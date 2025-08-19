Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом

Калининградцев оградили от 10 миллионов спам-звонков чти 10 млн нежелательных вызовов. Об этом CNews сообщили представители МТС. Общая продолжительность спам-звонков, которые были заблокированы и перенаправлены на общение с искусственным интеллек

МТС заблокировала 66 млн спам-звонков на Северном Кавказе за полгода олугодии. Всего за это время в регионе было заблокировано 66 млн подозрительных вызовов. Чаще всего спам-звонки поступали и были заблокированы в Ставропольском крае и в Республике Дагестан – 26

За полгода спамеры пытались дозвониться жителю Якутии 8500 раз елательных номеров за полгода пытались дозвониться более 8500 раз. Это стало рекордом по количеству спам-звонков одному и тому же человеку. Все вызовы были своевременно классифицированы как пот

За первое полугодие МТС избавила нижегородцев от 14,9 млн спам-звонков н нежелательных вызовов. Об этом CNews сообщили представители МТС. Общее количество заблокированных спам-звонков в Нижегородской области достигло впечатляющих 3,7 млн минут, что соответствует с

За полгода спамеры пытались дозвониться иркутянину почти 10 тыс. раз тельных номеров за полгода пытались дозвониться почти 10 тыс. раз. Это стало рекордом по количеству спам-звонков одному и тому же человеку. Все вызовы были своевременно классифицированы как пот

ИИ МТС предупредил южноуральцев о разговоре с мошенниками более 1 тыс. раз МТС проанализировала количество и характер спам звонков в Челябинской области с января по июнь текущего года. Всего сервис «Защитник» за

Санкт-Петербург и Ленобласть защитили от 95,5 млн спам-звонков с начала 2025 года е, чем год назад. Об этом CNews сообщили представители МТС. Общая продолжительность заблокированных спам-звонков в Санкт-Петербурге и Ленобласти составила 25,5 млн минут, что эквивалентно 48 го

Почти половина россиян ежедневно сталкиваются с подозрительными письмами в электронной почте (63%) опрошенных россиян удаляют нежелательные сообщения, не читая. Еще 19% отправляют их в папку «Спам». Некоторые (15%) открывают письма, но затем удаляют, не переходят по ссылкам и не откры

За полгода спамеры пытались дозвониться кузбассовцу 9 тыс. раз ательных номеров за полгода пытались дозвониться почти 9 тыс. раз. Это стало рекордом по количеству спам-звонков одному и тому же человеку. «Защитник» анализирует входящие звонки с использовани

МТС запустила новые инструменты борьбы с рекламным спамом ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о запуске рекламной вертикалью «МТС Adtech» новой автоматической системы борьбы с рекламным спамом. Она стала доступна благодаря обновлению платформы для малого и среднего бизнеса «МТС Маркетолог». В результате МТС первой среди мобильных операторов удалось запустить real-time таргетин

Почтовый спам продолжает трансформироваться: «Яндекс 360» фиксирует новые виды атак рверы «Яндекс 360» обработали свыше 45 млрд входящих писем. Всего было зафиксировано около 8,4 млрд спам-писем, из которых почти 2,9 млрд оказались вредоносными и были заблокированы на этапе об

Как бизнес готовится к обязательной маркировке телефонных звонков Актуальность сервисов маркировки телефонных вызовов В последние годы количество спам-звонков, мошеннических вызовов и случаев подмены номеров в России стабильно растет, что подрывает доверие пользователей к телефонной связи. Так, по данным МТС, в 2024 году сотовые сети заб

В 2025 г. Т2 предотвратила полмиллиарда спам-звонков – это сэкономило 95 лет времени клиентов чала 2025 г. система защиты абонентов компании, основанная на big data, предотвратила более 500 млн спам-звонков. Об этом CNews сообщили представители T2. За первую половину 2025 г. Т2 уберегла

Спам-атаки в России: аналитика «Почты Mail» и «МегаФона» В первом полугодии 2025 г. «Почта Mail» заблокировала более 13,7 млрд спам-писем, что на 5% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Чаще всего рассылали пис

Предупрежден — значит вооружен: новая услуга защитит абонентов «Ростелекома» от спам-звонков подозрительные вызовы. "Антиспам для звонков" будет полезен всем, кто устал отвечать на рекламные и спам-вызовы». Услуга доступна для всех абонентов мобильной связи «Ростелекома», кроме корпора

Т2 внедрит голосового ассистента бесплатно всем абонентам для защиты от спама и телефонного мошенничества лосовой ассистент». Она станет доступна бесплатно всем абонентам. Сервис будет защищать клиентов от спама и фрода. Первые города, где компания уже запустила услугу, – Псков и Волгоград. До конц

Т2 и «Циан» защитят клиентов от звонков спамеров ии виртуальных номеров станет важным шагом в развитии цифровых платформ и маркетплейсов. Победа над спамом и телефонным мошенничеством возможна лишь при объединении усилий разных участников рын

Приз от маркетплейса: «Почта Mail» заблокировала 15 млн спам-писем в мае кже более трех тыс. доменов, принадлежащих спамерам. В результате количество жалоб пользователей на спам в данной категории сократилось на 40%. Об этом CNews сообщили представители Mail. Под ви

Жителей Черноземья защитили от 23 млн спам-звонков с начала 2025 года МТС проанализировала объем спам-звонков жителям Центрально-Черноземного региона за I квартал 2025 г. С начала 2025 г. си

МТС: мошенники пытались дозвониться татарстанцу 6877 раз е «Защитник», помечая цветом уровень возможной опасности звонка и указывая предполагаемую категорию спамеров, например, «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота», «Страхование».

МТС защитила жителя Новосибирска от 13 тыс. звонков спамеров и мошенников МТС проанализировала количество звонков от спамеров и мошенников жителям Новосибирской области за первые три месяца 2025 г. В топ по «на

Жителям Тюменской области помогли избавиться от 11 млн спам-звонков МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Тюменской области за I квартал 2025 г. За это заблокировано более 11 млн

С начала 2025 г. МТС заблокировала в Калининграде в 1,5 раза больше спам-звонков х мошенников в I квартале 2025 г. За три месяца 2025 г. в Калининградской области заблокировано более 6 млн нежелательных звонков. Об этом CNews сообщили представители МТС. Количество заблокированных спамерских и мошеннических звонков в регионе выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Самым активным месяцем стал март 2025 г. Одному жителю Калининграда с начала 2025 г.

МТС обезопасила петербуржцев от 30 лет разговоров с мошенниками МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области за первые три месяца 2025 г. С

Больше 10 тыс. раз пытались дозвониться спамеры и мошенники жителю Алтайского края МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Алтайского края в I квартале 2025 г. По сравнению с первым кварталом 202

МТС защитила томичей от 6 млн спам-звонков МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Томской области в I квартале 2025 г. По сравнению с первым кварталом 202

С начала 2025 г. МТС заблокировала в Туве в три раза больше спам-звонков периодом 2024 г. вырос в три раза. Об этом CNews сообщили представители МТС. Наибольшую активность спамеры проявили в январе и марте 2025 г. В этом месяце они пробовали предложить жителям Тувы

С начала 2025 г. МТС заблокировала около 9 млн спам-звонков в Нижегородской области але 2025 г. В течение трех месяцев 2025 г. в Нижегородской области было заблокировано порядка 9 млн спам-звонков, что на 10% превышает показатель аналогичного периода 2024 г. Об этом CNews сооб

МТС сэкономила пермякам почти шесть лет общения со спамерами и потенциальными мошенниками МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Пермского края за I квартал 2025 г. С помощью сервиса «Защитник» от МТС,

МТС защитила южноуральцев от 5 лет разговоров со спамерами и мошенниками МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Челябинской области за I квартал 2025 г. Объем заблокированных сервисом

С начала 2025 г. МТС заблокировала в Кузбассе на 70% больше спам-звонков МТС с помощью антиспам-решения «Защитник» проанализировала количество нежелательных звонков жителям Кемеров

Cab и фальшивые инвестиции: аналитика по спаму от «Почты Mail» за I квартал 2025 года ртал 2025 г. За отчетный период эксперты выявили несколько ключевых мошеннических схем. В топ вошли спам-письма с фальшивыми инвестициями, а также письма с вложениями .cab. С помощью умных алго

МТС запустила ИИ-решение для фильтрации SMS-спама муму: доля ложноположительных ошибок, то есть ситуаций, при которых важное сообщение помечается как спам, составляет менее 1%, ложноотрицательных — 8%. «SMS — важный канал коммуникации для абон

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения зывает имя в пропущенных вызовах. При желании в программе можно проверить интересующий вас номер на спам, но вручную — копируете номер и вставляете в окошко поиска. Ненужные звонки с помощью пр

В России пошел на спад спам в SMS-сообщениях и E-mail. Рассылки и мошенники уходят в мессенджеры в почте Mail.ru (принадлежит VK) с 2020 г. в 2,5 раза. Как пояснил «Коммерсант» руководитель группы спам-анализа почты Mail Дмитрий Моряков, спам на 4 марта 2025 г. составляет примерно 1

Петербуржцев защитили от 216 млн спам-звонков в 2024 году выше 216 млн подозрительных вызовов. Об этом CNews сообщили представители МТС. Чаще всего в 2024 г. спам-звонки поступали петербуржцам в июле, октябре и декабре. Только за эти три месяца было з

МТС оградила новосибирцев от почти 49 лет разговоров со спамерами и мошенниками количество звонков от спамеров и мошенников жителям Новосибирской области за 2024 г. За этот период антиспам-решение МТС заблокировало более 102 млн нежелательных вызовов. Об этом CNews сообщил

Ямальцев избавили от 11 млн спам-звонков МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Ямало-Ненецкого автономного округа за 2024 г. Антиспам-решения компании,