«Впечатляющий прорыв» Microsoft. Обновление Windows 11 начисто «убило» важнейший инструмент веб-программистов

Октябрьское обновление Windows 11 выводит из строя localhost – локальное доменное имя, которое используется всеми веб-разработчиками для тестирования своих продуктов в режиме офлайн. Специалисты в ярости, поливают Microsoft грязью на всех форумах, а та не спешит устранять проблему. Единственное спасение – в удалении кривого апдейта и отключение автообновления, чтобы оно не установилось повторно.

Microsoft «порадовала» веб-разработчиков

Накопительное обновление KB5066835 для Windows 11 принесло неприятный сюрприз для веб-разработчиков. Его интеграция в систему полностью ломает работу localhost – локального доменного имени с адресом 127.0.0.1, которое разработчики сайтов и веб-сервисов используют для тестирования своих продуктов без подключения к интернету. Эксперты издания The Register назвали вывод localhost из строя при помощи всего лишь одного апдейта «впечатляющим прорывом» (impressive feat).

Проблему массово обсуждают в профессиональных сообществах, в том числе на Reddit, Server Fault и Stack Overflow – самом популярном ресурсе для программистов. Помимо этого, ей посвящено много тем и комментариев на официальном форуме Microsoft.

Разработчики описывают ошибки протокола HTTP/2 и сбои подключений, влияющие на все: от сборок ASP.NET до сеансов отладки Visual Studio. В числе прочих упоминаются ошибки «ERR_CONNECTION_RESET» и «ERR_HTTP2_PROTOCOL_ERROR».

Апдейт KB5066835 – новый, он вышел в октябре 2025 г. К моменту выхода материала официальных комментариев Microsoft по поводу сбоя в работе localhost не поступало.

Отметим, что в некоторых случаях аналогичный сбой вызывает сентябрьское обновление KB5065789.

Где зарыт корень зла

The Register пишет, что проблема с неработающим localhost – это следствие сбоя в HTTP.sys. Это отдельный компонент ядра Windows, в задачи которого входит обработка всего локального HTTP-трафика. Microsoft пока официально не подтвердила это, но разработчики, столкнувшиеся со сбоящим localhost, указывают именно на него как на потенциальную причину.

Они добавили также, что удаление обновления KB5066835, а в некоторых случаях и апдейта KB5065789, восстанавливает работоспособность localhost. В ходе обсуждения проблемы выяснилось, что есть еще один действенный способ оживления Microsoft, но он очень уж сомнительный. Localhost действительно начинает работать, если вручную отключить протокол HTTP/2 в реестре.

Сделать это можно путем выставления значений dword:00000000 для параметров EnableHttp2Tls и EnableHttp2Cleartext. Они располагаются в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\HTTP\Parameters.

Нет обновления – нет проблемы

Многие участники обсуждения нового сюрприза Microsoft сходятся во мнении, что наиболее действенный способ по восстановлению работы localhost – это тотальное удаление апдейта KB5066835 из состава Windows. Некоторые из них рекомендуют полную переустановку системы, но этот метод подходит не всем – мало кто готов тратить время на настройку системы с нуля из-за очередного провального обновления от Microsoft.

Удалить апдейт можно в разделе с обновлениями в оснастке «Параметры», но есть и более быстрый способ – черед командную строку при помощи команды wusa /uninstall /kb:5066835. Для патча KB5065789, который тоже может ломать localhost, предусмотрена команда wusa /uninstall /kb:5065789.

После обеих процедур необходимо перезагрузить компьютер. Разработчики сообщают, что после избавления ПК от этих апдейтов localhost начинает функционировать корректно.

В очередной раз потерять лицо

Массовое обсуждение очередного провала Microsoft происходит на фоне полного прекращения бесплатной техподдержки Windows 10 – CNews писал, что эта система не получает обновления с 14 октября 2025 г. Апдейты для нее можно купить, притом официально, но это будут исключительно патчи безопасности.

Microsoft призывает пользователей как можно скорее отказаться от Windows 10 и перейти на Windows 11, вот только они наверняка тоже видят непрекращающиеся сообщения в интернете о проблемных обновлениях для этой ОС. Система вышла в октябре 2021 г. и с тех пор едва ли не на еженедельной основе получает патчи, которые в той или иной степени ломают ее или компьютеры, на которых она установлена.

Накануне прекращения поддержки Windows 10 Microsoft даже умудрилась сломать свою фирменную утилиту по созданию загрузочных носителей для установки Windows 11. Она выпустила новую ее версию, которая оказалась неработоспособной. The Register пишет, что это потенциально помешало ряду пользователей перейти на Windows 11 сразу после прекращения поддержки Windows 10.