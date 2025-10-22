Рекорды Гиннесса в уборке: тюменский бренд CaseGuru создал экосистему высокотехнологичных устройств для уборки без химии , в каждом из выпущенных устройств тюменской команде удалось превзойти конкурентов хотя бы по одному ключевому параметру. CaseGuru создали устройства, которые претендуют на несколько мировых рекордов Книги Гиннесса в своих категориях. Например, бытовой стерилизатор «Парофея» устраняет рекордное, по словам представителей компании, количество бактерий и вирусов без бытовой химии – до 99%. Вер

Тюменский производитель электроники CaseGuru готовит заявку в Книгу рекордов Гиннесса аллергии. Почти сразу после выхода новой линейки тюменская компания сообщила о подготовке заявки в Книгу рекордов Гиннесса на целую серию мировых рекордов по показателям своих новых устройств

Умер легендарный хакер, который попал в книгу Гиннеса, большой поклонник России в 1990-х гг. Его обвиняли в краже тысяч файлов данных и номеров кредитных карт с компьютеров по всей территории США. Карьера хакера Митник сидел в тюрьме, имел статус хакера «номер один» и строчку в Книге рекордов Гиннесса. В 1995 г. New York Times назвала его «самым разыскиваемым кибервором» и сообщила, что осужденный компьютерный преступник, скрывающийся от сотрудников федеральных правоо

Навсегда убита культовая клавиатура, вошедшая в «Книгу Гиннеса» ческий директор Swype Клифф Кушлер (Cliff Kushler) уверял, что он добился результата 55 слов в минуту.22 марта 2010 г. сотрудник Swype по имени Франклин Пейдж (Franklin Page) установил мировой рекорд Гиннесса по скорости печати, используя Swype Keyboard на Samsung i8000. Сообщение, которое нужно было набрать в ходе борьбы за рекорд, состояло из 160 символов в 25 словах. Пейдж сумел набрать

Fujitsu попала в Книгу рекордов Гиннеса с мозаикой из 220 планшетов яли участие в создании самого большого изображения из планшетных ПК, которое вошло в Книгу рекордов Гиннеса. Мировой рекорд, который был подтвержден представителями Книги рекордов Гиннеса

Гиннесс впечатлён звуком тысячи колонок JBL L Flip 4 были объединены в синхронно звучащую цепь. Этот факт 28 апреля зафиксировало почётное жюри книги Гиннесса как самое большое количество портативных колонок, одновременно подключенных к

На фестивале «Круг света» установили два рекорда «Книги рекордов Гиннеса» фестиваль «Круг света». На фасаде главного здания МГУ были представлены два новых шоу, не имеющих мировых аналогов по масштабам и технической сложности. Фестиваль «Круг света» установил два рекорда «Книги рекордов Гиннеса»: «Самая большая видеопроекция» (50 458 м²) и «Самая большая мощность светового потока при проецировании изображения» (4 264 346 люменов). Фестиваль «Круг света» открылся

Рыбки для Гиннеса новой технологии струйной печати 3D NanoDrip завоевала для её разработчиков место в книге рекордов Гиннеса. С помощью разработанной Швейцарской высшей технической школой Цюриха технологии 3D N

World of Tanks установили новый рекорд «Книги Гиннеса» Танковый экшен «Мир танков» (World of Tanks) установил новый мировой рекорд среди массовых многопользовательских онлайн-игр (MMO) и закрепил свое положение в «Книге рекордов Гиннеса». 21 января 2013 г. в танковых онлайн-баталиях на одном из пяти серверов российского кластера одновременно участвовал 190541 игрок, сообщила Wargaming, компания-разработч

Принтер для книги Гиннесса Имя компании Hewlett-Packard может появиться на страницах Книги рекордов Гиннесса, как производителя самых быстрых струйных принтеров в мире. Благодаря технологии Page-wide, использованной в принтере HP Office Pro X Printer, устройство способно развив

Новый рекорд книги Гиннеса: обнаружен мальчик с 34 пальцами Однолетний индийский мальчик Акшат Саксена поставил новый рекорд книги Гиннеса - он родился с 34 пальцами на руках и ногах. По словам представителя книги рекордов <

Сын президента Грузии быстрее всех в мире печатает на iPad 5-летний сын президента Грузии Михаила Саакашвили, поставил мировой рекорд и попал в Книгу рекордов Гиннеса. Он сумел быстрее всех в мире набрать рукой английский алфавит на популярном планшетн

iPhone 4 и App Store попали в Книгу рекордов Гиннеса артфон Apple iPhone 4 и магазин приложений Apple App Store попали в игровую редакцию Книги рекордов Гиннеса, говорится в официальном сообщении компании Guinness World Records. Вышедший 24 июня

FUEL в книге рекордов Гиннеса мпания Codemasters объявила о том, что еще не вышедшая игра FUEL попала в знаменитую книгу рекордов Гиннеса, как игровой проект с самым большим игровым миром. Напомним, что заявленная площадь F

Батарейка Panasonic попала в Книгу рекордов Гиннеса ической комиссии. Как отмечает JCN Newswire, Evolta стала первой алкалиновой батарейкой, попавшей в Книгу рекордов Гиннеса. Продолжительность работы — не единственное преимущество Evolta.

Guinness скооперируется с провайдером мобильного контента нная сделка является частью нашей развиваемой стратегии по исследованию новых путей развития брэнда Guinness World Records" - говорит менеджер по продажам Роб Маллой (Rob Molloy) из GWR TV. - "

Лара Крофт попала в "Книгу рекордов Гиннеса" ss». Игра «Legend» для PS2, Xbox 360, Xbox и ПК заняла первое место в британских чартах. Она продается втрое лучше, чем «Крестный отец», уступивший «даме» первое место. В пятницу Лару Крофт внесли в «Книгу рекордов Гиннеса» как «наиболее успешного человеческого игрового персонажа» в истории индустрии. Не последнюю роль в успехе играет и разнообразие платформ, под которые создан продукт. Сей

NASA попало в книгу рекордов Гиннесса , достигшим барьера Мах 6.8 (около 5 000 миль/ч) в марте 2004 г. Оба рекорда будут присутствовать в Книге рекордов Гиннесса, которая выйдет в сентябре этого года.

NASA попало в книгу рекордов Гиннесса , достигшим барьера Мах 6.8 (около 5 000 миль/ч) в марте 2004 г. Оба рекорда будут присутствовать в Книге рекордов Гиннесса, которая выйдет в сентябре этого года.

США: мировой рекорд в гиперзвуке Мировой рекорд скорости, поставленный гиперзвуковым самолетом NАSА Х-43А, официально признан Книгой рекордов Гиннесса. Отныне он на порядок превышает скорость звука. Как показал анализ д

США: мировой рекорд в гиперзвуке Мировой рекорд скорости, поставленный гиперзвуковым самолетом NАSА Х-43А, официально признан Книгой рекордов Гиннесса. Отныне он на порядок превышает скорость звука. Как показал анализ д

Игра Pac Man готовится войти в Книгу рекордов Гиннеса Популярная игра Pac Man компании Namco заняла первое место в мире среди аркадных игр, таким образом собираясь войти в Книгу рекордов Гинесса, сообщает Minichi Daily News. За 8 лет было продано 293 тыс. приставок с игрой Pac Man, которая была выпущена в 1980 году. Смысл игры заключается в том, чтобы круглый пер

Лифт от Toshiba попал в книгу рекордов Гиннеса ании в мире, в торговом центре Тайпея, сверхскоростной лифт, который будет занесен в книгу рекордов Гиннеса, сообщает Kyodo. Он стал самым быстрым пассажирским лифтом на земном шаре. Лифт спосо

Российский ИТ-рекорд попал в Книгу Гиннесса Размеры модели Edic-mini А2М, представленной в мае этого года, составляют 43x36x3 мм, а вес – 8 граммов (впрочем, Книга рекордов Гиннесса утверждает, что 10 граммов). Несмотря на миниатюрность, диктофон имеет металлический корпус и литий-ионный аккумулятор. Время непрерывной работы А2М в режиме записи сост

Российский диктофон попал в книгу рекордов Гиннеса Диктофон российской компании «Телесистемы» Edic-mini А2М занесен в книгу рекордов Гиннеса как самый маленький диктофон в мире. Размеры модели составляют 43x36x3 мм, а вес – 8

0,85-дюймовый винчестер Toshiba попал в Книгу рекордов Гиннеса Вчера компания Toshiba сообщила, что её 0,85-дюймовый накопитель на жёстких дисках был сертифицирован Guinness World Records как самый маленький жёсткий диск в мире. Рекорд будет включён в редакцию Книги 2005 года, выпуск которой в продажу намечен на сентябрь этого года. Винчестер был представл

GuinnessWorldRecords.com внедряет сервисы .Net Веб-сайт "Книги Рекордов Гиннеса", занимающей третье место по продажам среди книг в мире, уступая тольк

Миниатюрный телевизор для мобильных телефонов и часы с сотовым терминалом Samsung попали в Книгу рекордов Гиннеса "Книга рекордов Гиннеса" в новом году пополнилась двумя продуктами южнокорейской компании Samsung Electronics

Вирус "I Love You" занесен в Книгу Рекордов Гиннесса Вирус "I Love You" занесен в Книгу Рекордов Гиннесса как самый разрушительный компьютерный вирус в мире. По данным антивирусной компании Trend Micro, "I Love You" поразил 3,1 миллионов компьютеров во всем мире. Вирус был о

Samsung попала в Книгу рекордов Гиннеса как самое технически безопасное в мире за период с 1991 года оники, полупроводников, информационных технологий и телекоммуникаций, была во второй раз занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Производство полупроводников Samsung Electronics на фабрике Kiheung (