Осипов Юрий


СОБЫТИЯ


16.12.2025 ИИ уже интегрируется практически во все уровни работы с данными в российских СУБД 1
27.11.2025 Подтверждена совместимость Innostage Privileged Access Management с отечественной СУБД Jatoba 1
26.11.2025 Корпоративный центр сертификации SafeTech CA полностью совместим с российской СУБД Jatoba 1
Как СУБД Jatoba прошла путь от узкоспециализированного продукта до игрока общего рынка 1
18.11.2025 Компания «Газинформсервис» выпустила обновление СУБД Jatoba 1
22.10.2025 ОС «ОСнова» и СУБД Jatoba представили комплексное решение для импортозамещения корпоративных систем 1
08.10.2025 DeepMail Server полностью совместим с СУБД Jatoba 1
14.08.2025 «Газинформсервис» обновил СУБД Jatoba: маскирование, автономные транзакции и ИИ для безопасности данных 1
29.07.2025 Системы управления базами данных: как перейти на российское 1
24.07.2025 Данные решений Dozor, webProxy и inRights защищены СУБД Jatoba 1
10.07.2025 Корпоративный портал «Инкоманд» под защитой СУБД Jatoba 1
05.06.2025 Герметичный контур для документооборота: базы Directum под защитой Jatoba 1
23.04.2025 СУБД Jatoba и Indeed PAM усилят безопасность привилегированного доступа компаний 1
07.04.2025 Российский биллинг на платформе «айФлекс» под защитой СУБД Jatoba 1
04.03.2025 Подтверждена совместимость Jatoba 5 и «Кибер Протего 10» 1
25.02.2025 Совместимость Jatoba и «Кибер Бэкап» подтверждена совместными испытаниями 1
18.02.2025 Вышло новое поколение СУБД Jatoba 6.6.1 1
23.01.2025 Обновленные версии Jatoba сертифицированы ФСТЭК по четвертому уровню доверия 1
26.12.2024 Компании «Газинформсервис» и «АйТи Бастион» подвели итоги года 1
27.11.2024 Подтверждена совместимость Jatoba и Naumen SMP 1
21.11.2024 Вышло обновление СУБД Jatoba до версии 6.4.1 1
29.08.2024 Подтверждена совместимость системы расследования инцидентов Staffcop Enterprise и СУБД Jatoba 1
26.08.2024 Отечественная СУБД Jatoba совместима с Kaspersky Security Center Linux 1
12.08.2024 Новые возможности СУБД Jatoba – улучшены функции безопасности, удобства и функциональности 1
23.07.2024 Jatoba и «Кибер Бэкап» помогут избежать сбоев и потери данных 1
18.12.2014 ОС Red Hat Enterprise Linux Server 6.5 получила сертификат ФСТЭК России 1
17.12.2014 Решения «1С-Битрикс» сертифицированы ФСТЭК России 1
04.04.2012 РАН и Microsoft объединяют усилия для реализации совместных инновационных и образовательных инициатив в России 1
31.12.2010 Заработал обещанный Путину суперкомпьютер 1
21.06.2010 Топ-менеджеры Google, Nokia, Cisco и Siemens вошли в состав Совета фонда «Сколково» 1
16.04.2010 Путина убедили профинансировать доработку несуществующего суперкомпьютера 1
16.04.2010 В.Путин пообещал рассмотреть возможность госпомощи для создания суперкомпьютера 1
15.04.2010 В России построили принципиально новый тип компьютера. Путин обещает финансирование 1
04.12.2008 РАН и МГУ подписали с РОСНАНО соглашения о сотрудничестве 1
03.07.2008 Летняя школа молодых ученых СНГ пройдет в Сибири 1
02.06.2008 На посту президента РАН вновь утвержден Ю.Осипов 1
14.05.2008 Ученые и общественные деятели предлагают создать в России телеканал "Просвещение" 1
08.02.2008 Сегодня в России отмечается День Науки 1
13.09.2006 Академики решили не проводить выборы 1
Публикаций - 60, упоминаний - 64

Осипов Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Газинформсервис - ГИС 413 24
Intel Corporation 12545 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5281 4
Microsoft Corporation 25246 4
Прикладная логистика НИЦ 17 3
InfoWatch - Инфовотч 1091 3
VK - Mail.ru Group 3534 3
Trend Micro 629 3
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 3
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 178 3
Forcepoint - Websense 125 3
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 208 3
ДиалогНаука 259 3
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 275 3
ESET Russia&CIS - Eset Россия - ИСЕТ Софтвеа - Исет Девелопмент 78 3
9006 2
СИС груп - Сертифицированные информационные системы груп 30 2
EmDev - ЕмДев 22 1
Siemens AG - Siemens Group 2628 1
Bouygues Telecom 65 1
iFlex - айФлекс 7 1
Cisco Systems 5224 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 1
HP Inc. 5763 1
Т-Платформы - T-Platforms 400 1
Red Hat 1345 1
1С-Битрикс - Bitrix 622 1
HP - Hewlett-Packard 3644 1
Эшелон НПО 139 1
Google LLC 12270 1
Nvidia Corp 3737 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2087 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 56 1
АйТи 1440 1
Naumen - Наумен 685 1
АйТи Бастион - IT Bastion 131 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 110 1
Yandex - Яндекс 8453 1
Diasoft - Диасофт 1026 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4535 1
Radisson Hotel Group - RHG - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 44 3
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 292 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 562 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 2
101Hotels.com 456 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1024 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 100 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
DuPont - Дюпон 101 1
РЖД - Российские железные дороги 2005 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1654 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4913 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4797 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6280 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 4
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 248 3
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 278 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2081 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5234 2
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 123 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 2
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 94 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 334 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2814 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 313 1
Совет при президенте Российской Федерации 200 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 605 1
Федеральное собрание Российской Федерации 308 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 487 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 367 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 47 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 162 1
МИЦНТ СНГ - Международный инновационный центр нанотехнологий стран СНГ 7 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31804 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73377 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23223 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 8
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7641 6
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 5
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 572 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 4
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2418 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2631 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9395 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21829 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5275 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7748 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8744 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 3
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 664 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4562 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18245 3
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1630 2
Оповещение и уведомление - Notification 5388 2
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 511 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1152 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2088 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12011 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2473 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1718 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 2
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1189 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1705 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1441 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 2
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 496 2
Газинформсервис - Jatoba СУБД 98 22
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1518 6
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 188 3
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 203 3
МИТ Булава МБР - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 58 2
Киберпротект - Кибер Бэкап 150 2
Google Earth - Google Планета Земля 482 2
Linux OS 10920 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1720 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1112 2
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 56 1
Directum Lite 20 1
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 62 1
EmDev - Incomand - Инкоманд - кроссплатформенный инструмент создания корпоративных порталов 18 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 423 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Naumen SAM - Naumen Software Asset Management 8 1
Naumen Project Ruler 19 1
Киберпротект - Кибер Протего - Cyber Protego DLP-комплекс 14 1
Directum Projects 32 1
Газинформсервис - Ankey SIEM 10 1
Международный аэропорт Пулково - РИВЦ-Пулково - Кобра АС 21 1
Ред Софт - Ред Адм 92 1
YAML - Ain't Markup Language 31 1
ФОРС - PGArm 4 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 547 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 629 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 135 1
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 38 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1314 1
Microsoft Windows 16342 1
Kaspersky Security Center - KCS 75 1
Kaspersky Internet Security 472 1
MinIO 17 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 90 1
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 38 1
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 83 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 185 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 82 1
Осипов Александр 92 15
Алфёров Жорес 57 8
Путин Владимир 3353 7
Фурсенко Андрей 128 5
Велихов Евгений 36 5
Месяц Геннадий 14 4
Садовничий Виктор 62 3
Кондрашин Михаил 22 3
Гурин Олег 9 3
Никишин Андрей 17 3
Антимонов Сергей 11 3
Гинзбург Виталий 16 3
Калгин Алексей 7 3
Косичкин Роман 3 3
Левашев Дмитрий 4 3
Шубняков Антон 3 3
Касперская Наталья 303 3
Касперский Евгений 330 3
Кудрин Алексей 124 3
Голов Андрей 52 3
Слуцкий Александр 14 3
Гостев Александр 83 3
Мамыкин Владимир 44 3
Чачава Александр 115 3
Павлов Иван 89 2
Прохоров Михаил 39 2
Фортов Владимир 16 2
Абрикосов Алексей 14 2
Соломонов Юрий 11 2
Львов Дмитрий 7 2
Черешнев Валерий 4 2
Некипелов Александр 3 2
Чубарьян Александр 4 2
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 58 2
Чубайс Анатолий 217 2
Медведев Дмитрий 1662 2
Греф Герман 466 2
Родин Константин 30 1
Бугрин Сергей 10 1
Бортник Иван 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 157089 46
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53476 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18603 6
Земля - планета Солнечной системы 10662 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14498 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45766 5
Канада 4985 3
Россия - СФО - Новосибирск 4661 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1510 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3186 2
Россия - Восточная Сибирь - Озеро Байкал - Байкальский регион - Прибайкальский регион 58 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18240 1
Евразия - Евразийский континент 627 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4097 1
Япония 13556 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1334 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2676 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 970 1
Франция - Французская Республика 7979 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 26
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 21
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6333 8
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3139 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 5
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1005 5
Физика - Physics - область естествознания 2836 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51330 4
Энергетика - Energy - Energetically 5531 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10332 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 3
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5408 3
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 735 3
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 864 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 948 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 2
Водородная энергетика - Hydrogen energy 164 2
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1008 2
Металлы - Палладий - Palladium 40 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10762 2
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 519 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3227 2
Информатика - computer science - informatique 1144 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 2
Образование в России 2562 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3729 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1723 2
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 414 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2160 6
Компьютерра - Компьюлента 9 3
Российская газета 276 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 2
NEWSru.com 229 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
РАН - Российская академия наук 2014 29
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 40 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 3
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 167 3
РАН СПбНЦ - Санкт-Петербургский научный центр РАН 6 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1640 2
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 23 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 2
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 42 2
РАН СО ТНЦ - Томский научный центр - Томский академгородок 7 1
РАН УрО - Российская академия наук Уральское отделение 23 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 667 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 380 3
Global Energy Prize - Глобальная энергия - Международная премия 25 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
CNews AWARDS - награда 556 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2137 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408028, в очереди разбора - 732387.
Создано именных указателей - 187502.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

