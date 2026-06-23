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ДиалогНаука
АО «ДиалогНаука» (ИНН: 7701102564, ОГРН: 1027739903322) представляет собой системного интегратора и консультанта в сфере информационной безопасности, действующего на российском рынке с начала 1990-х годов. Компания специализируется на проведении независимых аудитов, тестировании на проникновение, сертификации по международным и национальным стандартам, а также на поставке и внедрении комплексных решений защиты информации.
Описание деятельности и стратегия
«ДиалогНаука» позиционирует себя исключительно как системный интегратор, отказываясь от собственной разработки продуктов. Это позволяет сохранять объективность при выборе решений для клиентов, избегая конфликта интересов. Компания выполняет работы собственными силами без привлечения субподрядчиков, что обеспечивает контроль качества на всех этапах реализации проектов. Основные направления деятельности включают:
- Аудит и оценка соответствия: проверка выполнения требований регуляторов (Банк России, ФСТЭК, ФСБ), стандартов PCI DSS, SWIFT CSP, ISO/IEC 27001.
- Тестирование на проникновение: моделирование атак внешних и внутренних нарушителей для выявления уязвимостей в ИТ-инфраструктуре.
- Аттестация информационных систем: включая системы персональных данных (ИСПДн) и объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ).
- Консалтинг и внедрение: разработка политик безопасности, моделей угроз, подбор и настройка средств защиты.
Клиенты и деловые связи
Компания обслуживает организации финансового сектора, госсектора, здравоохранения и энергетики. Среди ключевых клиентов выделяются:
- ТКБ Банк: проведение тестирования на проникновение и оценка соответствия требованиям ЦБ РФ.
- Москоммерцбанк (АО): аудит ИБ, оценка соответствия SWIFT CSP, аттестация систем для доступа к ГИС МВД России.
- Авто Финанс Банк: комплексный аудит на соответствие ГОСТ Р 57580.1-2017 и положениям ЦБ РФ (683-П, 802-П), импортозамещение ОС для систем защиты.
- Fresenius medical care Russia: внедрение системы защиты ИСПДн в более чем 20 диализных центрах.
- DataSpace и Трастинфо: многолетняя сертификация дата-центров по стандарту PCI DSS.
В партнерской сети компании представлены такие вендоры, как НОТА (холдинг Т1), Лаборатория Касперского, BI.ZONE, SolidSoft, ИТ-экспертиза. Ранее активно сотрудничала с Sophos, Symantec, Trend Micro.
Продукты и технологии
«ДиалогНаука» не производит собственные ИБ-продукты, а интегрирует решения партнеров. В портфель входят:
- НОТА Купол: экосистема для управления межсетевыми экранами.
- SolidWall: защита веб-приложений от атак и уязвимостей.
- Сакура (ИТ-экспертиза): мониторинг защищенности удаленных рабочих мест.
- Решения BI.ZONE: комплексная кибербезопасность, охватывающая технические и организационные меры.
Компания применяет методы конкурентной разведки для аудита утечек данных в интернете. Имеется опыт интеграции оборудования S-Terra с системами мониторинга HP ArcSight (разработка собственного коннектора).
Лицензии и аккредитации
Для ведения деятельности компания обладает необходимыми допусками:
- SWIFT CSP Certified Assessor: право проводить оценку соответствия требованиям безопасности пользователей SWIFT (статус подтвержден многократно).
- Qualified Security Assessor (QSA) и Approved Scanning Vendor (ASV): аккредитации PCI SSC для проведения аудитов по стандарту PCI DSS.
- Лицензии ФСБ РФ: на выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, включая создание средств защиты и обслуживание шифровальных систем.
- ISO 9001: сертификация системы менеджмента качества (исторически ISO 9001:2000).
Конкуренция
На российском рынке основными конкурентами являются компании, предоставляющие услуги аудита и системной интеграции в области ИБ:
Среди зарубежных аналогов, чьи продукты или стандарты имплементирует «ДиалогНаука», можно отметить компании Sophos (Великобритания), Trend Micro (Тайвань/США), Symantec (США, сейчас часть Broadcom), FireEye (США).
Цитата
«ДиалогНаука» вполне осознанно не ведет разработку продуктов, так как в противном случае возникнет большой соблазн рекомендовать своим клиентам исключительно собственные решения, а не те, которые на самом деле оптимально подходят заказчику. Такая позиция позволяет сохранить объективность и независимость при выборе продуктов и эффективнее решать поставленные задачи по защите информации. — Виктор Сердюк, генеральный директор «ДиалогНаука», в интервью CNews.
Информация актуальна на 14.07.2026
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ДиалогНаука и организации, системы, технологии, персоны:
|Сердюк Виктор 47 47
|Cluley Graham - Клули Грэхем 122 33
|Антимонов Сергей 11 11
|Масалович Андрей 23 7
|Кондрашин Михаил 22 7
|Чачава Александр 124 7
|Свинцицкий Антон 6 6
|Павельев Кирилл 8 6
|Касперский Евгений 337 6
|Крупчик Александр 5 5
|Романов Илья 39 5
|Гостев Александр 84 5
|Мамыкин Владимир 44 5
|Касперская Наталья 319 5
|Лукацкий Алексей 140 4
|Слуцкий Александр 14 4
|Никишин Андрей 17 4
|Левашев Дмитрий 4 4
|Задорожный Олег 4 4
|Земков Сергей 159 4
|Голов Андрей 53 3
|Луковников Михаил 20 3
|Наумов Виктор 126 3
|Шерстобитов Сергей 57 3
|Хайретдинов Рустэм 95 3
|Осипов Юрий 74 3
|Власова Анна 22 3
|Гурин Олег 9 3
|Калгин Алексей 7 3
|Чугунов Евгений 16 3
|Косичкин Роман 3 3
|Шубняков Антон 3 3
|Munford Steve - Манфорд Стив 5 3
|Янкин Андрей 52 2
|Филиппов Максим 55 2
|Гузаиров Айдар 64 2
|Габриелян Владимир 28 2
|Чапчаев Андрей 56 2
|Матюхин Владимир 61 2
|Ашманов Игорь 43 2
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