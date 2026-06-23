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ДиалогНаука

ДиалогНаука

АО «ДиалогНаука» (ИНН: 7701102564, ОГРН: 1027739903322) представляет собой системного интегратора и консультанта в сфере информационной безопасности, действующего на российском рынке с начала 1990-х годов. Компания специализируется на проведении независимых аудитов, тестировании на проникновение, сертификации по международным и национальным стандартам, а также на поставке и внедрении комплексных решений защиты информации

Описание деятельности и стратегия

«ДиалогНаука» позиционирует себя исключительно как системный интегратор, отказываясь от собственной разработки продуктов. Это позволяет сохранять объективность при выборе решений для клиентов, избегая конфликта интересов. Компания выполняет работы собственными силами без привлечения субподрядчиков, что обеспечивает контроль качества на всех этапах реализации проектов. Основные направления деятельности включают:

Клиенты и деловые связи

Компания обслуживает организации финансового сектора, госсектора, здравоохранения и энергетики. Среди ключевых клиентов выделяются:

В партнерской сети компании представлены такие вендоры, как НОТА (холдинг Т1), Лаборатория Касперского, BI.ZONE, SolidSoft, ИТ-экспертиза. Ранее активно сотрудничала с Sophos, Symantec, Trend Micro.

Продукты и технологии

«ДиалогНаука» не производит собственные ИБ-продукты, а интегрирует решения партнеров. В портфель входят:

Компания применяет методы конкурентной разведки для аудита утечек данных в интернете. Имеется опыт интеграции оборудования S-Terra с системами мониторинга HP ArcSight (разработка собственного коннектора).

Лицензии и аккредитации

Для ведения деятельности компания обладает необходимыми допусками:

  • SWIFT CSP Certified Assessor: право проводить оценку соответствия требованиям безопасности пользователей SWIFT (статус подтвержден многократно).
  • Qualified Security Assessor (QSA) и Approved Scanning Vendor (ASV): аккредитации PCI SSC для проведения аудитов по стандарту PCI DSS.
  • Лицензии ФСБ РФ: на выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, включая создание средств защиты и обслуживание шифровальных систем.
  • ISO 9001: сертификация системы менеджмента качества (исторически ISO 9001:2000).

Конкуренция

На российском рынке основными конкурентами являются компании, предоставляющие услуги аудита и системной интеграции в области ИБ:

Среди зарубежных аналогов, чьи продукты или стандарты имплементирует «ДиалогНаука», можно отметить компании Sophos (Великобритания), Trend Micro (Тайвань/США), Symantec (США, сейчас часть Broadcom), FireEye (США).

Цитата

«ДиалогНаука» вполне осознанно не ведет разработку продуктов, так как в противном случае возникнет большой соблазн рекомендовать своим клиентам исключительно собственные решения, а не те, которые на самом деле оптимально подходят заказчику. Такая позиция позволяет сохранить объективность и независимость при выборе продуктов и эффективнее решать поставленные задачи по защите информации.Виктор Сердюк, генеральный директор «ДиалогНаука», в интервью CNews.

Информация актуальна на 14.07.2026

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в качестве истца (17) на сумму 5 731 298 437 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 2 046 400 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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Публикаций - 271, упоминаний - 376

ДиалогНаука и организации, системы, технологии, персоны:

Sophos - SophosLabs 436 66
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 47
Dr.Web - Доктор Веб 1294 46
Microsoft Corporation 25774 37
Информзащита 941 30
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 20
Trend Micro 651 19
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 18
InfoWatch - Инфовотч 1185 17
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 15
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 15
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 14
Cisco Systems 5372 14
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 14
VK - Mail.ru Group 3602 14
Ростелеком 10948 13
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 13
Yandex - Яндекс 9215 13
Softline - Софтлайн 3743 13
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
Крок - Croc 1964 12
9594 10
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 10
Forcepoint - Websense 140 9
SAP SE 5601 9
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 9
Код Безопасности 812 9
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Oracle Corporation 7074 8
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 8
Компьюлинк ГК - Compulink 456 8
NVision Group - Энвижн Груп 699 8
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 92 8
Intel Corporation 12811 7
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 7
OpenText - Micro Focus - Novell 880 7
Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 128 7
Aladdin Software Security R.D. 118 6
Visa International 1993 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 7
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 6
American Express - Amex 338 5
JCB International 146 5
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 4
Radisson Hotel Group - RHG - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 49 4
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 4
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 4
Halyk Bank - Москоммерцбанк 22 4
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 3
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 3
АвтоВАЗ - Авто Финанс Банк - РН банк - банк Альянса Renault-Nissan и UniCredit 17 3
RELX - Accuity - Reed Elsevier - Reed Exhibitions 18 3
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 3
101Hotels.com 456 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 3
Газпром ПАО 1493 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 3
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 2
КонсультантПлюс 161 2
Citi - Citibank 158 2
ВТБ Страхование - ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование - Росно-МС 15 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Кредит Европа банк 67 2
ОЭК - Объединенная энергетическая компания 17 2
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 2
Гостиный Двор КВЦ - Культурно-выставочный центре 15 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 2
Альфа-Банк 1979 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 26
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 23
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 20
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 8
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Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 5
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 5
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Судебная власть - Judicial power 2500 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
Правительство Канады 51 2
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 5
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 5
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 4
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 3
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 2
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 1
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 1
ASC - Anti-Spyware Coalition - Коалиция по борьбе с шпионским ПО - Консорциум поставщиков противошпионских технологий 9 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
РСПМ - Российский союз поставщиков металлопродукции - Российская Ассоциация металлоторговцев 13 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 142
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 104
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 82
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 59
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 57
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 48
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 43
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 39
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 35
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 30
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 30
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 29
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 26
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 23
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 997 22
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 21
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 20
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 19
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 19
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 985 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 17
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 16
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 15
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 15
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7597 14
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 14
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 14
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 12
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 12
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 11
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 11
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5361 11
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 10
Microsoft Windows 16882 33
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 24
Dr.Web - DrWeb32 - DrWeb for Win32 13 11
Microsoft Windows 2000 8678 10
Sophos ES - Sophos Endpoint Security and Control - Sophos EndUser Protection 19 9
Linux OS 11533 8
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 7
DataSpace ЦОД - DataSpace Cloud 51 6
Sophos PureMessage - Sophos Email Appliances - Sophos eXtensible Lists, SXL 12 6
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 5
Dr.Web SpIDer Guard - Dr.Web SpIDer Gate - Dr.Web SpIDer Agent - Dr.Web SpIDer Mail 52 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 5
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 393 4
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 206 4
IBM OS/2 - eComStation 80 4
Sophos AV - Sophos Anti-Virus - Sophos Virus Removal Tool 29 4
Revenera - Flexera Software - Acresso Software - InstallShield AdminStudio 20 4
Kaspersky Internet Security 497 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 4
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 275 4
Microsoft Windows 95 429 4
Microsoft Windows NT 890 3
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 35 3
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Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 3
SolidLab - SolidSoft - SolidWall WAF 26 3
Яндекс.Спамооборона 29 3
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СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 3
Microsoft Office 4170 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 3
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Microsoft Windows XP 2431 3
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FreeBSD UNIX - свободная операционная система 315 3
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HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 2
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Сердюк Виктор 47 47
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Масалович Андрей 23 7
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ComNews - Медиа-бизнес 142 1
ComputerWorld 144 1
Фонтанка 39 1
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АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
РБК ТВ - телеканал 83 1
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Украинская правда 3 1
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КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
Металлоснабжение и сбыт 18 1
N+1 - Издание 188 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
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Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 3
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ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 31 1
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 1
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 1
РАН ИФ - Институт философии 12 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 38 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 32 1
University of Technology Malaysia - Технологический университет Малайзии 5 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 25 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
Infosecurity - выставка 63 7
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