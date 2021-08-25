Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ДиалогНаука
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 91, упоминаний - 135
ДиалогНаука упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 31 1
|Сердюк Виктор 28 2
|Свинцицкий Антон 2 1
|Стуров Дмитрий 25 1
|Дюгаев Евгений 12 1
|Зубов Евгений 12 1
|Гольдштейн Анна 6 1
|Лобейко Леонид 1 1
|Диденко Дмитрий 5 1
|Мошков Артем 9 1
|Пыслару Аркадий 4 1
|Казарин Станислав 100 1
|Павельев Кирилл 7 1
|Зятьков Юрий 6 1
|Кожемяка Егор 12 1
|Лящ Михаил 32 1
|Луковников Михаил 19 1
|Сапронов Максим 1 1
|Бурин Андрей 12 1
|Фролов Алексей 11 1
|Витоженц Александр 5 1
|Крупчик Александр 4 1
|Касперская Наталья 197 1
|Никулин Игорь 21 1
|Ефименко Евгений 7 1
|Генс Филипп 29 1
|Войнов Сергей 2 1
|Дырмовский Дмитрий 76 1
|CNews Analytics 1991 7
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 3
|IDC - International Data Corporation 2723 2
|CNews Fast рейтинг 30 1
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru