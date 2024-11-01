Ленивых и боящихся перемен пользователей заставят платить за обновления для Windows 10. Цены известны. Россиян это не коснется

Microsoft раскрыла стоимость платных обновлений Windows 10 для обычных пользователей, не желающих переходить на Windows 11. Им придется платить около 3000 в год, и это первый в истории Microsoft случай, когда доступ к платным апдейтам получили еще частные пользователи, а не только корпорации. Последние будут вынуждены платить за поддержку, но существенно больше. Россияне отлучены от обновлений Windows с 2022 г.

Обновления в обмен на деньги

Корпорация Microsoft раскрыла размер стоимости платных обновлений Windows 10 для частных пользователей. Как пишет The Verge, продление поддержки будет стоить им $30 (2910 руб. по курсу ЦБ на 1 ноября 2024 г.) в год.

Бесплатная поддержка Windows 10 будет прекращена 10 октября 2025 г. С этого момента у тех, кто по каким-то причинам до сих пор не перешел на Windows 11, macOS или Linux, будет три варианта действия – остаться без обновлений, платить Microsoft по $30 на ежегодной основе за каждый компьютер с лицензией или все же сменить платформу.

Важно отметить, что Windows 10 – это первая в мире Windows, для которой Microsoft организовала платную поддержку обычных пользователей. Раньше она собирала «дань» только с компаний, поскольку им гораздо сложнее дается переход на новую ОС – нужно вложиться в массовую закупку лицензий, а иногда и в новый парк компьютеров. Частные пользователи такой проблемой не обременены.

Microsoft Windows 10 рано или поздно устареет окончательно, как это случилось со всеми предыдущими версиями Windows

Россияне с лета 2022 г. лишены доступа к обновлениям Windows – это одна из многочисленных антироссийских санкций Microsoft. Но это ограничение можно обойти известными каждому россиянину методами просмотра нужных им сайтам в интернете.

Компании тоже заплатят

Чтобы получить доступ к платным апдейтам Windows 10, пользователям потребуется подключиться к каналу дополнительных обновлений (Extended Security Updates, ESU). Те же действия должны будут выполнить и предприятия, пожелавшие или вынужденные остаться на Windows 10 после прекращения ее бесплатной поддержки.

Однако для бизнеса поддержание морально устаревающей ОС, которой через полгода исполнится 10 лет, обойдется в гораздо более крупную сумму, нежели для частных клиентов. Так, первый год расширенной поддержки всего одного ПК на Windows 10 обойдется им в $61 (5918 руб.), пишет Zdnet. На следующий год цена удвоится и составит $122 (около 11,8 тыс. руб.), а цена за третий год вырастет до $244 (23,7 тыс. руб.).

В отличие от компаний, частные пользователи смогут купить лишь один год дополнительной технической поддержки.

По словам исполнительного вице-президента и директора по маркетингу потребительских продуктов Microsoft Юсуфа Мехди, компьютеры, подключенные к каналу ESU, продолжат бесплатно получать «критические и важные обновления бепасности» (critical and important security updates) для Windows 10, но при этом им не будут доступны новые функции и техническая поддержка.

Доступ к ESU пользователям Windows 10 пока закрыт. Подключиться к каналу можно будет ближе к октябрю 2025 г.

А есть ли в этом смысл

Microsoft собирается продавать пользователям обновления своей ОС, но в свете последних событий подобная сделка выглядит очень сомнительной. В течение 2024 г. корпорация выпустила поистине гигантское количество апдейтов для Windows 11, которые ломают или несколько критических компонентов системы, или всю ОС целиком.

Это касается даже крупного обновления 24Н2, работа над которым велась, по меньшей мере, полгода. Установка этого патча, в числе прочего, выводит из строя звук, USB-порты, сенсорные экраны и вызывает «синий экран смерти».

Все это обошло стороной Windows 10, поскольку она не получает функциональные обновления (за редким исключением) с весны 2023 г. Но нельзя исключать, что по мере выхода платных апдейтов система не начнет ломаться.

Время возьмет свое

К моменту выхода материала Windows 10 оставалась самой популярной ОС в мире (60,97%) и в России (77,44%, StatCounter, сентябрь 2024 г.). Но ее доля глобального рынка неуклонно и очень стремительно сокращается – годом ранее она составляла 71,62%, то есть всего за год потеряно почти 12%.

В России популярность системы, напротив, выросла – с 74,94% в сентябре 2023 г. до 77,44% год спустя. Но это произошло за счет падения доли древней Windows 7 (2009 г.), тогда как наследница Windows 10 в лице Windows 11 привлекает все больше россиян и жителей других стран.

За год, к сентябрю 2024 г., доля Windows 11 в России подскочила с 8,24% до 16,72%, то есть более чем в два раза. На мировой арене прирост уже не такой значительный, но он, тем не менее, есть – с 23,64% до 33,42%. Это вторая по популярности версия Windows и в России, и в мире – тройку лидеров замыкает Windows 7 с остатками доли рынка в размере 4,27% и 2,84% соответственно.