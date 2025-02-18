Вышло новое поколение СУБД Jatoba 6.6.1

Компания «Газинформсервис» выпустила обновление СУБД Jatoba до версии 6.6.1. Обновление предлагает пользователям ряд преимуществ, обеспечивающих повышение отказоустойчивости и производительности, а также включает ряд ключевых улучшений, таких как сжатие данных на уровне страниц и полнотекстовый поиск. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

«СУБД Jatoba 6.6.1 позволяет делать компрессию на уровне страниц, существенно экономя дисковое пространство, занимаемое таблицами, индексами, партициями и шардами. Сжатие происходит на работающей базе во время записи данных на диск. Его можно применять к таблице, индексу, партиции, ко всему табличному пространству или всей базе целиком. В числе других важных нововведений — полнотекстовый поиск, ранее не доступный в PostgreSQL. Он позволяет решать задачи по поиску наиболее схожих по содержанию текстов, поиск текстов с фрагментом текста, наиболее похожим на искомый, и другие. Традиционно ряд обновленных функций повышают безопасность, удобство управления и производительность», — отметил Юрий Осипов, менеджер по продукту Jatoba.

В новой версии решена проблема сетевого разделения узлов кластера через дополнительный голос от узла-рефери. Управление кластером теперь возможно для внешних систем через защищенный протокол стандартного REST API. Работа с кластером Citus/JaDog (как с единым целым) полностью автоматизирована. Добавлена возможность автоматизированного построения кластеров с перекрестной репликацией, что экономит серверные мощности при развертывании распределенных кластеров.

Кроме того, решена проблема некорректной работы механизма ротации файлов. Теперь за подготовку файлов для записи событий отвечает отдельный фоновый процесс, который обеспечивает корректную ротацию даже в условиях высокой нагрузки — большого количества подключений пользователей к СУБД.

Также среди ключевых обновлений версии 6.6.1 — обновление Jatoba Data Safe до версии 2.6. Появился раздел «Ландшафт» для управления развернутыми в инфраструктуре сервисами и редактирования параметров СУБД. Управление расширениями теперь позволяет устанавливать, обновлять и удалять расширения в базах данных, выбирая из списка расширений, доступных для СУБД. Кроме того, расширены функции для работы со снимками производительности, например, добавлена возможность создания базовых и дифференциальных отчетов по различным параметрам, экспорт и импорт данных отчетов. Также реализованы функции выполнения резервного копирования СУБД.