Chemins de fer Français - Национальная компания французских железных дорог 20 1
Лента - Сеть розничной торговли 2277 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 565 1
X5 Group - Перекрёсток 606 1
Газпром ПАО 1422 1
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ - РГС НПФ - негосударственный пенсионный фонд 20 1
Евросоюз - Совет Европы 107 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 4
Судебная власть - Judicial power 2410 4
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 251 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6313 4
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 225 2
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 80 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12919 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2940 2
Европол - Полицейская служба Европейского союза 87 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1904 2
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 154 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1088 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 755 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 56 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1621 1
Правительств Индонезии - Кабинет Республики Индонезии - Kabinet Republik Indonesia - органы государственной власти 30 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3548 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4808 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1141 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 370 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 419 1
Конституционный суд РФ 109 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 831 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 160 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3472 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 150 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1358 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 532 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3468 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 2
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
ETNO Association - European Telecommunications Network Operators' Association - Ассоциация европейских телекоммуникационных операторов связи 2 1
GNI - Global Network Initiative 3 1
IFIA - International Federation of Inventors' Associations - Международная федерация ассоциаций изобретателей 6 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 387 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73500 6
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13651 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31855 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13081 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8765 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12020 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9391 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4792 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6273 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34043 3
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 428 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25555 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1630 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1150 2
Оповещение и уведомление - Notification 5384 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7743 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14991 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3108 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13330 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1475 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17139 2
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 153 1
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами 674 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6258 1
Smart City - Умные остановки - Интеллектуальные остановки - интеллектуальный павильон автобусной остановки 18 1
Apple iPhone 6 4861 3
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 2
Роскосмос - Марс-500 - эксперимент по имитации пилотируемого полёта на Марс 38 2
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 67 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1536 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 2
Microsoft Surface - Планшет 440 2
SNCF TGV - Train à Grande Vitesse - французская сеть скоростных электропоездов 11 1
Apple HFS Plus - HFS+ - Mac OS Extended - файловая система 30 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 73 1
Apple - macOS Time Machine 75 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 252 1
Microsoft Windows 7 1994 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5871 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 1
Huawei iBMC - Huawei Intelligent Baseboard Management System - Управляющий контроллер серверов 3 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 568 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7384 1
Apple iPad 3942 1
Google Android 14741 1
Apple iOS 8278 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3053 1
Microsoft Windows 16373 1
Apple - App Store 3014 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 1
Microsoft exFAT - Extended FAT - Проприетарная файловая система 43 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1523 1
Parallels Desktop 92 1
Acronis True Image 96 1
Apple Mac App Store 88 1
Microsoft NTFS - New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 200 1
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 133 1
Microsoft Office 2010 143 1
Microsoft Windows Server 2008 480 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 1015 1
Данилова Елена 13 2
Блинов Сергей 7 2
Keller Valerie - Келлер Валери 2 2
Durian Douglas - Дьюриан Дуглас 2 2
Данилов Валентин 4 2
Ситев Алексей 3 2
Смолеевский Александр 2 2
Gonzalez Leticia - Гонсалес Летиция 2 2
Евменова Елена 2 2
Niemann Hasso - Нейманн Хассо 4 2
Камолов Сухроб 3 2
Fotyga Anna - Фотыга Анна 2 1
Федотов Николай 32 1
Павлов Иван 89 1
Терентьев Савва 36 1
Горохов Максим 16 1
Богданчиков Евгений 12 1
Богданчиков Сергей 8 1
Черновалов Павел 7 1
Klaba Octave - Клаба Октав 2 1
Учитель Сергей 8 1
Моруков Борис 3 1
Цимбал Евгений 1 1
Синельников Михаил 1 1
Doudin Bernard - Дудин Бернард 1 1
Stoddart Fraser - Стоддарт Фрэзер 10 1
Булыбенко Виктор 1 1
Кудрястев Дамиан 2 1
Иванчиков Игорь 2 1
Рак Сергей 1 1
Непахарев Антон 1 1
Носкова Ольга 4 1
Avramopoulos Dimitris - Аврамопулос Димитрис 1 1
Bressan Yannick - Бресан Янник 1 1
Sarkozy Nicolas - Саркози Николя 26 1
Moraes Claude - Моралес Клод 1 1
Virkkunen Henna - Вирккунен Хенна 4 1
Tusk Donald - Туск Дональд 3 1
Малышев Роман 5 1
Путин Владимир 3368 1
Франция - Французская Республика 7984 24
Европа 24654 19
Россия - РФ - Российская федерация 157539 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45885 9
Германия - Федеративная Республика 12945 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13570 7
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1053 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18280 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4103 6
Бельгия - Королевство 1171 5
Земля - планета Солнечной системы 10671 5
Канада 4988 5
Сатурн - Титан (спутник) 505 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2541 4
Нидерланды 3637 4
Италия - Итальянская Республика 4432 4
Япония 13554 4
Венгрия - Будапешт 115 4
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1307 4
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 439 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5352 3
Сингапур - Республика 1909 3
Великобритания - Лондон 2410 3
Испания - Королевство 3763 3
Люксембург Великое Герцогство 437 3
Украина 7802 3
Бельгия - Брюссель 237 3
Болгария - Республика 785 2
Австрия - Австрийская Республика 1336 2
Латвия - Латвийская Республика 827 2
Португалия - Португальская Республика 938 2
Тунис - Тунисская Республика 169 2
США - Пенсильвания 364 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1548 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 2
Германия - Бавария - Мюнхен 479 2
Испания - Каталония - Барселона 748 2
Германия - Гамбург 184 2
Бразилия - Федеративная Республика 2454 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7597 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8375 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8540 5
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1431 5
Физика - Physics - область естествознания 2836 4
Энергетика - Energy - Energetically 5528 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 4
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 4
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 316 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 3
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10759 3
Молекула - Molecula 1084 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3712 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2551 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11441 2
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 2
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 361 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2919 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 553 2
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 373 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 2
Газы - Метан - methanum - болотный газ 364 2
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1008 2
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 469 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1685 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 2
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 469 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11419 5
PhysicsWeb 184 3
New Scientist 1448 2
Optics 139 2
МНВК - Московская независимая вещательная корпорация 12 2
NYT - The New York Times 1088 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1323 2
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 2
AP - Associated Press 2006 2
Nature 821 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Virus Bulletin 33 1
Total Telecom 613 1
Public Library of Science - PLOS 69 1
The Register - The Register Hardware 1705 1
The Guardian - Британская газета 384 1
Ведомости 1260 1
HFS Research 49 1
University of Strasbourg - Страсбургский университет 4 3
РАН - Российская академия наук 2020 3
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 168 2
КрГТУ - Красноярский государственный технический университет 11 2
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique - French National Centre for Scientific Research - Национальный центр научных исследований (НЦНИ) 24 2
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 38 2
Freie Universität Berlin - Freie Universitaet Berlin - Свободный университет Берлина 6 2
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 65 2
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 2
Минобороны РФ - ВМА им. С. М. Кирова - Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова 10 2
International Space University - Международный космический университет 3 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 2
Минобороны РФ - ВМА имени Н.Г. Кузнецова - Военно-морская академия имени Н.Г. Кузнецова - Военно-морской инженерный институт - Военно-морской политехнический институт - Военно-морской институт радиоэлектроники, ВМИРЭ - Балтийский военно-морской институт 6 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 119 1
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 1
Rijksuniversiteit Groningen - University of Groningen - Гронингенский университет - Университет Гронингена 12 1
Huskers - Nebraska Cornhuskers - Университет Небраски в Линкольне 18 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
WFD - World Forum for Democracy - Всемирный форум за демократию 1 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 105 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1222 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 382 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411849, в очереди разбора - 730396.
Создано именных указателей - 188473.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

6 основных опасностей умных колец: преувеличенная угроза или фактор риска?

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще