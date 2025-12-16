Разделы

Гамма НПП ФГУП Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-производственное предприятие

Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие

 

 

 

 

 

 

 

СОБЫТИЯ


16.12.2025 Строительство дизайн-центра Минпромторга обросло проблемами: рабочих не хватает, сроки срываются 1
24.11.2025 Власти собрались искать уязвимости в автомобильном ПО 1
20.11.2025 Новый российский дизайн-центр оснащают импортными установщиками компонентов на платы 3
03.12.2024 Более 65 тыс. сотрудников госсектора и бизнеса прошли курсы ИБ-грамотности от «СерчИнформ» 2
29.11.2024 АО «ГЛОНАСС» запустит в пилотном режиме платформу кибербезопасности для авто на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
28.11.2024 АО «ГЛОНАСС» протестирует киберзащиту для российских автомобилей с телематикой 1
27.11.2024 «Код Безопасности» и ФГУП «НПП «Гамма» будут сотрудничать в области защиты информации и технологической независимости значимых объектов КИИ Российской Федерации 1
14.10.2024 Команда Минпромторга обнаружила более 50 инцидентов и расследовала свыше десятка атак 1
26.09.2024 Власти потратят полмиллиарда на информационную безопасность промышленных предприятий 1
23.08.2024 Минпромторг закупил европейские установки для производства печатных плат 2
21.12.2023 «Серчинформ» обучила основам информационной безопасности 10 тыс. госслужащих в 2023 году 1
21.08.2023 «Дочка» Роскомнадзора не смогла купить «железо» для контроля связи. На тендеры никто не пришел 1
14.07.2023 В России строится новый дизайн-центр микроэлектроники. На проект уже выделено свыше полутора миллиардов 4
14.06.2022 Solar appScreener сертифицирован ФСТЭК России на соответствие требованиям УД4 1
24.09.2020 Запущен производственный комплекс НПП «Гамма» 3
22.07.2019 Павел Фрумкин -

Крупные ИТ-производители осваивают новые ниши

 3
27.02.2019 США грозят российским ИТ-компаниям новыми санкциями 1
29.11.2018 Сергей Купцов -

Хакерские атаки на стадионы ЧМ по футболу шли из Европы

 2
25.09.2018 США подготовили санкции против российских «киберпреступных» компаний 2
16.07.2018 НПП «Гамма» обеспечило кибербезопасность на стадионах ЧМ 2018 3
23.01.2014 Setec представила новую версию ПАК «Тринити» 1
08.11.2010 Скончался генеральный директор ФГУП «Гамма» 4
29.04.2010 «Ситроникс ИТ» обновил лицензию ФСБ России на работу с гостайной 1
05.02.2010 Аттестационные испытания объектов информатизации ГС ПВД НП: итоги конкурса ФМС России 5
03.10.2002 Конференция в Сочи: ГТК, ФАПСИ и бизнес обменялись мнениями 1
03.09.2002 Иркутскэнерго: в большинстве регионов Сибири безопасность находится на нуле 1

Гамма НПП ФГУП и организации, системы, технологии, персоны:

InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 506 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1508 4
Код Безопасности 703 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5281 3
Syrus Systems - Сайрус Системс Инжиниринг - Сайрус Системз - Сайрус Системс Корпорейшн 27 2
Центр микроэлектроники 27 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1585 2
Микротест 280 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 473 2
ГЛОНАСС АО 241 2
Visor 69 1
Омега 86 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО 24 1
ЦБИ - Центр безопасности информации - ЦБИ-сервис 37 1
СТЦ - Специальный Технологический Центр 11 1
Цифровое оружие и защита 4 1
Спорт Инжиниринг ФГУП - Спорт-Ин 2 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 161 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 108 1
ТТК Урал макрорегион - ТТК Южурал - Южуралтранстелеком - УМС - Уральские Мобильные Сети 81 1
БИТ НПП - Безопасные информационные технологии НПП 7 1
Setec - СиТек 29 1
T.Hunter 66 1
Aladdin Software Security R.D. 117 1
Комфакс 1 1
Ростех - ГНЦ ОНПП Технология им. А.Г. Ромашина - Обнинское научно-производственное предприятие Технология 7 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 93 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 464 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3306 1
РТИ 146 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 148 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1218 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 434 1
ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 41 1
Cisco Systems - Splunk 72 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 121 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1375 1
ЛИССИ Софт - Лаборатория испытаний средств и систем информатизации 27 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1149 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 34 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1481 2
Ростех - Автоматика - ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 14 1
ОрдерКом 14 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 1
ИРКОС 2 1
Автодизель - ЯМЗ - Ярославский моторный завод 12 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 77 1
Алтайхимпром - Алтайский Химпром имени Верещагина 3 1
Газпром экспорт - Газэкспорт 6 1
Дайвтехносервис 4 1
Аэрокомпозит 3 1
Роскосмос - ОРКК - СПП НПК - Системы прецизионного приборостроения Научно-производственная корпорация 5 1
Sollers ЗМЗ - Заволжский моторный завод 14 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 127 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 44 1
Ford 424 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 288 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 312 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3447 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4913 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3370 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 709 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4797 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 2
Администрация Краснодарского края 63 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 420 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5234 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 102 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 119 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 17 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 367 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 639 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1357 1
МИК - Московский инновационный кластер 169 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 395 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6280 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 271 1
Госстрой - Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству - Росстрой 24 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2928 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 334 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12868 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 71 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 151 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 150 1
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
ГосИнформСистемы 155 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31804 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73377 13
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4562 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23223 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7033 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8744 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 3
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1045 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2374 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 894 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 2
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 1976 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4787 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2260 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12989 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2631 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4059 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 2
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 563 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2433 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1442 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 868 2
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 376 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2473 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4354 1
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 425 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1353 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4490 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 968 1
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408 - Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий 36 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 412 1
ТЗИ - техническая защита информации 15 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11597 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5190 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 4
FreePik 1446 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2882 2
Microsoft Windows 2000 8663 1
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 45 1
Microsoft RemoteFX 25 1
Setec - Тринити АПМДЗ ПАК 9 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1518 1
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 122 1
Kaspersky Automotive Secure Gateway - KASG 9 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 175 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 332 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2358 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1720 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 277 1
Linux OS 10920 1
Microsoft Windows Server 2012 202 1
Microsoft Windows Server 2008 480 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 222 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 267 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 331 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 518 1
Kaspersky OS 145 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 545 1
Райкевич Алексей 114 2
Shaheen Jeanne - Шейхин Джинн 3 1
Юргелас Мария 41 1
Дбар Федор 48 1
Чуриков Леонид 12 1
Бедеров Игорь 85 1
Купцов Сергей 7 1
Клопков Александр 1 1
Лаврухин Юрий 7 1
Беззубцев Олег 7 1
Бубнов Дмитрий 7 1
Иванищак Сергей 2 1
Фадин Андрей 2 1
Фрумкин Павел 1 1
Филиппов Анатолий 1 1
Учитель Сергей 8 1
Емельянов Геннадий 4 1
Игнатьев Иван 2 1
Орешин Владимир 1 1
Сурков Виктор 1 1
Сафиуллин Роман 3 1
Брыткова Татьяна 1 1
Menendez Bob - Менендес Боб 1 1
Graham Lindsey - Грэм Линдси 4 1
Холодов Артём 1 1
Путин Владимир 3353 1
Столяров Александр 20 1
Казак Максим 162 1
Сергеев Андрей 7 1
Чернов Даниил 79 1
Поликарпов Александр 7 1
Галушко Дмитрий 23 1
Молчанова Елена 15 1
Шпак Василий 263 1
Россия - РФ - Российская федерация 157089 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45766 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53476 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3362 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2422 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4278 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2912 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1116 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1572 2
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 313 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18603 2
Германия - Федеративная Республика 12943 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1619 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2055 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1694 2
Европа 24646 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 904 1
Берингов пролив - Берингия - Берингийский перешеек - Берингов мост 25 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Новая Земля архипелаг (Матка) 21 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1334 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3186 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2676 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 784 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 990 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3228 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2204 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1001 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 689 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1026 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 724 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 686 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14498 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 432 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3205 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18240 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13567 1
Франция - Французская Республика 7979 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1425 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1396 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 12
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3139 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6333 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1723 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51330 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 2
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 373 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 2
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 319 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3729 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15147 1
Список системообразующих предприятий РФ 312 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2705 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 227 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1629 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 793 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 320 1
Аудит - аудиторский услуги 3115 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10762 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 594 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 214 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2188 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Спорт - Футбол 753 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 433 1
Федеральный закон 94-ФЗ - О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 256 1
Профсоюз - Профессиональный союз 277 1
Ведомости 1243 3
Federal Register 7 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 2
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 2
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
РАН ВИНИТИ - Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук 6 1
Минздрав РФ - ФГБУ НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина - Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина 11 1
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 169 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 439 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 667 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 131 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
