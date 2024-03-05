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Virtual office Виртуальный офис
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|05.03.2024
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Сервисы «Трекер», «Вики» и «Формы» станут доступны в «Яндекс 360»
йки и использования «Трекера», «Вики» и «Форм» вместе с сервисами «Яндекс 360» позволит настраивать виртуальный офис под свои задачи и повышать эффективность бизнес-процессов. Об этом CNews соо
|22.05.2020
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«Дом.ru бизнес» запустил сервис «Виртуальный офис под ключ»
«ЭР-Телеком холдинг» («Дом.ru» и «Дом.ru бизнес») разработал для бизнес-клиентов сервис «Виртуальный офис под ключ». Он реализуется в рамках специальной программы антикризисных предл
|03.10.2017
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«Облакотека» запускает услугу «Виртуальный офис»
«Облакотека» объявила о запуске услуги «Виртуальный офис», представляющей универсальный набор инструментов для коллективной работы: к
|26.04.2017
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Yota открывает виртуальный офис продаж
Yota объявила об открытии первого в России виртуального офиса продаж. Теперь пользователи смогут посетить представительство компании в любое время. Для того, чтобы оказаться в VR-офисе, необходимо скачать на свой смартфон специальное пр
|25.11.2015
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Число пользователей виртуальных офисов Sococo выросло на 1500%
толяров, директор по взаимодействию с корпоративными клиентами компании «Арсиэнтек». Протестировать виртуальный офис Sococo компании любого размера могут бесплатно на www.sococo.ru. Круглосуточ
|24.09.2015
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Виртуальные офисы Sococo станут доступны в веб-браузере
специального программного обеспечения, а просто при помощи браузера, сообщили CNews в «Арсиэнтек». Виртуальный офис Sococo оптимизирует рабочий процесс благодаря широким возможностям мгновенно
|30.06.2015
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«АйТи» запустила новый «Виртуальный офис» для «Ростелекома»
органам местного самоуправления, коммерческим организациями и физическим лицам. В настоящее время «Виртуальный офис» объединяет корпоративную электронную почту, внутренний корпоративный портал
|10.12.2014
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AltegroFon начал онлайн-продажи мобильного виртуального офиса AltegroCloud
е онлайн-продаж решения для малого и среднего бизнеса – мобильного виртуального офиса AltegroCloud. Виртуальный офис AltegroCloud реализован на базе новейшей коммуникационной платформы, созданн
|05.11.2014
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Softline внедрила «Виртуальный офис» на предприятии «Мострансавто»
сокращая таким образом расходы на администрирование систем и повышая их качество. Облачный сервис “Виртуальный офис” позволяет предприятию выбрать необходимый набор компонентов для автоматизац
|14.10.2014
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Softline внедрила «Виртуальный офис» в «Пэкэджинг Кубань»
структуре предприятия», - прокомментировал итоги проекта Максим Лемешко, руководитель направления «Виртуальный офис» департамента облачных технологий Softline.
|14.02.2014
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Softline запустила «Виртуальный офис» для СМБ
организаций малого и среднего бизнеса. Ожидается, что новая разработка компании — облачный сервис «Виртуальный офис» — станет для СМБ-сегмента решением для построения полноценной и безопасной
|12.08.2013
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«Ростелеком» представил новую облачную услугу – «Виртуальный офис Microsoft»
«Ростелеком» представил новую облачную услугу – «Виртуальный офис Microsoft». Услуга предназначена для организации работы сотрудников компании
|22.02.2013
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Tekmi запустил «Виртуальный офис» для бизнеса
Сервис Tekmi, инвесторами которого являются Softline Venture Partners и ФПИ РВК, запустил услугу «Виртуальный офис», полностью обеспечивающую связью малые, средние и крупные компании, помогаю
|15.11.2011
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Softline перенесла IP-телефонию агентства недвижимости «Домус» в «облака»
Softline в Казани завершила проект по переводу телефонии компании «Домус» в «облака». Использование системы «Виртуальный офис ITooLabs» позволило повысить качество обслуживания клиентов и значительно уменьшить затраты на телефонию. Агентство недвижимости «Домус» – компания с пятнадцатилетним опытом ра
|14.11.2011
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УБРиР запустил онлайн-игры для посетителей своего виртуального офиса
«Уральский банк реконструкции и развития» разработал для посетителей своего нового виртуального офиса, а также для участников двух групп УБРиР «ВКонтакте», четыре флэш-игры с у
|17.10.2011
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В Сети заработал виртуальный офис УБРиР
С 17 октября в интернете начал работу виртуальный офис «Уральского банка реконструкции и развития» (УБРиР). Главным отличием нового сайта банка от старой версии стала простота и ясность в использовании — информация об услугах автом
|01.08.2011
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IBM открыла виртуальные офисы в 9 российских городах
хнической поддержкой, а также расширение представления бизнес-партнерской сети в виртуальном офисе. Виртуальный офис представляет собой отдельную страницу на интернет-сайте IBM в России и СНГ,
|02.02.2010
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«Сибирьтелеком» создает виртуальный офис для клиентов
С февраля компания «Сибирьтелеком» начинает предоставлять новую услугу для корпоративных клиентов – «Виртуальный офис (центрекс)». С ее помощью компании и организации смогут организовать в рамках обычной телефонной линии виртуальную мини-АТС или частную сеть, не используя дополнительного обору
|09.09.2008
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Cisco представила «виртуальный офис»
Компания Cisco вывела на рынок свой "виртуальный офис" (Cisco Virtual Office, CVO). Это решение отличается высоким уровнем безопасности и позволяет компаниям «расширяться» и повышать производительность труда за счет доставки корпо
|04.07.2008
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SaaS: Microsoft запускает аренду ПО через "Синтерру"
а порядки превосходящие полученные от аренды «виртуальных офисов». Алкснис также подчеркивает, что «виртуальный офис» таит в себе еще одну угрозу: «Так как доступ к нему осуществляется через ин
|19.09.2000
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Nortel объявила программу развития "виртуальных офисов" с надомными рабочими местами
торговой выставке International Telework Association and Council (ITAC) в Новом Орлеане канадская компания Nortel Networks объявила о начале программы Nortel Networks Teleworking Solutions - решения "виртуального офиса" с удаленными рабочими местами на дому. Nortel активно использует систему удаленной работы на дому - 17% из 75 тысячного штата компании как минимум один день в неделю работаю
Virtual office и организации, системы, технологии, персоны:
|Чеснавский Александр 34 16
|Королев Роман 26 5
|Бахтиаров Алексей 21 4
|Столяров Александр 32 4
|Лемешко Максим 15 3
|Захаренко Максим 57 3
|Аникин Леонид 61 3
|Румянцева Ольга 62 2
|Заединов Руслан 47 2
|Кучерук Павел 16 2
|Акатов Роман 16 2
|Уютов Вячеслав 5 2
|Динмухаметов Руслан 4 2
|Касеев Тайфур 4 2
|Путин Владимир 3454 2
|Михалев Евгений 98 2
|Иванов Андрей 61 2
|Печенин Алексей 18 2
|Слизень Виталий 244 2
|Русинов Владимир 28 2
|Бызов Дмитрий 38 2
|Боровиков Сергей 34 2
|Тюрина Мария 59 2
|Широкий Денис 20 2
|Нештун Денис 14 2
|Бартенева Мария 35 1
|Калюжный Игорь 27 1
|Саушкин Олег 31 1
|Исаев Дмитрий 58 1
|Ефанова Мария 2 1
|Долгоаршинных Марат 5 1
|Севастьянов Алексей 25 1
|Витченко Алексей 4 1
|Стоянов Алексей 56 1
|Бойко Александр 24 1
|Красовский Александр 29 1
|Щеканов Александр 8 1
|Зеров Александр 2 1
|Строкович Антон 53 1
|Мякишева Марина 84 1
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