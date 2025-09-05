Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182337
ИКТ 14178
Организации 11017
Ведомства 1487
Ассоциации 1059
Технологии 3502
Системы 26150
Персоны 78341
География 2939
Статьи 1552
Пресса 1246
ИАА 715
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2711
Мероприятия 869

Microsoft ESU Microsoft Extended Security Updates


УПОМИНАНИЯ


05.09.2025 На продлении жизни Windows 10 сверх нормы Microsoft заработает больше $7 млрд 1
04.12.2024 Совершен «крупнейший прорыв» во взломе Windows и MS Office. Они станут бесплатными навсегда 1
01.11.2024 Ленивых и боящихся перемен пользователей заставят платить за обновления для Windows 10. Цены известны. Россиян это не коснется 1
18.06.2021 Microsoft перекрыла пользователям Windows 7 доступ к драйверам 1
13.12.2019 Windows 7 лишат фирменного антивируса Microsoft 1
11.12.2019 Microsoft придумала, как согнать пользователей с Windows 7 1
09.12.2019 Microsoft «убьет» Windows 7 в начале 2020 г. Найден способ бесплатно обновлять Windows и впредь 1
04.02.2019 Microsoft заманивает на Windows 10 бесплатным сервисом для миграции с других ОС 1
28.01.2019 Microsoft тайком «испортила» медиаплеер в Windows 7, чтобы перевести пользователей на Windows 10 1
07.09.2018 Microsoft передумала «убивать» Windows 7. За продление жизни ОС будут брать деньги 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Microsoft ESU и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25035 10
X Corp - Twitter 2897 1
GitHub 925 1
Trend Micro 622 1
CrowdStrike Holdings 49 1
IBM Security 25 1
Visa International 1962 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5097 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 69 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26549 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10857 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16520 4
BSoD - Blue Screen of Death, Blue Screen of Doom - Синий экран смерти 138 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2651 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2675 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5351 3
Оповещение и уведомление - Notification 5156 3
Кибербезопасность - Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 76 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4768 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13310 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9532 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30320 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31248 2
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 420 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1010 1
SHA - Secure Hash Algorithm - алгоритм криптографического хеширования - SHA-1 и SHA-2 81 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9560 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7647 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2309 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14790 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16675 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14329 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7289 1
Rootkit - Руткит - набор программных средств 384 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4650 1
Metadata Govenance - Metadata management - Управление метаданными 284 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4093 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1613 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10213 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7935 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11060 1
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 397 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70492 1
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации - чип безопасности 243 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22360 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7803 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3014 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 428 1
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 330 1
Microsoft Windows 10 1844 10
Microsoft Windows 16117 10
Microsoft Windows 7 1990 9
Microsoft Windows XP 2412 6
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1424 6
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 4
Microsoft Windows 11 658 4
Apple macOS 2175 2
StatCounter 428 2
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 415 2
Microsoft Windows Media Center 125 2
Microsoft Office 365 966 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1899 2
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 592 2
Intel ISSE - Internet Streaming SIMD Extensions - SIMD - Single Instruction Multiple Data - принцип компьютерных вычислений, позволяющий обеспечить параллелизм на уровне данных 35 2
Microsoft Windows Server 2016 55 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4950 2
Linux OS 10612 2
Microsoft Azure 1438 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 273 1
Microsoft Security Essentials - MSE 140 1
BypassESU 1 1
My Digital Life 1 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 808 1
Microsoft Windows Server 2008 479 1
Microsoft Office 2016 24 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2010 1
Microsoft Windows 10 Enterprise - Microsoft Windows 10 Корпоративная 23 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 695 1
Microsoft WSUS - Microsoft Windows Server Update Services - Microsoft SUS - Microsoft Software Update Services 31 1
Microsoft Desktop App Assure 1 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 481 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 915 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 498 1
Microsoft Windows NT 886 1
Linux Mint 29 1
Microsoft Windows 9 52 1
Microsoft Office 2003 123 1
Microsoft 365 Copilot 161 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 210 1
Mehdi Yusuf - Мехди Юсуф 16 1
Prophet Tony - Профет Тони 5 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52960 4
Германия - Федеративная Республика 12854 2
Россия - РФ - Российская федерация 152783 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17792 1
Франция - Французская Республика 7940 1
Япония 13431 1
Италия - Итальянская Республика 4408 1
Южная Корея - Республика 6789 1
Испания - Королевство 3746 1
Португалия - Португальская Республика 934 1
Беларусь - Белоруссия 5940 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11507 4
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 210 1
Английский язык 6818 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 603 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1301 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 338 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 586 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4844 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5706 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53813 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50209 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6683 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 536 1
Аудит - аудиторский услуги 2947 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10428 1
Microsoft Tech Community 1 1
The Verge - Издание 584 1
ZDnet 662 1
Tom’s Hardware 480 1
BetaNews 50 1
NetMarketShare Web Analytics 29 4
Microsoft Build - конференция 37 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382188, в очереди разбора - 735249.
Создано именных указателей - 182337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: