Virtual office

Сервисы «Трекер», «Вики» и «Формы» станут доступны в «Яндекс 360» йки и использования «Трекера», «Вики» и «Форм» вместе с сервисами «Яндекс 360» позволит настраивать виртуальный офис под свои задачи и повышать эффективность бизнес-процессов. Об этом CNews соо

«Дом.ru бизнес» запустил сервис «Виртуальный офис под ключ» «ЭР-Телеком холдинг» («Дом.ru» и «Дом.ru бизнес») разработал для бизнес-клиентов сервис «Виртуальный офис под ключ». Он реализуется в рамках специальной программы антикризисных предл

«Облакотека» запускает услугу «Виртуальный офис» «Облакотека» объявила о запуске услуги «Виртуальный офис», представляющей универсальный набор инструментов для коллективной работы: к

Yota открывает виртуальный офис продаж Yota объявила об открытии первого в России виртуального офиса продаж. Теперь пользователи смогут посетить представительство компании в любое время. Для того, чтобы оказаться в VR-офисе, необходимо скачать на свой смартфон специальное пр

Число пользователей виртуальных офисов Sococo выросло на 1500% толяров, директор по взаимодействию с корпоративными клиентами компании «Арсиэнтек». Протестировать виртуальный офис Sococo компании любого размера могут бесплатно на www.sococo.ru. Круглосуточ

Виртуальные офисы Sococo станут доступны в веб-браузере специального программного обеспечения, а просто при помощи браузера, сообщили CNews в «Арсиэнтек». Виртуальный офис Sococo оптимизирует рабочий процесс благодаря широким возможностям мгновенно

«АйТи» запустила новый «Виртуальный офис» для «Ростелекома» органам местного самоуправления, коммерческим организациями и физическим лицам. В настоящее время «Виртуальный офис» объединяет корпоративную электронную почту, внутренний корпоративный портал

AltegroFon начал онлайн-продажи мобильного виртуального офиса AltegroCloud е онлайн-продаж решения для малого и среднего бизнеса – мобильного виртуального офиса AltegroCloud. Виртуальный офис AltegroCloud реализован на базе новейшей коммуникационной платформы, созданн

Softline внедрила «Виртуальный офис» на предприятии «Мострансавто» сокращая таким образом расходы на администрирование систем и повышая их качество. Облачный сервис “Виртуальный офис” позволяет предприятию выбрать необходимый набор компонентов для автоматизац

Softline внедрила «Виртуальный офис» в «Пэкэджинг Кубань» структуре предприятия», - прокомментировал итоги проекта Максим Лемешко, руководитель направления «Виртуальный офис» департамента облачных технологий Softline.

Softline запустила «Виртуальный офис» для СМБ организаций малого и среднего бизнеса. Ожидается, что новая разработка компании — облачный сервис «Виртуальный офис» — станет для СМБ-сегмента решением для построения полноценной и безопасной

«Ростелеком» представил новую облачную услугу – «Виртуальный офис Microsoft» «Ростелеком» представил новую облачную услугу – «Виртуальный офис Microsoft». Услуга предназначена для организации работы сотрудников компании

Tekmi запустил «Виртуальный офис» для бизнеса Сервис Tekmi, инвесторами которого являются Softline Venture Partners и ФПИ РВК, запустил услугу «Виртуальный офис», полностью обеспечивающую связью малые, средние и крупные компании, помогаю

Softline перенесла IP-телефонию агентства недвижимости «Домус» в «облака» Softline в Казани завершила проект по переводу телефонии компании «Домус» в «облака». Использование системы «Виртуальный офис ITooLabs» позволило повысить качество обслуживания клиентов и значительно уменьшить затраты на телефонию. Агентство недвижимости «Домус» – компания с пятнадцатилетним опытом ра

УБРиР запустил онлайн-игры для посетителей своего виртуального офиса «Уральский банк реконструкции и развития» разработал для посетителей своего нового виртуального офиса, а также для участников двух групп УБРиР «ВКонтакте», четыре флэш-игры с у

В Сети заработал виртуальный офис УБРиР С 17 октября в интернете начал работу виртуальный офис «Уральского банка реконструкции и развития» (УБРиР). Главным отличием нового сайта банка от старой версии стала простота и ясность в использовании — информация об услугах автом

IBM открыла виртуальные офисы в 9 российских городах хнической поддержкой, а также расширение представления бизнес-партнерской сети в виртуальном офисе. Виртуальный офис представляет собой отдельную страницу на интернет-сайте IBM в России и СНГ,

«Сибирьтелеком» создает виртуальный офис для клиентов С февраля компания «Сибирьтелеком» начинает предоставлять новую услугу для корпоративных клиентов – «Виртуальный офис (центрекс)». С ее помощью компании и организации смогут организовать в рамках обычной телефонной линии виртуальную мини-АТС или частную сеть, не используя дополнительного обору

Cisco представила «виртуальный офис» Компания Cisco вывела на рынок свой "виртуальный офис" (Cisco Virtual Office, CVO). Это решение отличается высоким уровнем безопасности и позволяет компаниям «расширяться» и повышать производительность труда за счет доставки корпо

SaaS: Microsoft запускает аренду ПО через "Синтерру" а порядки превосходящие полученные от аренды «виртуальных офисов». Алкснис также подчеркивает, что «виртуальный офис» таит в себе еще одну угрозу: «Так как доступ к нему осуществляется через ин