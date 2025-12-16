ИИ уже интегрируется практически во все уровни работы с данными в российских СУБД 1

Подтверждена совместимость Innostage Privileged Access Management с отечественной СУБД Jatoba 1

Корпоративный центр сертификации SafeTech CA полностью совместим с российской СУБД Jatoba 1

Как СУБД Jatoba прошла путь от узкоспециализированного продукта до игрока общего рынка 1

DeepMail Server полностью совместим с СУБД Jatoba 1

СУБД Jatoba и Indeed PAM усилят безопасность привилегированного доступа компаний 1

Обновленные версии Jatoba сертифицированы ФСТЭК по четвертому уровню доверия 1

Подтверждена совместимость Jatoba и Naumen SMP 1

Подтверждена совместимость системы расследования инцидентов Staffcop Enterprise и СУБД Jatoba 1

Отечественная СУБД Jatoba совместима с Kaspersky Security Center Linux 1

РАН и Microsoft объединяют усилия для реализации совместных инновационных и образовательных инициатив в России 1

Заработал обещанный Путину суперкомпьютер 1

Путина убедили профинансировать доработку несуществующего суперкомпьютера 1

РАН и МГУ подписали с РОСНАНО соглашения о сотрудничестве 1

Летняя школа молодых ученых СНГ пройдет в Сибири 1

Сегодня в России отмечается День Науки 1

Академики решили не проводить выборы 1