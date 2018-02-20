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Guinness World Records Книга рекордов Гиннесса

Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса


20.02.2018 Навсегда убита культовая клавиатура, вошедшая в «Книгу Гиннеса»
17.11.2017 Fujitsu попала в Книгу рекордов Гиннеса с мозаикой из 220 планшетов
06.10.2016 На фестивале «Круг света» установили два рекорда «Книги рекордов Гиннеса»
21.12.2015 Рыбки для Гиннеса
13.03.2013 World of Tanks установили новый рекорд «Книги Гиннеса»
05.08.2011 Новый рекорд книги Гиннеса: обнаружен мальчик с 34 пальцами
05.07.2011 Сын президента Грузии быстрее всех в мире печатает на iPad
16.05.2011 iPhone 4 и App Store попали в Книгу рекордов Гиннеса
22.05.2009 FUEL в книге рекордов Гиннеса
16.01.2008 Батарейка Panasonic попала в Книгу рекордов Гиннеса
12.04.2006 Лара Крофт попала в "Книгу рекордов Гиннеса"
16.12.2004 Лифт от Toshiba попал в книгу рекордов Гиннеса
05.10.2004 Российский диктофон попал в книгу рекордов Гиннеса
11.01.2001 Миниатюрный телевизор для мобильных телефонов и часы с сотовым терминалом Samsung попали в Книгу рекордов Гиннеса
01.12.2000 Вирус "I Love You" занесен в Книгу Рекордов Гиннесса
19.04.2000 Samsung попала в Книгу рекордов Гиннеса как самое технически безопасное в мире за период с 1991 года
28.01.2000 Samsung занесен в книгу рекордов Гиннеса

Публикаций - 101, упоминаний - 114

Guinness World Records упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 10683 11
Samsung Electronics 9333 10
1С-ИжТиСи 5461 8
6072 8
Google LLC 10352 8
Intel Corporation 11262 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 7
Microsoft Corporation 22497 7
Новый диск 905 6
Sony 6145 6
G-Core Labs 72 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 5
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 251 5
Toshiba Corporation 2830 5
VK - Mail.ru Group 3057 5
Adobe Systems 1443 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 3
Lenovo Motorola 3463 3
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 202 3
Codemasters 241 3
Wargaming 145 3
Nvidia Corp 3118 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 3
Yandex - Яндекс 5015 3
Oracle Corporation 6035 3
Netscape Communications Corporation 412 3
IBM - International Business Machines Corp 8941 3
Hitachi - Хитачи 1421 2
Amazon Inc - Amazon.com 2650 2
HP Inc. 5313 2
Heartland Payment Systems 14 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 2
Yahoo! 3603 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 285 2
AMD Graphics Product Group - ATI 872 2
BBK vivo 200 2
Mind - Майнд Лабс - МайндСофт - ИнтерМайнд 90 2
Ростех - Росэлектроника - завод Метеор 26 2
HTC Corporation 1428 2
Самолёт ГК 216 4
PCHome 30 2
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 2
Открытие ФК 2713 2
Евросеть 1393 2
Белый Ветер 340 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 2
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 82 1
GFG - Lamoda - Купишуз 90 1
Точка 1820 1
Swatch 27 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр 85 1
Этажи 35 1
Michelin - Мишлен 29 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 1
Магнит - Сеть магазинов 447 1
UMG - Universal Music Group 253 1
МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 5 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 291 1
Галерея искусств Зураба Церетели 4 1
Swarovski AG 69 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 1
РесурсТранс 16 1
AliExpress 327 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 180 1
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 38 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 1
Лукойл Информ 87 1
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 1
Hyundai Motor 316 1
UPS 129 1
Citi - Citigroup 283 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 30 1
Joom - маркетплейс 14 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 222 1
НСПК - Национальная система платежных карт 401 1
BMW Group 392 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 8
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 2
Президент Российской Федерации 3770 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 69 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 92 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 198 1
Правительство Москвы 1640 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 132 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 128 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 1
Россия-страна возможностей АНО 11 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 66 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 1
FIA - Fédération Internationale de l'Automobile - Международная автомобильная федерация 2 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association 44 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 8 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 11
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 3514 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 8
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 8
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 8
Мобильная связь - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 5208 7
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 7
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 7
Website - Вебсайт 9736 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 6
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи 5317 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 6
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 6
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 200 5
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 4017 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 4104 5
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 4
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 4
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1105 4
Видеокамера - Camcorder 569 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 4
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 740 4
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом - CIAM - Customer Identity and Access Management - Управление идентификационными да 4511 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 4
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Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 4
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2374 4
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Microsoft Windows 10 11713 8
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Apple iPhone - серия смартфонов 6255 7
NASA Stardust 48 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 516 6
Microsoft Windows 2000 2856 5
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 5
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2877 5
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 140 5
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1438 4
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 317 4
Apple Safari - браузер 743 3
Microsoft Internet Explorer (IE) - Интернет Эксплорер - браузер 586 3
Samsung SVR-диктофон 195 3
Age of Kings 498 3
Opera Browser - Браузер 923 3
Apple - App Store 2437 3
Fujitsu LifeBook 166 3
Apple iPhone 6 2649 3
Microsoft Xbox One - игровая приставка 246 3
Linux OS 7669 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1506 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 2
Intel Celeron - Серия процессоров 924 2
Microsoft Azure 1276 2
РСК Торнадо - RSC Tornado 64 2
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 460 2
Google Android 11959 2
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 354 2
Pegasus 70 2
ILOVEYOU - LoveLetter - компьютерный вирус 97 2
Wargaming World of Tanks 160 2
Apple Siri - Голосовой помощник 340 2
AMD Mobility Radeon 223 2
Sony Playstation Portable - Sony PSP 647 2
Google Play - Google Store - Android Market 2732 2
Apple iOS 6422 2
ЭОС Дело СЭД 4365 2
Ксенин Алекс 311 3
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 3
King Stephen - Кинг Стивен 45 3
Хомутский Юрий 33 2
Рахманов Максим 47 2
Jobs Steve - Джобс Стив 996 2
Larry Page - Ларри Пейдж 181 2
Чичваркин Евгений 158 2
Вайнер Всеволод 26 2
Мраморов Дмитрий 29 1
Нештун Денис 13 1
Парфенов Игорь 50 1
Mingzhu Dong - Минчжу Дун 3 1
Корниенко Станислав 1 1
Петровских Алексей 3 1
Jun Lei - Цзунь Лей 44 1
Kipman Alex - Кипман Алекс 7 1
Biden Joe - Байден Джо 58 1
Борисов Евгений 13 1
Савин Сергей 94 1
Spears Britney - Спирс Бритни 64 1
Еремченко Евгений 14 1
Симон Елена 1 1
Scheer August-Wilhelm - Шеер Август-Вильгельм 19 1
Анурова Светлана 7 1
Мещеряков Владислав 7 1
Ящук Наталия 5 1
Hussein Saddam - Саддам Хусейн 45 1
Хитров Михаил 24 1
Брокбэнк Джек 1 1
Gibson Mel - Гибсон Мел 8 1
Яранцев Андрей 0 1
Ивашенников Андрей 0 1
Page Franklin - Пейдж Франклин 1 1
Зинкевич Сергей 22 1
Кушнир Леонид 18 1
Рензяев Константин 36 1
Кравченко Дмитрий 39 1
Трубинов Алексей 3 1
Андрюхин Олег 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 42
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 16
Япония 10069 10
Земля - планета Солнечной системы 7427 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 9
Европа 12319 8
Германия - Федеративная Республика 8903 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 7
США - Техас - Хьюстон 240 6
Австралия - Австралийский Союз 2791 5
Франция - Французская Республика 5665 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 5
Солнечная система - Solar system 2236 5
Индия - Республика 4263 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 4
Южная Корея - Республика 4394 4
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн 522 4
Сингапур - Республика 1574 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 4
США - Юта 183 4
Америка 2011 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 3
Польша - Республика 1559 3
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 3
Америка Северная 2650 3
Италия - Итальянская Республика 3310 3
Люксембург Великое Герцогство 364 3
Азия - Азиатский регион 3803 3
Великобритания - Кембридж 250 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 2
Океания 67 2
Бразилия - Федеративная Республика 1945 2
Швейцария - Цюрих 254 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 708 2
Америка Южная 680 2
США - Калифорния - Санта-Клара 175 2
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 387 2
Австралия - Сидней 271 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 11
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 9
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Английский язык 764 6
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 2033 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 1000 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 3
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Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 3
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Vnunet 225 1
Kyodo 42 1
Die Welt 68 1
ScienceDaily 400 1
Cellular News 231 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 123 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 122 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 397 1
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 1
Bloomberg 1009 1
Reddit 221 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
WikiLeaks 113 1
500 Startups 4742 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 4
Net Applications 114 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
Gartner - Dataquest 340 1
Zecurion Analytics 25 1
Nikkei Market Access (NMA) 53 1
Mobile Research Group 65 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 8
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 211 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 82 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 109 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 48 1
University of Cambridge - Trinity College - Тринити-колледж 8 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 7
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 1
Worldskills - Ворлдскиллс 92 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 18 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 17 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 91 1
Geek Picnic 7 1
Fujitsu Forum 8 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 180 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189944, в очереди разбора - 947734.
Создано именных указателей - 86243.
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