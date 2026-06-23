АО «ДиалогНаука» (ИНН: 7701102564, ОГРН: 1027739903322) представляет собой системного интегратора и консультанта в сфере информационной безопасности, действующего на российском рынке с начала 1990-х годов. Компания специализируется на проведении независимых аудитов, тестировании на проникновение, сертификации по международным и национальным стандартам, а также на поставке и внедрении комплексных решений защиты информации.

Описание деятельности и стратегия

«ДиалогНаука» позиционирует себя исключительно как системный интегратор, отказываясь от собственной разработки продуктов. Это позволяет сохранять объективность при выборе решений для клиентов, избегая конфликта интересов. Компания выполняет работы собственными силами без привлечения субподрядчиков, что обеспечивает контроль качества на всех этапах реализации проектов. Основные направления деятельности включают:

Клиенты и деловые связи

Компания обслуживает организации финансового сектора, госсектора, здравоохранения и энергетики. Среди ключевых клиентов выделяются:

В партнерской сети компании представлены такие вендоры, как НОТА (холдинг Т1), Лаборатория Касперского, BI.ZONE, SolidSoft, ИТ-экспертиза. Ранее активно сотрудничала с Sophos, Symantec, Trend Micro.

Продукты и технологии

«ДиалогНаука» не производит собственные ИБ-продукты, а интегрирует решения партнеров. В портфель входят:

Компания применяет методы конкурентной разведки для аудита утечек данных в интернете. Имеется опыт интеграции оборудования S-Terra с системами мониторинга HP ArcSight (разработка собственного коннектора).

Лицензии и аккредитации

Для ведения деятельности компания обладает необходимыми допусками:

Конкуренция

На российском рынке основными конкурентами являются компании, предоставляющие услуги аудита и системной интеграции в области ИБ:

Среди зарубежных аналогов, чьи продукты или стандарты имплементирует «ДиалогНаука», можно отметить компании Sophos (Великобритания), Trend Micro (Тайвань/США), Symantec (США, сейчас часть Broadcom), FireEye (США).

Цитата

«ДиалогНаука» вполне осознанно не ведет разработку продуктов, так как в противном случае возникнет большой соблазн рекомендовать своим клиентам исключительно собственные решения, а не те, которые на самом деле оптимально подходят заказчику. Такая позиция позволяет сохранить объективность и независимость при выборе продуктов и эффективнее решать поставленные задачи по защите информации. — Виктор Сердюк, генеральный директор «ДиалогНаука», в интервью CNews.

Информация актуальна на 14.07.2026