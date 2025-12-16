Получите все материалы CNews по ключевому слову
Гамма НПП ФГУП Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-производственное предприятие
СОБЫТИЯ
Гамма НПП ФГУП и организации, системы, технологии, персоны:
|Райкевич Алексей 114 2
|Shaheen Jeanne - Шейхин Джинн 3 1
|Юргелас Мария 41 1
|Дбар Федор 48 1
|Чуриков Леонид 12 1
|Бедеров Игорь 85 1
|Купцов Сергей 7 1
|Клопков Александр 1 1
|Лаврухин Юрий 7 1
|Беззубцев Олег 7 1
|Бубнов Дмитрий 7 1
|Иванищак Сергей 2 1
|Фадин Андрей 2 1
|Фрумкин Павел 1 1
|Филиппов Анатолий 1 1
|Учитель Сергей 8 1
|Емельянов Геннадий 4 1
|Игнатьев Иван 2 1
|Орешин Владимир 1 1
|Сурков Виктор 1 1
|Сафиуллин Роман 3 1
|Брыткова Татьяна 1 1
|Menendez Bob - Менендес Боб 1 1
|Graham Lindsey - Грэм Линдси 4 1
|Холодов Артём 1 1
|Путин Владимир 3353 1
|Столяров Александр 20 1
|Казак Максим 162 1
|Сергеев Андрей 7 1
|Чернов Даниил 79 1
|Поликарпов Александр 7 1
|Галушко Дмитрий 23 1
|Молчанова Елена 15 1
|Шпак Василий 263 1
|Ведомости 1243 3
|Federal Register 7 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408028, в очереди разбора - 732387.
Создано именных указателей - 187502.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.