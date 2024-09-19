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Активность спамеров и телефонных мошенников в Волгоградской области за лето выросла в 2,2 раза

МТС проанализировала количество спам-звонков, поступающих жителям Волгоградской области летом 2024 г. За это время МТС заблокировала с помощью антиспамовых решений и сервиса «Защитник» свыше 5 млн вызовов, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2023 г. При этом пик активности спамеров и телефонных мошенников с начала года пришелся на летние месяцы. В среднем число спам-звонков с начала года выросло на 20% летом, а в августе достигло рекордного значения за последние два года. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего жителям Волгоградской области пытались дозвониться спамеры с рекламными предложениями, финансовые организации, коллекторы и возможные мошенники. Средняя длительность одного заблокированного вызова в регионе – 10 секунд. Антиспам защита не только сэкономила время жителям Волгоградской области, ответив за них на звонок или предупредив о возможном спаме, но и уберегла от более серьезных последствий – потери средств, персональных данных или угроз телефонных мошенников.

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«Регулярно мошенники придумывают все более изобретательные способы обмана, на которые попадаются и волгоградцы, теряя миллионы. С начала 2024 г. наши антиспам сервисы заблокировали около 11 млн спам-звонков, поступивших жителям Волгоградской области. В ближайшее время у «Защитника» появится новая функция – он сможет предупреждать людей о возможном мошенничестве прямо во время беседы с предполагаемым мошенником. Сервис проанализирует, от кого поступил входящий вызов, и, если есть подозрение на мошенничество, в момент звонка абонент получит голосовое уведомление, которое будет слышно только ему. Технологии ИИ проведут проверку синтезированный или живой голос используется при звонке, а Big Data МТС сверит биометрию голоса с базой мошеннических голосов, а также проведет анализ текста звонящего на предмет мошеннических сценариев», – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Сервис «Защитник» анализирует входящие звонки на основе технологий Big Data МТС и постоянно пополняющейся базы нежелательных контактов. Алгоритмы присваивают номерам категории спама, например, «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота», «Страхование». Абонент может выбрать категории звонков, которые он вообще не хочет получать. Их «Защитник» блокирует. Злоумышленник или спамер даже не дозвонится абоненту. В остальных случаях «Защитник» помечает входящие с незнакомых номеров цветами: красным цветом вредные вызовы, желтым – спам и зеленым безопасные. При наличии информации в открытых источниках о названии звонящей компании эти данные абонент также увидит на экране.

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