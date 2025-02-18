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Вышло новое поколение СУБД Jatoba 6.6.1

Компания «Газинформсервис» выпустила обновление СУБД Jatoba до версии 6.6.1. Обновление предлагает пользователям ряд преимуществ, обеспечивающих повышение отказоустойчивости и производительности, а также включает ряд ключевых улучшений, таких как сжатие данных на уровне страниц и полнотекстовый поиск. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

«СУБД Jatoba 6.6.1 позволяет делать компрессию на уровне страниц, существенно экономя дисковое пространство, занимаемое таблицами, индексами, партициями и шардами. Сжатие происходит на работающей базе во время записи данных на диск. Его можно применять к таблице, индексу, партиции, ко всему табличному пространству или всей базе целиком. В числе других важных нововведений — полнотекстовый поиск, ранее не доступный в PostgreSQL. Он позволяет решать задачи по поиску наиболее схожих по содержанию текстов, поиск текстов с фрагментом текста, наиболее похожим на искомый, и другие. Традиционно ряд обновленных функций повышают безопасность, удобство управления и производительность», — отметил Юрий Осипов, менеджер по продукту Jatoba.

В новой версии решена проблема сетевого разделения узлов кластера через дополнительный голос от узла-рефери. Управление кластером теперь возможно для внешних систем через защищенный протокол стандартного REST API. Работа с кластером Citus/JaDog (как с единым целым) полностью автоматизирована. Добавлена возможность автоматизированного построения кластеров с перекрестной репликацией, что экономит серверные мощности при развертывании распределенных кластеров.

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Безопасность

Кроме того, решена проблема некорректной работы механизма ротации файлов. Теперь за подготовку файлов для записи событий отвечает отдельный фоновый процесс, который обеспечивает корректную ротацию даже в условиях высокой нагрузки — большого количества подключений пользователей к СУБД.

Также среди ключевых обновлений версии 6.6.1 — обновление Jatoba Data Safe до версии 2.6. Появился раздел «Ландшафт» для управления развернутыми в инфраструктуре сервисами и редактирования параметров СУБД. Управление расширениями теперь позволяет устанавливать, обновлять и удалять расширения в базах данных, выбирая из списка расширений, доступных для СУБД. Кроме того, расширены функции для работы со снимками производительности, например, добавлена возможность создания базовых и дифференциальных отчетов по различным параметрам, экспорт и импорт данных отчетов. Также реализованы функции выполнения резервного копирования СУБД.

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