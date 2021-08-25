Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

ДиалогНаука


25.08.2021 «Диалогнаука» завершила проект по аттестации информационных систем персональных данных НБКИ 2
18.05.2021 «Диалогнаука» провела оценку соответствия «ОТП банка» требованиям нормативных документов ЦБ по защите информации 2
28.04.2021 Дата-центр DataSpace ежегодную сертификацию PCI DSS 3.2.1 2
14.04.2021 «Диалогнаука» завершила проверку соответствия банка ТКБ требованиям положения ЦБ №382-П 2
18.01.2021 Веб-кабинет «Абсолют банка» для оформления банковских гарантий защищен PT Multiscanner 1
30.09.2020 Выручка лидеров рейтинга CNews Security выросла почти на 40% 1
30.09.2020 CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в госсектор 1
29.09.2020 Траты государства на ИТ выросли на четверть 1
21.09.2020 «Диалогнаука» выполнила НИР по созданию вертикально интегрированной системы взаимодействия ФОМС с ГосСОПКА 2
13.08.2020 «Кредит Европа Банк» перевел веб-сайт, онлайн- и мобильный банкинг под защиту PT Application Firewall 1
01.06.2020 Опубликован рейтинг крупнейших ИТ-компаний России CNews100 1
29.05.2020 Выручка топ-100 ИТ-компаний в 2019 г. выросла на 22% 1
30.03.2020 «Диалогнаука» завершила проекты в области ИБ для ГУП «Москоллектор» 3
03.12.2019 «Диалогнаука» завершила ИБ-проекты для ТТЦ «Останкино» 1
17.09.2019 Выручка поставщиков ИТ в телеком возобновила рост 1
20.08.2019 Дата-центр «Трастинфо» успешно прошел аудит на соответствие стандарту PCI DSS 1
21.05.2019 Закрыть периметр: как современные технологии пресекают утечки данных по вине сотрудников 1
07.11.2018 «ДиалогНаука» создала систему защиты персональных данных в «ВТБ Медицинское страхование» 1
02.10.2018 «Диалогнаука» провела аудит безопасности региональных центров «Росатома» 3
24.05.2018 DataSpace прошел аудит на соответствие PCI DSS v 3.2 1
04.12.2017 «ДиалогНаука» внедрила систему ИБ в АСТУ «Объединенной энергетической компании» 1
24.10.2017 Разработчика отечественной ОС для военных рвут на части кредиторы. Отсудили еще 100 млн 1
05.10.2017 Умер глава «ДиалогНауки», один из основателей рынка ИБ в России 4
11.07.2017 «Техносерв Cloud» подготовился к приему платежных карт 1
04.05.2017 «Альфа-Банк» прошел сертификацию по новому стандарту безопасности PCI DSS 4
26.04.2017 «ДиалогНаука» подтвердила соответствие ЦОД «Трастинфо» стандарту PCI DSS 3.2 3
12.04.2017 Дата-центр DataSpace подтвердил соответствие требованиям стандарта PCI DSS 3.2 1
01.12.2016 Что банкиры думают об инновациях в ИТ 1
19.10.2016 «ДиалогНаука» поставила систему предотвращения атак TippingPoint для «Банка ВТБ» 3
10.10.2016 «ДиалогНаука» внедрила систему FireEye для защиты «Абсолют Банка» от целенаправленных атак 1
04.07.2016 «Мультикарта» просканировала свои системы на наличие уязвимостей 1
27.04.2016 ЦОД DataSpace1 прошел сертификацию по стандарту PCI DSS 3.1 1
19.04.2016 Какие банковские системы можно отдавать на аутсорсинг 1
23.12.2015 «Ренессанс Кредит» подтвердил соответствие требованиям положения №382-П и стандарта Банка России 1
16.12.2015 Рынок ИБ растет и падает одновременно 1
07.12.2015 Дата-центр «М1» Stack Group сертифицирован по стандарту PCI DSS 2
18.11.2015 «ДиалогНаука» сертифицировала ЦОД «Трастинфо» на соответствие требованиям PCI DSS 1
12.08.2015 «Тинькофф Банк» оптимизировал управление инцидентами с помощью решения BalaBit 2
30.04.2015 ЦОД DataSpace1 прошел сертификацию по стандарту PCI DSS v.3 1
27.02.2015 Positive Technologies совместно с Axoft и Mont выводит на рынок продукты семейства Application Security 1

Публикаций - 91, упоминаний - 135

ДиалогНаука упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ITG - INLINE Technologies Group 126 6
Ланит ГК 1158 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
iTeco - Ай-Теко 718 5
Компьюлинк ГК - Compulink 210 5
Аплана Группа компаний 102 5
Microsoft Corporation 11110 5
ФОРС - Центр разработки 180 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 4
Softline - Софтлайн 1474 4
Крок 1221 3
Талмер - Talmer 23 3
Код Безопасности 365 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 3
Информзащита 423 3
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 3
Восход ФГБУ НИИ 365 3
Астерос - Asteros 531 3
Marvel - Марвел КТ 64 2
NVision Group - Энвижн Груп 545 2
Лига Цифровой Экономики 30 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
Галактика - Корпорация 248 2
RRC 67 2
InfoWatch - Инфовотч 613 2
ФОРС ГК 22 2
DCLogic - ДиСиЛоджик 7 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 2
Инфосистемы Джет 675 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 2
IBM 3546 2
Acronis - Акронис 364 1
Ланит - Норбит - Norbit 203 1
Ланит Интеграция 101 1
Золотая Корона 280 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
Системный софт - SysSoft 124 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 25 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 5
Visa International 1346 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Альфа-Банк 1126 2
Кредит Европа банк 29 1
ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование 1 1
Гипросвязь ПАО 44 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
Открытие ФК 538 1
Юнистрим - Unistream 167 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
Связьтранснефть 15 1
ВТБ Страхование 52 1
JCB International 113 1
American Express 172 1
Avito - Авито 171 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Правительство Москвы 653 1
РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт 6 1
Правительство Москвы - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 8 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
Москоллектор ГУП 4 1
Федеральное казначейство России 766 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 421 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 31 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 4
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 2
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 2
Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - STT - S2T - Speech-to-text - Технология преобразования речи в текст 24 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1206 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 105 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 1
СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 9 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 128 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 78 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 85 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
XSS Cross-Site Scripting - Межсайтовый скриптинг - Межсайтовое выполнение сценариев 100 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
DataSpace ЦОД 18 4
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 2
ТрастИнфо ЦОД 24 2
Dr.Web Enterprise Security Suite 118 2
Microsoft Windows 10 6652 2
Microsoft SQL Server 795 1
ВТБ Мультикарта 147 1
Trend Micro TippingPoint NGIPS 3 1
One Identity Balabit - Shell Control Box 6 1
SAP Predictive Analytics 11 1
IBM FileNet 55 1
IBM Bluemix 38 1
Microsoft Azure 1171 1
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
NVision Барьер 8 1
Alfresco 114 1
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 29 1
OpenText Documentum 191 1
HSCS - Hokkaido-Sakhalin Cable System - Подводная оптическая кабельная система 4 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall 76 1
Ростелеком-Солар - Solar MSS - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 21 1
Microsoft Azure Stack 56 1
SQL - Язык программирования 434 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
Сердюк Виктор 28 2
Свинцицкий Антон 2 1
Стуров Дмитрий 25 1
Дюгаев Евгений 12 1
Зубов Евгений 12 1
Гольдштейн Анна 6 1
Лобейко Леонид 1 1
Диденко Дмитрий 5 1
Мошков Артем 9 1
Пыслару Аркадий 4 1
Казарин Станислав 100 1
Павельев Кирилл 7 1
Зятьков Юрий 6 1
Кожемяка Егор 12 1
Лящ Михаил 32 1
Луковников Михаил 19 1
Сапронов Максим 1 1
Бурин Андрей 12 1
Фролов Алексей 11 1
Витоженц Александр 5 1
Крупчик Александр 4 1
Касперская Наталья 197 1
Никулин Игорь 21 1
Ефименко Евгений 7 1
Генс Филипп 29 1
Войнов Сергей 2 1
Дырмовский Дмитрий 76 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 5
Ближний Восток 1475 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 2
Африка 1491 2
Прибалтика - Балтия 592 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 1
Россия - ПФО - Казань 1519 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 837 1
Турция - Турецкая республика 952 1
Северная Америка 1413 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Япония - Токио 287 1
Россия - Костромская область 229 1
Нидерланды - Амстердам 259 1
Земля - планета Солнечной системы 868 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 1
Индия - Республика 2175 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 2
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Космодром Байконур 97 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CNews Analytics 1991 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 3
IDC - International Data Corporation 2723 2
CNews Fast рейтинг 30 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще