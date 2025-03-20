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Учитель Сергей


20.03.2025 Роспатент впервые передал права на товарный знак шведской компании Ericsson российскому производителю 1
22.10.2024 Oracle не отдает деньги россиянам, которым задолжала. Выплачено менее 6% нужной суммы, и на возврат всего долга надежды мало 1
21.05.2024 Минфин и Минпромторг не могут договориться, что такое АРМ. Это позволит госзаказчикам искусственно ограничить конкуренцию 1
19.10.2023 «МТС банк» «протек». Доказана утечка данных 1 млн россиян, в которой банк винил других. Наказание – анекдотически маленький штраф 1
21.08.2023 «Дочка» Роскомнадзора не смогла купить «железо» для контроля связи. На тендеры никто не пришел 1
05.05.2023 Степень «российскости» оборудования на госзакупках станет дороже денег 1
04.05.2023 Клиенты Сбербанка массово жалуются на обнуление бонусов «Спасибо» 1
20.07.2022 Киргизия и Кот-Д’Ивуар признаны безопасными странами для обработки персональных данных россиян 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Учитель Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 207 1
Омега 82 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12915 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 862 1
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 55 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 253 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
Oracle Corporation 6728 1
ФОРС - Центр разработки 640 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7433 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1030 1
ОрдерКом 13 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 488 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2773 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4833 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2927 2
Судебная власть - Judicial power 2323 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 256 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1916 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11819 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2195 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 66 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2920 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4569 1
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 23 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 135 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7774 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5136 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1666 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19909 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13403 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12168 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31198 1
Оповещение и уведомление - Notification 4727 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9497 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20955 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4000 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67361 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28159 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3990 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6818 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51506 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24704 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5143 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12875 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11530 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24397 1
Desktop computer - Системный блок - системник 440 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11735 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3480 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3258 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 735 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1635 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 933 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 115 1
FreePik 1054 1
Сергеев Михаил 108 1
Покровский Иван 121 1
Мишустин Михаил 686 1
Мельников Алексей 61 1
Федюкин Юрий 9 1
Галушко Дмитрий 19 1
Бойко Алексей 62 1
Осипов Олег 24 1
Бархота Андрей 3 1
Осипов Александр 88 1
Путин Владимир 3205 1
Крюков Евгений 3 1
Непомнящих Егор 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 146358 6
Германия - Федеративная Республика 12733 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1283 1
Грузия 1247 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17227 1
Украина 7643 1
Индия - Bharat 5489 1
Латвия - Латвийская Республика 819 1
Канада 4903 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3539 1
Бразилия - Федеративная Республика 2378 1
Марокко - Королевство 209 1
Сингапур - Республика 1863 1
Дания - Королевство 1302 1
Монголия 353 1
Кипр - Республика 564 1
Малайзия 871 1
Таиланд - Королевство 829 1
Австрия - Австрийская Республика 1313 1
Болгария - Республика 777 1
Бельгия - Королевство 1155 1
Франция - Страсбург 48 1
Тунис - Тунисская Республика 166 1
Кот-д’Ивуар - Республика - Берег Слоновой Кости 15 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 916 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43592 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52333 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7696 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51730 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2341 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8130 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48560 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6779 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5022 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 546 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 687 1
Импортозамещение - параллельный импорт 500 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6248 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2775 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3250 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 356 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1341 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5223 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14639 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2451 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7566 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2217 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2759 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 713 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 253 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 212 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 171 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6220 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6982 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24387 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 460 1
Ведомости 1042 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1912 2
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 78 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11273 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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