Сахарова Наталья


СОБЫТИЯ


19.01.2026 Количество деловых онлайн-коммуникаций в Волгоградской области выросло на 82% 1
24.11.2025 Спрос на сервисы кибербезопасности среди волгоградских компаний вырос в 2,6 раза 1
20.11.2025 Еще 11 тысяч волгоградских семей приняли в гигабитную сеть домашнего интернета 1
12.11.2025 В Волгоградской области вырос спрос на системы видеонаблюдения 1
22.10.2025 МТС ускорила интернет в селах «серых птиц» у озера Сарпа и подножия Ергенинской возвышенности 1
15.10.2025 К разгару осени и грибной охоты в Волгоградской области развернули ускоренную сеть интернета 1
10.10.2025 Более 40% волгоградцев сталкивались с дипфейком в социальных сетях и мессенджерах 1
02.10.2025 Для жителей района Красного Октября обновили сеть мобильной связи 1
17.09.2025 В самом густонаселенном районе Волгограда ускорили мобильный интернет 1
02.09.2025 К началу учебного года МТС улучшила сеть на главных студенческих проспектах Волгограда 1
29.08.2025 Жители Волгоградской области стали на 37% чаще использовать искусственный интеллект во время онлайн-встреч 1
26.08.2025 МТС: волгоградцы в два раза чаще обновляют смартфоны по трейд-ин 1
21.08.2025 Волгоградцу свыше 9 тыс. раз пытались дозвониться мошенники 1
16.07.2025 Для 5000 семей Волгограда расширили гигабитную сеть интернета 1
10.07.2025 Количество умных устройств в Волгоградской области выросло почти втрое 1
20.06.2025 Волгоградцы стали чаще пользоваться ИИ и проводить онлайн-встречи 1
18.06.2025 К летнему сезону на набережной Волгограда усилили мобильную связь 1
05.06.2025 Волгоградцам представят ИИ-решение для экологического мониторинга воздуха и воды 1
29.05.2025 К началу лета МТС на треть ускорила мобильный интернет на дачах Волгоградской области 1
22.05.2025 МТС запустила LTE в подземных станциях метротрама в Волгограде 1
15.05.2025 Почти 7,5 тыс. раз мошенники пытались дозвониться одному жителю Волгограда 1
06.05.2025 МТС ускорила интернет на Мамаевом кургане и в туристических локациях Волгограда к наплыву туристов 1
01.04.2025 Для школьников и студентов Волгоградской области организовали онлайн-отбор в ГИТИС 1
12.03.2025 МТС ускорила мобильный интернет в микрорайоне Ангарский в Волгограде 1
07.03.2025 К началу весны в Ботаническом саду Волжского ускорили мобильный интернет для местных жителей и гостей 1
20.02.2025 17 млн спам-вызовов и звонков от мошенников заблокировали в Волгоградской области 1
12.02.2025 Для посетителей торговых центров Волгограда разогнали мобильный интернет МТС 1
04.02.2025 Для жителей «Колизея» в Волгограде разогнали мобильный интернет 1
30.01.2025 Для посетителей главных катков Волгограда разогнали мобильный интернет МТС 1
25.12.2024 Волгоградцы стали чаще проводить онлайн-мероприятия в 2024 году 1
18.12.2024 К зимним праздникам МТС оцифровала Музей русской сказки в Волгоградской области 1
10.12.2024 К новогодним каникулам гигабитный интернет появился еще в 25 000 квартир Волгограда 1
06.12.2024 Образовательный процесс ВолгГТУ оцифрован «МТС Линк» 1
20.11.2024 Жители Краснослободска получили обновленную сеть 4G МТС 1
31.10.2024 Жителям новостроек в Родниковой долине увеличили скорость LTE 1
07.10.2024 МТС «прокачала» интернет на вокзалах Волгограда 1
27.09.2024 В грибных местах Волгоградской области развернули ускоренную сеть интернета 1
19.09.2024 Активность спамеров и телефонных мошенников в Волгоградской области за лето выросла в 2,2 раза 1
04.09.2024 К началу учебного года еще 15 тысяч волгоградских семей получили доступ к гигабитному интернету 1
29.08.2024 МТС: умные домофоны обеспечивают безопасность в многоэтажках Волгограда 1

Публикаций - 76, упоминаний - 76

Сахарова Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14413 74
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 525 8
МТС - Экосистема МТС - Erion - Эрион 106 7
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 126 2
Xiaomi 1989 2
Softline - Софтлайн Технологии - Borlas - Борлас ЦЦТ - Центр цифровой трансформации 29 1
Samsung Electronics 10656 1
Ростех - Автоматика Концерн 1747 1
Huawei 4242 1
Apple Inc 12676 1
Галактика - Корпорация 1509 1
Beltel - Белтел 145 1
Аквамарин НПЦ - Научно-производственный центр 20 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 3
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 168 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа 54 2
РАО ЕЭС России ПАО - ВоГЭК УК - Волжский гидроэнергетический каскад - Жигулевская ГЭС -  Волжская ГЭС - Волжский каскад гидроэлектростанций - Воткинская ГЭС - Саратовская ГЭС - Рыбинская ГЭС - Угличская ГЭС - Камская ГЭС - Нижегородская ГЭС 25 1
Парк Хаус ТЦ 6 1
Яндекс.Лавка 284 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 914 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57454 58
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73557 38
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8801 37
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9395 36
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3311 26
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 24
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 22
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7429 21
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6173 20
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 19
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 18
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2637 18
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 18
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18430 14
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 12
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 10
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8474 10
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3078 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25684 8
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8772 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31879 6
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5923 6
Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество - Mobile Fraud - Phone Fraud - Телефонный терроризм - Маркировка звонков - Маркировка вызовов 305 5
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 777 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6713 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 4
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1286 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 4
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4274 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8181 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14991 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8462 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4062 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 3
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1100 3
МТС Big Data 312 14
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 91 2
МТС - Мой МТС 121 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 329 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 274 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 111 1
Samsung Galaxy S25 - смартфон 68 1
МТС Линк - Vinteo AI 2 1
МТС Геоэффект 12 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3446 1
Apple - App Store 3015 1
Кидалов Федор 6 1
Мельникова Татьяна 2 1
Столетов Александр 2 1
Навроцкий Александр 3 1
Бессарабова Татьяна 1 1
Лексина Екатерина 1 1
Юркова Ирина 1 1
Ченегина Ирина 1 1
Канищев Сергей 1 1
Оголева Марина 1 1
Курносова Елена 1 1
Авраменко Инна 1 1
Логинов Фёдор 1 1
Супрун Наталья 1 1
Куровской Александр 1 1
Калинин Алексей 74 1
Торбин Сергей 12 1
Кузнецова Екатерина 6 1
Шурыгина Светлана 2 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 839 74
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1122 43
Россия - РФ - Российская федерация 157735 29
Беларусь - Белоруссия 6055 18
Армения - Республика 2376 13
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 127 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45950 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2222 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Камышин 23 3
Европа 24657 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2927 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волго-Донской канал 11 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград - Мамаев курган 15 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2433 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18710 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1701 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1455 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 892 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 441 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Лазаревский район 35 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Фролово 8 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Урюпинский район - Урюпинск 15 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Калачёвский район - Калач-на-Дону 9 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Николаевский район - Николаевск 12 1
Казахстан - Республика 5821 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1154 1
Азия - Азиатский регион 5754 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3293 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1320 1
Германия - Федеративная Республика 12947 1
Африка - Африканский регион 3574 1
Ближний Восток 3040 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3402 1
Турция - Турецкая республика 2500 1
Узбекистан - Республика 1879 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 787 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 791 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1580 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1078 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 719 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 7
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2970 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 6
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51313 5
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1197 5
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 3
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 433 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10377 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8373 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1885 2
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 615 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6259 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 2
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2952 1
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 141 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1827 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 1
Зоология - наука о животных 2792 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 689 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 657 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
Forbes - Форбс 920 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 189 1
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 28 4
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 47 4
ВолГАУ ФГБОУ ВО - Волгоградский ГАУ - Волгоградский государственный аграрный университет 6 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 91 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1651 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1281 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 33 1
День молодёжи - 27 июня 1002 1
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 80 1
