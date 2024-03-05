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Virtual office Виртуальный офис

СОБЫТИЯ

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05.03.2024 Сервисы «Трекер», «Вики» и «Формы» станут доступны в «Яндекс 360»

йки и использования «Трекера», «Вики» и «Форм» вместе с сервисами «Яндекс 360» позволит настраивать виртуальный офис под свои задачи и повышать эффективность бизнес-процессов. Об этом CNews соо
22.05.2020 «Дом.ru бизнес» запустил сервис «Виртуальный офис под ключ»

«ЭР-Телеком холдинг» («Дом.ru» и «Дом.ru бизнес») разработал для бизнес-клиентов сервис «Виртуальный офис под ключ». Он реализуется в рамках специальной программы антикризисных предл
03.10.2017 «Облакотека» запускает услугу «Виртуальный офис»

«Облакотека» объявила о запуске услуги «Виртуальный офис», представляющей универсальный набор инструментов для коллективной работы: к
26.04.2017 Yota открывает виртуальный офис продаж

Yota объявила об открытии первого в России виртуального офиса продаж. Теперь пользователи смогут посетить представительство компании в любое время. Для того, чтобы оказаться в VR-офисе, необходимо скачать на свой смартфон специальное пр
25.11.2015 Число пользователей виртуальных офисов Sococo выросло на 1500%

толяров, директор по взаимодействию с корпоративными клиентами компании «Арсиэнтек». Протестировать виртуальный офис Sococo компании любого размера могут бесплатно на www.sococo.ru. Круглосуточ
24.09.2015 Виртуальные офисы Sococo станут доступны в веб-браузере

специального программного обеспечения, а просто при помощи браузера, сообщили CNews в «Арсиэнтек». Виртуальный офис Sococo оптимизирует рабочий процесс благодаря широким возможностям мгновенно
30.06.2015 «АйТи» запустила новый «Виртуальный офис» для «Ростелекома»

органам местного самоуправления, коммерческим организациями и физическим лицам. В настоящее время «Виртуальный офис» объединяет корпоративную электронную почту, внутренний корпоративный портал
10.12.2014 AltegroFon начал онлайн-продажи мобильного виртуального офиса AltegroCloud

е онлайн-продаж решения для малого и среднего бизнеса – мобильного виртуального офиса AltegroCloud. Виртуальный офис AltegroCloud реализован на базе новейшей коммуникационной платформы, созданн
05.11.2014 Softline внедрила «Виртуальный офис» на предприятии «Мострансавто»

сокращая таким образом расходы на администрирование систем и повышая их качество. Облачный сервис “Виртуальный офис” позволяет предприятию выбрать необходимый набор компонентов для автоматизац
14.10.2014 Softline внедрила «Виртуальный офис» в «Пэкэджинг Кубань»

структуре предприятия», - прокомментировал итоги проекта Максим Лемешко, руководитель направления «Виртуальный офис» департамента облачных технологий Softline.
14.02.2014 Softline запустила «Виртуальный офис» для СМБ

организаций малого и среднего бизнеса. Ожидается, что новая разработка компании — облачный сервис «Виртуальный офис» — станет для СМБ-сегмента решением для построения полноценной и безопасной

12.08.2013 «Ростелеком» представил новую облачную услугу – «Виртуальный офис Microsoft»

«Ростелеком» представил новую облачную услугу – «Виртуальный офис Microsoft». Услуга предназначена для организации работы сотрудников компании
22.02.2013 Tekmi запустил «Виртуальный офис» для бизнеса

Сервис Tekmi, инвесторами которого являются Softline Venture Partners и ФПИ РВК, запустил услугу «Виртуальный офис», полностью обеспечивающую связью малые, средние и крупные компании, помогаю
15.11.2011 Softline перенесла IP-телефонию агентства недвижимости «Домус» в «облака»

Softline в Казани завершила проект по переводу телефонии компании «Домус» в «облака». Использование системы «Виртуальный офис ITooLabs» позволило повысить качество обслуживания клиентов и значительно уменьшить затраты на телефонию. Агентство недвижимости «Домус» – компания с пятнадцатилетним опытом ра
14.11.2011 УБРиР запустил онлайн-игры для посетителей своего виртуального офиса

«Уральский банк реконструкции и развития» разработал для посетителей своего нового виртуального офиса, а также для участников двух групп УБРиР «ВКонтакте», четыре флэш-игры с у
17.10.2011 В Сети заработал виртуальный офис УБРиР

С 17 октября в интернете начал работу виртуальный офис «Уральского банка реконструкции и развития» (УБРиР). Главным отличием нового сайта банка от старой версии стала простота и ясность в использовании — информация об услугах автом
01.08.2011 IBM открыла виртуальные офисы в 9 российских городах

хнической поддержкой, а также расширение представления бизнес-партнерской сети в виртуальном офисе. Виртуальный офис представляет собой отдельную страницу на интернет-сайте IBM в России и СНГ,

02.02.2010 «Сибирьтелеком» создает виртуальный офис для клиентов

С февраля компания «Сибирьтелеком» начинает предоставлять новую услугу для корпоративных клиентов – «Виртуальный офис (центрекс)». С ее помощью компании и организации смогут организовать в рамках обычной телефонной линии виртуальную мини-АТС или частную сеть, не используя дополнительного обору
09.09.2008 Cisco представила «виртуальный офис»

Компания Cisco вывела на рынок свой "виртуальный офис" (Cisco Virtual Office, CVO). Это решение отличается высоким уровнем безопасности и позволяет компаниям «расширяться» и повышать производительность труда за счет доставки корпо
04.07.2008 SaaS: Microsoft запускает аренду ПО через "Синтерру"

а порядки превосходящие полученные от аренды «виртуальных офисов». Алкснис также подчеркивает, что «виртуальный офис» таит в себе еще одну угрозу: «Так как доступ к нему осуществляется через ин
19.09.2000 Nortel объявила программу развития "виртуальных офисов" с надомными рабочими местами

торговой выставке International Telework Association and Council (ITAC) в Новом Орлеане канадская компания Nortel Networks объявила о начале программы Nortel Networks Teleworking Solutions - решения "виртуального офиса" с удаленными рабочими местами на дому. Nortel активно использует систему удаленной работы на дому - 17% из 75 тысячного штата компании как минимум один день в неделю работаю

Публикаций - 220, упоминаний - 278

Virtual office и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 56
Microsoft Corporation 25775 40
Softline - Софтлайн 3743 30
9594 23
Ростелеком 10948 19
Cisco Systems 5372 15
Google LLC 12688 15
Yandex B2B Tech - Яндекс Б2Б Тех 146 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
SAP SE 5601 9
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 8
SOCOCO 8 7
Broadcom - VMware 2610 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Oracle Corporation 7074 7
RCNTEC - АРСИЭНТЕК 39 7
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Infobox - Национальные коммуникации 57 6
Крок - Croc 1964 6
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
МегаФон 10742 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
ЛайфТелеком - Телфин 290 5
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 4
Офис24 8 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
Intel Corporation 12811 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 4
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
Naumen - Наумен 752 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 4
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 4
Cloud4Y 311 4
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
АйТи 1519 4
Почта России ПАО 2370 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Северсталь ПАО - Severstal 629 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 3
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 98 3
ТМК ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод - Уралтрубосталь 28 3
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 2
Малахит 21 2
РВК ФПИ - Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании 25 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 2
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 2
Русагро Группа Компаний 379 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Транснефть 335 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 2
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 2
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 2
Мострансавто 69 1
Сбер - Сбербанк Байкальский банк 8 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Беталинк 105 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 97 1
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 38 1
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 1
Готэк ГП 12 1
Tate Britain - Тейт Британская галерея 8 1
Монополия ГК 12 1
Хонор Инжиниринг 1 1
Русэнергосбыт 10 1
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
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