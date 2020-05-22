Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Virtual office
Виртуальный офис
Публикаций - 63, упоминаний - 68
Virtual office упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1278 1
|Президент Российской Федерации 2232 1
|Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2463 1
|Лемешко Максим 13 3
|Слизень Виталий 237 2
|Боровиков Сергей 25 2
|Румянцева Ольга 62 2
|Нештун Денис 11 2
|Ершова Элеонора 64 1
|Долгоаршинных Марат 5 1
|Ефанова Мария 1 1
|Кузнецов Сергей 138 1
|Савченко Виталий 7 1
|Витченко Алексей 4 1
|Мандрикова Елена 1 1
|Дорожкина Екатерина 5 1
|Пухов Евгений 10 1
|Лобанов Владимир 7 1
|Фокин Николай 14 1
|Аникин Леонид 51 1
|Цыганов Вячеслав 54 1
|Бахтиаров Алексей 21 1
|Красовский Александр 29 1
|Мякишева Марина 84 1
|Алкснис Виктор 66 1
|Дубовиков Ярослав 2 1
|Дадыкин Иван 30 1
|Карлсон Галина 3 1
|Кучерук Павел 14 1
|Акатов Роман 15 1
|Танашев Руслан 15 1
|Синюков Виктор 11 1
|Бодягин Иван 9 1
|Рейхерт Александр 8 1
|Наговицын Вячеслав 5 1
|Чеглаков Андрей 45 1
|Бойко Андрей 37 1
|Козловский Андрей 11 1
|Новиков Юрий 7 1
|Онищенко Дмитрий 3 1
|Аниканова Мария 3 1
|Тюрина Мария 44 1
|Фрейнкман Владимир 4 1
|NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 287 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 552 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170892, в очереди разбора - 1011197.
Создано именных указателей - 66403.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170892, в очереди разбора - 1011197.
Создано именных указателей - 66403.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru