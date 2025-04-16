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Индексная книга (каталог) CNews*
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Столяров Александр



16.04.2025 Серверы «Гравитон» используются в исследованиях РТУ МИРЭА по теме искусственного интеллекта 1
09.12.2024 «Гравитон» выходит на рынок оборудования для обеспечения кибербезопасности 1
21.11.2024 В научной лаборатории создана ИТ-инфраструктура на основе ПАК виртуализации и хранения данных «Гравитон» 1
17.05.2021 Huawei и УрФУ подписали соглашение о сотрудничестве 1
17.03.2020 «Казань экспо» модернизирует ИКТ-инфраструктуру на оборудовании Huawei 1
09.10.2019 В ННГУ начнет работать ИКТ-академия Huawei 1
29.11.2018 Сергей Купцов -

Хакерские атаки на стадионы ЧМ по футболу шли из Европы

 1
29.11.2018 Пища роботов: как хранилища данных повлияют на будущее ИИ 1
19.04.2018 Huawei провела партнерскую конференцию в Москве 1
22.02.2018 Huawei представила ИКТ-стратегию в регионах России 1
20.04.2017 Huawei выделит $3 млн на совместные с российскими партнерами активности в 2017 году 1
02.11.2016 Виртуальные офисы Sococo стали площадкой для консультаций врачей и психологов 1
23.08.2016 Виртуальные офисы SOCOCO стали доступны на мобильных устройствах 1
14.01.2016 «Российский центр защиты леса» организовал видеоконференцсвязь между подразделениями с помощью Sococo 1
25.11.2015 Число пользователей виртуальных офисов Sococo выросло на 1500% 1
23.07.2014 «Сургутнефтегаз»: Какой должна быть сеть в крупной корпорации 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Столяров Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 3992 6
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 6
RCNTEC - АРСИЭНТЕК 38 4
SOCOCO 8 4
Huawei OpenLab - Huawei IoT Open Labs - инновационная лаборатория 17 2
NetApp - Network Appliance 640 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Prisma - Нейронные сети 38 1
Nvidia Corp 3539 1
HP Inc. 5708 1
Inline Group - Инлайн Груп 99 1
Код Безопасности 640 1
HPE Networking - HPE ProCurve 80 1
Спорт Инжиниринг ФГУП - Спорт-Ин 2 1
Сургутнефтегаз - СургутАСУнефть 3 1
Zabbix SIA - Заббикс 106 1
РЖД - Российские железные дороги 1933 1
МФЦ Полюс 6 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Казань Экспо МВЦ - Kazan Expo - Международный выставочный центр 15 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4596 2
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 23 1
Рослесозащита ФБУ - Российский центр защиты леса 5 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2995 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6041 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 255 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68002 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52030 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21614 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14394 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30277 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9573 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13555 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6245 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28507 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20233 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8233 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11256 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12653 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2227 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5226 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4157 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4108 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7245 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12773 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20957 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24789 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21048 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6457 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10492 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31479 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2830 2
Virtual office - Виртуальный офис 182 2
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network 664 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1739 2
Data Fabric - DataFabric - Фабрика данных - Единое решение (концептуальная архитектура) управления хранением информации в системах разных производителей 60 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5424 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 547 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1464 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3669 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2124 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5577 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1291 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1078 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14048 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11395 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 126 2
NetApp ONTAP 66 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 67 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 131 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 388 1
Huawei Ascend - серия микропроцессоров 102 1
Huawei TaiShan - Серия серверов 35 1
Huawei AirEngine 12 1
Huawei eSight 8 1
Apple iOS 7921 1
Google Android 14184 1
Google Play - Google Store - Android Market 3327 1
Apple - App Store 2921 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 503 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 683 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4619 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 302 1
Huawei Oceanstor - Huawei OceanStor Dorado - Huawei OceanStor Arctic 62 1
HPE ConvergedSystems - HPE Converged Cloud - HPE Edgeline Converged Edge System - HPE Converged Infrastructure Architecture - HP Converged Storage 43 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1695 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон - Гелиус - Helius.Astra ПАК - Helius.КУБ 9 1
Микшевич Владислав 3 2
Сяо Хайцзюнь 31 1
Савченко Константин 16 1
Haijun Xiao - Хайцзюнь Сяо 6 1
Никошин Константин 1 1
Казанцев Юрий 1 1
Авралев Никита 1 1
Chong Cao - Чун Цао 10 1
Путин Владимир 3223 1
Ельцин Борис. 90 1
Купцов Сергей 7 1
Обабков Илья 3 1
Дудко Александр 1 1
Дороничев Николай 1 1
Альтергот Андрей 3 1
Филяев Михаил 1 1
Бабчик Владимир 1 1
Папуловская Наталья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147414 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43840 5
Россия - УФО - Екатеринбург 4028 4
Европа 21871 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17684 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3045 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1698 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1393 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17321 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2992 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1497 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1569 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52437 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2972 1
Великобритания - Кембридж 261 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14259 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1598 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 333 1
Россия - Восточная Сибирь 265 1
Евразия - Евразийский континент 616 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2791 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3174 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1927 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1035 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2289 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 303 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2540 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2714 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район 66 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29758 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52059 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11133 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5539 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13906 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8938 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16589 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7949 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2411 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14815 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10039 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11069 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4518 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5979 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2783 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5903 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1256 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2968 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4008 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24546 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18989 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1225 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48813 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6322 1
Аренда 2464 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 793 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5610 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7088 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1234 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 938 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1527 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1283 1
Спортивное программирование 28 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1973 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2471 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 846 1
The Observer 40 1
IDC - International Data Corporation 4913 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 991 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 21 2
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 10 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 151 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 160 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 455 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 173 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 295 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 145 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 72 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 386 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 46 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 614 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 713 1
Honor Cup 16 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2468 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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