Сахарова Наталья

Еще 11 тысяч волгоградских семей приняли в гигабитную сеть домашнего интернета 1

В Волгоградской области вырос спрос на системы видеонаблюдения 1

К разгару осени и грибной охоты в Волгоградской области развернули ускоренную сеть интернета 1

Для жителей района Красного Октября обновили сеть мобильной связи 1

В самом густонаселенном районе Волгограда ускорили мобильный интернет 1

К началу учебного года МТС улучшила сеть на главных студенческих проспектах Волгограда 1

Для 5000 семей Волгограда расширили гигабитную сеть интернета 1

Количество умных устройств в Волгоградской области выросло почти втрое 1

К летнему сезону на набережной Волгограда усилили мобильную связь 1

К началу лета МТС на треть ускорила мобильный интернет на дачах Волгоградской области 1

МТС запустила LTE в подземных станциях метротрама в Волгограде 1

МТС ускорила интернет на Мамаевом кургане и в туристических локациях Волгограда к наплыву туристов 1

МТС ускорила мобильный интернет в микрорайоне Ангарский в Волгограде 1

К началу весны в Ботаническом саду Волжского ускорили мобильный интернет для местных жителей и гостей 1

Для посетителей торговых центров Волгограда разогнали мобильный интернет МТС 1

Для посетителей главных катков Волгограда разогнали мобильный интернет МТС 1

К зимним праздникам МТС оцифровала Музей русской сказки в Волгоградской области 1

К новогодним каникулам гигабитный интернет появился еще в 25 000 квартир Волгограда 1

Жители Краснослободска получили обновленную сеть 4G МТС 1

Жителям новостроек в Родниковой долине увеличили скорость LTE 1

В грибных местах Волгоградской области развернули ускоренную сеть интернета 1