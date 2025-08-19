Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом

Разделы

Спам-фильтр — это автоматизированный механизм, который определяет, является ли электронное письмо спамом. Как только система распознает нежелательную почту, то предотвращает ее доставку в почтовый ящик получателя. Все спам-фильтры можно разделить на два вида: автоматические и неавтоматические. Как и следует из названия, первые полностью управляются системой, вторые настраиваются тем или иным пользователем в ручном режиме, чаще всего основаны на списке стоп-слов.

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


19.08.2025 Калининградцев оградили от 10 миллионов спам-звонков

почти 10 млн нежелательных вызовов. Об этом CNews сообщили представители МТС. Общая продолжительность спам-звонков, которые были заблокированы и перенаправлены на общение с искусственным интеллек
18.08.2025 МТС заблокировала 66 млн спам-звонков на Северном Кавказе за полгода

полугодии. Всего за это время в регионе было заблокировано 66 млн подозрительных вызовов. Чаще всего спам-звонки поступали и были заблокированы в Ставропольском крае и в Республике Дагестан – 26
15.08.2025 За полгода спамеры пытались дозвониться жителю Якутии 8500 раз

нежелательных номеров за полгода пытались дозвониться более 8500 раз. Это стало рекордом по количеству спам-звонков одному и тому же человеку. Все вызовы были своевременно классифицированы как пот
15.08.2025 За первое полугодие МТС избавила нижегородцев от 14,9 млн спам-звонков

млн нежелательных вызовов. Об этом CNews сообщили представители МТС. Общее количество заблокированных спам-звонков в Нижегородской области достигло впечатляющих 3,7 млн минут, что соответствует с
14.08.2025 За полгода спамеры пытались дозвониться иркутянину почти 10 тыс. раз

нежелательных номеров за полгода пытались дозвониться почти 10 тыс. раз. Это стало рекордом по количеству спам-звонков одному и тому же человеку. Все вызовы были своевременно классифицированы как пот
14.08.2025 ИИ МТС предупредил южноуральцев о разговоре с мошенниками более 1 тыс. раз

МТС проанализировала количество и характер спам звонков в Челябинской области с января по июнь текущего года. Всего сервис «Защитник» за
14.08.2025 Санкт-Петербург и Ленобласть защитили от 95,5 млн спам-звонков с начала 2025 года

чем год назад. Об этом CNews сообщили представители МТС. Общая продолжительность заблокированных спам-звонков в Санкт-Петербурге и Ленобласти составила 25,5 млн минут, что эквивалентно 48 го
13.08.2025 Почти половина россиян ежедневно сталкиваются с подозрительными письмами в электронной почте

(63%) опрошенных россиян удаляют нежелательные сообщения, не читая. Еще 19% отправляют их в папку «Спам». Некоторые (15%) открывают письма, но затем удаляют, не переходят по ссылкам и не откры
13.08.2025 За полгода спамеры пытались дозвониться кузбассовцу 9 тыс. раз

нежелательных номеров за полгода пытались дозвониться почти 9 тыс. раз. Это стало рекордом по количеству спам-звонков одному и тому же человеку. «Защитник» анализирует входящие звонки с использовани
25.07.2025 МТС запустила новые инструменты борьбы с рекламным спамом

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о запуске рекламной вертикалью «МТС Adtech» новой автоматической системы борьбы с рекламным спамом. Она стала доступна благодаря обновлению платформы для малого и среднего бизнеса «МТС Маркетолог». В результате МТС первой среди мобильных операторов удалось запустить real-time таргетин
24.07.2025 Почтовый спам продолжает трансформироваться: «Яндекс 360» фиксирует новые виды атак

серверы «Яндекс 360» обработали свыше 45 млрд входящих писем. Всего было зафиксировано около 8,4 млрд спам-писем, из которых почти 2,9 млрд оказались вредоносными и были заблокированы на этапе об
10.07.2025 Как бизнес готовится к обязательной маркировке телефонных звонков

Актуальность сервисов маркировки телефонных вызовов В последние годы количество спам-звонков, мошеннических вызовов и случаев подмены номеров в России стабильно растет, что подрывает доверие пользователей к телефонной связи. Так, по данным МТС, в 2024 году сотовые сети заб
07.07.2025 В 2025 г. Т2 предотвратила полмиллиарда спам-звонков – это сэкономило 95 лет времени клиентов

чала 2025 г. система защиты абонентов компании, основанная на big data, предотвратила более 500 млн спам-звонков. Об этом CNews сообщили представители T2. За первую половину 2025 г. Т2 уберегла
04.07.2025 Спам-атаки в России: аналитика «Почты Mail» и «МегаФона»

В первом полугодии 2025 г. «Почта Mail» заблокировала более 13,7 млрд спам-писем, что на 5% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Чаще всего рассылали пис
27.06.2025 Предупрежден — значит вооружен: новая услуга защитит абонентов «Ростелекома» от спам-звонков

подозрительные вызовы. "Антиспам для звонков" будет полезен всем, кто устал отвечать на рекламные и спам-вызовы». Услуга доступна для всех абонентов мобильной связи «Ростелекома», кроме корпора
20.06.2025 Т2 внедрит голосового ассистента бесплатно всем абонентам для защиты от спама и телефонного мошенничества

голосовой ассистент». Она станет доступна бесплатно всем абонентам. Сервис будет защищать клиентов от спама и фрода. Первые города, где компания уже запустила услугу, – Псков и Волгоград. До конц
03.06.2025 Т2 и «Циан» защитят клиентов от звонков спамеров

виртуальных номеров станет важным шагом в развитии цифровых платформ и маркетплейсов. Победа над спамом и телефонным мошенничеством возможна лишь при объединении усилий разных участников рын
03.06.2025 Приз от маркетплейса: «Почта Mail» заблокировала 15 млн спам-писем в мае

также более трех тыс. доменов, принадлежащих спамерам. В результате количество жалоб пользователей на спам в данной категории сократилось на 40%. Об этом CNews сообщили представители Mail. Под ви
22.05.2025 Жителей Черноземья защитили от 23 млн спам-звонков с начала 2025 года

МТС проанализировала объем спам-звонков жителям Центрально-Черноземного региона за I квартал 2025 г. С начала 2025 г. си
16.05.2025 МТС: мошенники пытались дозвониться татарстанцу 6877 раз

«Защитник», помечая цветом уровень возможной опасности звонка и указывая предполагаемую категорию спамеров, например, «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота», «Страхование».

16.05.2025 МТС защитила жителя Новосибирска от 13 тыс. звонков спамеров и мошенников

МТС проанализировала количество звонков от спамеров и мошенников жителям Новосибирской области за первые три месяца 2025 г. В топ по «на
15.05.2025 Жителям Тюменской области помогли избавиться от 11 млн спам-звонков

МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Тюменской области за I квартал 2025 г. За это заблокировано более 11 млн
14.05.2025 С начала 2025 г. МТС заблокировала в Калининграде в 1,5 раза больше спам-звонков

мошенников в I квартале 2025 г. За три месяца 2025 г. в Калининградской области заблокировано более 6 млн нежелательных звонков. Об этом CNews сообщили представители МТС. Количество заблокированных спамерских и мошеннических звонков в регионе выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Самым активным месяцем стал март 2025 г. Одному жителю Калининграда с начала 2025 г.

14.05.2025 МТС обезопасила петербуржцев от 30 лет разговоров с мошенниками

МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области за первые три месяца 2025 г. С

13.05.2025 Больше 10 тыс. раз пытались дозвониться спамеры и мошенники жителю Алтайского края

МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Алтайского края в I квартале 2025 г. По сравнению с первым кварталом 202
13.05.2025 МТС защитила томичей от 6 млн спам-звонков

МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Томской области в I квартале 2025 г. По сравнению с первым кварталом 202
12.05.2025 С начала 2025 г. МТС заблокировала в Туве в три раза больше спам-звонков

периодом 2024 г. вырос в три раза. Об этом CNews сообщили представители МТС. Наибольшую активность спамеры проявили в январе и марте 2025 г. В этом месяце они пробовали предложить жителям Тувы
07.05.2025 С начала 2025 г. МТС заблокировала около 9 млн спам-звонков в Нижегородской области

квартале 2025 г. В течение трех месяцев 2025 г. в Нижегородской области было заблокировано порядка 9 млн спам-звонков, что на 10% превышает показатель аналогичного периода 2024 г. Об этом CNews сооб
07.05.2025 МТС сэкономила пермякам почти шесть лет общения со спамерами и потенциальными мошенниками

МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Пермского края за I квартал 2025 г. С помощью сервиса «Защитник» от МТС,
06.05.2025 МТС защитила южноуральцев от 5 лет разговоров со спамерами и мошенниками

МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Челябинской области за I квартал 2025 г. Объем заблокированных сервисом

06.05.2025 С начала 2025 г. МТС заблокировала в Кузбассе на 70% больше спам-звонков

МТС с помощью антиспам-решения «Защитник» проанализировала количество нежелательных звонков жителям Кемеров
02.04.2025 Cab и фальшивые инвестиции: аналитика по спаму от «Почты Mail» за I квартал 2025 года

квартал 2025 г. За отчетный период эксперты выявили несколько ключевых мошеннических схем. В топ вошли спам-письма с фальшивыми инвестициями, а также письма с вложениями .cab. С помощью умных алго
31.03.2025 МТС запустила ИИ-решение для фильтрации SMS-спама

минимуму: доля ложноположительных ошибок, то есть ситуаций, при которых важное сообщение помечается как спам, составляет менее 1%, ложноотрицательных — 8%. «SMS — важный канал коммуникации для абон
19.03.2025 Microsoft устроила массовую рассылку почтового спама. Она запугивает пользователей, чтобы те несли деньги ей и производителям ПК
18.03.2025 Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

показывает имя в пропущенных вызовах. При желании в программе можно проверить интересующий вас номер на спам, но вручную — копируете номер и вставляете в окошко поиска. Ненужные звонки с помощью пр
04.03.2025 В России пошел на спад спам в SMS-сообщениях и E-mail. Рассылки и мошенники уходят в мессенджеры

в почте Mail.ru (принадлежит VK) с 2020 г. в 2,5 раза. Как пояснил «Коммерсант» руководитель группы спам-анализа почты Mail Дмитрий Моряков, спам на 4 марта 2025 г. составляет примерно 1
26.02.2025 Петербуржцев защитили от 216 млн спам-звонков в 2024 году

выше 216 млн подозрительных вызовов. Об этом CNews сообщили представители МТС. Чаще всего в 2024 г. спам-звонки поступали петербуржцам в июле, октябре и декабре. Только за эти три месяца было з
26.02.2025 МТС оградила новосибирцев от почти 49 лет разговоров со спамерами и мошенниками

количество звонков от спамеров и мошенников жителям Новосибирской области за 2024 г. За этот период антиспам-решение МТС заблокировало более 102 млн нежелательных вызовов. Об этом CNews сообщил
25.02.2025 Ямальцев избавили от 11 млн спам-звонков

МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Ямало-Ненецкого автономного округа за 2024 г. Антиспам-решения компании,
25.02.2025 МТС помогла югорчанам избавиться от 44 млн спам-звонков

Цифровая экосистема МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Ханты-Мансийского автономного округа за 2024 г. Антиспам-решения компани

Публикаций - 4271, упоминаний - 7930

Спам и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 799
Microsoft Corporation 25236 475
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 291
Google LLC 12255 281
Dr.Web - Доктор Веб 1276 263
ESET - ESET Software 1147 207
Yandex - Яндекс 8434 196
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 165
VK - Mail.ru Group 3532 162
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 161
Meta Platforms - Facebook 4531 155
МегаФон 9892 136
Sophos - SophosLabs 424 131
Yahoo! 3707 117
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 112
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 499 108
IBM - International Business Machines Corp 9551 100
AOL Inc - America Online 1878 97
Telegram Group 2571 96
Trend Micro 629 95
X Corp - Twitter 2907 84
Cisco Systems 5222 80
Apple Inc 12628 79
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 800 70
Softline - Софтлайн 3261 69
Ростелеком 10306 64
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 64
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 61
ДиалогНаука 259 59
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1586 58
PayPal 661 55
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 260 50
InfoWatch - Инфовотч 1088 47
Fortinet 405 45
Check Point Software Technologies 800 43
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 964 42
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 394 42
Amazon Inc - Amazon.com 3132 41
Intel Corporation 12541 40
8983 40
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 73
eBay Inc 1631 57
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 40
Почта России ПАО 2245 37
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 33
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 115 32
Лента - Сеть розничной торговли 2267 31
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 28
Visa International 1972 26
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 25
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 25
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 23
Microsoft - LinkedIn 684 22
Альфа-Банк 1868 21
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 19
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 18
Assist - Ассист 215 17
РЖД - Российские железные дороги 2001 17
ГПБ - Газпромбанк 1174 15
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 14
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 143 13
Россети Ленэнерго 1699 12
Netflix - онлайн-кинотеатр 503 12
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 11
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 329 9
Газпром ПАО 1416 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 9
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 9
ВТБ - ВТБ24 668 8
Совкомбанк Совесть 277 8
Резонанс НПП 389 8
Bank of America - Банк Америки 268 8
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 7
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 121 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 7
UPS 210 7
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 6
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 87 6
Верный - торговая сеть 310 6
101Hotels.com 456 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 154
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 127
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 89
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 78
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 76
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 66
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 64
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 64
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 55
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 52
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 50
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 49
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 444 49
Судебная власть - Judicial power 2412 42
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 38
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 28
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 27
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 24
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 21
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 186 20
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 600 19
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 18
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 18
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 638 17
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 826 17
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 17
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 16
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 251 15
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 15
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 655 14
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 14
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 81 14
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 13
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 531 12
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 492 11
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 11
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 51
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 23
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 22
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 14
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 12
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 11
Единая Россия - Политическая партия 316 10
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 83 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 9
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 6
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 6
Национальная коалиция против спама - Национальная Антиспам Коалиция 6 6
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 6
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 6
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 150 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
IMAPS - International Microelectronics Assembly and Packaging Society - Международное сообщество по микроэлектронике 7 4
ЛБИ - Лига безопасного интернета 64 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 4
Linux Foundation 189 4
Демократическая политическая партия США 119 3
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 104 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 103 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 70 3
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 99 3
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 8 3
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 3
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 3
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 3
РосКомСвобода - Общественная организация 86 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 3
Apache Software Foundation - ASF 221 2
CSA - Cloud Security Alliance 13 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
ASTA - Anti-Spam Technical Alliance - Анти-спамовый альянс - Антиспамерский технический альянс 2 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 2123
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 2041
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 1238
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7743 1227
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 937
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5916 797
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 796
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3275 635
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2338 552
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8930 470
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 469
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 438
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 436
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3156 434
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 434
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 406
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 395
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 386
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2351 384
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 374
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 365
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 360
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1756 358
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1349 343
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 337
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9718 336
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 325
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5387 323
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 313
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3505 308
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 297
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5145 295
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 291
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 286
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 279
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1983 278
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 256
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2440 253
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 247
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2299 232
Microsoft Windows 16327 391
Google Android 14679 257
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 224
Linux OS 10896 169
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 144
Apple iOS 8242 129
Microsoft Outlook 1421 110
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 100
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 454 99
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 469 96
Kaspersky Internet Security 472 96
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 391 90
Microsoft Office 3952 90
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 884 82
Google Gmail 984 76
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2019 75
Google Chrome - браузер 1648 73
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 618 71
Apple iPhone 6 4862 69
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 418 68
Microsoft Windows 2000 8662 68
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 67
Dr.Web AV-Desk 147 65
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 65
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1211 64
Mozilla Firefox - браузер 1918 63
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 60
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 60
JavaScript - JS - язык программирования 1329 59
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 56
Kaspersky Anti-Spam - SpamTest 55 52
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 52
Apple Mac - Apple Macintosh 3048 52
Google YouTube - Видеохостинг 2885 52
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1526 52
Nokia Symbian OS 1403 51
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 49
VK - Mail.Ru Почта 353 48
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec MessageLabs 83 47
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 45
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 51
Земков Сергей 159 49
Путин Владимир 3349 29
Альтовский Евгений 42 25
Дуров Павел 309 25
Corrons Luis - Корронс Луис 106 24
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 918 23
Касперский Евгений 330 23
Артамонова Анна 183 22
Врублевский Павел 103 22
Власова Анна 21 21
Шаров Борис 73 21
Зенкин Денис 263 18
Голованов Сергей 67 18
Мельникова Анастасия 431 18
Бийчук Андрей 31 17
Krebs Brian - Кребс Брайан 58 17
Хренов Сергей 41 15
Гусев Игорь 19 15
Аитов Тимур 197 14
Дягилев Василий 84 14
Гостев Александр 83 13
Артимович Игорь 30 13
Шадаев Максут 1146 13
Деденок Роман 20 12
Наумов Виктор 126 11
Никишин Андрей 17 11
Гвоздев Дмитрий 137 11
Пермяков Максим 30 11
Рейман Леонид 1058 11
Гудкова Дарья 11 10
Артимовичи (братья) 23 10
Галушкин Олег 182 10
Цыплухин Владислав 41 9
Trump Donald J. - Трамп Дональд 608 9
Лукацкий Алексей 131 9
Мякишева Марина 84 9
Скулкин Олег 57 9
Доля Алексей 67 9
Щеголев Игорь 698 9
Россия - РФ - Российская федерация 156831 1894
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 749
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 320
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 259
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 256
Европа 24634 219
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 172
Германия - Федеративная Республика 12936 171
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 146
Украина 7793 133
Япония 13547 109
Индия - Bharat 5697 102
Бразилия - Федеративная Республика 2450 99
Франция - Французская Республика 7975 93
Южная Корея - Республика 6858 93
Беларусь - Белоруссия 6023 89
Канада 4985 80
Испания - Королевство 3760 75
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 70
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 66
Азия - Азиатский регион 5748 63
Италия - Итальянская Республика 4429 58
Нидерланды 3631 58
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 57
США - Калифорния 4775 57
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1064 53
Казахстан - Республика 5792 49
Польша - Республика 2001 47
Израиль 2784 45
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 44
Европа Восточная 3121 43
Америка Латинская 1880 40
Турция - Турецкая республика 2486 38
Финляндия - Финляндская Республика 3658 38
Россия - СФО - Новосибирск 4650 37
США - Нью-Йорк 3151 37
Нигерия - Федеративная Республика 327 35
Китай - Тайвань 4136 35
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 34
Африка - Африканский регион 3570 30
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 891
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 549
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 338
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 270
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 269
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 247
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 240
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 216
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 212
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 192
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 191
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 184
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3660 181
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1071 163
Английский язык 6876 158
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 135
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 133
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2661 132
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 127
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 124
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1760 116
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1749 115
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2146 112
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 106
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 104
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5827 103
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 865 100
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 791 99
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 98
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 97
Спам звонки - Голосовой спам - Телефонный спам - Нежелательные звонки 118 97
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 432 95
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 92
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 91
Blacklist - Чёрный список 671 90
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 86
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3032 83
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 83
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 82
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 79
The Register - The Register Hardware 1696 73
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 66
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 50
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 46
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 41
AP - Associated Press 2006 31
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 21
Известия ИД 704 19
Ведомости 1233 19
NYT - The New York Times 1086 18
BleepingComputer - Издание 410 15
Wikipedia - Википедия 585 15
Silicon.com 364 14
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 12
CNews - ZOOM.CNews 1854 12
Ars Technica 435 11
DarkReading.com 105 11
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 11
РИА Новости 984 11
New Scientist 1448 10
The Washington Post 342 10
InterNetNews - InternetNews.com 218 9
InformationWeek 241 9
Vnunet 224 9
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 8
Times 648 8
Reddit 356 8
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 8
ZDnet 662 8
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 8
Inquirer 463 7
Computer Weekly 376 7
Silicon 490 7
The Verge - Издание 591 7
VNUNet.com 214 6
Mashable 371 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 607 6
heise online - heise security 122 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 104
Gartner - Гартнер 3608 68
IDC - International Data Corporation 4943 63
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 35
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 18
Forrester Research 828 16
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 16
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 11
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 10
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 56 9
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 9
CNews Мишень 172 8
Fortune Global 500 287 8
B2B International 50 7
Radicati Group 26 7
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 7
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 6
Ferris Research 9 6
eMarketer 206 5
Harris Interactive 81 5
comScore 379 5
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 5
Nucleus Research 13 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 5
Juniper Research 551 5
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 4
AV-Test Institute 40 4
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 248 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 4
AV-Comparatives 26 3
Computer Economics 32 3
Fortune Global 1000 51 3
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 3
A2:Research 11 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 143 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 3
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 129 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 169 3
MalwareHunterTeam 14 2
Microsoft Security Intelligence Report 14 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 24
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 19
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 11
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 10
РАН - Российская академия наук 2014 10
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 8
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 242 6
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 5
Columbia University - Колумбийский университет 158 5
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 281 5
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 204 4
Центр американского английского 4 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 4
University of Manchester - Манчестерский университет 76 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 262 3
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 107 3
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 3
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 3
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 3
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 3
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 105 3
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 168 2
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 153 2
ИИИ - Институт исследований интернета 62 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 99 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 2
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 157 2
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 90 2
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 2
University of Cambridge - Trinity College - Тринити-колледж 10 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 102 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 118 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 168 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 70
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 43
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 123 12
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 12
Международный женский день - 8 марта 371 11
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 10
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 10
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 9
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 9
Infosecurity - выставка 63 8
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 6
День молодёжи - 27 июня 998 6
CNews AWARDS - награда 549 6
CeBIT 612 5
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 3
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 54 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 3
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй день второй недели второго месяца года 16 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 2
ВТБ Единая Лига - Баскетбольный турнир 6 2
День знаний - 1 сентября 40 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 2
Масленица - Масленая неделя 20 2
ИнфоКом 118 2
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 102 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 2
McAfee FOCUS 2 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
CiscoLive! 10 1
Cisco Expo 23 1
МТС - Телеком Идея 52 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
Docflow 147 1
ISR - Integrated Systems Russia 24 1
USENIX Security Symposium 4 1
ВВУИО - Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества - World Summit on the Information Society 3 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 34 1
