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Guinness World Records Книга рекордов Гиннесса

Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса

СОБЫТИЯ


22.10.2025 Рекорды Гиннесса в уборке: тюменский бренд CaseGuru создал экосистему высокотехнологичных устройств для уборки без химии

, в каждом из выпущенных устройств тюменской команде удалось превзойти конкурентов хотя бы по одному ключевому параметру. CaseGuru создали устройства, которые претендуют на несколько мировых рекордов Книги Гиннесса в своих категориях. Например, бытовой стерилизатор «Парофея» устраняет рекордное, по словам представителей компании, количество бактерий и вирусов без бытовой химии – до 99%. Вер
29.11.2024 Тюменский производитель электроники CaseGuru готовит заявку в Книгу рекордов Гиннесса

аллергии. Почти сразу после выхода новой линейки тюменская компания сообщила о подготовке заявки в Книгу рекордов Гиннесса на целую серию мировых рекордов по показателям своих новых устройств

20.07.2023 Умер легендарный хакер, который попал в книгу Гиннеса, большой поклонник России

в 1990-х гг. Его обвиняли в краже тысяч файлов данных и номеров кредитных карт с компьютеров по всей территории США. Карьера хакера Митник сидел в тюрьме, имел статус хакера «номер один» и строчку в Книге рекордов Гиннесса. В 1995 г. New York Times назвала его «самым разыскиваемым кибервором» и сообщила, что осужденный компьютерный преступник, скрывающийся от сотрудников федеральных правоо
20.02.2018 Навсегда убита культовая клавиатура, вошедшая в «Книгу Гиннеса»

ческий директор Swype Клифф Кушлер (Cliff Kushler) уверял, что он добился результата 55 слов в минуту.22 марта 2010 г. сотрудник Swype по имени Франклин Пейдж (Franklin Page) установил мировой рекорд Гиннесса по скорости печати, используя Swype Keyboard на Samsung i8000. Сообщение, которое нужно было набрать в ходе борьбы за рекорд, состояло из 160 символов в 25 словах. Пейдж сумел набрать

17.11.2017 Fujitsu попала в Книгу рекордов Гиннеса с мозаикой из 220 планшетов

яли участие в создании самого большого изображения из планшетных ПК, которое вошло в Книгу рекордов Гиннеса. Мировой рекорд, который был подтвержден представителями Книги рекордов Гиннеса

02.05.2017 Гиннесс впечатлён звуком тысячи колонок JBL

L Flip 4 были объединены в синхронно звучащую цепь. Этот факт 28 апреля зафиксировало почётное жюри книги Гиннесса как самое большое количество портативных колонок, одновременно подключенных к

06.10.2016 На фестивале «Круг света» установили два рекорда «Книги рекордов Гиннеса»

фестиваль «Круг света». На фасаде главного здания МГУ были представлены два новых шоу, не имеющих мировых аналогов по масштабам и технической сложности. Фестиваль «Круг света» установил два рекорда «Книги рекордов Гиннеса»: «Самая большая видеопроекция» (50 458 м²) и «Самая большая мощность светового потока при проецировании изображения» (4 264 346 люменов). Фестиваль «Круг света» открылся
21.12.2015 Рыбки для Гиннеса

новой технологии струйной печати 3D NanoDrip завоевала для её разработчиков место в книге рекордов Гиннеса. С помощью разработанной Швейцарской высшей технической школой Цюриха технологии 3D N
13.03.2013 World of Tanks установили новый рекорд «Книги Гиннеса»

Танковый экшен «Мир танков» (World of Tanks) установил новый мировой рекорд среди массовых многопользовательских онлайн-игр (MMO) и закрепил свое положение в «Книге рекордов Гиннеса». 21 января 2013 г. в танковых онлайн-баталиях на одном из пяти серверов российского кластера одновременно участвовал 190541 игрок, сообщила Wargaming, компания-разработч
12.02.2013 Принтер для книги Гиннесса

Имя компании Hewlett-Packard может появиться на страницах Книги рекордов Гиннесса, как производителя самых быстрых струйных принтеров в мире. Благодаря технологии Page-wide, использованной в принтере HP Office Pro X Printer, устройство способно развив
05.08.2011 Новый рекорд книги Гиннеса: обнаружен мальчик с 34 пальцами

Однолетний индийский мальчик Акшат Саксена поставил новый рекорд книги Гиннеса - он родился с 34 пальцами на руках и ногах. По словам представителя книги рекордов <
05.07.2011 Сын президента Грузии быстрее всех в мире печатает на iPad

5-летний сын президента Грузии Михаила Саакашвили, поставил мировой рекорд и попал в Книгу рекордов Гиннеса. Он сумел быстрее всех в мире набрать рукой английский алфавит на популярном планшетн
16.05.2011 iPhone 4 и App Store попали в Книгу рекордов Гиннеса

артфон Apple iPhone 4 и магазин приложений Apple App Store попали в игровую редакцию Книги рекордов Гиннеса, говорится в официальном сообщении компании Guinness World Records. Вышедший 24 июня

22.05.2009 FUEL в книге рекордов Гиннеса

мпания Codemasters объявила о том, что еще не вышедшая игра FUEL попала в знаменитую книгу рекордов Гиннеса, как игровой проект с самым большим игровым миром. Напомним, что заявленная площадь F
16.01.2008 Батарейка Panasonic попала в Книгу рекордов Гиннеса

ической комиссии. Как отмечает JCN Newswire, Evolta стала первой алкалиновой батарейкой, попавшей в Книгу рекордов Гиннеса. Продолжительность работы — не единственное преимущество Evolta.

06.09.2006 Guinness скооперируется с провайдером мобильного контента

нная сделка является частью нашей развиваемой стратегии по исследованию новых путей развития брэнда Guinness World Records" - говорит менеджер по продажам Роб Маллой (Rob Molloy) из GWR TV. - "
12.04.2006 Лара Крофт попала в "Книгу рекордов Гиннеса"

ss». Игра «Legend» для PS2, Xbox 360, Xbox и ПК заняла первое место в британских чартах. Она продается втрое лучше, чем «Крестный отец», уступивший «даме» первое место. В пятницу Лару Крофт внесли в «Книгу рекордов Гиннеса» как «наиболее успешного человеческого игрового персонажа» в истории индустрии. Не последнюю роль в успехе играет и разнообразие платформ, под которые создан продукт. Сей
23.06.2005 NASA попало в книгу рекордов Гиннесса

, достигшим барьера Мах 6.8 (около 5 000 миль/ч) в марте 2004 г. Оба рекорда будут присутствовать в Книге рекордов Гиннесса, которая выйдет в сентябре этого года.
23.06.2005 NASA попало в книгу рекордов Гиннесса

, достигшим барьера Мах 6.8 (около 5 000 миль/ч) в марте 2004 г. Оба рекорда будут присутствовать в Книге рекордов Гиннесса, которая выйдет в сентябре этого года.
21.06.2005 США: мировой рекорд в гиперзвуке

Мировой рекорд скорости, поставленный гиперзвуковым самолетом NАSА Х-43А, официально признан Книгой рекордов Гиннесса. Отныне он на порядок превышает скорость звука. Как показал анализ д
21.06.2005 США: мировой рекорд в гиперзвуке

Мировой рекорд скорости, поставленный гиперзвуковым самолетом NАSА Х-43А, официально признан Книгой рекордов Гиннесса. Отныне он на порядок превышает скорость звука. Как показал анализ д
20.05.2005 Игра Pac Man готовится войти в Книгу рекордов Гиннеса

Популярная игра Pac Man компании Namco заняла первое место в мире среди аркадных игр, таким образом собираясь войти в Книгу рекордов Гинесса, сообщает Minichi Daily News. За 8 лет было продано 293 тыс. приставок с игрой Pac Man, которая была выпущена в 1980 году. Смысл игры заключается в том, чтобы круглый пер
16.12.2004 Лифт от Toshiba попал в книгу рекордов Гиннеса

ании в мире, в торговом центре Тайпея, сверхскоростной лифт, который будет занесен в книгу рекордов Гиннеса, сообщает Kyodo. Он стал самым быстрым пассажирским лифтом на земном шаре. Лифт спосо
05.10.2004 Российский ИТ-рекорд попал в Книгу Гиннесса

Размеры модели Edic-mini А2М, представленной в мае этого года, составляют 43x36x3 мм, а вес – 8 граммов (впрочем, Книга рекордов Гиннесса утверждает, что 10 граммов). Несмотря на миниатюрность, диктофон имеет металлический корпус и литий-ионный аккумулятор. Время непрерывной работы А2М в режиме записи сост
05.10.2004 Российский диктофон попал в книгу рекордов Гиннеса

Диктофон российской компании «Телесистемы» Edic-mini А2М занесен в книгу рекордов Гиннеса как самый маленький диктофон в мире. Размеры модели составляют 43x36x3 мм, а вес – 8

17.03.2004 0,85-дюймовый винчестер Toshiba попал в Книгу рекордов Гиннеса

  Вчера компания Toshiba сообщила, что её 0,85-дюймовый накопитель на жёстких дисках был сертифицирован Guinness World Records как самый маленький жёсткий диск в мире. Рекорд будет включён в редакцию Книги 2005 года, выпуск которой в продажу намечен на сентябрь этого года. Винчестер был представл
21.02.2002 GuinnessWorldRecords.com внедряет сервисы .Net

Веб-сайт "Книги Рекордов Гиннеса", занимающей третье место по продажам среди книг в мире, уступая тольк
11.01.2001 Миниатюрный телевизор для мобильных телефонов и часы с сотовым терминалом Samsung попали в Книгу рекордов Гиннеса

"Книга рекордов Гиннеса" в новом году пополнилась двумя продуктами южнокорейской компании Samsung Electronics
01.12.2000 Вирус "I Love You" занесен в Книгу Рекордов Гиннесса

Вирус "I Love You" занесен в Книгу Рекордов Гиннесса как самый разрушительный компьютерный вирус в мире. По данным антивирусной компании Trend Micro, "I Love You" поразил 3,1 миллионов компьютеров во всем мире. Вирус был о
19.04.2000 Samsung попала в Книгу рекордов Гиннеса как самое технически безопасное в мире за период с 1991 года

оники, полупроводников, информационных технологий и телекоммуникаций, была во второй раз занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Производство полупроводников Samsung Electronics на фабрике Kiheung (
28.01.2000 Samsung занесен в книгу рекордов Гиннеса

дство полупроводников Samsung Electronics признано самым экологически чистым, и этот факт внесен в "Книгу рекордов Гиннеса". Это первый случай в истории знаменитого издания, когда промышленное


Публикаций - 195, упоминаний - 275

Guinness World Records и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 15
Apple Inc 13156 15
Samsung Electronics 11065 11
Intel Corporation 12811 10
Toshiba Corporation 2980 10
Microsoft Corporation 25775 9
9594 9
G-Core Labs 74 8
Google LLC 12690 8
Sony 6739 7
Новый диск 963 6
МегаФон 10742 6
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 268 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
GoldVish 10 4
Yandex - Яндекс 9216 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Adobe Systems 1597 4
Wargaming 161 4
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 4
Codemasters 244 3
Ростелеком 10948 3
Xiaomi - Сяоми 2232 3
LG Electronics 3735 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
HP Inc. 5883 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
Oracle Corporation 7074 3
Acer Group - Acer Inc 2776 3
Fujitsu 2105 3
Lenovo Motorola 3566 3
Yahoo! 3726 3
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 221 3
Netscape Communications Corporation 426 3
Nvidia Corp 4002 3
Eastman Kodak - Кодак 509 2
Nuance Communications - ScanSoft 88 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 2
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 229 2
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 72 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Белый Ветер 365 2
Армада - РБК софт - PCHome 36 2
101Hotels.com 456 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Евросеть 1421 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
TeleSport Group - Телеспорт Груп 6 1
МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 23 1
Dyson 157 1
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 37 1
Warner 540 1
Swarovski AG 74 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 1
Галерея искусств Зураба Церетели 11 1
Венец АКБ 21 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 1
Рубин ЦКБ МТ - Центральное конструкторское бюро МТ Рубин - Диакор МГП - Экопол МГНПЭП 14 1
Казань Экспо МВЦ - Kazan Expo - Международный выставочный центр 16 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live 14 1
Газпром - МТС Live Холл 15 1
Башня Федерация 16 1
БорисХоф - BorisHof 10 1
Укроборонпром - ГП Антонов - Авиалинии Антонова - Antonov Airlines 2 1
Боруссия - футбольный клуб, Дортмунд 4 1
Мелля Общественный центр 1 1
Музей Мирового океана 9 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
BMW Group 482 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Hyundai Motor Company 436 1
Tesla Motors 461 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 12
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 1
МВД РФ - СКМ - Служба криминальной милиции - ЭКЦ ФГКУ - Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации 24 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 1
Россия-страна возможностей АНО 24 1
Правительство Москвы - Департамент финансов 32 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 2
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
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СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
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XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
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Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 9
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Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 7
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Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 6
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 15
Microsoft Windows 16882 12
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 386 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 8
Mozilla Firefox - браузер 1951 8
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 7
NASA Stardust 51 6
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 6
Google Android 15244 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 4
Samsung SVR-диктофон 464 4
NASA X-43 Hyper-X 5 4
NSO Group - Pegasus 98 4
Телесистемы - EDIC-mini - серия диктофонов 7 4
Apple - App Store 3109 4
Apple iPhone 6 4861 4
Microsoft Xbox One - игровая приставка 272 4
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
Fujitsu LifeBook 167 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Samsung Home Wide Web 3 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Apple iOS 8583 3
Linux OS 11533 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Apple Safari - браузер 896 3
Opera Browser - Браузер 1050 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 3
Apple iPod 1553 3
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 196 3
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 3
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 3
Nintendo - The Legend of Zelda - компьютерная игра 58 2
Samsung - Harman - JBL Flip 13 2
HP PageWide 36 2
Nintendo Wii - игровая консоль 760 2
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Brownlee Donald - Браунли Дональд 9 4
Brownlee Don - Браунли Дон 6 4
Ксенин Алекс 311 3
Fitzhugh Justin - Фитцхью Джастин 3 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
King Stephen - Кинг Стивен 51 3
Рахманов Максим 47 2
Иванов Владислав 27 2
Грязнов Валерий 2 2
Свистунов Алексей 3 2
Боков Вадим 3 2
Shapiro Ehud - Шапиро Эхуд 7 2
Aloisson Peter - Элойссон Петер 8 2
Larry Page - Ларри Пейдж 197 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Вайнер Всеволод 26 2
Mitnick Kevin - Митник Кевин 53 2
Шурыгин Михаил 8 2
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Виласюк Александр 1 1
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Spears Britney - Спирс Бритни 65 1
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Scheer August-Wilhelm - Шеер Август-Вильгельм 21 1
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Барышников Николай 17 1
Еремченко Евгений 17 1
Анурова Светлана 7 1
Мещеряков Владислав 7 1
Ящук Наталия 5 1
Брокбэнк Джек 1 1
Hussein Saddam - Саддам Хусейн 45 1
Gibson Mel - Гибсон Мел 9 1
Калашникова Людмила 27 1
Яранцев Андрей 3 1
Ивашенников Андрей 1 1
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич 12 1
Тарасов Никита 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 66
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 27
Европа 24964 21
Япония 13807 18
Земля - планета Солнечной системы 10865 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 11
Германия - Федеративная Республика 13221 11
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 9
Южная Корея - Республика 7052 7
Индия - Bharat 5870 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
США - Техас - Хьюстон 260 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Франция - Французская Республика 8177 6
Бразилия - Федеративная Республика 2520 6
Беларусь - Белоруссия 6289 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Сингапур - Республика 1953 5
Канада 5082 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 5
Италия - Итальянская Республика 4508 5
Солнечная система - Solar system 2569 5
США - Юта 198 5
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Израиль 2856 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 4
Россия - УФО - Тюменская область 1365 4
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 4
Азия - Азиатский регион 5920 3
Армения - Республика 2449 3
Польша - Республика 2031 3
Америка - Американский регион 2206 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 3
Ближний Восток 3154 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 11
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 10
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 10
Английский язык 7030 9
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 7
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 6
Парашют - Прыжки с парашютом 119 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 6
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 5
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Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 4
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 725 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 4
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 474 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 4
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 3
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Space Daily 528 2
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NEWSru.com 229 2
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Tom’s Hardware 600 1
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
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