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Virtual office
Виртуальный офис



22.05.2020 «Дом.ru бизнес» запустил сервис «Виртуальный офис под ключ»
03.10.2017 «Облакотека» запускает услугу «Виртуальный офис»
30.06.2015 «АйТи» запустила новый «Виртуальный офис» для «Ростелекома»
05.11.2014 Softline внедрила «Виртуальный офис» на предприятии «Мострансавто»
14.10.2014 Softline внедрила «Виртуальный офис» в «Пэкэджинг Кубань»
14.02.2014 Softline запустила «Виртуальный офис» для СМБ
12.08.2013 «Ростелеком» представил новую облачную услугу – «Виртуальный офис Microsoft»
22.02.2013 Tekmi запустил «Виртуальный офис» для бизнеса
15.11.2011 Softline перенесла IP-телефонию агентства недвижимости «Домус» в «облака»

Публикаций - 63, упоминаний - 68

Virtual office упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 21338 19
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7881 13
Softline - Софтлайн 1793 12
Google LLC 9600 8
5343 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8579 4
Cisco Systems 4653 4
Meta - Facebook 4151 4
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 733 4
SOCOCO 7 3
Синтерра - Synterra 772 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7567 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1848 3
Amazon Inc - Amazon.com 2550 3
RCNTEC - АРСИЭНТЕК 37 3
VMware 1984 3
IBM - International Business Machines Corp 8736 3
Ростелеком - DataLine - Даталайн 248 3
Naumen - Наумен 438 2
Yandex - Яндекс 4703 2
Rusonyx - Infobox - Национальные коммуникации 40 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3782 2
SAP SE 4388 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6265 2
1С-Битрикс - Bitrix 416 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 697 2
VK - Mail.ru Group 2891 2
Nortel Networks 1286 2
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 709 2
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 76 2
Oracle Corporation 5834 2
МойСклад - Логнекс 92 2
Beltel - Белтел 131 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 955 2
Крок - Croc 1579 1
Citrix Systems 727 1
Jabra 58 1
Commvault 163 1
DataPro - ДатаПро 60 1
Veeam Software 267 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4932 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 778 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 338 2
Мострансавто 62 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 487 1
Открытие ФК 932 1
LATAM Airlines Group 9 1
Sputnik Space - образовательный коворкинг 5 1
Траско - Trasko 29 1
Starta Accelerator 9 1
Starta Ventures - венчурный фонд 12 1
DHL Express 110 1
Лукойл Информ 75 1
Europ Assistance - Европ Ассистанс СНГ 7 1
PepsiCo - Пепсико 145 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 738 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 883 1
Softline VP - Softline Venture Partners - венчурный фонд 78 1
Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 36 1
Татнефть 169 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1278 1
Президент Российской Федерации 2232 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2463 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12431 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3154 9
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1198 8
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1702 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2576 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2339 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2748 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 19058 6
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 520 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 3670 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1583 4
Enterprise portal - Корпоративный портал - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 197 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 4518 4
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 87 3
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 132 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Автоплатеж 105 3
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 84 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 378 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1629 2
ГОСТ VPN 7 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1492 2
ЦОВ - Центр обработки вызовов 176 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 1018 2
Умные платформы 691 2
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 351 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6699 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3811 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 552 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 877 2
УАТС - учрежденческая АТС - Офисная АТС - PABX - Private Automatic Branch eXchange 91 2
ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи 12 1
HIPAA - Health Insurance Portability and Accountability Act - Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования 1996 года 54 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 1023 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 265 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 1015 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 3269 1
AdTech Digital Signage - Digital POS & Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 133 1
Виртуальный номер - Виртуальный SMS-центр 37 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 1013 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 192 1
Microsoft Office 365 806 11
Microsoft Office 3062 10
Google Android 11613 9
Apple iOS 6261 9
Microsoft Exchange 1042 7
Microsoft Windows 10 10344 7
Microsoft SharePoint Products and Technologies 711 5
Microsoft Azure 1223 5
Softline Cloud Services - Softline CloudMaster - Softline Maestro 44 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1060 3
МТТ Бизнес ВАТС - Виртуальная АТС - Unified Communications 19 3
Microsoft Exchange Server 353 2
AWS - Amazon Web Services 617 2
Microsoft Windows Phone OS 1541 2
Apple iPad 3559 2
Microsoft Office PowerPoint 614 2
VMware Cloud Verified 8 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 513 2
Linux OS 7324 2
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 228 2
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite 201 2
RCNTEC RCS - Resilient Cloud Storage - Полибайт 10 2
RCNTEC Auth.AS - Сервис двухфакторной аутентификации 12 2
WhatsApp Messenger 702 1
Fujitsu Eternus - Серия СХД 72 1
Microsoft Skype 1886 1
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 27 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 104 1
Veeam Backup&Replication 94 1
Microsoft SharePoint Server 544 1
Commvault Complete Backup&Recovery 15 1
Commvault Activate 8 1
Google QuickOffice 53 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 400 1
Dropbox - Файловый хостинг 423 1
Intel Optane Memory 91 1
Google Chrome - браузер 1189 1
IBM Softlayer 30 1
Microsoft Identity Management 1 1
Комстар ОТС - Лоджик Лайн Центр Хостинг 3 1
Лемешко Максим 13 3
Слизень Виталий 237 2
Боровиков Сергей 25 2
Румянцева Ольга 62 2
Нештун Денис 11 2
Ершова Элеонора 64 1
Долгоаршинных Марат 5 1
Ефанова Мария 1 1
Кузнецов Сергей 138 1
Савченко Виталий 7 1
Витченко Алексей 4 1
Мандрикова Елена 1 1
Дорожкина Екатерина 5 1
Пухов Евгений 10 1
Лобанов Владимир 7 1
Фокин Николай 14 1
Аникин Леонид 51 1
Цыганов Вячеслав 54 1
Бахтиаров Алексей 21 1
Красовский Александр 29 1
Мякишева Марина 84 1
Алкснис Виктор 66 1
Дубовиков Ярослав 2 1
Дадыкин Иван 30 1
Карлсон Галина 3 1
Кучерук Павел 14 1
Акатов Роман 15 1
Танашев Руслан 15 1
Синюков Виктор 11 1
Бодягин Иван 9 1
Рейхерт Александр 8 1
Наговицын Вячеслав 5 1
Чеглаков Андрей 45 1
Бойко Андрей 37 1
Козловский Андрей 11 1
Новиков Юрий 7 1
Онищенко Дмитрий 3 1
Аниканова Мария 3 1
Тюрина Мария 44 1
Фрейнкман Владимир 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 91426 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 28794 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12119 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 36195 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11822 5
Америка Латинская 1384 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11715 3
Индия - Республика 4113 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 779 3
Россия - Сибирь 1412 3
Европа 7870 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1956 3
Украина 5618 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 870 3
Россия - ПФО - Казань 1907 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1133 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1470 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 275 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1263 2
Европа Восточная 2842 2
Таиланд - Королевство 664 2
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 156 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1166 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 444 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11455 2
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 321 2
Малайзия 740 2
Бразилия - Федеративная Республика 1903 2
Нидерланды 2036 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2910 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 447 1
Украина - Киев 907 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут 259 1
Луна 1159 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4434 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 412 1
Монголия 248 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 317 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 472 1
Финляндия - Хельсинки 239 1
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Спам - Spam 279 2
Open Space - Офис открытого типа 17 2
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 35 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1511 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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